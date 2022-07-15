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Кэри Маллиган

Carey Mulligan
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган Carey Mulligan
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Дата рождения
28 мая 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
были в отношениях с 2009 по 2010
Биография Кэри Маллиган

Содержание:

Кэри Маллиган – Фильмы
  - Кэри Маллиган – «Гордость и предубеждение»
  - Кэри Маллиган – «Доктор Кто»
  - Кэри Маллиган – «Великий Гэтсби»
Кэри Маллиган – Личная жизнь

Британская актриса Кэри Маллиган родилась 28 мая 1985 года в Лондоне. Её отец, Стивен Маллиган, родом из Ливерпуля и работает в гостиничном бизнесе, а мать, Нано Бут, родилась в Уэльсе и занимается преподаванием в университете. Сама актриса родилась в Вестминстере, Лондон. Когда девочке было три года, семья перебралась из Англии в Германию, так как её отцу предложили работу в InterContinental Hotels.

В Германии Маллиган вместе с братом посещала International School of Düsseldorf. Когда ей было восемь лет, семейство вернулось в Великобританию, где она закончила Woldingham School в графстве Суррей. Актёрством Кэри увлеклась, когда наблюдала за тем, как её брат выступает в школьной постановке «Король и я», а её саму даже взяли петь в хоре. Во время обучения она стала уделять много времени выступлениям на сцене. В 16 лет она получила роль в постановке «Генрих V» Кеннета Браны.

Родители будущей актрисы не поощряли её увлечённость театром и хотели, чтобы она училась в университете. В 17 лет Кэри подала заявки на поступление сразу в три актёрские школы в Лондоне, однако никуда не прошла. В то время она познакомилась с актёром Джулианом Феллоузом, пригласившим её на ужин для начинающих актёров, после которого она получила свою первую роль в полнометражном фильме.

Кэри Маллиган – Фильмы

Кэри Маллиган, как и многие молодые актёры, начинала с небольших ролей на ТВ, а также играла в театре. После её успешного дебюта в «Гордости и предубеждении» Кэри сыграла в огромном количестве известных фильмов, получивших номинации на самые престижные премии мира. В её фильмографии особо выделяются такие картины, как «Воспитание чувств», «Внутри Льюина Дэвиса», «Стыд», «Великий Гэтсби», «Драйв», «Вдали от обезумевшей толпы» и многие другие. Также Кэри сыграла одну из главных ролей в режиссёрском дебюте актёра Пола Дано «Дикая жизнь».

Кэри Маллиган – «Гордость и предубеждение»

«Гордость и предубеждение» Джо Райта стал дебютом на большом экране для Кэри Маллиган. В экранизации романа Джейн Остин она сыграла одну из сестёр – Китти Беннет. Также в картине снялись Кира Найтли, Розмаунд Пайк и Дональд Сазерленд. Лента рассказывает о том, как внезапный приезд в деревню молодого человека с большим состоянием кардинально меняет жизнь её обитателей, в особенности пяти незамужних дочерей из семейства Беннет. Для Кэри Маллигана эта роль стала большим карьерным толчком, после чего она стала всё чаще появляться на большом экране.

Кэри Маллиган – «Доктор Кто»

Помимо кино и театра, Кэри Маллиган также периодически появляется в телевизионных проектах. Одним из самых известных является эпизод сериала «Доктор Кто», в котором зрители впервые встречают плачущих ангелов. Главная роль в этой серии досталась Кэри Маллиган, которая сыграла вместе с Дэвидом Теннантом и Фримой Аджьеман. Этот эпизод является одним из самых известных и любимых зрителями.

Кэри Маллиган – «Великий Гэтсби»

Ещё одной известной ролью в карьере Кэри Маллиган считается образ Дейзи Бьюкенен в фильме «Великий Гэтсби» 2013 года. В основе сюжета лежит одноимённая книга Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. В картине также сыграли Леонардо ДиКаприо, Айла Фишер, Тоби Магуайр, Джоэл Эдегртон, Джейсон Кларк и другие.

Кэри Маллиган – Личная жизнь

До того, как выйти замуж, Кэри Маллиган в течение недолго периода времени встречалась с Шайей Лабафом, однако пара рассталась. Солист группы Mumford & Sons  Маркум Мамфорд и Кэри Маллиган обручились в 2011 году и поженились в 2012-ом. У них есть двое детей – дочь Ивлин Грейс Мамфорд и сын Уилфред.

Интересные факты о Кэри Маллиган

- Кэри Маллиган также известна своим активным участием в благотворительных организациях. В частности, она помогает бороться с болезнью Альцгеймера, так как её бабушке поставили этот диагноз.

- Брат Кэри Маллиган по имени Оуэн является капитаном в Британской армии и служил в Ираке и Афганистане.

Фильмография Кэри Маллиган
She Said
She Said
драма 2022, США
0.0
Астронавт
Астронавт
приключения, драма, фантастика 2022, США
0.0
Раскопки
Раскопки
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
6.0
Девушка, подающая надежды
Девушка, подающая надежды
драма, триллер, криминал 2020, США / Великобритания
7.0
Дикая жизнь
Дикая жизнь
драма 2018, США
6.0
Ферма «Мадбаунд»
Ферма «Мадбаунд»
драма 2017, США
7.0
Вдали от обезумевшей толпы
Вдали от обезумевшей толпы
драма 2015, США / Великобритания
7.0
Суфражистка
Суфражистка
драма 2015, Великобритания
6.0
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Фотографии Кэри Маллиган Все фотографии
Кэри Маллиган Кэри Маллиган Кэри Маллиган Кэри Маллиган
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14 сентября 2018 15:26
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Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф Shia LaBeouf
были в отношениях с 2009 по 2010
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