5 лучших боевиков осени 2019, на которые обязательно нужно идти в кино

Старая гвардия в лице Сталлоне и Шварценеггера, помолодевший на 20 лет Уилл Смит и бессменный Александр Петров – пять самых интригующих боевиков этой осени, которые не стоит пропускать в кино.