Золотой глобус 1977
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1977 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
29 января 1977
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
8.1
Рокки
Rocky
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Поезд мчится к славе
Bound for Glory
8.1
Вся президентская рать
All the President's Men
8.0
Телесеть
Network
6.5
Путешествие отверженных
Voyage of the Damned
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
6.2
Звезда родилась
A Star is Born
Победитель
Все номинанты
The Ritz
The Ritz
6.7
Немое кино
Silent Movie
7.1
Розовая пантера наносит ответный удар
The Pink Panther Strikes Again
6.9
Багси Мэлоун
Bugsy Malone
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Сидни Люмет
Телесеть
Победитель
Все номинанты
Джон Шлезингер
Марафонец
Хэл Эшби
Поезд мчится к славе
Джон Г. Эвилдсен
Рокки
Алан Дж. Пакула
Вся президентская рать
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Питер Финч
Телесеть
Posthumously.
Победитель
Все номинанты
Дэвид Кэррадайн
Поезд мчится к славе
Роберт Де Ниро
Таксист
Сильвестр Сталлоне
Рокки
Дастин Хоффман
Марафонец
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Крис Кристофферсон
Звезда родилась
Победитель
Все номинанты
Джин Уайлдер
Серебряная стрела
Мэл Брукс
Немое кино
Питер Селлерс
Розовая пантера наносит ответный удар
Джек Уэстон
The Ritz
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Фэй Данауэй
Телесеть
Победитель
Все номинанты
Сара Майлз
The Sailor Who Fell from Grace with the Sea
Талия Шайр
Рокки
Гленда Джексон
Несравненная Сара
Лив Ульман
Лицом к лицу
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Барбра Стрейзанд
Звезда родилась
Победитель
Все номинанты
Барбара Харрис
Семейный заговор
Голди Хоун
Герцогиня и Драный Лис
Джоди Фостер
Чумовая пятница
Рита Морено
The Ritz
Барбара Харрис
Чумовая пятница
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Лоуренс Оливье
Марафонец
Победитель
Все номинанты
Marty Feldman
Немое кино
Джейсон Робардс
Вся президентская рать
Рон Ховард
Самый меткий
Оскар Вернер
Путешествие отверженных
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Кэтрин Росс
Путешествие отверженных
Победитель
Все номинанты
Шелли Уинтерс
Next Stop, Greenwich Village
Марта Келлер
Марафонец
Пайпер Лори
Кэрри
Бернадетт Питерс
Немое кино
Ли Грант
Путешествие отверженных
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
8.0
Телесеть
Network
Пэдди Чаефски
Победитель
Все номинанты
7.4
Марафонец
Marathon Man
William Goldman
8.1
Рокки
Rocky
Сильвестр Сталлоне
Смотреть трейлер
8.0
Таксист
Taxi Driver
Пол Шредер
Смотреть трейлер
8.1
Вся президентская рать
All the President's Men
William Goldman
6.5
Путешествие отверженных
Voyage of the Damned
David Butler, Steve Shagan
6.5
Путешествие отверженных
Voyage of the Damned
David Butler, Steve Shagan
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
6.2
Звезда родилась
A Star is Born
Барбра Стрейзанд, Пол Уильямс
Song: "Evergreen (Love Theme from A Star Is Born)"
Победитель
Все номинанты
6.9
Багси Мэлоун
Bugsy Malone
Пол Уильямс
Song: "Bugsy Malone"
6.2
Автомойка
Car Wash
Norman Whitfield
Song: "(Theme from) Car Wash"
6.3
Чумовая пятница
Freaky Friday
Joel Hirschhorn, Al Kasha
Song: "I'd Like to Be You for a Day"
6.3
Чумовая пятница
Freaky Friday
Joel Hirschhorn, Al Kasha
Song: "I'd Like to Be You for a Day"
Pipe Dreams
Pipe Dreams
Michael Masser, Gerry Goffin
Song: "So Sad the Song"
Pipe Dreams
Pipe Dreams
Michael Masser, Gerry Goffin
Song: "So Sad the Song"
From Noon Till Three
From Noon Till Three
Elmer Bernstein, Marilyn Bergman, Alan Bergman
Song: "Hello and Goodbye"
From Noon Till Three
From Noon Till Three
Elmer Bernstein, Marilyn Bergman, Alan Bergman
Song: "Hello and Goodbye"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
6.2
Звезда родилась
A Star is Born
Kenny Ascher, Пол Уильямс
Победитель
Все номинанты
7.2
Туфелька и роза
The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella
Richard M. Sherman, Robert B. Sherman
6.9
Багси Мэлоун
Bugsy Malone
Пол Уильямс
8.1
Рокки
Rocky
Bill Conti
Смотреть трейлер
7.2
Туфелька и роза
The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella
Richard M. Sherman, Robert B. Sherman
6.5
Путешествие отверженных
Voyage of the Damned
Lalo Schifrin
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.6
Лицом к лицу
Ansikte mot ansikte
Sweden
Победитель
Все номинанты
7.6
Карманные деньги
L'argent de poche
France
7.7
Паскуалино «Семь красоток»
Seven Beauties
Italy
7.2
Туфелька и роза
The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella
UK
6.8
Кузен, кузина
Cousin cousine
France
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
Rich Man, Poor Man
Rich Man, Poor Man
Победитель
Все номинанты
Little House on the Prairie
Little House on the Prairie
Captains and the Kings
Captains and the Kings
Charlie's Angels
Charlie's Angels
Family
Family
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Barney Miller
Barney Miller
Победитель
Все номинанты
Happy Days
Happy Days
8.6
Чертова служба в госпитале Мэш
M*A*S*H
The Carol Burnett Show
The Carol Burnett Show
Laverne & Shirley
Laverne & Shirley
Donny and Marie
Donny and Marie
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (драма)
Ричард Джордан
Captains and the Kings
Победитель
Все номинанты
Телли Савалас
Kojak
Ли Мэйджорс
The Six Million Dollar Man
Ник Нолти
Rich Man, Poor Man
Питер Штраусс
Rich Man, Poor Man
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Генри Уинклер
Happy Days
Победитель
Все номинанты
Freddie Prinze
Chico and the Man
Тони Ренделл
The Tony Randall Show
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш
Hal Linden
Barney Miller
Майкл Константин
Sirota's Court
Сэмми Дэвис мл.
Sammy and Company
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Сьюзан Блейкли
Rich Man, Poor Man
Победитель
Все номинанты
Сэда Томпсон
Family
Линдсэй Вагнер
The Bionic Woman
Kate Jackson
Charlie's Angels
Джин Марш
Upstairs, Downstairs
Энджи Дикинсон
Police Woman
Фарра Фосетт
Charlie's Angels
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Кэрол Барнетт
The Carol Burnett Show
Победитель
Все номинанты
Дина Шор
Dinah!
Isabel Sanford
The Jeffersons
Мэри Тайлер Мур
The Mary Tyler Moore Show
Бернадетт Питерс
All's Fair
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Eleanor and Franklin
Eleanor and Franklin
Победитель
Все номинанты
Francis Gary Powers: The True Story of the U-2 Spy Incident
Francis Gary Powers: The True Story of the U-2 Spy Incident
I Want to Keep My Baby!
I Want to Keep My Baby!
Amelia Earhart
Amelia Earhart
The Lindbergh Kidnapping Case
The Lindbergh Kidnapping Case
7.9
Сибил
Sybil
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Эдвард Эснер
Rich Man, Poor Man
Победитель
Все номинанты
Чарльз Дернинг
Captains and the Kings
Тим Конуэй
The Carol Burnett Show
Роб Райнер
All in the Family
Gavin MacLeod
The Mary Tyler Moore Show
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Josette Banzet
Rich Man, Poor Man
Победитель
Все номинанты
Сэлли Стразерс
All in the Family
Джули Кэвнер
Rhoda
Эллен Корби
The Waltons
Vicki Lawrence
The Carol Burnett Show
Darleen Carr
Once an Eagle
Энн Мира
Rhoda
Эдриенн Барбо
Maude
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
6.8
Кинг Конг
King Kong
Джессика Лэнг
Победитель
Все номинанты
Lipstick
Lipstick
Мэриэл Хемингуэй
7.2
Поезд мчится к славе
Bound for Glory
Мелинда Диллон
Pipe Dreams
Pipe Dreams
Глэдис Найт
7.3
Подставное лицо
The Front
Андреа Марковиччи
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
5.7
Оставайся голодным
Stay Hungry
Арнольд Шварценеггер
Победитель
Все номинанты
Next Stop, Greenwich Village
Next Stop, Greenwich Village
Lenny Baker
The Sailor Who Fell from Grace with the Sea
The Sailor Who Fell from Grace with the Sea
Jonathan Kahn
7.6
Омен
The Omen
Харви Стивенс
7.3
Ужин с убийством
Murder by Death
Truman Capote
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Documentary
Altars of the World
Altars of the World
Победитель
Все номинанты
People of the Wind
People of the Wind
That's Entertainment, Part II
That's Entertainment, Part II
The Memory of Justice
The Memory of Justice
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Walter Mirisch
Победитель
Miss Golden Globe
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Софи Лорен
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Роберт Редфорд
Победитель
Номинации
