Содержание:

Кэри Маллиган – Фильмы

- Кэри Маллиган – «Гордость и предубеждение»

- Кэри Маллиган – «Доктор Кто»

- Кэри Маллиган – «Великий Гэтсби»

Кэри Маллиган – Личная жизнь

Британская актриса Кэри Маллиган родилась 28 мая 1985 года в Лондоне. Её отец, Стивен Маллиган, родом из Ливерпуля и работает в гостиничном бизнесе, а мать, Нано Бут, родилась в Уэльсе и занимается преподаванием в университете. Сама актриса родилась в Вестминстере, Лондон. Когда девочке было три года, семья перебралась из Англии в Германию, так как её отцу предложили работу в InterContinental Hotels.

В Германии Маллиган вместе с братом посещала International School of Düsseldorf. Когда ей было восемь лет, семейство вернулось в Великобританию, где она закончила Woldingham School в графстве Суррей. Актёрством Кэри увлеклась, когда наблюдала за тем, как её брат выступает в школьной постановке «Король и я», а её саму даже взяли петь в хоре. Во время обучения она стала уделять много времени выступлениям на сцене. В 16 лет она получила роль в постановке «Генрих V» Кеннета Браны.

Родители будущей актрисы не поощряли её увлечённость театром и хотели, чтобы она училась в университете. В 17 лет Кэри подала заявки на поступление сразу в три актёрские школы в Лондоне, однако никуда не прошла. В то время она познакомилась с актёром Джулианом Феллоузом, пригласившим её на ужин для начинающих актёров, после которого она получила свою первую роль в полнометражном фильме.

Кэри Маллиган – Фильмы

Кэри Маллиган, как и многие молодые актёры, начинала с небольших ролей на ТВ, а также играла в театре. После её успешного дебюта в «Гордости и предубеждении» Кэри сыграла в огромном количестве известных фильмов, получивших номинации на самые престижные премии мира. В её фильмографии особо выделяются такие картины, как «Воспитание чувств», «Внутри Льюина Дэвиса», «Стыд», «Великий Гэтсби», «Драйв», «Вдали от обезумевшей толпы» и многие другие. Также Кэри сыграла одну из главных ролей в режиссёрском дебюте актёра Пола Дано «Дикая жизнь».

Кэри Маллиган – «Гордость и предубеждение»

«Гордость и предубеждение» Джо Райта стал дебютом на большом экране для Кэри Маллиган. В экранизации романа Джейн Остин она сыграла одну из сестёр – Китти Беннет. Также в картине снялись Кира Найтли, Розмаунд Пайк и Дональд Сазерленд. Лента рассказывает о том, как внезапный приезд в деревню молодого человека с большим состоянием кардинально меняет жизнь её обитателей, в особенности пяти незамужних дочерей из семейства Беннет. Для Кэри Маллигана эта роль стала большим карьерным толчком, после чего она стала всё чаще появляться на большом экране.

Кэри Маллиган – «Доктор Кто»

Помимо кино и театра, Кэри Маллиган также периодически появляется в телевизионных проектах. Одним из самых известных является эпизод сериала «Доктор Кто», в котором зрители впервые встречают плачущих ангелов. Главная роль в этой серии досталась Кэри Маллиган, которая сыграла вместе с Дэвидом Теннантом и Фримой Аджьеман. Этот эпизод является одним из самых известных и любимых зрителями.

Кэри Маллиган – «Великий Гэтсби»

Ещё одной известной ролью в карьере Кэри Маллиган считается образ Дейзи Бьюкенен в фильме «Великий Гэтсби» 2013 года. В основе сюжета лежит одноимённая книга Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. В картине также сыграли Леонардо ДиКаприо, Айла Фишер, Тоби Магуайр, Джоэл Эдегртон, Джейсон Кларк и другие.

Кэри Маллиган – Личная жизнь

До того, как выйти замуж, Кэри Маллиган в течение недолго периода времени встречалась с Шайей Лабафом, однако пара рассталась. Солист группы Mumford & Sons Маркум Мамфорд и Кэри Маллиган обручились в 2011 году и поженились в 2012-ом. У них есть двое детей – дочь Ивлин Грейс Мамфорд и сын Уилфред.