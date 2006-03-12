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Постер сериала Большая любовь
Постер сериала Большая любовь
Постер сериала Большая любовь
Постер сериала Большая любовь
Постер сериала Большая любовь
Постер сериала Большая любовь
Постер сериала Большая любовь
Постер сериала Большая любовь
Постер сериала Большая любовь
Постер сериала Большая любовь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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10 постеров
Киноафиша Сериалы Большая любовь

Большая любовь (2006 - 2011)

Big Love 18+
Год выпуска 2006
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 47 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 41 час 31 минута

О чем сериал

Один муж, три жены и семеро детей живут одной большой семьей. И в то время как супруг занимается бизнесом, открывает новый магазин, жены воспитывают детей, готовят ужин и составляют расписание «ночей мужа». Т. е. в какие дни супруг будет спать с ними в одной постели. Обеспечить финансы на три семьи — не легкая работа. Дарить любовь каждой супруге — также не легкое удовольствие, особенно, когда возникают проблемы с потенцией. Уделять внимание каждому члену семьи — самая тяжелая задача. Но они живут вместе со своими проблемами, радостями. Одной большой любовью.

В ролях
В ролях
Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Джинн Трипплхорн
Джинн Трипплхорн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.7 IMDb
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Сезоны
Большая любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 12 эпизодов
 
Большая любовь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 12 эпизодов
 
Большая любовь - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 10 эпизодов
 
Большая любовь - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 9 эпизодов
 
Большая любовь - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2011, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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