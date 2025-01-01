Меню
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 1988

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1988 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 23 января 1988
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
Победитель
Все номинанты
Чокнутая 6.6
Чокнутая Nuts
Cry Freedom Cry Freedom
La Bamba La Bamba
Империя Солнца 7.7
Империя Солнца Empire Of The Sun
Роковое влечение 6.8
Роковое влечение Fatal Attraction
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Победитель
Все номинанты
Грязные танцы 7.5
Грязные танцы Dirty Dancing
Теленовости 7.2
Теленовости Broadcast News
Власть Луны 7.1
Власть Луны Moonstruck
Бэби-бум 6.3
Бэби-бум Baby Boom
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Бернардо Бертолуччи
Бернардо Бертолуччи
Последний император
Победитель
Все номинанты
Джон Бурмен
Надежда и слава
Джеймс Л Брукс
Джеймс Л Брукс
Теленовости
Ричард Аттенборо
Ричард Аттенборо
Cry Freedom
Эдриан Лайн
Эдриан Лайн
Роковое влечение
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Ричард Кайли
A Year in the Life
Победитель
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Уолл-стрит
Победитель
Все номинанты
Эдвард Вудворд
The Equalizer
Том Селлек
Том Селлек
Magnum, P.I.
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Cry Freedom
Гарри Хэмлин
L.A. Law
Ник Нолти
Ник Нолти
Weeds
Джон Лоун
Последний император
Джек Николсон
Джек Николсон
Чертополох
Майкл Такер
L.A. Law
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Доброе утро, Вьетнам
Победитель
Дэбни Коулмен
The Slap Maxwell Story
Победитель
Все номинанты
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Family Ties
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Детективное агенство "Лунный свет"
Стив Мартин
Стив Мартин
Роксана
Джон Риттер
Hooperman
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Теленовости
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Сбрось маму с поезда
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Грязные танцы
Alan Thicke
Growing Pains
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Власть Луны
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Сэлли Кёркленд
Сэлли Кёркленд
Anna
Победитель
Все номинанты
Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд
Чокнутая
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Пьянь
Rachel Chagall
Gaby: A True Story
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Роковое влечение
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Шер
Шер
Власть Луны
Победитель
Все номинанты
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер
Outrageous Fortune
Дженнифер Грей
Дженнифер Грей
Грязные танцы
Холли Хантер
Холли Хантер
Теленовости
Дайан Китон
Дайан Китон
Бэби-бум
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Олимпия Дукакис
Олимпия Дукакис
Власть Луны
Победитель
Все номинанты
Энн Рэмси
Сбрось маму с поезда
Норма Алеандро
Gaby: A True Story
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Prick Up Your Ears
Энн Арчер
Энн Арчер
Роковое влечение
Золотой глобус / Лучший сценарий
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
Бернардо Бертолуччи, Mark Peploe, Enzo Ungari
Победитель
Все номинанты
House of Games House of Games
Дэвид Мэмет
Власть Луны 7.1
Власть Луны Moonstruck
Джон Патрик Шэнли
Надежда и слава 7.3
Надежда и слава Hope and Glory
Джон Бурмен
Теленовости 7.2
Теленовости Broadcast News
Джеймс Л Брукс
Золотой глобус / Лучшая песня
Грязные танцы 7.5
Грязные танцы Dirty Dancing
John DeNicola, Donald Markowitz, Franke Previte Song: "(I've Had) The Time of My Life"
Победитель
Все номинанты
Полицейский из Беверли-Хиллз 2 7.3
Полицейский из Беверли-Хиллз 2 Beverly Hills Cop II
Harold Faltermeyer, Keith Forsey, Bob Seger Song: "Shakedown"
Секрет моего успеха 6.8
Секрет моего успеха The Secret of My Success
David Foster, Michael Landau, Tom Keane, Jack Blades Song: "The Secret of My Success"
Mannequin Mannequin
Diane Warren, Albert Hammond Song: "Nothing's Gonna Stop Us Now"
Who's That Girl Who's That Girl
Мадонна, Patrick Leonard Song: "Who's That Girl"
Who's That Girl Who's That Girl
Мадонна, Patrick Leonard Song: "Who's That Girl"
Секрет моего успеха 6.8
Секрет моего успеха The Secret of My Success
David Foster, Michael Landau, Tom Keane, Jack Blades Song: "The Secret of My Success"
Полицейский из Беверли-Хиллз 2 7.3
Полицейский из Беверли-Хиллз 2 Beverly Hills Cop II
Harold Faltermeyer, Keith Forsey, Bob Seger Song: "Shakedown"
Mannequin Mannequin
Diane Warren, Albert Hammond Song: "Nothing's Gonna Stop Us Now"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Последний император 7.2
Последний император The Last Emperor
Дэвид Бирн, Рюити Сакамото, Cong Su
Победитель
Все номинанты
Империя Солнца 7.7
Империя Солнца Empire Of The Sun
John Williams
Cry Freedom Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa
Неприкасаемые 8.0
Неприкасаемые The Untouchables
Ennio Morricone
Cry Freedom Cry Freedom
George Fenton, Jonas Gwangwa
Стеклянный зверинец 6.6
Стеклянный зверинец The Glass Menagerie
Henry Mancini
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Моя собачья жизнь 7.6
Моя собачья жизнь Mitt liv som hund
Sweden
Победитель
Все номинанты
До свидания, дети 7.7
До свидания, дети Au revoir, les enfants / Goodbye, Children / Auf Wiedersehen, Kinder
France
Покаяние 7.8
Покаяние Monanieba
USSR
Жан де Флоретт 8.2
Жан де Флоретт Jean de florette
France
Очи черные 7.3
Очи черные Oci ciornie
Italy
Золотой глобус / Лучшая драма
L.A. Law L.A. Law
Победитель
Все номинанты
Она написала убийство
Она написала убийство Murder, She Wrote
A Year in the Life A Year in the Life
Thirtysomething Thirtysomething
Beauty and the Beast Beauty and the Beast
St. Elsewhere St. Elsewhere
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
The Golden Girls The Golden Girls
Победитель
Все номинанты
Hooperman Hooperman
Frank's Place Frank's Place
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Family Ties Family Ties
Cheers Cheers
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Susan Dey
L.A. Law
Победитель
Все номинанты
Jill Eikenberry
L.A. Law
Линда Хэмилтон
Линда Хэмилтон
Beauty and the Beast
Sharon Gless
Cagney & Lacey
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Она написала убийство
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Трейси Ульман
Трейси Ульман
The Tracey Ullman Show
Победитель
Все номинанты
Беатрис Артур
The Golden Girls
Сибилл Шепард
Сибилл Шепард
Детективное агенство "Лунный свет"
Rue McClanahan
The Golden Girls
Бетти Уайт
Бетти Уайт
The Golden Girls
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Все номинанты
After the Promise After the Promise
Foxfire Foxfire
Echoes in the Darkness Echoes in the Darkness
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Джина Роулендс
Джина Роулендс
The Betty Ford Story
Победитель
Все номинанты
Рэкел Уэлч
Right to Die
Фарра Фосетт
Poor Little Rich Girl: The Barbara Hutton Story
Энн-Маргрет
Энн-Маргрет
The Two Mrs. Grenvilles
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Out on a Limb
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Escape from Sobibor
Победитель
Рэнди Куэйд
LBJ: The Early Years
Победитель
Все номинанты
Джадд Нельсон
Джадд Нельсон
Billionaire Boys Club
Джон Хиллерман
Magnum, P.I.
Джек Леммон
Джек Леммон
Long Day's Journey Into Night
Алан Рачинс
L.A. Law
Gordon Thomson
Dynasty
Кирк Кэмерон
Growing Pains
Джон Ларрокетт
Джон Ларрокетт
Night Court
Алан Аркин
Алан Аркин
Escape from Sobibor
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
In Love and War
Марк Хэрмон
Марк Хэрмон
After the Promise
Брайан МакНамара
Billionaire Boys Club
Дэбни Коулмен
Sworn to Silence
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Все номинанты
Cheers Cheers
Ри Перлман
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Allyce Beasley
Amerika Amerika
Кристин Лати
Newhart Newhart
Джулия Даффи
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Allyce Beasley
Newhart Newhart
Джулия Даффи
Amerika Amerika
Кристин Лати
Cheers Cheers
Ри Перлман
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Шон Коннери
Шон Коннери
Неприкасаемые
Победитель
Все номинанты
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
Чокнутая
Р. Ли Эрми
Цельнометаллическая оболочка
Роб Лоу
Роб Лоу
Square Dance
Морган Фриман
Морган Фриман
Уличный парень
Премия Сесиля Б. Де Милля
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Победитель
Miss Golden Globe
Gigi Garner
Победитель
