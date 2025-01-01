Меню
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1946 году

Место проведения Hollywood Knickerbocker Club,Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 30 марта 1946
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Билли Уайлдер
Потерянный уик-энд
Победитель
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Дж. Кэролл Нейш
A Medal for Benny Many awards listing sources state that J. Carrol Naish had been winning this Supporting Actor Golden Globe for Gaslight (1944) which he is not in.
Победитель
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Портрет Дориана Грея
Победитель
Золотой глобус / Best Actor
Рэй Милланд
Потерянный уик-энд
Победитель
Золотой глобус / Best Actress
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Колокола Святой Марии
Победитель
Золотой глобус / Best Film Promoting International Understanding
The House I Live In The House I Live In
Победитель
Золотой глобус / Best Picture
Потерянный уик-энд 7.7
Потерянный уик-энд The Lost Weekend
Победитель
Год проведения
Номинации

