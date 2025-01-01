Меню
Золотой глобус 1993
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1993 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
24 января 1993
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
8.0
Запах женщины
Scent of a Woman
Победитель
Все номинанты
7.9
Несколько хороших парней
A Few Good Men
7.1
Усадьба Хауардс-Энд
Howards End
7.8
Непрощенный
Unforgiven
Смотреть трейлер
6.7
Жестокая игра
Crying Game
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.2
Игрок
The Player
Победитель
Все номинанты
6.3
Медовый месяц в Лас-Вегасе
Honeymoon in Vegas
6.7
Сестричка, действуй
Sister Act
7.4
Колдовской апрель
Enchanted April
8.1
Аладдин
Aladdin
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Клинт Иствуд
Непрощенный
Победитель
Все номинанты
Роб Райнер
Несколько хороших парней
Джеймс Айвори
Усадьба Хауардс-Энд
Роберт Редфорд
Там, где течет река
Роберт Олтмен
Игрок
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Аль Пачино
Запах женщины
Победитель
Сэм Уотерстон
I'll Fly Away
Победитель
Все номинанты
Том Круз
Несколько хороших парней
Дензел Вашингтон
Малкольм Икс
Роберт Дауни-младший
Чаплин
Марк Хэрмон
Reasonable Doubts
Роб Морроу
Northern Exposure
Джейсон Пристли
Беверли-Хиллз 90210
Скотт Бакула
Квантовый скачок
Джек Николсон
Хоффа
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Тим Роббинс
Игрок
Победитель
Джон Гудман
Roseanne
Победитель
Все номинанты
Эд О’Нил
Женаты и с детьми
Николас Кейдж
Медовый месяц в Лас-Вегасе
Билли Кристал
Мистер субботний вечер
Тим Роббинс
Боб Робертс
Уилл Смит
Принц из Беверли-Хиллз
Крэйг Т. Нельсон
Coach
Марчелло Мастроянни
Второе дыхание
Тед Дэнсон
Cheers
Тим Аллен
Home Improvement
Берт Рейнольдс
Evening Shade
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Эмма Томпсон
Усадьба Хауардс-Энд
Победитель
Все номинанты
Мэри МакДоннелл
Рыба страсти
Шэрон Стоун
Основной инстинкт
Мишель Пфайффер
Поле любви
Сьюзен Сарандон
Масло Лоренцо
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Миранда Ричардсон
Колдовской апрель
Победитель
Все номинанты
Джина Дэвис
Их собственная лига
Мэрил Стрип
Смерть ей к лицу
Ширли МакЛэйн
Второе дыхание
Вупи Голдберг
Сестричка, действуй
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Джоан Плоурайт
Колдовской апрель
Победитель
Все номинанты
Джуди Дэвис
Мужья и жены
Элфри Вудард
Рыба страсти
Джеральдин Чаплин
Чаплин
Миранда Ричардсон
Ущерб
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
8.0
Запах женщины
Scent of a Woman
Bo Goldman
Победитель
Все номинанты
7.2
Игрок
The Player
Майкл Толкин
7.9
Несколько хороших парней
A Few Good Men
Аарон Соркин
7.1
Усадьба Хауардс-Энд
Howards End
Ruth Prawer Jhabvala
7.8
Непрощенный
Unforgiven
Дэвид Уэбб Пиплз
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
8.1
Аладдин
Aladdin
Tim Rice, Alan Menken
Song: "A Whole New World"
Победитель
8.1
Аладдин
Aladdin
Tim Rice, Alan Menken
Song: "A Whole New World"
Победитель
Все номинанты
6.5
Короли Мамбо
Mambo Kings
Арни Глимчер, Robert Kraft
Song: "Beautiful Maria of My Soul"
8.1
Аладдин
Aladdin
Howard Ashman, Alan Menken
Song: "Friend Like Me"
7.7
Их собственная лига
League Of Their Own, A
Мадонна, Shep Pettibone
Song: "This Used to Be My Playground"
8.1
Аладдин
Aladdin
Howard Ashman, Alan Menken
Song: "Prince Ali"
8.1
Аладдин
Aladdin
Howard Ashman, Alan Menken
Song: "Friend Like Me"
7.7
Их собственная лига
League Of Their Own, A
Мадонна, Shep Pettibone
Song: "This Used to Be My Playground"
6.5
Короли Мамбо
Mambo Kings
Арни Глимчер, Robert Kraft
Song: "Beautiful Maria of My Soul"
8.1
Аладдин
Aladdin
Howard Ashman, Alan Menken
Song: "Prince Ali"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
8.1
Аладдин
Aladdin
Alan Menken
Победитель
Все номинанты
6.5
Основной инстинкт
Basic Instinct
Jerry Goldsmith
7.6
Чаплин
Chaplin
John Barry
6.2
1492: Завоевание рая
1492: Conquest of Paradise
Vangelis
8.1
Последний из Могикан
The Last of the Mohicans
Trevor Jones, Randy Edelman
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.3
Индокитай
Indochine
France
Победитель
Все номинанты
8.0
Урга: Территория любви
Urga
Russia
7.1
Как вода для шоколада
Como agua para chocolate
Mexico
7.1
Штонк!
Schtonk
Germany
7.5
Все утра мира
Tous les matins du monde
France
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
Northern Exposure
Northern Exposure
Победитель
Все номинанты
I'll Fly Away
I'll Fly Away
6.7
Беверли-Хиллз 90210
Beverly Hills, 90210
Homefront
Homefront
Sisters
Sisters
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Roseanne
Roseanne
Победитель
Все номинанты
Brooklyn Bridge
Brooklyn Bridge
Cheers
Cheers
Murphy Brown
Murphy Brown
Evening Shade
Evening Shade
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Реджина Тейлор
I'll Fly Away
Победитель
Все номинанты
Марли Мэтлин
Reasonable Doubts
Мэриэл Хемингуэй
Civil Wars
Джэнин Тернер
Northern Exposure
Анджела Лэнсбери
Она написала убийство
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Розанна Арнольд
Roseanne
Победитель
Все номинанты
Кэти Сагал
Женаты и с детьми
Хелен Хант
Mad About You
Кэндис Берген
Murphy Brown
Керсти Элли
Cheers
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Sinatra
Sinatra
Победитель
Все номинанты
Miss Rose White
Miss Rose White
Jewels
Jewels
Citizen Cohn
Citizen Cohn
Stalin
Stalin
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Лора Дерн
Afterburn
Победитель
Все номинанты
Кира Седжвик
Miss Rose White
Кэтрин Хепберн
The Man Upstairs
Джессика Лэнг
O Pioneers!
Дрю Бэрримор
Без ума от оружия
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Роберт Дювалл
Stalin
Победитель
Максимилиан Шелл
Stalin
Победитель
Все номинанты
Дин Стокуэлл
Квантовый скачок
Энтони Эндрюс
Jewels
Хьюм Кронин
Broadway Bound
Джон Корбетт
Northern Exposure
Джон Войт
The Last of His Tribe
Джеймс Вудс
Citizen Cohn
Филип Каснофф
Sinatra
For Part I & II
Эрл Холлиман
Delta
Джейсон Александр
Сайнфелд
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Stalin
Stalin
Джоан Плоурайт
Победитель
Stalin
Stalin
Джоан Плоурайт
Победитель
Все номинанты
Roseanne
Roseanne
Лори Меткаф
Crazy in Love
Crazy in Love
Джина Роулендс
Sinatra
Sinatra
Олимпия Дукакис
Empty Nest
Empty Nest
Парк Оверолл
Sinatra
Sinatra
Олимпия Дукакис
Empty Nest
Empty Nest
Парк Оверолл
Miss Rose White
Miss Rose White
Аманда Пламмер
Roseanne
Roseanne
Лори Меткаф
Crazy in Love
Crazy in Love
Джина Роулендс
Miss Rose White
Miss Rose White
Аманда Пламмер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Джин Хэкмен
Непрощенный
Победитель
Все номинанты
Аль Пачино
Американцы
Крис О'Доннелл
Запах женщины
Дэвид Пэймер
Мистер субботний вечер
Джек Николсон
Несколько хороших парней
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Лорен Бэколл
Победитель
Special Award
8.1
Аладдин
Aladdin
Робин Уильямс
For his vocal work.
Победитель
Miss Golden Globe
Erin Hamilton
Победитель
