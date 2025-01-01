Меню
Название мероприятия Год Дата проведения Место проведения
Золотой глобус 2025 2025 5 января 2025 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2024 2024 7 января 2024 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2023 2023 10 января 2023 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2022 2022 9 января 2022 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2021 2021 28 февраля 2021 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2020 2020 5 января 2020 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2020 2019 6 января 2019 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2018 2018 7 января 2018 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2017 2017 8 января 2017 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2016 2016 10 января 2016 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2015 2015 11 января 2015 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2014 2014 12 января 2014 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2013 2013 13 января 2013 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2012 2012 15 января 2012 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2011 2011 16 января 2011 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2010 2010 17 января 2010 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2009 2009 11 января 2009 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2008 2008 13 января 2008 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2007 2007 15 января 2007 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2006 2006 16 января 2006 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2005 2005 16 января 2005 International Ballroom, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2004 2004 25 января 2004 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2003 2003 19 января 2003 International Ballroom, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2002 2002 20 января 2002 International Ballroom, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2001 2001 21 января 2001 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 2000 2000 23 января 2000 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 1999 1999 24 января 1999 Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Золотой глобус 1998 1998 18 января 1998 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1997 1997 19 января 1997 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1996 1996 21 января 1996 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1995 1995 21 января 1995 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1994 1994 22 января 1994 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1993 1993 24 января 1993 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1992 1992 18 января 1992 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1991 1991 19 января 1991 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1990 1990 20 января 1990 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1989 1989 28 января 1989 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1988 1988 23 января 1988 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1987 1987 31 января 1987 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1986 1986 24 января 1986 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1985 1985 27 января 1985 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1984 1984 28 января 1984 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1983 1983 29 января 1983 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1982 1982 30 января 1982 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1981 1981 31 января 1981 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1980 1980 26 января 1980 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1979 1979 27 января 1979 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1978 1978 28 января 1978 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1977 1977 29 января 1977 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1976 1976 24 января 1976 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1975 1975 25 января 1975 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1974 1974 28 января 1974 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1973 1973 28 января 1973 Century Plaza Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1972 1972 6 февраля 1972 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1971 1971 5 февраля 1971 Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1970 1970 2 февраля 1970 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1969 1969 24 февраля 1969 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1968 1968 12 февраля 1968 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1967 1967 15 февраля 1967 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1966 1966 28 февраля 1966 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1965 1965 8 февраля 1965 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1964 1964 11 марта 1964 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1963 1963 5 марта 1963 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1962 1962 5 марта 1962 Los Angeles, California, USA
Золотой глобус 1961 1961 16 марта 1961 Los Angeles, California, USA
Золотой глобус 1960 1960 10 марта 1960 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1959 1959 5 марта 1959 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1958 1958 22 февраля 1958 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1957 1957 28 февраля 1957 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1956 1956 23 февраля 1956 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1955 1955 24 февраля 1955 Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1954 1954 22 января 1954 Club Del Mar, Санта Моника, Калифорния, США
Золотой глобус 1953 1953 26 февраля 1953 Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1952 1952 21 февраля 1952 Ciro's (nightclub), Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1951 1951 28 февраля 1951 Ciro's (nightclub), Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1950 1950 23 февраля 1950 Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1949 1949 16 марта 1949 Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1948 1948 10 марта 1948 Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1947 1947 26 февраля 1947 Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1946 1946 30 марта 1946 Hollywood Knickerbocker Club,Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1945 1945 16 апреля 1945 Beverly Hills Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотой глобус 1944 1944 20 января 1944 20th Century Fox studios, Лос-Анджелес, Калифорния, США
