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Кэри Маллиган

Carey Mulligan

Дата рождения
28 мая 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Вестминстер, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Кэри Маллиган

Содержание:

Кэри Маллиган – Фильмы
  - Кэри Маллиган – «Гордость и предубеждение»
  - Кэри Маллиган – «Доктор Кто»
  - Кэри Маллиган – «Великий Гэтсби»
Кэри Маллиган – Личная жизнь

Британская актриса Кэри Маллиган родилась 28 мая 1985 года в Лондоне. Её отец, Стивен Маллиган, родом из Ливерпуля и работает в гостиничном бизнесе, а мать, Нано Бут, родилась в Уэльсе и занимается преподаванием в университете. Сама актриса родилась в Вестминстере, Лондон. Когда девочке было три года, семья перебралась из Англии в Германию, так как её отцу предложили работу в InterContinental Hotels.

В Германии Маллиган вместе с братом посещала International School of Düsseldorf. Когда ей было восемь лет, семейство вернулось в Великобританию, где она закончила Woldingham School в графстве Суррей. Актёрством Кэри увлеклась, когда наблюдала за тем, как её брат выступает в школьной постановке «Король и я», а её саму даже взяли петь в хоре. Во время обучения она стала уделять много времени выступлениям на сцене. В 16 лет она получила роль в постановке «Генрих V» Кеннета Браны.

Родители будущей актрисы не поощряли её увлечённость театром и хотели, чтобы она училась в университете. В 17 лет Кэри подала заявки на поступление сразу в три актёрские школы в Лондоне, однако никуда не прошла. В то время она познакомилась с актёром Джулианом Феллоузом, пригласившим её на ужин для начинающих актёров, после которого она получила свою первую роль в полнометражном фильме.

Кэри Маллиган – Фильмы

Кэри Маллиган, как и многие молодые актёры, начинала с небольших ролей на ТВ, а также играла в театре. После её успешного дебюта в «Гордости и предубеждении» Кэри сыграла в огромном количестве известных фильмов, получивших номинации на самые престижные премии мира. В её фильмографии особо выделяются такие картины, как «Воспитание чувств», «Внутри Льюина Дэвиса», «Стыд», «Великий Гэтсби», «Драйв», «Вдали от обезумевшей толпы» и многие другие. Также Кэри сыграла одну из главных ролей в режиссёрском дебюте актёра Пола Дано «Дикая жизнь».

Кэри Маллиган – «Гордость и предубеждение»

«Гордость и предубеждение» Джо Райта стал дебютом на большом экране для Кэри Маллиган. В экранизации романа Джейн Остин она сыграла одну из сестёр – Китти Беннет. Также в картине снялись Кира Найтли, Розмаунд Пайк и Дональд Сазерленд. Лента рассказывает о том, как внезапный приезд в деревню молодого человека с большим состоянием кардинально меняет жизнь её обитателей, в особенности пяти незамужних дочерей из семейства Беннет. Для Кэри Маллигана эта роль стала большим карьерным толчком, после чего она стала всё чаще появляться на большом экране.

Кэри Маллиган – «Доктор Кто»

Помимо кино и театра, Кэри Маллиган также периодически появляется в телевизионных проектах. Одним из самых известных является эпизод сериала «Доктор Кто», в котором зрители впервые встречают плачущих ангелов. Главная роль в этой серии досталась Кэри Маллиган, которая сыграла вместе с Дэвидом Теннантом и Фримой Аджьеман. Этот эпизод является одним из самых известных и любимых зрителями.

Кэри Маллиган – «Великий Гэтсби»

Ещё одной известной ролью в карьере Кэри Маллиган считается образ Дейзи Бьюкенен в фильме «Великий Гэтсби» 2013 года. В основе сюжета лежит одноимённая книга Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. В картине также сыграли Леонардо ДиКаприо, Айла Фишер, Тоби Магуайр, Джоэл Эдегртон, Джейсон Кларк и другие.

Кэри Маллиган – Личная жизнь

До того, как выйти замуж, Кэри Маллиган в течение недолго периода времени встречалась с Шайей Лабафом, однако пара рассталась. Солист группы Mumford & Sons  Маркум Мамфорд и Кэри Маллиган обручились в 2011 году и поженились в 2012-ом. У них есть двое детей – дочь Ивлин Грейс Мамфорд и сын Уилфред.

Связи Кэри Маллиган
Шайа ЛаБаф
были в отношениях с 2009 по 2010 Шайа ЛаБаф

Популярные фильмы

Гордость и предубеждение 7.9
Гордость и предубеждение (2005)
Грызня 7.8
Грызня (2023)
Драйв 7.8
Драйв (2011)

Фильмография Кэри Маллиган

Хроники Нарнии: Племянник чародея
Хроники Нарнии: Племянник чародея Narnia
фэнтези 2026, Великобритания / США
Дикий лес
Дикий лес Wildwood
боевик, приключения, анимация 2026, США
Смотреть трейлер
Баллада об острове Уоллис 7.6
Баллада об острове Уоллис The Ballad of Wallis Island
комедия, драма, музыка 2025, Великобритания
Астронавт 5.9
Астронавт Spaceman
приключения, драма, фантастика 2024, США
Смотреть трейлер
Грызня 7.8
Грызня
драма, комедия 2023, США
Маэстро 6.6
Маэстро Maestro
биография, драма, музыка 2023, США
Смотреть трейлер
Солтберн 7
Солтберн Saltburn
комедия, драма, триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Ее правда 7.6
Ее правда She Said
драма 2022, США
Смотреть трейлер
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Новости о Кэри Маллиган
Оскар Айзек и Кэри Маллиган договариваются о ролях во втором сезоне «Грызни»
Оскар Айзек и Кэри Маллиган договариваются о ролях во втором сезоне «Грызни»
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Адам Сэндлер знакомится с космическим пауком в трейлере фильма «Космонавт»
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Брэдли Купер творит музыку и влюбляется в трейлере байопика «Маэстро»

Интересные факты о Кэри Маллиган

- Кэри Маллиган также известна своим активным участием в благотворительных организациях. В частности, она помогает бороться с болезнью Альцгеймера, так как её бабушке поставили этот диагноз.

- Брат Кэри Маллиган по имени Оуэн является капитаном в Британской армии и служил в Ираке и Афганистане.

Фотографии Кэри Маллиган

Кэри Маллиган Кэри Маллиган Кэри Маллиган Кэри Маллиган Кэри Маллиган Кэри Маллиган
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