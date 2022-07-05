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Джеймс Кэмерон
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James Cameron
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Дата рождения
16 августа 1954
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Джеймс Кэмерон
Родился 16 августа 1954 года. Капускасинг, Онтарио, Канада.
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Фильмография Джеймс Кэмерон
Аватар 5
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2028, США
0.0
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2026, США
0.0
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2024, США
0.0
Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика
2022, США
8.0
Терминатор 2: Судный день 3D
боевик, триллер
2017, США
8.0
Вызов бездне
документальный
2014, США
4.0
Аватар: Специальная версия
боевик, триллер, фантастика
2010, США
8.0
Аватар
боевик, фантастика, триллер
2009, США
8.0
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