Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 2004

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2004 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 25 января 2004
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Властелин Колец: Возвращение Короля 8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля The Lord of the Rings: The Return of the King
Победитель
Все номинанты
Таинственная река 7.8
Таинственная река Mystic River
Фаворит 7.2
Фаворит Seabiscuit
Холодная гора 7.3
Холодная гора Cold Mountain
Хозяин морей: На краю Земли 7.6
Хозяин морей: На краю Земли Master and Commander: The Far Side of the World
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Трудности перевода 7.4
Трудности перевода Lost in Translation
Победитель
Все номинанты
Играй, как Бекхем 7.3
Играй, как Бекхем Bend It Like Beckham
Реальная любовь 7.6
Реальная любовь Love Actually
В поисках Немо 7.9
В поисках Немо Finding Nemo
Крупная рыба 8.0
Крупная рыба Big Fish
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Питер Джексон
Питер Джексон
Властелин Колец: Возвращение Короля
Победитель
Все номинанты
Энтони Мингелла
Энтони Мингелла
Холодная гора
Питер Уир
Хозяин морей: На краю Земли
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Таинственная река
София Коппола
София Коппола
Трудности перевода
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Энтони ЛаПалья
Энтони ЛаПалья
Без следа
Победитель
Шон Пенн
Шон Пенн
Таинственная река
Победитель
Все номинанты
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Щит
Том Круз
Том Круз
Последний самурай
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Холодная гора
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Дом из песка и тумана
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Хозяин морей: На краю Земли
Уильям Петерсен
C.S.I. Место преступления
Мартин Шин
Мартин Шин
Западное крыло
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24 часа
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Трудности перевода
Победитель
Рики Джервэйс
Рики Джервэйс
Офис
Победитель
Все номинанты
Мэтт ЛеБлан
Мэтт ЛеБлан
Друзья
Джек Николсон
Джек Николсон
Любовь по правилам... и без
Джонни Депп
Джонни Депп
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Джек Блэк
Джек Блэк
Школа рока
Эрик МакКормак
Эрик МакКормак
Уилл и Грейс
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Плохой Санта
Берни Мак
Берни Мак
The Bernie Mac Show
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Монстр
Победитель
Все номинанты
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Однажды в Ирландии
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Девушка с жемчужной сережкой
Николь Кидман
Николь Кидман
Холодная гора
Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
Тринадцать
Ума Турман
Ума Турман
Убить Билла
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Дайан Китон
Дайан Китон
Любовь по правилам... и без
Победитель
Все номинанты
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Трудности перевода
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Чумовая пятница
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Девочки из календаря
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Под солнцем Тосканы
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Холодная гора
Победитель
Все номинанты
Холли Хантер
Холли Хантер
Тринадцать
Мария Белло
Мария Белло
Тормоз
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Американское великолепие
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Праздник Эйприл
Золотой глобус / Лучший сценарий
Трудности перевода 7.4
Трудности перевода Lost in Translation
София Коппола
Победитель
Все номинанты
В Америке 7.6
В Америке In America
Джим Шеридан, Керстен Шеридан, Naomi Sheridan
Реальная любовь 7.6
Реальная любовь Love Actually
Ричард Кертис
Смотреть трейлер
Таинственная река 7.8
Таинственная река Mystic River
Брайан Хелгеленд
Холодная гора 7.3
Холодная гора Cold Mountain
Энтони Мингелла
Золотой глобус / Лучшая песня
Властелин Колец: Возвращение Короля 8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля The Lord of the Rings: The Return of the King
Энни Ленокс, Howard Shore, Fran Walsh Song: "Into the West"
Победитель
Властелин Колец: Возвращение Короля 8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля The Lord of the Rings: The Return of the King
Энни Ленокс, Howard Shore, Fran Walsh Song: "Into the West"
Победитель
Все номинанты
В Америке 7.6
В Америке In America
Боно, Гэвин Фрайдэй, Maurice Seezer Song: "Time Enough for Tears"
Крупная рыба 8.0
Крупная рыба Big Fish
Эдди Веддер Song: "Man of the Hour"
В Америке 7.6
В Америке In America
Боно, Гэвин Фрайдэй, Maurice Seezer Song: "Time Enough for Tears"
Холодная гора 7.3
Холодная гора Cold Mountain
Стинг Song: "You Will Be My Aint True Love"
Улыбка Моны Лизы 6.6
Улыбка Моны Лизы Mona Lisa Smile
Элтон Джон, Bernie Taupin Song: "The Heart of Every Girl"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Властелин Колец: Возвращение Короля 8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля The Lord of the Rings: The Return of the King
Howard Shore
Победитель
Все номинанты
Последний самурай 8.0
Последний самурай The Last Samurai
Ханс Циммер
Холодная гора 7.3
Холодная гора Cold Mountain
Gabriel Yared
Девушка с жемчужной сережкой 7.0
Девушка с жемчужной сережкой Girl with a Pearl Earring
Alexandre Desplat
Крупная рыба 8.0
Крупная рыба Big Fish
Дэнни Элфман
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Усама 7.3
Усама Osama
Afghanistan
Победитель
Все номинанты
Возвращение 7.7
Возвращение Vozvrashcheniye
Russia
Monsieur Ibrahim Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
France
Нашествие варваров 5.5
Нашествие варваров The Barbarian Invasions
Canada
Гуд бай, Ленин! 6.9
Гуд бай, Ленин! Good bye, Lenin!
Germany
Золотой глобус / Лучшая драма
24 часа
24 часа 24
Победитель
Все номинанты
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Офис 6.6
Офис The Office
Победитель
Все номинанты
Дефективный детектив 8.4
Дефективный детектив Monk
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой
Клиент всегда мертв
Победитель
Все номинанты
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Западное крыло
Джоэли Ричардсон
Джоэли Ричардсон
Части тела
Эмбер Тэмблин
Эмбер Тэмблин
Joan of Arcadia
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Шпионка
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Победитель
Все номинанты
Битти Шрэм
Дефективный детектив
Риба МакИнтайр
Риба МакИнтайр
Reba
Бонни Хант
Бонни Хант
Life with Bonnie
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Miss Match
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
Победитель
Все номинанты
My House in Umbria My House in Umbria
Normal Normal
Soldier's Girl Soldier's Girl
The Roman Spring of Mrs. Stone The Roman Spring of Mrs. Stone
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Аль Пачино
Аль Пачино
Ангелы в Америке
Победитель
Все номинанты
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
The Reagans
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Панчо Вилья
Трой Гэрити
Трой Гэрити
Soldier's Girl
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Normal
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Ангелы в Америке
Победитель
Все номинанты
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Normal
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
The Reagans
Хелен Миррен
Хелен Миррен
The Roman Spring of Mrs. Stone
Мэгги Смит
Мэгги Смит
My House in Umbria
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Ангелы в Америке
Победитель
Все номинанты
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Ли Пейс
Ли Пейс
Soldier's Girl
Бен Шенкман
Бен Шенкман
Ангелы в Америке
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Ангелы в Америке
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
Мэри-Луиза Паркер
Победитель
Ангелы в Америке 7.8
Ангелы в Америке Angels in America
Мэри-Луиза Паркер
Победитель
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Меган Маллалли
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Синтия Никсон
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Ким Кэттролл
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Кристин Дэвис
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Ким Кэттролл
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Кристин Дэвис
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Меган Маллалли
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Синтия Никсон
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Тим Роббинс
Тим Роббинс
Таинственная река
Победитель
Все номинанты
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Фаворит
Альберт Финни
Крупная рыба
Кен Ватанабе
Кен Ватанабе
Последний самурай
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Тормоз
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Афера Стивена Гласса
Премия Сесиля Б. Де Милля
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Победитель
Miss Golden Globe
Lily Costner
Победитель
