Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Золотой глобус
События
Золотой глобус 1965
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1965 году
Место проведения
Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
8 февраля 1965
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.8
Бекет
Becket
Победитель
Все номинанты
Dear Heart
Dear Heart
7.6
Ночь Игуаны
Night of the Iguana
7.7
Грек Зорба
Alexis Zorbas
The Chalk Garden
The Chalk Garden
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.4
Моя прекрасная леди
My Fair Lady
Победитель
Все номинанты
Father Goose
Father Goose
8.0
Мэри Поппинс
Mary Poppins
The World of Henry Orient
The World of Henry Orient
The Unsinkable Molly Brown
The Unsinkable Molly Brown
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Джордж Кьюкор
Моя прекрасная леди
Победитель
Все номинанты
Питер Гленвилл
Бекет
Джон Франкенхаймер
Семь дней в мае
Михалис Какояннис
Грек Зорба
Джон Хьюстон
Ночь Игуаны
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Питер О’Брайэн
Бекет
Победитель
Все номинанты
Фредрик Марч
Семь дней в мае
Энтони Куинн
Грек Зорба
Энтони Франчоза
Rio Conchos
Ричард Бёртон
Бекет
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Рекс Харрисон
Моя прекрасная леди
Победитель
Все номинанты
Питер Селлерс
Розовая пантера
Питер Устинов
Топкапи
Марчелло Мастроянни
Брак по-итальянски
Дик Ван Дайк
Мэри Поппинс
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Энн Бэнкрофт
The Pumpkin Eater
Победитель
Все номинанты
Джеральдин Пейдж
Dear Heart
Рита Хэйворт
Мир цирка
Ава Гарднер
Ночь Игуаны
Джин Сиберг
Lilith
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Джули Эндрюс
Мэри Поппинс
Победитель
Все номинанты
Дебби Рейнолдс
The Unsinkable Molly Brown
Мелина Меркури
Топкапи
Софи Лорен
Брак по-итальянски
Одри Хепберн
Моя прекрасная леди
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Эдмонд О’Брайен
Семь дней в мае
Победитель
Все номинанты
Гилберт Роланд
Осень Шайеннов
Сайрил Делеванти
Ночь Игуаны
HFPA records did not specify a film
Lee Tracy
The Best Man
Стэнли Холлоуэй
Моя прекрасная леди
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Агнес Мурхед
Hush...Hush, Sweet Charlotte
Победитель
Все номинанты
Энн Сотерн
The Best Man
Грэйсон Холл
Ночь Игуаны
HFPA records did not specify a film.
Элизабет Эшли
The Carpetbaggers
Лиля Кедрова
Грек Зорба
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
6.1
Мир цирка
Circus World
Dimitri Tiomkin, Ned Washington
Song: "Circus World"
Победитель
Все номинанты
Where Love Has Gone
Where Love Has Gone
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen
Song: "Where Love Has Gone"
7.6
Из России с любовью
From Russia with Love
John Barry, Lionel Bart
Song: "From Russia with Love"
Dear Heart
Dear Heart
Henry Mancini, Ray Evans, Jay Livingston
Song: "Dear Heart"
Where Love Has Gone
Where Love Has Gone
Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen
Song: "Where Love Has Gone"
Sunday in New York
Sunday in New York
Carroll Coates, Peter Nero
Song: "Sunday in New York"
7.6
Из России с любовью
From Russia with Love
John Barry, Lionel Bart
Song: "From Russia with Love"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
The Fall of the Roman Empire
The Fall of the Roman Empire
Dimitri Tiomkin
Победитель
Все номинанты
7.7
Грек Зорба
Alexis Zorbas
Микис Теодоракис
7.8
Бекет
Becket
Laurence Rosenthal
8.0
Мэри Поппинс
Mary Poppins
Richard M. Sherman, Robert B. Sherman
7.8
Семь дней в мае
Seven Days in May
Jerry Goldsmith
8.0
Мэри Поппинс
Mary Poppins
Richard M. Sherman, Robert B. Sherman
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.2
Брак по-итальянски
Matrimonio all'italiana
Italy. Tied with Sallah Shabati (1964) and Girl with Green Eyes (1964).
Победитель
Sallah Shabati
Sallah Shabati
Israel. Tied with Matrimonio all'italiana (1964) and Girl with Green Eyes (1964).
Победитель
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
Girl with Green Eyes
Girl with Green Eyes
UK
Победитель
Золотой глобус / Best TV Show
The Rogues
The Rogues
Победитель
Все номинанты
The Red Skelton Hour
The Red Skelton Show
12 O'Clock High
12 O'Clock High
The Munsters
The Munsters
Wendy and Me
Wendy and Me
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best TV Star - Female
The Dick Van Dyke Show
The Dick Van Dyke Show
Мэри Тайлер Мур
Победитель
Все номинанты
Dr. Kildare
Dr. Kildare
Ивет Мимо
For episode "Tyger, Tyger".
Peyton Place
Peyton Place
Дороти Мэлоун
My Living Doll
My Living Doll
Джули Ньюмар
Bewitched
Bewitched
Elizabeth Montgomery
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best TV Star - Male
Burke's Law
Burke's Law
Джин Бэрри
Победитель
Все номинанты
Slattery's People
Slattery's People
Ричард Кренна
Mr. Novak
Mr. Novak
Джеймс Франсискус
The Man from U.N.C.L.E.
The Man from U.N.C.L.E.
Роберт Вон
The Fugitive
The Fugitive
Дэвид Джэнссен
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
Get Yourself a College Girl
Get Yourself a College Girl
Mary Ann Mobley
Победитель
Island of the Blue Dolphins
Island of the Blue Dolphins
Celia Milius
Победитель
Guns at Batasi
Guns at Batasi
Миа Фэрроу
Победитель
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
The Unsinkable Molly Brown
The Unsinkable Molly Brown
Харви Преснелл
Победитель
Sallah Shabati
Sallah Shabati
Топол
Победитель
The New Interns
The New Interns
Джордж Сигал
Победитель
Премия Сесиля Б. Де Милля
Джеймс Стюарт
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Софи Лорен
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Марчелло Мастроянни
Победитель
Год проведения
Золотой глобус 2025
Золотой глобус 2024
Золотой глобус 2023
Золотой глобус 2022
Золотой глобус 2021
Золотой глобус 2020
Показать все
Золотой глобус 2020
Золотой глобус 2018
Золотой глобус 2017
Золотой глобус 2016
Золотой глобус 2015
Золотой глобус 2014
Золотой глобус 2013
Золотой глобус 2012
Золотой глобус 2011
Золотой глобус 2010
Золотой глобус 2009
Золотой глобус 2008
Золотой глобус 2007
Золотой глобус 2006
Золотой глобус 2005
Золотой глобус 2004
Золотой глобус 2003
Золотой глобус 2002
Золотой глобус 2001
Золотой глобус 2000
Золотой глобус 1999
Золотой глобус 1998
Золотой глобус 1997
Золотой глобус 1996
Золотой глобус 1995
Золотой глобус 1994
Золотой глобус 1993
Золотой глобус 1992
Золотой глобус 1991
Золотой глобус 1990
Золотой глобус 1989
Золотой глобус 1988
Золотой глобус 1987
Золотой глобус 1986
Золотой глобус 1985
Золотой глобус 1984
Золотой глобус 1983
Золотой глобус 1982
Золотой глобус 1981
Золотой глобус 1980
Золотой глобус 1979
Золотой глобус 1978
Золотой глобус 1977
Золотой глобус 1976
Золотой глобус 1975
Золотой глобус 1974
Золотой глобус 1973
Золотой глобус 1972
Золотой глобус 1971
Золотой глобус 1970
Золотой глобус 1969
Золотой глобус 1968
Золотой глобус 1967
Золотой глобус 1966
Золотой глобус 1965
Золотой глобус 1964
Золотой глобус 1963
Золотой глобус 1962
Золотой глобус 1961
Золотой глобус 1960
Золотой глобус 1959
Золотой глобус 1958
Золотой глобус 1957
Золотой глобус 1956
Золотой глобус 1955
Золотой глобус 1954
Золотой глобус 1953
Золотой глобус 1952
Золотой глобус 1951
Золотой глобус 1950
Золотой глобус 1949
Золотой глобус 1948
Золотой глобус 1947
Золотой глобус 1946
Золотой глобус 1945
Золотой глобус 1944
Номинации
Best Director, Motion Picture
Best Motion Picture, Animated
Best Motion Picture, Drama
Best Motion Picture, Musical or Comedy
Best Motion Picture, Non-English Language
Best Original Score, Motion Picture
Показать все
Best Original Song, Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Best Screenplay, Motion Picture
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Best Television Series, Drama
Best Television Series, Musical or Comedy
Cinematic and Box Office Achievement
Лучший фильм (драма)
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Лучший режиссёр
Лучшая мужская роль (драма)
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Лучшая женская роль (драма)
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Лучший актёр второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший сценарий
Лучшая песня
Лучшая музыка к фильму
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший анимационный фильм
Лучшая драма
Лучшая комедия/мюзикл
Лучший актёр сериала (драма)
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Лучшая актриса сериала (драма)
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
Best Actor
Best Actress
Best Cinematography
Best Cinematography - Black and White
Best Cinematography - Color
Best Documentary
Best Documentary Film
Best Documentary of Historical Interest
Best English-Language Foreign Film
Best Film Promoting International Understanding
Best International News Coverage
Best Motion Picture Acting Debut - Female
Best Motion Picture Acting Debut - Male
Best Outdoor Drama
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Best Picture
Best TV Producer/Director
Best TV Program
Best TV Show
Best TV Show - Variety
Best TV Special
Best TV Star - Female
Best TV Star - Male
Best Television Special - Variety or Musical
Best World Entertainment Through Musical Films
Foreign Newcomer - Female
Foreign Newcomer - Male
Most Promising Newcomer
Most Promising Newcomer - Female
Most Promising Newcomer - Male
New Star of the Year in a Motion Picture
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Телевизионные достижения
Премия Сесиля Б. Де Милля
Carol Burnett Award
Honor Award
Special Merit Award
Silver Globe / Best Foreign-Language Foreign Film
Special Journalistic Merit Award
Outstanding Merit
Hollywood Citizenship Award
Special Achievement Award
Mr. Golden Globe
Henrietta Award / World Film Favorite
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Samuel Goldwyn Award
Miss Golden Globe
Special Award
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667