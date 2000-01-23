Меню
Золотой глобус 2000

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2000 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 23 января 2000
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Красота по-американски 7.9
Красота по-американски American Beauty
Победитель
Все номинанты
Талантливый мистер Рипли 7.4
Талантливый мистер Рипли The Talented Mr. Ripley
Конец романа 6.3
Конец романа The End Of The Affair
Свой человек 8.0
Свой человек The Insider
Ураган 7.2
Ураган Hurricane
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
История игрушек 2 7.6
История игрушек 2 Toy Story 2
Победитель
Все номинанты
Ноттинг Хилл 7.0
Ноттинг Хилл Notting Hill
Быть Джоном Малковичем 7.8
Быть Джоном Малковичем Being John Malkovich
Человек на луне 7.5
Человек на луне Man On The Moon
Анализируй это 7.2
Анализируй это Analyze This
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Сэм Мендес
Сэм Мендес
Красота по-американски
Победитель
Все номинанты
Майкл Манн
Майкл Манн
Свой человек
Норман Джуисон
Ураган
Нил Джордан
Нил Джордан
Конец романа
Энтони Мингелла
Энтони Мингелла
Талантливый мистер Рипли
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Победитель
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Ураган
Победитель
Все номинанты
Дилан МакДермотт
Дилан МакДермотт
Практика
Мартин Шин
Мартин Шин
Западное крыло
Роб Лоу
Роб Лоу
Западное крыло
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Красота по-американски
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Талантливый мистер Рипли
Ричард Фарнсуорт
Простая история
Билли Кэмпбелл
Опять и снова
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Свой человек
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Spin City
Победитель
Джим Керри
Джим Керри
Человек на луне
Победитель
Все номинанты
Шон Пенн
Шон Пенн
Сладкий и гадкий
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Идеальный муж
Хью Грант
Хью Грант
Ноттинг Хилл
Эрик МакКормак
Эрик МакКормак
Уилл и Грейс
Рэй Романо
Рэй Романо
Everybody Loves Raymond
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Анализируй это
Томас Гибсон
Dharma & Greg
Джордж Сигал
Джордж Сигал
Just Shoot Me!
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Парни не плачут
Победитель
Все номинанты
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Карта мира
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Красота по-американски
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Музыка сердца
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Конец романа
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Джанет МакТир
Джанет МакТир
Перекати-поле
Победитель
Все номинанты
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Муза
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Идеальный муж
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Выскочка
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Ноттинг Хилл
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Прерванная жизнь
Победитель
Все номинанты
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Парни не плачут
Натали Портман
Натали Портман
Где угодно, только не здесь
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Сладкий и гадкий
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Быть Джоном Малковичем
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Быть Джоном Малковичем
Золотой глобус / Лучший сценарий
Красота по-американски 7.9
Красота по-американски American Beauty
Алан Болл
Победитель
Все номинанты
Свой человек 8.0
Свой человек The Insider
Майкл Манн, Eric Roth
Шестое чувство 8.0
Шестое чувство The Sixth Sense
М. Найт Шьямалан
Правила виноделов 7.8
Правила виноделов The Cider House Rules
John Irving
Быть Джоном Малковичем 7.8
Быть Джоном Малковичем Being John Malkovich
Чарли Кауфман
Золотой глобус / Лучшая песня
Тарзан 7.8
Тарзан Tarzan
Фил Коллинз Song: "You'll Be In My Heart"
Победитель
Все номинанты
История игрушек 2 7.6
История игрушек 2 Toy Story 2
Randy Newman Song: "When She Loved Me"
Анна и король 7.6
Анна и король Anna And The King
Kenneth 'Babyface' Edmonds, George Fenton, Robert Kraft Song: "How Can I Not Love You"
Анна и король 7.6
Анна и король Anna And The King
Kenneth 'Babyface' Edmonds, George Fenton, Robert Kraft Song: "How Can I Not Love You"
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил 7.8
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил Austin Powers: The Spy Who Shagged Me
Мадонна, William Orbit Song: "Beautiful Stranger"
Магнолия 7.8
Магнолия Magnolia
Aimee Mann Song: "Save Me"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Легенда о пианисте 7.5
Легенда о пианисте La leggenda del pianista sull'oceano
Ennio Morricone
Победитель
Все номинанты
Свой человек 8.0
Свой человек The Insider
Pieter Bourke, Lisa Gerrard
С широко закрытыми глазами 7.7
С широко закрытыми глазами Eyes Wide Shut
Jocelyn Pook
Анна и король 7.6
Анна и король Anna And The King
George Fenton
Красота по-американски 7.9
Красота по-американски American Beauty
Thomas Newman
Простая история 7.9
Простая история The Straight Story
Angelo Badalamenti
Прах Анджелы 8.1
Прах Анджелы Angela's Ashes
John Williams
Свой человек 8.0
Свой человек The Insider
Pieter Bourke, Lisa Gerrard
Конец романа 6.3
Конец романа The End Of The Affair
Майкл Найман
Талантливый мистер Рипли 7.4
Талантливый мистер Рипли The Talented Mr. Ripley
Gabriel Yared
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Все о моей матери 7.6
Все о моей матери Todo sobre mi madre
Spain/France
Победитель
Все номинанты
Восток-Запад 7.4
Восток-Запад East-west
Russia/Spain/Bulgaria/France
Aimee & Jaguar Aimée & Jaguar
Germany
Девушка на мосту 7.5
Девушка на мосту La fille sur le pont
France
Красная скрипка 7.6
Красная скрипка The Red Violin / Le violon rouge
Italy/Canada
Золотой глобус / Лучшая драма
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Победитель
Все номинанты
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Опять и снова
Опять и снова Once and Again
Практика
Практика The Practice
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Победитель
Все номинанты
Ally McBeal Ally McBeal
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Dharma & Greg Dharma & Greg
Spin City Spin City
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано
Победитель
Все номинанты
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
Скорая помощь
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Сопрано
Эми Бреннеман
Эми Бреннеман
Judging Amy
Села Уорд
Села Уорд
Опять и снова
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Победитель
Все номинанты
Калиста Флокхарт
Калиста Флокхарт
Ally McBeal
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Sports Night
Дженна Эльфман
Дженна Эльфман
Dharma & Greg
Хэзер Локлир
Хэзер Локлир
Spin City
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
RKO 281 RKO 281
Победитель
Все номинанты
Жанна Д’Арк
Жанна Д’Арк Joan of Arc
Dash and Lilly Dash and Lilly
Introducing Dorothy Dandridge Introducing Dorothy Dandridge
Защита свидетелей 6.3
Защита свидетелей Witness Protection
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Холли Берри
Холли Берри
Introducing Dorothy Dandridge
Победитель
Все номинанты
Лили Собески
Лили Собески
Жанна Д’Арк
Хелен Миррен
Хелен Миррен
The Passion of Ayn Rand
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Forget Me Never
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
Dash and Lilly
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Питер Фонда
Питер Фонда
The Passion of Ayn Rand
Победитель
Джек Леммон
Джек Леммон
Inherit the Wind
Победитель
Все номинанты
Питер О’Брайэн
Жанна Д’Арк
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
RKO 281
Дэвид Спейд
Дэвид Спейд
Just Shoot Me!
Джек Леммон
Джек Леммон
Tuesdays with Morrie
Крис Нот
Крис Нот
Секс в большом городе
Сэм Шепард
Сэм Шепард
Dash and Lilly
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Клаус Мария Брандауэр
Клаус Мария Брандауэр
Introducing Dorothy Dandridge
Том Сайзмор
Том Сайзмор
Защита свидетелей
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Нэнси Марчанд
Победитель
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Нэнси Марчанд
Победитель
Все номинанты
RKO 281 RKO 281
Мелани Гриффит
Annie Annie
Кэти Бейтс
The Big Brass Ring The Big Brass Ring
Миранда Ричардсон
Жанна Д’Арк
Жанна Д’Арк Joan of Arc
Жаклин Биссет
RKO 281 RKO 281
Мелани Гриффит
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Ким Кэттролл
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Синтия Никсон
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Синтия Никсон
Жанна Д’Арк
Жанна Д’Арк Joan of Arc
Жаклин Биссет
The Big Brass Ring The Big Brass Ring
Миранда Ричардсон
Annie Annie
Кэти Бейтс
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Ким Кэттролл
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Том Круз
Том Круз
Магнолия
Победитель
Все номинанты
Хэйли Джоэл Осмент
Хэйли Джоэл Осмент
Шестое чувство
Майкл Кларк Дункан
Майкл Кларк Дункан
Зеленая миля
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Правила виноделов
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Талантливый мистер Рипли
Премия Сесиля Б. Де Милля
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Победитель
Miss Golden Globe
Liza Huber
Победитель
