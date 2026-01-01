Марион Котийяр - французская актриса театра, телевидения и кино, родилась 30 сентября 1975 года в Париже, в семье театральных актеров. Ее отец, Жан-Клод, помимо игры на сцене, является режиссером, создателем труппы «Котийяр» и учителем в школе актерского мастерства. У Марион есть два младших брата-близнеца, Квентин и Гийом, которые тоже имеют творческие профессии. Квентин - художник-скульптор, а Гийом – писатель. Детство актрисы, по большей части, прошло в городе Орлеан (департамент Луаре), где она училась в Консерватории драматического искусства, ходила на курсы вокала и занималась классическими танцами. Марион чувствовала себя уверенно среди близких, но испытывала трудности в общении со сверстниками. С шести лет ее своеобразным убежищем стал театр, в котором она проводила почти все свободное время, присутствуя на репетициях отца или матери. Уже в этом возрасте девочка стала принимать участие в постановках: подавала реплики маме или блистала на сцене в специально поставленных для нее отцом детских спектаклях.

Старшие классы Корийяр окончила в парижской школе Мольера, где помимо общеобразовательной программы изучала предмет «Актерское мастерство». После получения аттестата она поступила в орлеанскую Высшую школу драматического искусства, главой которой был ее отец. Марион была успешной начинающей артисткой. Она сыграла во многих постановках, а за пьесу «Прекращенное дело» была награждена престижной театральной «Тони».

Роли Марион Котийяр

Теледебют Марион состоялся в 1993 году, когда она появилась в одном эпизоде американского сериала «Горец». После этого девушка начала принимать участие в съемках для кино и телевидения. Первой ее ролью на широких экранах стала роль Матильды в фильме Филиппа Ареля «История мальчика, который хотел, чтобы его поцеловали», который повествует о жизни молодого и одинокого студента, мечтающего о любви и первом поцелуе. Позже в том году Корийяр отобрали на одну из ключевых ролей молодежном сериале «Крайний предел» о жизни студентов французского спортивного университета. В 1996 году актриса исполнила роль второго плана в драме Арно Деплешена «Как я обсуждал… (мою сексуальную жизнь)» и научно-фантастической комедии Колины Серро «Прекрасная зеленая». Несмотря на почти непрерывное участие в проектах, У Марион отсутствовало какое-либо развитие.

Марион Котийяр - «Такси»

Популярность пришла к молодой актрисе в 1998 году, когда на широкие экраны вышел комедийный боевик Люка Бессона «Такси», где она сыграла роль Лили Бертино – подруги необычного, экстравагантного водителя такси Даниэля. Эта приключенческая картина с захватывающими гонками по центральным улицам Марселя стала одним из самых успешных фильмов Франции 1990-х и получила мировую известность, а Марион Корийяр стала узнаваемой на своей родине и за рубежом. За эту ленту актриса получила номинацию на главную кинопремию французского кино, «Сезар», в категории «Самая многообещающая актриса. Позже она появилась в двух продолжениях блокбастера: «Такси 2» (1998) и «Такси 3» (2000).

После первой части «Такси» Корийяр укрепила свои позиции во французском кинематографе и стала получать массу предложений о съемках. Самыми яркими французскими лентами с ее участием считаются историческая мелодрама Франсиса Рёссерса «Война в горах» и военная драма Пьера Гримблата «Лиза». В 2000 году Марион была членом жюри на фестивале фантастического кино в Жерарме. В 2001 с мелодраме Жиля Паке-Бренне «Милые штучки» состоялся ее дебют в качестве исполнителя главной роли. В фильме актриса сыграла сразу две роли, сестер-близнецов Мари и Люси. Эти роли требовали от Марион пения, для этого она даже дополнительно прошла месячные курсы вокала, уже имея за плечами музыкальное образование. За эту ленту актриса вновь была номинирована на премию «Сезар» как самая многообещающая актриса, но опять не получила награду.

Несмотря на то, что Марион Корийяр была больше известна на родине, фильмы с ее участием постепенно приносили ей всемирную известность. В 2002 году она снялась в триллере Гийома Никло «Частное расследование», а в 2003 - в романтической комедии Янна Самуэля «Влюбись в меня, если осмелишься», где продемонстрировала зрителям умение играть сложную трогательную и романтическую центральную роль. За эту роль актрисе была вручена премия «Лучшая актриса в драматическом фильме» на кинофестивале в Ньюпорт-Бич. В том же году Марион сыграла в своем первом масштабном иностранном фильме, исполнив роль Жозефины, беременной невестки главного героя фантастической трагикомедии Тима Бертона «Крупная рыба». В фильме также снималось много известных голливудских актеров: Юэн Макгрегор, Альберт Финни, Хелена Бонэм Картер, Дэнни Де Вито, Стив Бушеми и Джессика Лэнг.

Марион Котийяр - «Жизнь в розовом цвете»

Всемирная слава пришла к Марион в 2007 году, когда на экраны вышла музыкальная драма «Жизнь в розовом цвете», кинематографическая биография легендарной французской певицы Эдит Пиаф, роль которой и досталась актрисе. Котийяр сумела очень драматично и чувственно передать самые яркие периоды жизни Эдит Пиаф и получила много положительных отзывов кинокритиков Европы и Америки. За эту картину в 2008 году на 80-й церемонии вручения Марион получила «Оскар».

Следующей успешной для карьеры актрисы картина стала бельгийская драма «Два дня, одна ночь» (2014). В этом фильме Котийяр играет Сандру, которая находится в затруднительном положении: коллеги голосуют за ее увольнение, чтобы получить годовую премию. Актрисе удалось блестяще передать зрителям всю гамму чувств человека в трудный жизненный период. За роль Сандры Марион получила номинацию на «Оскар» и главную премию Европейской киноакадемии.

Помимо французских фильмов актриса также снималась и в голливудских. Самыми значимыми ролями для нее стали роли в трех картинах: «Начало» (2010), «Роковая страсть» (2013) и «Макбет» (2015). В триллере «Начало» Котийяр исполнила необычную роль покойной супруги главного героя, которая после смерти преследует того в мире сновидений. Ее партнером по съемочной площадке стал знаменитый американский актер Леонардо ДиКаприо. В драме «Роковая страсть» об Америке 1920-х годов Марион преобразилась в польскую иммигрантку, прибывшую в США в поисках лучшей жизни и столкнувшуюся с открытой враждебностью к иностранцам. В трагедии «Макбет», современной экранизации пьесы Уильяма Шекспира, Котийяр сыграла леди Макбет, супругу коварного шотландского лорда, желавшего получить трон короля. На эту роль также претендовала Натали Портман.

Личная жизнь Марион Котийяр

В конце 90-х годов актриса была в отношениях с французским актером Жюльеном Рассамом. Позже у нее был роман с актером Стефаном Гуэрин-Тилли и певцом Матье Блан-Франсем.

Марион Котийяр и Гийом Кане

В 2003 году на съемках «Влюбись в меня, если осмелишься» Марион познакомилась с Гийомом Кане, с которым они играли влюбленную пару. Позже эти отношения перенеслись в реальную жизнь. На момент их знакомства Гийом был еще женат на немецкой актрисе Диане Крюгер, а после развода они с Марион стали жить вместе. В 2008 пара объявила о помолвке, но до сих пор не узаконили свои отношения. У пары есть двое детей: сын Марсель и дочь Луиз. В 2017 году появились слухи о романе Марио с Брэдом Питтом, с которым она снималась в картине "Союзники", однако это оказались лишь слухи.