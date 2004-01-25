Меню
Золотой глобус 2004
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2004 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения
25 января 2004
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля
The Lord of the Rings: The Return of the King
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Таинственная река
Mystic River
7.2
Фаворит
Seabiscuit
7.3
Холодная гора
Cold Mountain
7.6
Хозяин морей: На краю Земли
Master and Commander: The Far Side of the World
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.4
Трудности перевода
Lost in Translation
Победитель
Все номинанты
7.3
Играй, как Бекхем
Bend It Like Beckham
7.6
Реальная любовь
Love Actually
Смотреть трейлер
7.9
В поисках Немо
Finding Nemo
Смотреть трейлер
8.0
Крупная рыба
Big Fish
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Питер Джексон
Властелин Колец: Возвращение Короля
Победитель
Все номинанты
Энтони Мингелла
Холодная гора
Питер Уир
Хозяин морей: На краю Земли
Клинт Иствуд
Таинственная река
София Коппола
Трудности перевода
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Энтони ЛаПалья
Без следа
Победитель
Шон Пенн
Таинственная река
Победитель
Все номинанты
Майкл Чиклис
Щит
Том Круз
Последний самурай
Джуд Лоу
Холодная гора
Бен Кингсли
Дом из песка и тумана
Рассел Кроу
Хозяин морей: На краю Земли
Уильям Петерсен
C.S.I. Место преступления
Мартин Шин
Западное крыло
Кифер Сазерленд
24 часа
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Билл Мюррей
Трудности перевода
Победитель
Рики Джервэйс
Офис
Победитель
Все номинанты
Мэтт ЛеБлан
Друзья
Джек Николсон
Любовь по правилам... и без
Джонни Депп
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Джек Блэк
Школа рока
Эрик МакКормак
Уилл и Грейс
Билли Боб Торнтон
Плохой Санта
Берни Мак
The Bernie Mac Show
Тони Шэлуб
Дефективный детектив
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Шарлиз Терон
Монстр
Победитель
Все номинанты
Кейт Бланшетт
Однажды в Ирландии
Скарлетт Йоханссон
Девушка с жемчужной сережкой
Николь Кидман
Холодная гора
Эван Рэйчел Вуд
Тринадцать
Ума Турман
Убить Билла
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Дайан Китон
Любовь по правилам... и без
Победитель
Все номинанты
Скарлетт Йоханссон
Трудности перевода
Джейми Ли Кертис
Чумовая пятница
Хелен Миррен
Девочки из календаря
Дайан Лэйн
Под солнцем Тосканы
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Рене Зеллвегер
Холодная гора
Победитель
Все номинанты
Холли Хантер
Тринадцать
Мария Белло
Тормоз
Хоуп Дэвис
Американское великолепие
Патришия Кларксон
Праздник Эйприл
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.4
Трудности перевода
Lost in Translation
София Коппола
Победитель
Все номинанты
7.6
В Америке
In America
Джим Шеридан, Керстен Шеридан, Naomi Sheridan
7.6
Реальная любовь
Love Actually
Ричард Кертис
Смотреть трейлер
7.8
Таинственная река
Mystic River
Брайан Хелгеленд
7.3
Холодная гора
Cold Mountain
Энтони Мингелла
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля
The Lord of the Rings: The Return of the King
Энни Ленокс, Howard Shore, Fran Walsh
Song: "Into the West"
Победитель
Смотреть трейлер
8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля
The Lord of the Rings: The Return of the King
Энни Ленокс, Howard Shore, Fran Walsh
Song: "Into the West"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.6
В Америке
In America
Боно, Гэвин Фрайдэй, Maurice Seezer
Song: "Time Enough for Tears"
8.0
Крупная рыба
Big Fish
Эдди Веддер
Song: "Man of the Hour"
7.6
В Америке
In America
Боно, Гэвин Фрайдэй, Maurice Seezer
Song: "Time Enough for Tears"
7.3
Холодная гора
Cold Mountain
Стинг
Song: "You Will Be My Aint True Love"
6.6
Улыбка Моны Лизы
Mona Lisa Smile
Элтон Джон, Bernie Taupin
Song: "The Heart of Every Girl"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
8.7
Властелин Колец: Возвращение Короля
The Lord of the Rings: The Return of the King
Howard Shore
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Последний самурай
The Last Samurai
Ханс Циммер
7.3
Холодная гора
Cold Mountain
Gabriel Yared
7.0
Девушка с жемчужной сережкой
Girl with a Pearl Earring
Alexandre Desplat
8.0
Крупная рыба
Big Fish
Дэнни Элфман
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.3
Усама
Osama
Afghanistan
Победитель
Все номинанты
7.7
Возвращение
Vozvrashcheniye
Russia
Monsieur Ibrahim
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
France
5.5
Нашествие варваров
The Barbarian Invasions
Canada
6.9
Гуд бай, Ленин!
Good bye, Lenin!
Germany
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
24 часа
24
Победитель
Все номинанты
8.7
Клиент всегда мертв
Six Feet Under
8.2
Части тела
Nip/Tuck
8.8
C.S.I. Место преступления
CSI: Crime Scene Investigation
9.2
Западное крыло
The West Wing
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
6.6
Офис
The Office
Победитель
Все номинанты
8.4
Дефективный детектив
Monk
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
8.6
Задержка в развитии
Arrested Development
7.2
Уилл и Грейс
Will & Grace
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Фрэнсис Конрой
Клиент всегда мертв
Победитель
Все номинанты
Эллисон Дженни
Западное крыло
Джоэли Ричардсон
Части тела
Эмбер Тэмблин
Joan of Arcadia
Дженнифер Гарнер
Шпионка
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Победитель
Все номинанты
Битти Шрэм
Дефективный детектив
Риба МакИнтайр
Reba
Бонни Хант
Life with Bonnie
Алисия Сильверстоун
Miss Match
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
7.8
Ангелы в Америке
Angels in America
Победитель
Все номинанты
My House in Umbria
My House in Umbria
Normal
Normal
Soldier's Girl
Soldier's Girl
The Roman Spring of Mrs. Stone
The Roman Spring of Mrs. Stone
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Аль Пачино
Ангелы в Америке
Победитель
Все номинанты
Джеймс Бролин
The Reagans
Антонио Бандерас
Панчо Вилья
Трой Гэрити
Soldier's Girl
Том Уилкинсон
Normal
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Мэрил Стрип
Ангелы в Америке
Победитель
Все номинанты
Джессика Лэнг
Normal
Джуди Дэвис
The Reagans
Хелен Миррен
The Roman Spring of Mrs. Stone
Мэгги Смит
My House in Umbria
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джеффри Райт
Ангелы в Америке
Победитель
Все номинанты
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Ли Пейс
Soldier's Girl
Бен Шенкман
Ангелы в Америке
Патрик Уилсон
Ангелы в Америке
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
7.8
Ангелы в Америке
Angels in America
Мэри-Луиза Паркер
Победитель
7.8
Ангелы в Америке
Angels in America
Мэри-Луиза Паркер
Победитель
Все номинанты
7.2
Уилл и Грейс
Will & Grace
Меган Маллалли
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Синтия Никсон
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Ким Кэттролл
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Кристин Дэвис
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Ким Кэттролл
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Кристин Дэвис
7.2
Уилл и Грейс
Will & Grace
Меган Маллалли
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Синтия Никсон
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Тим Роббинс
Таинственная река
Победитель
Все номинанты
Уильям Х. Мэйси
Фаворит
Альберт Финни
Крупная рыба
Кен Ватанабе
Последний самурай
Алек Болдуин
Тормоз
Питер Сарсгаард
Афера Стивена Гласса
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Майкл Дуглас
Победитель
Miss Golden Globe
Lily Costner
Победитель
