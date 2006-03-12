Один муж, три жены и семеро детей живут одной большой семьей. И в то время как супруг занимается бизнесом, открывает новый магазин, жены воспитывают детей, готовят ужин и составляют расписание «ночей мужа». Т. е. в какие дни супруг будет спать с ними в одной постели. Обеспечить финансы на три семьи — не легкая работа. Дарить любовь каждой супруге — также не легкое удовольствие, особенно, когда возникают проблемы с потенцией. Уделять внимание каждому члену семьи — самая тяжелая задача. Но они живут вместе со своими проблемами, радостями. Одной большой любовью.