Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1965 году

Место проведения Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 8 февраля 1965
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Бекет 7.8
Бекет Becket
Победитель
Все номинанты
Dear Heart Dear Heart
Ночь Игуаны 7.6
Ночь Игуаны Night of the Iguana
Грек Зорба 7.7
Грек Зорба Alexis Zorbas
The Chalk Garden The Chalk Garden
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Моя прекрасная леди 7.4
Моя прекрасная леди My Fair Lady
Победитель
Все номинанты
Father Goose Father Goose
Мэри Поппинс 8.0
Мэри Поппинс Mary Poppins
The World of Henry Orient The World of Henry Orient
The Unsinkable Molly Brown The Unsinkable Molly Brown
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Джордж Кьюкор
Моя прекрасная леди
Победитель
Все номинанты
Питер Гленвилл
Бекет
Джон Франкенхаймер
Семь дней в мае
Михалис Какояннис
Грек Зорба
Джон Хьюстон
Ночь Игуаны
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Питер О’Брайэн
Бекет
Победитель
Все номинанты
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Семь дней в мае
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Грек Зорба
Энтони Франчоза
Rio Conchos
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Бекет
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Рекс Харрисон
Моя прекрасная леди
Победитель
Все номинанты
Питер Селлерс
Питер Селлерс
Розовая пантера
Питер Устинов
Питер Устинов
Топкапи
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Брак по-итальянски
Дик Ван Дайк
Дик Ван Дайк
Мэри Поппинс
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Энн Бэнкрофт
The Pumpkin Eater
Победитель
Все номинанты
Джеральдин Пейдж
Джеральдин Пейдж
Dear Heart
Рита Хэйворт
Рита Хэйворт
Мир цирка
Ава Гарднер
Ава Гарднер
Ночь Игуаны
Джин Сиберг
Lilith
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Мэри Поппинс
Победитель
Все номинанты
Дебби Рейнолдс
Дебби Рейнолдс
The Unsinkable Molly Brown
Мелина Меркури
Топкапи
Софи Лорен
Софи Лорен
Брак по-итальянски
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Моя прекрасная леди
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Эдмонд О’Брайен
Эдмонд О’Брайен
Семь дней в мае
Победитель
Все номинанты
Гилберт Роланд
Осень Шайеннов
Сайрил Делеванти
Ночь Игуаны HFPA records did not specify a film
Lee Tracy
The Best Man
Стэнли Холлоуэй
Моя прекрасная леди
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Агнес Мурхед
Агнес Мурхед
Hush...Hush, Sweet Charlotte
Победитель
Все номинанты
Энн Сотерн
The Best Man
Грэйсон Холл
Ночь Игуаны HFPA records did not specify a film.
Элизабет Эшли
Элизабет Эшли
The Carpetbaggers
Лиля Кедрова
Грек Зорба
Золотой глобус / Лучшая песня
Мир цирка 6.1
Мир цирка Circus World
Dimitri Tiomkin, Ned Washington Song: "Circus World"
Победитель
Все номинанты
Where Love Has Gone Where Love Has Gone
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen Song: "Where Love Has Gone"
Из России с любовью 7.6
Из России с любовью From Russia with Love
John Barry, Lionel Bart Song: "From Russia with Love"
Dear Heart Dear Heart
Henry Mancini, Ray Evans, Jay Livingston Song: "Dear Heart"
Where Love Has Gone Where Love Has Gone
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen Song: "Where Love Has Gone"
Sunday in New York Sunday in New York
Carroll Coates, Peter Nero Song: "Sunday in New York"
Из России с любовью 7.6
Из России с любовью From Russia with Love
John Barry, Lionel Bart Song: "From Russia with Love"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
The Fall of the Roman Empire The Fall of the Roman Empire
Dimitri Tiomkin
Победитель
Все номинанты
Грек Зорба 7.7
Грек Зорба Alexis Zorbas
Микис Теодоракис
Бекет 7.8
Бекет Becket
Laurence Rosenthal
Мэри Поппинс 8.0
Мэри Поппинс Mary Poppins
Richard M. Sherman, Robert B. Sherman
Семь дней в мае 7.8
Семь дней в мае Seven Days in May
Jerry Goldsmith
Мэри Поппинс 8.0
Мэри Поппинс Mary Poppins
Richard M. Sherman, Robert B. Sherman
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Брак по-итальянски 7.2
Брак по-итальянски Matrimonio all'italiana
Italy. Tied with Sallah Shabati (1964) and Girl with Green Eyes (1964).
Победитель
Sallah Shabati Sallah Shabati
Israel. Tied with Matrimonio all'italiana (1964) and Girl with Green Eyes (1964).
Победитель
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
Girl with Green Eyes Girl with Green Eyes
UK
Победитель
Золотой глобус / Best TV Show
The Rogues The Rogues
Победитель
Все номинанты
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
12 O'Clock High 12 O'Clock High
The Munsters The Munsters
Wendy and Me Wendy and Me
Золотой глобус / Best TV Star - Female
The Dick Van Dyke Show The Dick Van Dyke Show
Мэри Тайлер Мур
Победитель
Все номинанты
Dr. Kildare Dr. Kildare
Ивет Мимо For episode "Tyger, Tyger".
Peyton Place Peyton Place
Дороти Мэлоун
My Living Doll My Living Doll
Джули Ньюмар
Bewitched Bewitched
Elizabeth Montgomery
Золотой глобус / Best TV Star - Male
Burke's Law Burke's Law
Джин Бэрри
Победитель
Все номинанты
Slattery's People Slattery's People
Ричард Кренна
Mr. Novak Mr. Novak
Джеймс Франсискус
The Man from U.N.C.L.E. The Man from U.N.C.L.E.
Роберт Вон
The Fugitive The Fugitive
Дэвид Джэнссен
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
Get Yourself a College Girl Get Yourself a College Girl
Mary Ann Mobley
Победитель
Island of the Blue Dolphins Island of the Blue Dolphins
Celia Milius
Победитель
Guns at Batasi Guns at Batasi
Миа Фэрроу
Победитель
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
The Unsinkable Molly Brown The Unsinkable Molly Brown
Харви Преснелл
Победитель
Sallah Shabati Sallah Shabati
Топол
Победитель
The New Interns The New Interns
Джордж Сигал
Победитель
Премия Сесиля Б. Де Милля
Джеймс Стюарт
Джеймс Стюарт
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Софи Лорен
Софи Лорен
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Победитель
