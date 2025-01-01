Меню
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1977 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 29 января 1977
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Рокки 8.1
Рокки Rocky
Победитель
Все номинанты
Поезд мчится к славе 7.2
Поезд мчится к славе Bound for Glory
Вся президентская рать 8.1
Вся президентская рать All the President's Men
Телесеть 8.0
Телесеть Network
Путешествие отверженных 6.5
Путешествие отверженных Voyage of the Damned
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Звезда родилась 6.2
Звезда родилась A Star is Born
Победитель
The Ritz The Ritz
Немое кино 6.7
Немое кино Silent Movie
Розовая пантера наносит ответный удар 7.1
Розовая пантера наносит ответный удар The Pink Panther Strikes Again
Багси Мэлоун 6.9
Багси Мэлоун Bugsy Malone
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Сидни Люмет
Сидни Люмет
Телесеть
Победитель
Джон Шлезингер
Джон Шлезингер
Марафонец
Хэл Эшби
Хэл Эшби
Поезд мчится к славе
Джон Г. Эвилдсен
Джон Г. Эвилдсен
Рокки
Алан Дж. Пакула
Вся президентская рать
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Питер Финч
Питер Финч
Телесеть Posthumously.
Победитель
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
Поезд мчится к славе
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Таксист
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Рокки
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Марафонец
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Крис Кристофферсон
Крис Кристофферсон
Звезда родилась
Победитель
Джин Уайлдер
Серебряная стрела
Мэл Брукс
Мэл Брукс
Немое кино
Питер Селлерс
Питер Селлерс
Розовая пантера наносит ответный удар
Джек Уэстон
The Ritz
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Телесеть
Победитель
Сара Майлз
Сара Майлз
The Sailor Who Fell from Grace with the Sea
Талия Шайр
Рокки
Гленда Джексон
Гленда Джексон
Несравненная Сара
Лив Ульман
Лив Ульман
Лицом к лицу
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Звезда родилась
Победитель
Барбара Харрис
Семейный заговор
Голди Хоун
Голди Хоун
Герцогиня и Драный Лис
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Чумовая пятница
Рита Морено
Рита Морено
The Ritz
Барбара Харрис
Чумовая пятница
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Марафонец
Победитель
Marty Feldman
Немое кино
Джейсон Робардс
Джейсон Робардс
Вся президентская рать
Рон Ховард
Рон Ховард
Самый меткий
Оскар Вернер
Путешествие отверженных
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Кэтрин Росс
Путешествие отверженных
Победитель
Шелли Уинтерс
Next Stop, Greenwich Village
Марта Келлер
Марафонец
Пайпер Лори
Пайпер Лори
Кэрри
Бернадетт Питерс
Немое кино
Ли Грант
Путешествие отверженных
Золотой глобус / Лучший сценарий
Телесеть 8.0
Телесеть Network
Пэдди Чаефски
Победитель
Марафонец 7.4
Марафонец Marathon Man
William Goldman
Рокки 8.1
Рокки Rocky
Сильвестр Сталлоне
Таксист 8.0
Таксист Taxi Driver
Пол Шредер
Вся президентская рать 8.1
Вся президентская рать All the President's Men
William Goldman
Путешествие отверженных 6.5
Путешествие отверженных Voyage of the Damned
David Butler, Steve Shagan
Золотой глобус / Лучшая песня
Звезда родилась 6.2
Звезда родилась A Star is Born
Барбра Стрейзанд, Пол Уильямс Song: "Evergreen (Love Theme from A Star Is Born)"
Победитель
Багси Мэлоун 6.9
Багси Мэлоун Bugsy Malone
Пол Уильямс Song: "Bugsy Malone"
Автомойка 6.2
Автомойка Car Wash
Norman Whitfield Song: "(Theme from) Car Wash"
Чумовая пятница 6.3
Чумовая пятница Freaky Friday
Joel Hirschhorn, Al Kasha Song: "I'd Like to Be You for a Day"
Pipe Dreams Pipe Dreams
Michael Masser, Gerry Goffin Song: "So Sad the Song"
From Noon Till Three From Noon Till Three
Elmer Bernstein, Marilyn Bergman, Alan Bergman Song: "Hello and Goodbye"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Звезда родилась 6.2
Звезда родилась A Star is Born
Kenny Ascher, Пол Уильямс
Победитель
Туфелька и роза 7.2
Туфелька и роза The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella
Richard M. Sherman, Robert B. Sherman
Багси Мэлоун 6.9
Багси Мэлоун Bugsy Malone
Пол Уильямс
Рокки 8.1
Рокки Rocky
Bill Conti
Туфелька и роза 7.2
Туфелька и роза The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella
Richard M. Sherman, Robert B. Sherman
Путешествие отверженных 6.5
Путешествие отверженных Voyage of the Damned
Lalo Schifrin
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Лицом к лицу 7.6
Лицом к лицу Ansikte mot ansikte
Sweden
Победитель
Карманные деньги 7.6
Карманные деньги L'argent de poche
France
Паскуалино «Семь красоток» 7.7
Паскуалино «Семь красоток» Seven Beauties
Italy
Туфелька и роза 7.2
Туфелька и роза The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella
UK
Кузен, кузина 6.8
Кузен, кузина Cousin cousine
France
Золотой глобус / Лучшая драма
Rich Man, Poor Man Rich Man, Poor Man
Победитель
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
Captains and the Kings Captains and the Kings
Charlie's Angels Charlie's Angels
Family Family
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Barney Miller Barney Miller
Победитель
Happy Days Happy Days
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Laverne & Shirley Laverne & Shirley
Donny and Marie Donny and Marie
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (драма)
Ричард Джордан
Captains and the Kings
Все номинанты
Телли Савалас
Kojak
Ли Мэйджорс
The Six Million Dollar Man
Ник Нолти
Ник Нолти
Rich Man, Poor Man
Питер Штраусс
Rich Man, Poor Man
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Генри Уинклер
Генри Уинклер
Happy Days
Победитель
Freddie Prinze
Chico and the Man
Тони Ренделл
The Tony Randall Show
Алан Алда
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш
Hal Linden
Barney Miller
Майкл Константин
Sirota's Court
Сэмми Дэвис мл.
Sammy and Company
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Сьюзан Блейкли
Rich Man, Poor Man
Победитель
Сэда Томпсон
Family
Линдсэй Вагнер
The Bionic Woman
Kate Jackson
Charlie's Angels
Джин Марш
Upstairs, Downstairs
Энджи Дикинсон
Police Woman
Фарра Фосетт
Charlie's Angels
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Кэрол Барнетт
The Carol Burnett Show
Победитель
Дина Шор
Dinah!
Isabel Sanford
The Jeffersons
Мэри Тайлер Мур
The Mary Tyler Moore Show
Бернадетт Питерс
All's Fair
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Победитель
Francis Gary Powers: The True Story of the U-2 Spy Incident Francis Gary Powers: The True Story of the U-2 Spy Incident
I Want to Keep My Baby! I Want to Keep My Baby!
Amelia Earhart Amelia Earhart
The Lindbergh Kidnapping Case The Lindbergh Kidnapping Case
Сибил 7.9
Сибил Sybil
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Rich Man, Poor Man
Победитель
Чарльз Дернинг
Captains and the Kings
Тим Конуэй
The Carol Burnett Show
Роб Райнер
Роб Райнер
All in the Family
Gavin MacLeod
The Mary Tyler Moore Show
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Josette Banzet
Rich Man, Poor Man
Победитель
Сэлли Стразерс
All in the Family
Джули Кэвнер
Джули Кэвнер
Rhoda
Эллен Корби
The Waltons
Vicki Lawrence
The Carol Burnett Show
Darleen Carr
Once an Eagle
Энн Мира
Энн Мира
Rhoda
Эдриенн Барбо
Эдриенн Барбо
Maude
Золотой глобус / Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Кинг Конг 6.8
Кинг Конг King Kong
Джессика Лэнг
Победитель
Lipstick Lipstick
Мэриэл Хемингуэй
Поезд мчится к славе 7.2
Поезд мчится к славе Bound for Glory
Мелинда Диллон
Pipe Dreams Pipe Dreams
Глэдис Найт
Подставное лицо 7.3
Подставное лицо The Front
Андреа Марковиччи
Золотой глобус / Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
Оставайся голодным 5.7
Оставайся голодным Stay Hungry
Арнольд Шварценеггер
Победитель
Next Stop, Greenwich Village Next Stop, Greenwich Village
Lenny Baker
The Sailor Who Fell from Grace with the Sea The Sailor Who Fell from Grace with the Sea
Jonathan Kahn
Омен 7.6
Омен The Omen
Харви Стивенс
Ужин с убийством 7.3
Ужин с убийством Murder by Death
Truman Capote
Золотой глобус / Best Documentary
Altars of the World Altars of the World
Победитель
People of the Wind People of the Wind
That's Entertainment, Part II That's Entertainment, Part II
The Memory of Justice The Memory of Justice
Премия Сесиля Б. Де Милля
Walter Mirisch
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Софи Лорен
Софи Лорен
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
