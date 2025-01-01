Меню
Золотой глобус 1974
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1974 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
28 января 1974
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
8.2
Изгоняющий дьявола
The Exorcist
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Cinderella Liberty
Cinderella Liberty
6.7
Последнее танго в Париже
Last Tango in Paris / Ultimo tango a Parigi
6.9
Спасите тигра
Save the Tiger
7.8
Серпико
Serpico
7.8
День Шакала
The Day of the Jackal
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
6.8
Американские граффити
American Graffiti
Победитель
Все номинанты
7.9
Бумажная луна
Paper Moon
7.5
Иисус Христос - Cуперзвезда
Jesus Christ Superstar
Tom Sawyer
Tom Sawyer
A Touch of Class
A Touch of Class
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Уильям Фридкин
Изгоняющий дьявола
Победитель
Все номинанты
Питер Богданович
Бумажная луна
Бернардо Бертолуччи
Последнее танго в Париже
Фред Циннеман
День Шакала
Джордж Лукас
Американские граффити
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Аль Пачино
Серпико
Победитель
Все номинанты
Джек Леммон
Спасите тигра
Стив МакКуин
Мотылек
Джек Николсон
Последний наряд
Роберт Блейк
Electra Glide in Blue
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джордж Сигал
A Touch of Class
Победитель
Все номинанты
Тед Нили
Иисус Христос - Cуперзвезда
Карл Андерсон
Иисус Христос - Cуперзвезда
Ричард Дрейфусс
Американские граффити
Райан О’Нил
Бумажная луна
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Марша Мейсон
Cinderella Liberty
Победитель
Все номинанты
Элизабет Тейлор
День покаяния
Джоэнн Вудворд
Summer Wishes, Winter Dreams
Барбра Стрейзанд
Встреча двух сердец
Эллен Берстин
Изгоняющий дьявола
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Гленда Джексон
A Touch of Class
Победитель
Все номинанты
Клорис Личмен
Charley and the Angel
Ивонн Эллимэн
Иисус Христос - Cуперзвезда
Лив Ульман
40 Carats
Татум О’Нил
Бумажная луна
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Джон Хаусмен
Бумажная погоня
Победитель
Все номинанты
Макс фон Сюдов
Изгоняющий дьявола
Мартин Болсам
Summer Wishes, Winter Dreams
Рэнди Куэйд
Последний наряд
Джек Гилфорд
Спасите тигра
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Линда Блэр
Изгоняющий дьявола
Победитель
Все номинанты
Сильвия Сидни
Summer Wishes, Winter Dreams
Мэделин Кан
Бумажная луна
Кейт Рид
Неустойчивое равновесие
Валентина Кортезе
Американская ночь
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
8.2
Изгоняющий дьявола
The Exorcist
William Peter Blatty
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
A Touch of Class
A Touch of Class
Мелвин Фрэнк, Jack Rose
A Touch of Class
A Touch of Class
Мелвин Фрэнк, Jack Rose
Cinderella Liberty
Cinderella Liberty
Darryl Ponicsan
7.8
День Шакала
The Day of the Jackal
Kenneth Ross
7.8
Афера
The Sting
Дэвид С. Уорд
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
7.3
Встреча двух сердец
The Way We Were
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman
Song: "The Way We Were"
Победитель
7.3
Встреча двух сердец
The Way We Were
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman
Song: "The Way We Were"
Победитель
Все номинанты
Jonathan Livingston Seagull
Jonathan Livingston Seagull
Нил Даймонд
Song: "Lonely Looking Sky"
Breezy
Breezy
Marilyn Bergman, Мишель Легран, Alan Bergman
Song: "Breezy's Song"
6.4
Оклахома, как она есть
Oklahoma Crude
Henry Mancini, Hal David
Song: "Send a Little Love My Way"
Kazablan
Kazablan
Dov Seltzer, Haim Hefer
Song: "Rosa Rosa"
A Touch of Class
A Touch of Class
Sammy Cahn, George Barrie
Song: "All That Love Went to Waste"
A Touch of Class
A Touch of Class
Sammy Cahn, George Barrie
Song: "All That Love Went to Waste"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Jonathan Livingston Seagull
Jonathan Livingston Seagull
Нил Даймонд
Победитель
Все номинанты
7.0
О, счастливчик!
O lucky man!
Элан Прайс
The Day of the Dolphin
The Day of the Dolphin
Жорж Делерю
Tom Sawyer
Tom Sawyer
John Williams, Richard M. Sherman, Robert B. Sherman
Breezy
Breezy
Мишель Легран
Cinderella Liberty
Cinderella Liberty
John Williams
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
The Pedestrian
Der Fußgänger
West Germany
Победитель
Все номинанты
Kazablan
Kazablan
Israel
State of Siege
État de siège
France
8.0
Американская ночь
La nuit américaine
France
Alfredo, Alfredo
Alfredo Alfredo
Italy
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
All in the Family
All in the Family
Победитель
Все номинанты
The Sonny and Cher Comedy Hour
The Sonny and Cher Comedy Hour
The Mary Tyler Moore Show
Mary Tyler Moore
Sanford and Son
Sanford and Son
The Carol Burnett Show
The Carol Burnett Show
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (драма)
Джеймс Стюарт
Hawkins
Победитель
Все номинанты
Robert Young
Marcus Welby, M.D.
Майк Коннорс
Mannix
Ричард Томас
The Waltons
Дэвид Кэррадайн
Kung Fu
Питер Фальк
Коломбо
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Джек Клагмен
The Odd Couple
Победитель
Все номинанты
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш
Редд Фокс
Sanford and Son
Дом ДеЛуиз
Lotsa Luck!
Кэррол О’Коннор
All in the Family
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Ли Ремик
The Blue Knight
Победитель
Все номинанты
Julie London
Emergency!
Emily McLaughlin
General Hospital
Susan Saint James
McMillan & Wife
Майкл Лернд
The Waltons
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Джин Стэплтон
All in the Family
Tied with Cher for The Sonny and Cher Comedy Hour (1971).
Победитель
Шер
The Sonny and Cher Comedy Hour
Tied with Jean Stapleton for All in the Family (1971).
Победитель
Все номинанты
Мэри Тайлер Мур
The Mary Tyler Moore Show
Беатрис Артур
Maude
Кэрол Барнетт
The Carol Burnett Show
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
McLean Stevenson
Чертова служба в госпитале Мэш
Победитель
Все номинанты
Харви Кормен
The Carol Burnett Show
Эдвард Эснер
The Mary Tyler Moore Show
Роб Райнер
All in the Family
Уилл Гир
The Waltons
Стразер Мартин
Hawkins
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Эллен Корби
The Waltons
Победитель
Все номинанты
Loretta Swit
Чертова служба в госпитале Мэш
Валери Харпер
The Mary Tyler Moore Show
Сэлли Стразерс
All in the Family
Gail Fisher
Mannix
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Documentary Film
Visions of Eight
Visions of Eight
Победитель
Все номинанты
Wattstax
Wattstax
The Second Gun
The Second Gun
The Movies That Made Us
The Movies That Made Us
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
The Waltons
The Waltons
Победитель
Все номинанты
8.6
Коломбо
Columbo
Hawkins
Hawkins
Police Story
Police Story
Cannon
Cannon
Mannix
Mannix
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
7.9
Бумажная луна
Paper Moon
Татум О’Нил
Победитель
Все номинанты
Time to Run
Time to Run
Barbara Sigel
8.2
Изгоняющий дьявола
The Exorcist
Линда Блэр
Смотреть трейлер
Breezy
Breezy
Kay Lenz
6.9
Диллинджер
Dillinger
Мишель Филлипс
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
6.8
Американские граффити
American Graffiti
Paul Le Mat
Победитель
Все номинанты
Jeremy
Jeremy
Робби Бенсон
Cinderella Liberty
Cinderella Liberty
Kirk Calloway
7.5
Иисус Христос - Cуперзвезда
Jesus Christ Superstar
Карл Андерсон
7.5
Иисус Христос - Cуперзвезда
Jesus Christ Superstar
Тед Нили
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Бетт Дэвис
Победитель
Miss Golden Globe
Linda Meiklejohn
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Элизабет Тейлор
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Марлон Брандо
Победитель
