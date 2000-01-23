Меню
Золотой глобус 2000
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2000 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения
23 января 2000
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.9
Красота по-американски
American Beauty
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Талантливый мистер Рипли
The Talented Mr. Ripley
6.3
Конец романа
The End Of The Affair
8.0
Свой человек
The Insider
7.2
Ураган
Hurricane
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.6
История игрушек 2
Toy Story 2
Победитель
Все номинанты
7.0
Ноттинг Хилл
Notting Hill
7.8
Быть Джоном Малковичем
Being John Malkovich
7.5
Человек на луне
Man On The Moon
7.2
Анализируй это
Analyze This
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Сэм Мендес
Красота по-американски
Победитель
Все номинанты
Майкл Манн
Свой человек
Норман Джуисон
Ураган
Нил Джордан
Конец романа
Энтони Мингелла
Талантливый мистер Рипли
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Победитель
Дензел Вашингтон
Ураган
Победитель
Все номинанты
Дилан МакДермотт
Практика
Мартин Шин
Западное крыло
Роб Лоу
Западное крыло
Кевин Спейси
Красота по-американски
Мэтт Дэймон
Талантливый мистер Рипли
Ричард Фарнсуорт
Простая история
Билли Кэмпбелл
Опять и снова
Рассел Кроу
Свой человек
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Майкл Джей Фокс
Spin City
Победитель
Джим Керри
Человек на луне
Победитель
Все номинанты
Шон Пенн
Сладкий и гадкий
Руперт Эверетт
Идеальный муж
Хью Грант
Ноттинг Хилл
Эрик МакКормак
Уилл и Грейс
Рэй Романо
Everybody Loves Raymond
Роберт Де Ниро
Анализируй это
Томас Гибсон
Dharma & Greg
Джордж Сигал
Just Shoot Me!
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Хилари Суонк
Парни не плачут
Победитель
Все номинанты
Сигурни Уивер
Карта мира
Аннетт Бенинг
Красота по-американски
Мэрил Стрип
Музыка сердца
Джулианна Мур
Конец романа
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Джанет МакТир
Перекати-поле
Победитель
Все номинанты
Шэрон Стоун
Муза
Джулианна Мур
Идеальный муж
Риз Уизерспун
Выскочка
Джулия Робертс
Ноттинг Хилл
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Анджелина Джоли
Прерванная жизнь
Победитель
Все номинанты
Хлоя Севиньи
Парни не плачут
Натали Портман
Где угодно, только не здесь
Саманта Мортон
Сладкий и гадкий
Камерон Диаз
Быть Джоном Малковичем
Кэтрин Кинер
Быть Джоном Малковичем
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.9
Красота по-американски
American Beauty
Алан Болл
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Свой человек
The Insider
Майкл Манн, Eric Roth
8.0
Шестое чувство
The Sixth Sense
М. Найт Шьямалан
Смотреть трейлер
7.8
Правила виноделов
The Cider House Rules
John Irving
7.8
Быть Джоном Малковичем
Being John Malkovich
Чарли Кауфман
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
7.8
Тарзан
Tarzan
Фил Коллинз
Song: "You'll Be In My Heart"
Победитель
Все номинанты
7.6
История игрушек 2
Toy Story 2
Randy Newman
Song: "When She Loved Me"
7.6
Анна и король
Anna And The King
Kenneth 'Babyface' Edmonds, George Fenton, Robert Kraft
Song: "How Can I Not Love You"
7.6
Анна и король
Anna And The King
Kenneth 'Babyface' Edmonds, George Fenton, Robert Kraft
Song: "How Can I Not Love You"
7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Мадонна, William Orbit
Song: "Beautiful Stranger"
7.8
Магнолия
Magnolia
Aimee Mann
Song: "Save Me"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
7.5
Легенда о пианисте
La leggenda del pianista sull'oceano
Ennio Morricone
Победитель
Все номинанты
8.0
Свой человек
The Insider
Pieter Bourke, Lisa Gerrard
7.7
С широко закрытыми глазами
Eyes Wide Shut
Jocelyn Pook
7.6
Анна и король
Anna And The King
George Fenton
7.9
Красота по-американски
American Beauty
Thomas Newman
Смотреть трейлер
7.9
Простая история
The Straight Story
Angelo Badalamenti
8.1
Прах Анджелы
Angela's Ashes
John Williams
8.0
Свой человек
The Insider
Pieter Bourke, Lisa Gerrard
6.3
Конец романа
The End Of The Affair
Майкл Найман
7.4
Талантливый мистер Рипли
The Talented Mr. Ripley
Gabriel Yared
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.6
Все о моей матери
Todo sobre mi madre
Spain/France
Победитель
Все номинанты
7.4
Восток-Запад
East-west
Russia/Spain/Bulgaria/France
Aimee & Jaguar
Aimée & Jaguar
Germany
7.5
Девушка на мосту
La fille sur le pont
France
7.6
Красная скрипка
The Red Violin / Le violon rouge
Italy/Canada
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
8.7
Сопрано
The Sopranos
Победитель
Все номинанты
9.2
Западное крыло
The West Wing
8.3
Скорая помощь
ER
Опять и снова
Once and Again
Практика
The Practice
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Победитель
Все номинанты
Ally McBeal
Ally McBeal
7.2
Уилл и Грейс
Will & Grace
Dharma & Greg
Dharma & Greg
Spin City
Spin City
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Иди Фалько
Сопрано
Победитель
Все номинанты
Джулианна Маргулис
Скорая помощь
Лоррейн Бракко
Сопрано
Эми Бреннеман
Judging Amy
Села Уорд
Опять и снова
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Победитель
Все номинанты
Калиста Флокхарт
Ally McBeal
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс
Фелисити Хаффман
Sports Night
Дженна Эльфман
Dharma & Greg
Хэзер Локлир
Spin City
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
RKO 281
RKO 281
Победитель
Все номинанты
Жанна Д’Арк
Joan of Arc
Dash and Lilly
Dash and Lilly
Introducing Dorothy Dandridge
Introducing Dorothy Dandridge
6.3
Защита свидетелей
Witness Protection
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Холли Берри
Introducing Dorothy Dandridge
Победитель
Все номинанты
Лили Собески
Жанна Д’Арк
Хелен Миррен
The Passion of Ayn Rand
Миа Фэрроу
Forget Me Never
Джуди Дэвис
Dash and Lilly
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Питер Фонда
The Passion of Ayn Rand
Победитель
Джек Леммон
Inherit the Wind
Победитель
Все номинанты
Питер О’Брайэн
Жанна Д’Арк
Лив Шрайбер
RKO 281
Дэвид Спейд
Just Shoot Me!
Джек Леммон
Tuesdays with Morrie
Крис Нот
Секс в большом городе
Сэм Шепард
Dash and Lilly
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Клаус Мария Брандауэр
Introducing Dorothy Dandridge
Том Сайзмор
Защита свидетелей
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
8.7
Сопрано
The Sopranos
Нэнси Марчанд
Победитель
8.7
Сопрано
The Sopranos
Нэнси Марчанд
Победитель
Все номинанты
RKO 281
RKO 281
Мелани Гриффит
Annie
Annie
Кэти Бейтс
The Big Brass Ring
The Big Brass Ring
Миранда Ричардсон
Жанна Д’Арк
Joan of Arc
Жаклин Биссет
RKO 281
RKO 281
Мелани Гриффит
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Ким Кэттролл
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Синтия Никсон
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Синтия Никсон
Жанна Д’Арк
Joan of Arc
Жаклин Биссет
The Big Brass Ring
The Big Brass Ring
Миранда Ричардсон
Annie
Annie
Кэти Бейтс
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Ким Кэттролл
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Том Круз
Магнолия
Победитель
Все номинанты
Хэйли Джоэл Осмент
Шестое чувство
Майкл Кларк Дункан
Зеленая миля
Майкл Кейн
Правила виноделов
Джуд Лоу
Талантливый мистер Рипли
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Барбра Стрейзанд
Победитель
Miss Golden Globe
Liza Huber
Победитель
