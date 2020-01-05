Меню
Кинофестивали
Золотой глобус
События
Золотой глобус 2020
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2020 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения
5 января 2020
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.9
1917
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Ирландец
The Irishman
Смотреть трейлер
8.0
Брачная история
Marriage Story
Смотреть трейлер
8.3
Джокер
Joker
Смотреть трейлер
7.6
Два папы
The Two Popes
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.3
Однажды в... Голливуде
Once Upon a Time... in Hollywood
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.1
Кролик Джоджо
Jojo Rabbit
Смотреть трейлер
7.1
Меня зовут Долемайт
Dolemite Is My Name
6.7
Рокетмен
Rocketman
Смотреть трейлер
8.2
Достать ножи
Knives Out
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Сэм Мендес
1917
Победитель
Все номинанты
Мартин Скорсезе
Ирландец
Квентин Тарантино
Однажды в... Голливуде
Тодд Филлипс
Джокер
Пон Чжун-хо
Паразиты
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Брайан Кокс
Наследники
Победитель
Хоакин Феникс
Джокер
Победитель
Все номинанты
Билли Портер
Поза
Антонио Бандерас
Боль и слава
Тобайас Мензис
Корона
Джонатан Прайс
Два папы
Кристиан Бэйл
FORD против FERRARI
Адам Драйвер
Брачная история
Рами Малек
Мистер Робот
Кит Харингтон
Игра престолов
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Рами Юссеф
Рами
Победитель
Тэрон Эджертон
Рокетмен
Победитель
Все номинанты
Пол Радд
Жизнь с самим собой
Леонардо ДиКаприо
Однажды в... Голливуде
Эдди Мерфи
Меня зовут Долемайт
Роман Гриффин
Кролик Джоджо
Бен Платт
Политик
Дэниел Крэйг
Достать ножи
Билл Хейдер
Барри
Майкл Дуглас
Метод Комински
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Рене Зеллвегер
Джуди
Победитель
Все номинанты
Скарлетт Йоханссон
Брачная история
Шарлиз Терон
Скандал
Синтиа Эриво
Гарриет
Сирша Ронан
Маленькие женщины
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Аквафина
Прощание
Победитель
Все номинанты
Эмма Томпсон
В прямом эфире
Кейт Бланшетт
Куда ты пропала, Бернадетт?
Бини Фелдштейн
Начитанные
Ана де Армас
Достать ножи
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Лора Дерн
Брачная история
Победитель
Все номинанты
Дженнифер Лопес
Стриптизерши
Кэти Бейтс
Дело Ричарда Джуэлла
Аннетт Бенинг
Отчет
Марго Робби
Скандал
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.3
Однажды в... Голливуде
Once Upon a Time... in Hollywood
Квентин Тарантино
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Ирландец
The Irishman
Стивен Зэйллян
Смотреть трейлер
8.1
Паразиты
Gisaengchung / Parasite
Пон Чжун-хо
Смотреть трейлер
7.6
Два папы
The Two Popes
Anthony McCarten
8.0
Брачная история
Marriage Story
Ноа Баумбак
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
6.7
Рокетмен
Rocketman
Элтон Джон, Bernie Taupin
For song "I'm Gonna Love Me Again"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Холодное сердце 2
Frozen 2
Роберт Лопес, Кристен Андерсон-Лопес
For song "Into the Unknown"
Смотреть трейлер
4.6
Кошки
Cats
Andrew Lloyd Webber, Тэйлор Свифт
For song "Beautiful Ghosts"
Смотреть трейлер
6.6
Гарриет
Harriet
Синтиа Эриво, Joshuah Brian Campbell
For song "Stand Up"
7.6
Король Лев
The Lion King
Бейонсе Ноулз, Ilya Salmanzadeh, Labrinth
For song "Spirit"
Смотреть трейлер
4.6
Кошки
Cats
Andrew Lloyd Webber, Тэйлор Свифт
For song "Beautiful Ghosts"
Смотреть трейлер
7.6
Король Лев
The Lion King
Бейонсе Ноулз, Ilya Salmanzadeh, Labrinth
For song "Spirit"
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
8.3
Джокер
Joker
Hildur Guðnadóttir
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Брачная история
Marriage Story
Randy Newman
Смотреть трейлер
8.0
Маленькие женщины
Little Women
Alexandre Desplat
Смотреть трейлер
7.9
1917
Thomas Newman
Смотреть трейлер
7.1
Сиротский Бруклин
Motherless Brooklyn
Daniel Pemberton
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
8.1
Паразиты
Gisaengchung / Parasite
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.5
Боль и слава
Dolor y gloria / Pain and Glory
Смотреть трейлер
7.5
Отверженные
Les misérables
Смотреть трейлер
7.8
Прощание
The Farewell
Смотреть трейлер
7.6
Портрет девушки в огне
Portrait de la jeune fille en feu / Portrait of a Lady on Fire
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший анимационный фильм
7.3
Потерянное звено
Missing Link
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.1
Как приручить дракона 3
How to Train Your Dragon 3
Смотреть трейлер
7.6
Король Лев
The Lion King
Смотреть трейлер
7.7
Холодное сердце 2
Frozen 2
Смотреть трейлер
7.6
История игрушек 4
Toy Story 4
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
7.0
Наследники
Succession
Победитель
Все номинанты
Утреннее шоу
The Morning Show
8.7
Корона
The Crown
8.2
Убивая Еву
Killing Eve
7.2
Большая маленькая ложь
Big Little Lies
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
8.4
Дрянь
Fleabag
Победитель
Все номинанты
7.7
Барри
Barry
Метод Комински
The Kominsky Method
8.4
Удивительная миссис Мейзел
The Marvelous Mrs. Maisel
6.1
Политик
The Politician
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Оливия Колман
Корона
Победитель
Все номинанты
Риз Уизерспун
Утреннее шоу
Джоди Комер
Убивая Еву
Дженнифер Энистон
Утреннее шоу
Николь Кидман
Большая маленькая ложь
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Фиби Уоллер-Бридж
Дрянь
Победитель
Все номинанты
Кристина Эпплгейт
Прощай навсегда
Рэйчел Броснахэн
Удивительная миссис Мейзел
Наташа Лионн
Жизни матрешки
Кирстен Данст
Как стать Богом в центральной Флориде
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
7.3
Чернобыль
Chernobyl
Победитель
Все номинанты
6.8
Самый громкий голос
The Loudest Voice
Невозможно поверить
Unbelievable
Фосс/Вердон
Fosse/Verdon
7.0
Уловка-22
Catch-22
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Рассел Кроу
Самый громкий голос
Победитель
Все номинанты
Джаред Харрис
Чернобыль
Кристофер Эбботт
Уловка-22
Саша Барон Коэн
Разведчик
Сэм Рокуэлл
Фосс/Вердон
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Мишель Уильямс
Фосс/Вердон
Победитель
Все номинанты
Хелен Миррен
Екатерина Великая
Джои Кинг
Притворство
Кейтлин Дивер
Невозможно поверить
Мерритт Уивер
Невозможно поверить
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Стеллан Скарсгард
Чернобыль
Победитель
Все номинанты
Генри Уинклер
Барри
Киран Калкин
Наследники
Эндрю Скотт
Дрянь
Алан Аркин
Метод Комински
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Патрисия Аркетт
Притворство
Победитель
Все номинанты
Тони Коллетт
Невозможно поверить
Хелена Бонем Картер
Корона
Эмили Уотсон
Чернобыль
Мэрил Стрип
Большая маленькая ложь
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Брэд Питт
Однажды в... Голливуде
Победитель
Все номинанты
Том Хэнкс
Прекрасный день по соседству
Джо Пеши
Ирландец
Энтони Хопкинс
Два папы
Аль Пачино
Ирландец
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Том Хэнкс
Победитель
Carol Burnett Award
Эллен ДеДженерес
Победитель
