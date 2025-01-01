Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Золотой глобус
События
Золотой глобус 1988
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1988 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
23 января 1988
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.2
Последний император
The Last Emperor
Победитель
Все номинанты
6.6
Чокнутая
Nuts
Cry Freedom
Cry Freedom
La Bamba
La Bamba
7.7
Империя Солнца
Empire Of The Sun
6.8
Роковое влечение
Fatal Attraction
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Победитель
Все номинанты
7.5
Грязные танцы
Dirty Dancing
7.2
Теленовости
Broadcast News
7.1
Власть Луны
Moonstruck
6.3
Бэби-бум
Baby Boom
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Бернардо Бертолуччи
Последний император
Победитель
Все номинанты
Джон Бурмен
Надежда и слава
Джеймс Л Брукс
Теленовости
Ричард Аттенборо
Cry Freedom
Эдриан Лайн
Роковое влечение
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Ричард Кайли
A Year in the Life
Победитель
Майкл Дуглас
Уолл-стрит
Победитель
Все номинанты
Эдвард Вудворд
The Equalizer
Том Селлек
Magnum, P.I.
Дензел Вашингтон
Cry Freedom
Гарри Хэмлин
L.A. Law
Ник Нолти
Weeds
Джон Лоун
Последний император
Джек Николсон
Чертополох
Майкл Такер
L.A. Law
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Робин Уильямс
Доброе утро, Вьетнам
Победитель
Дэбни Коулмен
The Slap Maxwell Story
Победитель
Все номинанты
Майкл Джей Фокс
Family Ties
Брюс Уиллис
Детективное агенство "Лунный свет"
Стив Мартин
Роксана
Джон Риттер
Hooperman
Уильям Хёрт
Теленовости
Дэнни ДеВито
Сбрось маму с поезда
Патрик Суэйзи
Грязные танцы
Alan Thicke
Growing Pains
Николас Кейдж
Власть Луны
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Сэлли Кёркленд
Anna
Победитель
Все номинанты
Барбра Стрейзанд
Чокнутая
Фэй Данауэй
Пьянь
Rachel Chagall
Gaby: A True Story
Гленн Клоуз
Роковое влечение
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Шер
Власть Луны
Победитель
Все номинанты
Бетт Мидлер
Outrageous Fortune
Дженнифер Грей
Грязные танцы
Холли Хантер
Теленовости
Дайан Китон
Бэби-бум
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Олимпия Дукакис
Власть Луны
Победитель
Все номинанты
Энн Рэмси
Сбрось маму с поезда
Норма Алеандро
Gaby: A True Story
Ванесса Редгрейв
Prick Up Your Ears
Энн Арчер
Роковое влечение
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.2
Последний император
The Last Emperor
Бернардо Бертолуччи, Mark Peploe, Enzo Ungari
Победитель
7.2
Последний император
The Last Emperor
Бернардо Бертолуччи, Mark Peploe, Enzo Ungari
Победитель
Все номинанты
House of Games
House of Games
Дэвид Мэмет
7.1
Власть Луны
Moonstruck
Джон Патрик Шэнли
7.3
Надежда и слава
Hope and Glory
Джон Бурмен
7.2
Теленовости
Broadcast News
Джеймс Л Брукс
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
7.5
Грязные танцы
Dirty Dancing
John DeNicola, Donald Markowitz, Franke Previte
Song: "(I've Had) The Time of My Life"
Победитель
7.5
Грязные танцы
Dirty Dancing
John DeNicola, Donald Markowitz, Franke Previte
Song: "(I've Had) The Time of My Life"
Победитель
Все номинанты
7.3
Полицейский из Беверли-Хиллз 2
Beverly Hills Cop II
Harold Faltermeyer, Keith Forsey, Bob Seger
Song: "Shakedown"
6.8
Секрет моего успеха
The Secret of My Success
David Foster, Michael Landau, Tom Keane, Jack Blades
Song: "The Secret of My Success"
Mannequin
Mannequin
Diane Warren, Albert Hammond
Song: "Nothing's Gonna Stop Us Now"
Who's That Girl
Who's That Girl
Мадонна, Patrick Leonard
Song: "Who's That Girl"
Who's That Girl
Who's That Girl
Мадонна, Patrick Leonard
Song: "Who's That Girl"
6.8
Секрет моего успеха
The Secret of My Success
David Foster, Michael Landau, Tom Keane, Jack Blades
Song: "The Secret of My Success"
7.3
Полицейский из Беверли-Хиллз 2
Beverly Hills Cop II
Harold Faltermeyer, Keith Forsey, Bob Seger
Song: "Shakedown"
Mannequin
Mannequin
Diane Warren, Albert Hammond
Song: "Nothing's Gonna Stop Us Now"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
7.2
Последний император
The Last Emperor
Дэвид Бирн, Рюити Сакамото, Cong Su
Победитель
7.2
Последний император
The Last Emperor
Дэвид Бирн, Рюити Сакамото, Cong Su
Победитель
Все номинанты
7.7
Империя Солнца
Empire Of The Sun
John Williams
Cry Freedom
Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa
8.0
Неприкасаемые
The Untouchables
Ennio Morricone
Cry Freedom
Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa
6.6
Стеклянный зверинец
The Glass Menagerie
Henry Mancini
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.6
Моя собачья жизнь
Mitt liv som hund
Sweden
Победитель
Все номинанты
7.7
До свидания, дети
Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
France
7.8
Покаяние
Monanieba
USSR
8.2
Жан де Флоретт
Jean de florette
France
7.3
Очи черные
Oci ciornie
Italy
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
L.A. Law
L.A. Law
Победитель
Все номинанты
Она написала убийство
Murder, She Wrote
A Year in the Life
A Year in the Life
Thirtysomething
Thirtysomething
Beauty and the Beast
Beauty and the Beast
St. Elsewhere
St. Elsewhere
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
The Golden Girls
The Golden Girls
Победитель
Все номинанты
Hooperman
Hooperman
Frank's Place
Frank's Place
6.8
Детективное агенство "Лунный свет"
Moonlighting
Family Ties
Family Ties
Cheers
Cheers
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Susan Dey
L.A. Law
Победитель
Все номинанты
Jill Eikenberry
L.A. Law
Линда Хэмилтон
Beauty and the Beast
Sharon Gless
Cagney & Lacey
Анджела Лэнсбери
Она написала убийство
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Трейси Ульман
The Tracey Ullman Show
Победитель
Все номинанты
Беатрис Артур
The Golden Girls
Сибилл Шепард
Детективное агенство "Лунный свет"
Rue McClanahan
The Golden Girls
Бетти Уайт
The Golden Girls
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Escape from Sobibor
Escape from Sobibor
Tied with Poor Little Rich Girl: The Barbara Hutton Story (1987).
Победитель
Poor Little Rich Girl: The Barbara Hutton Story
Poor Little Rich Girl: The Barbara Hutton Story
Tied with Escape from Sobibor (1987).
Победитель
Все номинанты
After the Promise
After the Promise
Foxfire
Foxfire
Echoes in the Darkness
Echoes in the Darkness
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Джина Роулендс
The Betty Ford Story
Победитель
Все номинанты
Рэкел Уэлч
Right to Die
Фарра Фосетт
Poor Little Rich Girl: The Barbara Hutton Story
Энн-Маргрет
The Two Mrs. Grenvilles
Ширли МакЛэйн
Out on a Limb
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Рутгер Хауэр
Escape from Sobibor
Победитель
Рэнди Куэйд
LBJ: The Early Years
Победитель
Все номинанты
Джадд Нельсон
Billionaire Boys Club
Джон Хиллерман
Magnum, P.I.
Джек Леммон
Long Day's Journey Into Night
Алан Рачинс
L.A. Law
Gordon Thomson
Dynasty
Кирк Кэмерон
Growing Pains
Джон Ларрокетт
Night Court
Алан Аркин
Escape from Sobibor
Джеймс Вудс
In Love and War
Марк Хэрмон
After the Promise
Брайан МакНамара
Billionaire Boys Club
Дэбни Коулмен
Sworn to Silence
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
The Two Mrs. Grenvilles
The Two Mrs. Grenvilles
Клодетт Кольбер
Победитель
The Two Mrs. Grenvilles
The Two Mrs. Grenvilles
Клодетт Кольбер
Победитель
Все номинанты
Cheers
Cheers
Ри Перлман
6.8
Детективное агенство "Лунный свет"
Moonlighting
Allyce Beasley
Amerika
Amerika
Кристин Лати
Newhart
Newhart
Джулия Даффи
6.8
Детективное агенство "Лунный свет"
Moonlighting
Allyce Beasley
Newhart
Newhart
Джулия Даффи
Amerika
Amerika
Кристин Лати
Cheers
Cheers
Ри Перлман
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Шон Коннери
Неприкасаемые
Победитель
Все номинанты
Ричард Дрейфусс
Чокнутая
Р. Ли Эрми
Цельнометаллическая оболочка
Роб Лоу
Square Dance
Морган Фриман
Уличный парень
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Клинт Иствуд
Победитель
Miss Golden Globe
Gigi Garner
Победитель
Год проведения
Золотой глобус 2025
Золотой глобус 2024
Золотой глобус 2023
Золотой глобус 2022
Золотой глобус 2021
Золотой глобус 2020
Показать все
Золотой глобус 2020
Золотой глобус 2018
Золотой глобус 2017
Золотой глобус 2016
Золотой глобус 2015
Золотой глобус 2014
Золотой глобус 2013
Золотой глобус 2012
Золотой глобус 2011
Золотой глобус 2010
Золотой глобус 2009
Золотой глобус 2008
Золотой глобус 2007
Золотой глобус 2006
Золотой глобус 2005
Золотой глобус 2004
Золотой глобус 2003
Золотой глобус 2002
Золотой глобус 2001
Золотой глобус 2000
Золотой глобус 1999
Золотой глобус 1998
Золотой глобус 1997
Золотой глобус 1996
Золотой глобус 1995
Золотой глобус 1994
Золотой глобус 1993
Золотой глобус 1992
Золотой глобус 1991
Золотой глобус 1990
Золотой глобус 1989
Золотой глобус 1988
Золотой глобус 1987
Золотой глобус 1986
Золотой глобус 1985
Золотой глобус 1984
Золотой глобус 1983
Золотой глобус 1982
Золотой глобус 1981
Золотой глобус 1980
Золотой глобус 1979
Золотой глобус 1978
Золотой глобус 1977
Золотой глобус 1976
Золотой глобус 1975
Золотой глобус 1974
Золотой глобус 1973
Золотой глобус 1972
Золотой глобус 1971
Золотой глобус 1970
Золотой глобус 1969
Золотой глобус 1968
Золотой глобус 1967
Золотой глобус 1966
Золотой глобус 1965
Золотой глобус 1964
Золотой глобус 1963
Золотой глобус 1962
Золотой глобус 1961
Золотой глобус 1960
Золотой глобус 1959
Золотой глобус 1958
Золотой глобус 1957
Золотой глобус 1956
Золотой глобус 1955
Золотой глобус 1954
Золотой глобус 1953
Золотой глобус 1952
Золотой глобус 1951
Золотой глобус 1950
Золотой глобус 1949
Золотой глобус 1948
Золотой глобус 1947
Золотой глобус 1946
Золотой глобус 1945
Золотой глобус 1944
Номинации
Best Director, Motion Picture
Best Motion Picture, Animated
Best Motion Picture, Drama
Best Motion Picture, Musical or Comedy
Best Motion Picture, Non-English Language
Best Original Score, Motion Picture
Показать все
Best Original Song, Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Best Screenplay, Motion Picture
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Best Television Series, Drama
Best Television Series, Musical or Comedy
Cinematic and Box Office Achievement
Лучший фильм (драма)
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Лучший режиссёр
Лучшая мужская роль (драма)
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Лучшая женская роль (драма)
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Лучший актёр второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший сценарий
Лучшая песня
Лучшая музыка к фильму
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший анимационный фильм
Лучшая драма
Лучшая комедия/мюзикл
Лучший актёр сериала (драма)
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Лучшая актриса сериала (драма)
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
Best Actor
Best Actress
Best Cinematography
Best Cinematography - Black and White
Best Cinematography - Color
Best Documentary
Best Documentary Film
Best Documentary of Historical Interest
Best English-Language Foreign Film
Best Film Promoting International Understanding
Best International News Coverage
Best Motion Picture Acting Debut - Female
Best Motion Picture Acting Debut - Male
Best Outdoor Drama
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Best Picture
Best TV Producer/Director
Best TV Program
Best TV Show
Best TV Show - Variety
Best TV Special
Best TV Star - Female
Best TV Star - Male
Best Television Special - Variety or Musical
Best World Entertainment Through Musical Films
Foreign Newcomer - Female
Foreign Newcomer - Male
Most Promising Newcomer
Most Promising Newcomer - Female
Most Promising Newcomer - Male
New Star of the Year in a Motion Picture
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Телевизионные достижения
Премия Сесиля Б. Де Милля
Carol Burnett Award
Honor Award
Special Merit Award
Silver Globe / Best Foreign-Language Foreign Film
Special Journalistic Merit Award
Outstanding Merit
Hollywood Citizenship Award
Special Achievement Award
Mr. Golden Globe
Henrietta Award / World Film Favorite
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Samuel Goldwyn Award
Miss Golden Globe
Special Award
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667