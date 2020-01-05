Меню
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2020 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 5 января 2020
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
1917 7.9
1917
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Ирландец 7.9
Ирландец The Irishman
Смотреть трейлер
Брачная история 8.0
Брачная история Marriage Story
Смотреть трейлер
Джокер 8.3
Джокер Joker
Смотреть трейлер
Два папы 7.6
Два папы The Two Popes
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Однажды в... Голливуде 7.3
Однажды в... Голливуде Once Upon a Time... in Hollywood
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Кролик Джоджо 8.1
Кролик Джоджо Jojo Rabbit
Смотреть трейлер
Меня зовут Долемайт 7.1
Меня зовут Долемайт Dolemite Is My Name
Рокетмен 6.7
Рокетмен Rocketman
Смотреть трейлер
Достать ножи 8.2
Достать ножи Knives Out
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Сэм Мендес
Сэм Мендес
1917
Победитель
Все номинанты
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Ирландец
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино
Однажды в... Голливуде
Тодд Филлипс
Тодд Филлипс
Джокер
Пон Чжун-хо
Пон Чжун-хо
Паразиты
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Наследники
Победитель
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Джокер
Победитель
Все номинанты
Билли Портер
Поза
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Боль и слава
Тобайас Мензис
Тобайас Мензис
Корона
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Два папы
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
FORD против FERRARI
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Брачная история
Рами Малек
Рами Малек
Мистер Робот
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Игра престолов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Рами Юссеф
Рами
Победитель
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Рокетмен
Победитель
Все номинанты
Пол Радд
Пол Радд
Жизнь с самим собой
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Однажды в... Голливуде
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Меня зовут Долемайт
Роман Гриффин
Роман Гриффин
Кролик Джоджо
Бен Платт
Бен Платт
Политик
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Достать ножи
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Барри
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Метод Комински
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Джуди
Победитель
Все номинанты
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Брачная история
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Скандал
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Гарриет
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Маленькие женщины
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Аквафина
Аквафина
Прощание
Победитель
Все номинанты
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
В прямом эфире
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Куда ты пропала, Бернадетт?
Бини Фелдштейн
Бини Фелдштейн
Начитанные
Ана де Армас
Ана де Армас
Достать ножи
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Лора Дерн
Лора Дерн
Брачная история
Победитель
Все номинанты
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Стриптизерши
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Дело Ричарда Джуэлла
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Отчет
Марго Робби
Марго Робби
Скандал
Золотой глобус / Лучший сценарий
Однажды в... Голливуде 7.3
Однажды в... Голливуде Once Upon a Time... in Hollywood
Квентин Тарантино
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Ирландец 7.9
Ирландец The Irishman
Стивен Зэйллян
Смотреть трейлер
Паразиты 8.1
Паразиты Gisaengchung / Parasite
Пон Чжун-хо
Смотреть трейлер
Два папы 7.6
Два папы The Two Popes
Anthony McCarten
Брачная история 8.0
Брачная история Marriage Story
Ноа Баумбак
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучшая песня
Рокетмен 6.7
Рокетмен Rocketman
Элтон Джон, Bernie Taupin For song "I'm Gonna Love Me Again"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Холодное сердце 2 7.7
Холодное сердце 2 Frozen 2
Роберт Лопес, Кристен Андерсон-Лопес For song "Into the Unknown"
Смотреть трейлер
Кошки 4.6
Кошки Cats
Andrew Lloyd Webber, Тэйлор Свифт For song "Beautiful Ghosts"
Смотреть трейлер
Гарриет 6.6
Гарриет Harriet
Синтиа Эриво, Joshuah Brian Campbell For song "Stand Up"
Король Лев 7.6
Король Лев The Lion King
Бейонсе Ноулз, Ilya Salmanzadeh, Labrinth For song "Spirit"
Смотреть трейлер
Кошки 4.6
Кошки Cats
Andrew Lloyd Webber, Тэйлор Свифт For song "Beautiful Ghosts"
Смотреть трейлер
Король Лев 7.6
Король Лев The Lion King
Бейонсе Ноулз, Ilya Salmanzadeh, Labrinth For song "Spirit"
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Джокер 8.3
Джокер Joker
Hildur Guðnadóttir
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Брачная история 8.0
Брачная история Marriage Story
Randy Newman
Смотреть трейлер
Маленькие женщины 8.0
Маленькие женщины Little Women
Alexandre Desplat
Смотреть трейлер
1917 7.9
1917
Thomas Newman
Смотреть трейлер
Сиротский Бруклин 7.1
Сиротский Бруклин Motherless Brooklyn
Daniel Pemberton
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Паразиты 8.1
Паразиты Gisaengchung / Parasite
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Боль и слава 7.5
Боль и слава Dolor y gloria / Pain and Glory
Смотреть трейлер
Отверженные 7.5
Отверженные Les misérables
Смотреть трейлер
Прощание 7.8
Прощание The Farewell
Смотреть трейлер
Портрет девушки в огне 7.6
Портрет девушки в огне Portrait de la jeune fille en feu / Portrait of a Lady on Fire
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучший анимационный фильм
Потерянное звено 7.3
Потерянное звено Missing Link
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Как приручить дракона 3 8.1
Как приручить дракона 3 How to Train Your Dragon 3
Смотреть трейлер
Король Лев 7.6
Король Лев The Lion King
Смотреть трейлер
Холодное сердце 2 7.7
Холодное сердце 2 Frozen 2
Смотреть трейлер
История игрушек 4 7.6
История игрушек 4 Toy Story 4
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучшая драма
Наследники 7.0
Наследники Succession
Победитель
Все номинанты
Утреннее шоу
Утреннее шоу The Morning Show
Корона 8.7
Корона The Crown
Убивая Еву 8.2
Убивая Еву Killing Eve
Большая маленькая ложь 7.2
Большая маленькая ложь Big Little Lies
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Дрянь 8.4
Дрянь Fleabag
Победитель
Все номинанты
Барри 7.7
Барри Barry
Метод Комински
Метод Комински The Kominsky Method
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Политик 6.1
Политик The Politician
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Оливия Колман
Оливия Колман
Корона
Победитель
Все номинанты
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Утреннее шоу
Джоди Комер
Джоди Комер
Убивая Еву
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Утреннее шоу
Николь Кидман
Николь Кидман
Большая маленькая ложь
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Фиби Уоллер-Бридж
Фиби Уоллер-Бридж
Дрянь
Победитель
Все номинанты
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Прощай навсегда
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Удивительная миссис Мейзел
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Жизни матрешки
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Как стать Богом в центральной Флориде
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Чернобыль 7.3
Чернобыль Chernobyl
Победитель
Все номинанты
Самый громкий голос 6.8
Самый громкий голос The Loudest Voice
Невозможно поверить
Невозможно поверить Unbelievable
Фосс/Вердон
Фосс/Вердон Fosse/Verdon
Уловка-22 7.0
Уловка-22 Catch-22
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Самый громкий голос
Победитель
Все номинанты
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Чернобыль
Кристофер Эбботт
Кристофер Эбботт
Уловка-22
Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Разведчик
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Фосс/Вердон
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Фосс/Вердон
Победитель
Все номинанты
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Екатерина Великая
Джои Кинг
Джои Кинг
Притворство
Кейтлин Дивер
Кейтлин Дивер
Невозможно поверить
Мерритт Уивер
Мерритт Уивер
Невозможно поверить
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Чернобыль
Победитель
Все номинанты
Генри Уинклер
Генри Уинклер
Барри
Киран Калкин
Киран Калкин
Наследники
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Дрянь
Алан Аркин
Алан Аркин
Метод Комински
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Притворство
Победитель
Все номинанты
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Невозможно поверить
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Корона
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Чернобыль
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Большая маленькая ложь
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Брэд Питт
Брэд Питт
Однажды в... Голливуде
Победитель
Все номинанты
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Прекрасный день по соседству
Джо Пеши
Джо Пеши
Ирландец
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Два папы
Аль Пачино
Аль Пачино
Ирландец
Премия Сесиля Б. Де Милля
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Победитель
Carol Burnett Award
Эллен ДеДженерес
Эллен ДеДженерес
Победитель
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
