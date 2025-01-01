Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 1993

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1993 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 24 января 1993
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Запах женщины 8.0
Запах женщины Scent of a Woman
Победитель
Все номинанты
Несколько хороших парней 7.9
Несколько хороших парней A Few Good Men
Усадьба Хауардс-Энд 7.1
Усадьба Хауардс-Энд Howards End
Непрощенный 7.8
Непрощенный Unforgiven
Смотреть трейлер
Жестокая игра 6.7
Жестокая игра Crying Game
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Игрок 7.2
Игрок The Player
Победитель
Все номинанты
Медовый месяц в Лас-Вегасе 6.3
Медовый месяц в Лас-Вегасе Honeymoon in Vegas
Сестричка, действуй 6.7
Сестричка, действуй Sister Act
Колдовской апрель 7.4
Колдовской апрель Enchanted April
Аладдин 8.1
Аладдин Aladdin
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Непрощенный
Победитель
Все номинанты
Роб Райнер
Роб Райнер
Несколько хороших парней
Джеймс Айвори
Усадьба Хауардс-Энд
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Там, где течет река
Роберт Олтмен
Роберт Олтмен
Игрок
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Аль Пачино
Аль Пачино
Запах женщины
Победитель
Сэм Уотерстон
Сэм Уотерстон
I'll Fly Away
Победитель
Все номинанты
Том Круз
Том Круз
Несколько хороших парней
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Малкольм Икс
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Чаплин
Марк Хэрмон
Марк Хэрмон
Reasonable Doubts
Роб Морроу
Роб Морроу
Northern Exposure
Джейсон Пристли
Джейсон Пристли
Беверли-Хиллз 90210
Скотт Бакула
Скотт Бакула
Квантовый скачок
Джек Николсон
Джек Николсон
Хоффа
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Тим Роббинс
Тим Роббинс
Игрок
Победитель
Джон Гудман
Джон Гудман
Roseanne
Победитель
Все номинанты
Эд О’Нил
Эд О’Нил
Женаты и с детьми
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Медовый месяц в Лас-Вегасе
Билли Кристал
Билли Кристал
Мистер субботний вечер
Тим Роббинс
Тим Роббинс
Боб Робертс
Уилл Смит
Уилл Смит
Принц из Беверли-Хиллз
Крэйг Т. Нельсон
Coach
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Второе дыхание
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Cheers
Тим Аллен
Тим Аллен
Home Improvement
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Evening Shade
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Усадьба Хауардс-Энд
Победитель
Все номинанты
Мэри МакДоннелл
Мэри МакДоннелл
Рыба страсти
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Основной инстинкт
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Поле любви
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Масло Лоренцо
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Колдовской апрель
Победитель
Все номинанты
Джина Дэвис
Джина Дэвис
Их собственная лига
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Смерть ей к лицу
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Второе дыхание
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Сестричка, действуй
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Джоан Плоурайт
Джоан Плоурайт
Колдовской апрель
Победитель
Все номинанты
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
Мужья и жены
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Рыба страсти
Джеральдин Чаплин
Джеральдин Чаплин
Чаплин
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Ущерб
Золотой глобус / Лучший сценарий
Запах женщины 8.0
Запах женщины Scent of a Woman
Bo Goldman
Победитель
Все номинанты
Игрок 7.2
Игрок The Player
Майкл Толкин
Несколько хороших парней 7.9
Несколько хороших парней A Few Good Men
Аарон Соркин
Усадьба Хауардс-Энд 7.1
Усадьба Хауардс-Энд Howards End
Ruth Prawer Jhabvala
Непрощенный 7.8
Непрощенный Unforgiven
Дэвид Уэбб Пиплз
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучшая песня
Аладдин 8.1
Аладдин Aladdin
Tim Rice, Alan Menken Song: "A Whole New World"
Победитель
Аладдин 8.1
Аладдин Aladdin
Tim Rice, Alan Menken Song: "A Whole New World"
Победитель
Все номинанты
Короли Мамбо 6.5
Короли Мамбо Mambo Kings
Арни Глимчер, Robert Kraft Song: "Beautiful Maria of My Soul"
Аладдин 8.1
Аладдин Aladdin
Howard Ashman, Alan Menken Song: "Friend Like Me"
Их собственная лига 7.7
Их собственная лига League Of Their Own, A
Мадонна, Shep Pettibone Song: "This Used to Be My Playground"
Аладдин 8.1
Аладдин Aladdin
Howard Ashman, Alan Menken Song: "Prince Ali"
Аладдин 8.1
Аладдин Aladdin
Howard Ashman, Alan Menken Song: "Friend Like Me"
Их собственная лига 7.7
Их собственная лига League Of Their Own, A
Мадонна, Shep Pettibone Song: "This Used to Be My Playground"
Короли Мамбо 6.5
Короли Мамбо Mambo Kings
Арни Глимчер, Robert Kraft Song: "Beautiful Maria of My Soul"
Аладдин 8.1
Аладдин Aladdin
Howard Ashman, Alan Menken Song: "Prince Ali"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Аладдин 8.1
Аладдин Aladdin
Alan Menken
Победитель
Все номинанты
Основной инстинкт 6.5
Основной инстинкт Basic Instinct
Jerry Goldsmith
Чаплин 7.6
Чаплин Chaplin
John Barry
1492: Завоевание рая 6.2
1492: Завоевание рая 1492: Conquest of Paradise
Vangelis
Последний из Могикан 8.1
Последний из Могикан The Last of the Mohicans
Trevor Jones, Randy Edelman
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Индокитай 7.3
Индокитай Indochine
France
Победитель
Все номинанты
Урга: Территория любви 8.0
Урга: Территория любви Urga
Russia
Как вода для шоколада 7.1
Как вода для шоколада Como agua para chocolate
Mexico
Штонк! 7.1
Штонк! Schtonk
Germany
Все утра мира 7.5
Все утра мира Tous les matins du monde
France
Золотой глобус / Лучшая драма
Northern Exposure Northern Exposure
Победитель
Все номинанты
I'll Fly Away I'll Fly Away
Беверли-Хиллз 90210 6.7
Беверли-Хиллз 90210 Beverly Hills, 90210
Homefront Homefront
Sisters Sisters
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Roseanne Roseanne
Победитель
Все номинанты
Brooklyn Bridge Brooklyn Bridge
Cheers Cheers
Murphy Brown Murphy Brown
Evening Shade Evening Shade
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Реджина Тейлор
I'll Fly Away
Победитель
Все номинанты
Марли Мэтлин
Reasonable Doubts
Мэриэл Хемингуэй
Civil Wars
Джэнин Тернер
Northern Exposure
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Она написала убийство
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Розанна Арнольд
Roseanne
Победитель
Все номинанты
Кэти Сагал
Кэти Сагал
Женаты и с детьми
Хелен Хант
Хелен Хант
Mad About You
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Murphy Brown
Керсти Элли
Керсти Элли
Cheers
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Sinatra Sinatra
Победитель
Все номинанты
Miss Rose White Miss Rose White
Jewels Jewels
Citizen Cohn Citizen Cohn
Stalin Stalin
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Лора Дерн
Лора Дерн
Afterburn
Победитель
Все номинанты
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Miss Rose White
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
The Man Upstairs
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
O Pioneers!
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Без ума от оружия
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Stalin
Победитель
Максимилиан Шелл
Максимилиан Шелл
Stalin
Победитель
Все номинанты
Дин Стокуэлл
Квантовый скачок
Энтони Эндрюс
Jewels
Хьюм Кронин
Broadway Bound
Джон Корбетт
Джон Корбетт
Northern Exposure
Джон Войт
Джон Войт
The Last of His Tribe
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Citizen Cohn
Филип Каснофф
Sinatra For Part I & II
Эрл Холлиман
Delta
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Сайнфелд
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Stalin Stalin
Джоан Плоурайт
Победитель
Stalin Stalin
Джоан Плоурайт
Победитель
Все номинанты
Roseanne Roseanne
Лори Меткаф
Crazy in Love Crazy in Love
Джина Роулендс
Sinatra Sinatra
Олимпия Дукакис
Empty Nest Empty Nest
Парк Оверолл
Sinatra Sinatra
Олимпия Дукакис
Empty Nest Empty Nest
Парк Оверолл
Miss Rose White Miss Rose White
Аманда Пламмер
Roseanne Roseanne
Лори Меткаф
Crazy in Love Crazy in Love
Джина Роулендс
Miss Rose White Miss Rose White
Аманда Пламмер
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Непрощенный
Победитель
Все номинанты
Аль Пачино
Аль Пачино
Американцы
Крис О'Доннелл
Крис О'Доннелл
Запах женщины
Дэвид Пэймер
Дэвид Пэймер
Мистер субботний вечер
Джек Николсон
Джек Николсон
Несколько хороших парней
Премия Сесиля Б. Де Милля
Лорен Бэколл
Лорен Бэколл
Победитель
Special Award
Аладдин 8.1
Аладдин Aladdin
Робин Уильямс For his vocal work.
Победитель
Miss Golden Globe
Erin Hamilton
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше