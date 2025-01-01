Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 1974

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1974 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 28 января 1974
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Изгоняющий дьявола 8.2
Изгоняющий дьявола The Exorcist
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Cinderella Liberty Cinderella Liberty
Последнее танго в Париже 6.7
Последнее танго в Париже Last Tango in Paris / Ultimo tango a Parigi
Спасите тигра 6.9
Спасите тигра Save the Tiger
Серпико 7.8
Серпико Serpico
День Шакала 7.8
День Шакала The Day of the Jackal
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Американские граффити 6.8
Американские граффити American Graffiti
Победитель
Все номинанты
Бумажная луна 7.9
Бумажная луна Paper Moon
Иисус Христос - Cуперзвезда 7.5
Иисус Христос - Cуперзвезда Jesus Christ Superstar
Tom Sawyer Tom Sawyer
A Touch of Class A Touch of Class
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Уильям Фридкин
Уильям Фридкин
Изгоняющий дьявола
Победитель
Все номинанты
Питер Богданович
Питер Богданович
Бумажная луна
Бернардо Бертолуччи
Бернардо Бертолуччи
Последнее танго в Париже
Фред Циннеман
День Шакала
Джордж Лукас
Джордж Лукас
Американские граффити
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Аль Пачино
Аль Пачино
Серпико
Победитель
Все номинанты
Джек Леммон
Джек Леммон
Спасите тигра
Стив МакКуин
Стив МакКуин
Мотылек
Джек Николсон
Джек Николсон
Последний наряд
Роберт Блейк
Electra Glide in Blue
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джордж Сигал
Джордж Сигал
A Touch of Class
Победитель
Все номинанты
Тед Нили
Иисус Христос - Cуперзвезда
Карл Андерсон
Иисус Христос - Cуперзвезда
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Американские граффити
Райан О’Нил
Бумажная луна
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Марша Мейсон
Cinderella Liberty
Победитель
Все номинанты
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
День покаяния
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Summer Wishes, Winter Dreams
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Встреча двух сердец
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Изгоняющий дьявола
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Гленда Джексон
Гленда Джексон
A Touch of Class
Победитель
Все номинанты
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Charley and the Angel
Ивонн Эллимэн
Иисус Христос - Cуперзвезда
Лив Ульман
Лив Ульман
40 Carats
Татум О’Нил
Бумажная луна
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Джон Хаусмен
Бумажная погоня
Победитель
Все номинанты
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Изгоняющий дьявола
Мартин Болсам
Мартин Болсам
Summer Wishes, Winter Dreams
Рэнди Куэйд
Последний наряд
Джек Гилфорд
Спасите тигра
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Линда Блэр
Изгоняющий дьявола
Победитель
Все номинанты
Сильвия Сидни
Summer Wishes, Winter Dreams
Мэделин Кан
Бумажная луна
Кейт Рид
Неустойчивое равновесие
Валентина Кортезе
Американская ночь
Золотой глобус / Лучший сценарий
Изгоняющий дьявола 8.2
Изгоняющий дьявола The Exorcist
William Peter Blatty
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
A Touch of Class A Touch of Class
Мелвин Фрэнк, Jack Rose
A Touch of Class A Touch of Class
Мелвин Фрэнк, Jack Rose
Cinderella Liberty Cinderella Liberty
Darryl Ponicsan
День Шакала 7.8
День Шакала The Day of the Jackal
Kenneth Ross
Афера 7.8
Афера The Sting
Дэвид С. Уорд
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучшая песня
Встреча двух сердец 7.3
Встреча двух сердец The Way We Were
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman Song: "The Way We Were"
Победитель
Встреча двух сердец 7.3
Встреча двух сердец The Way We Were
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman Song: "The Way We Were"
Победитель
Все номинанты
Jonathan Livingston Seagull Jonathan Livingston Seagull
Нил Даймонд Song: "Lonely Looking Sky"
Breezy Breezy
Marilyn Bergman, Мишель Легран, Alan Bergman Song: "Breezy's Song"
Оклахома, как она есть 6.4
Оклахома, как она есть Oklahoma Crude
Henry Mancini, Hal David Song: "Send a Little Love My Way"
Kazablan Kazablan
Dov Seltzer, Haim Hefer Song: "Rosa Rosa"
A Touch of Class A Touch of Class
Sammy Cahn, George Barrie Song: "All That Love Went to Waste"
A Touch of Class A Touch of Class
Sammy Cahn, George Barrie Song: "All That Love Went to Waste"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Jonathan Livingston Seagull Jonathan Livingston Seagull
Нил Даймонд
Победитель
Все номинанты
О, счастливчик! 7.0
О, счастливчик! O lucky man!
Элан Прайс
The Day of the Dolphin The Day of the Dolphin
Жорж Делерю
Tom Sawyer Tom Sawyer
John Williams, Richard M. Sherman, Robert B. Sherman
Breezy Breezy
Мишель Легран
Cinderella Liberty Cinderella Liberty
John Williams
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
The Pedestrian Der Fußgänger
West Germany
Победитель
Все номинанты
Kazablan Kazablan
Israel
State of Siege État de siège
France
Американская ночь 8.0
Американская ночь La nuit américaine
France
Alfredo, Alfredo Alfredo Alfredo
Italy
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
All in the Family All in the Family
Победитель
Все номинанты
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
The Mary Tyler Moore Show Mary Tyler Moore
Sanford and Son Sanford and Son
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (драма)
Джеймс Стюарт
Джеймс Стюарт
Hawkins
Победитель
Все номинанты
Robert Young
Marcus Welby, M.D.
Майк Коннорс
Mannix
Ричард Томас
Ричард Томас
The Waltons
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
Kung Fu
Питер Фальк
Питер Фальк
Коломбо
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Джек Клагмен
Джек Клагмен
The Odd Couple
Победитель
Все номинанты
Алан Алда
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш
Редд Фокс
Sanford and Son
Дом ДеЛуиз
Lotsa Luck!
Кэррол О’Коннор
All in the Family
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Ли Ремик
Ли Ремик
The Blue Knight
Победитель
Все номинанты
Julie London
Emergency!
Emily McLaughlin
General Hospital
Susan Saint James
McMillan & Wife
Майкл Лернд
The Waltons
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Джин Стэплтон
All in the Family Tied with Cher for The Sonny and Cher Comedy Hour (1971).
Победитель
Шер
Шер
The Sonny and Cher Comedy Hour Tied with Jean Stapleton for All in the Family (1971).
Победитель
Все номинанты
Мэри Тайлер Мур
The Mary Tyler Moore Show
Беатрис Артур
Maude
Кэрол Барнетт
The Carol Burnett Show
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
McLean Stevenson
Чертова служба в госпитале Мэш
Победитель
Все номинанты
Харви Кормен
The Carol Burnett Show
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
The Mary Tyler Moore Show
Роб Райнер
Роб Райнер
All in the Family
Уилл Гир
The Waltons
Стразер Мартин
Hawkins
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Эллен Корби
The Waltons
Победитель
Все номинанты
Loretta Swit
Чертова служба в госпитале Мэш
Валери Харпер
The Mary Tyler Moore Show
Сэлли Стразерс
All in the Family
Gail Fisher
Mannix
Золотой глобус / Best Documentary Film
Visions of Eight Visions of Eight
Победитель
Все номинанты
Wattstax Wattstax
The Second Gun The Second Gun
The Movies That Made Us The Movies That Made Us
Золотой глобус / Лучшая драма
The Waltons The Waltons
Победитель
Все номинанты
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Hawkins Hawkins
Police Story Police Story
Cannon Cannon
Mannix Mannix
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
Бумажная луна 7.9
Бумажная луна Paper Moon
Татум О’Нил
Победитель
Все номинанты
Time to Run Time to Run
Barbara Sigel
Изгоняющий дьявола 8.2
Изгоняющий дьявола The Exorcist
Линда Блэр
Смотреть трейлер
Breezy Breezy
Kay Lenz
Диллинджер 6.9
Диллинджер Dillinger
Мишель Филлипс
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
Американские граффити 6.8
Американские граффити American Graffiti
Paul Le Mat
Победитель
Все номинанты
Jeremy Jeremy
Робби Бенсон
Cinderella Liberty Cinderella Liberty
Kirk Calloway
Иисус Христос - Cуперзвезда 7.5
Иисус Христос - Cуперзвезда Jesus Christ Superstar
Карл Андерсон
Иисус Христос - Cуперзвезда 7.5
Иисус Христос - Cуперзвезда Jesus Christ Superstar
Тед Нили
Премия Сесиля Б. Де Милля
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Победитель
Miss Golden Globe
Linda Meiklejohn
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше