Золотой глобус 1986
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1986 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
24 января 1986
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.4
Из Африки
Out of Africa
Победитель
Все номинанты
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
7.8
Свидетель
Witness
7.2
Поезд-беглец
Runaway Train
7.4
Поцелуй женщины-паука
Kiss of the Spider Woman
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
6.6
Честь семьи Прицци
Prizzi’s Honor
Победитель
Все номинанты
8.6
Назад в будущее
Back to the Future
Смотреть трейлер
5.7
Кордебалет
A Chorus Line
6.7
Кокон
Cocoon
7.6
Пурпурная роза Каира
The Purple Rose of Cairo
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Джон Хьюстон
Честь семьи Прицци
John Huston was not present at the award's ceremony. His daughter Anjelica Huston accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Ричард Аттенборо
Кордебалет
Стивен Спилберг
Цветы лиловые полей
Сидни Поллак
Из Африки
Питер Уир
Свидетель
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Джон Войт
Поезд-беглец
Победитель
Дон Джонсон
Miami Vice
Победитель
Все номинанты
Джин Хэкмен
Twice in a Lifetime
Филип Майкл Томас
Miami Vice
Уильям Хёрт
Поцелуй женщины-паука
Дэниел Дж.Траванти
Hill Street Blues
Том Селлек
Magnum, P.I.
Харрисон Форд
Свидетель
Джон Форсайт
Dynasty
Рауль Хулиа
Поцелуй женщины-паука
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Билл Косби
The Cosby Show
Bill Cosby was not present at the award's ceremony. Co-Presenter Shelley Long accepted the award on his behalf.
Победитель
Джек Николсон
Честь семьи Прицци
Jack Nicholson was not present at the award's ceremony. Co-Presenter Carl Reiner accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Брюс Уиллис
Детективное агенство "Лунный свет"
Тони Данца
Who's the Boss?
Гриффин Данн
После работы
Боб Ньюхарт
Newhart
Майкл Джей Фокс
Назад в будущее
Джефф Дэниелс
Пурпурная роза Каира
Джеймс Гарнер
Murphy's Romance
Майкл Джей Фокс
Family Ties
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Вупи Голдберг
Цветы лиловые полей
Победитель
Все номинанты
Джеральдин Пейдж
Поездка в Баунтифул
Шер
Mask
Энн Бэнкрофт
Агнец божий
Мэрил Стрип
Из Африки
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Кэтлин Тёрнер
Честь семьи Прицци
Kathleen Turner was not present at the awards ceremony. The film's producer John Foreman accepted the award on her behalf.
Победитель
Все номинанты
Миа Фэрроу
Пурпурная роза Каира
Розанна Аркетт
Desperately Seeking Susan
Салли Филд
Murphy's Romance
Гленн Клоуз
Maxie
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Мег Тилли
Агнец божий
Победитель
Все номинанты
Опра Уинфри
Цветы лиловые полей
Эми Мэдиган
Twice in a Lifetime
Анжелика Хьюстон
Честь семьи Прицци
Соня Брага
Поцелуй женщины-паука
Келли МакГиллис
Свидетель
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.6
Пурпурная роза Каира
The Purple Rose of Cairo
Вуди Аллен
Woody Allen was not present at the award's ceremony.
Победитель
Все номинанты
6.6
Честь семьи Прицци
Prizzi’s Honor
Richard Condon, Janet Roach
8.6
Назад в будущее
Back to the Future
Роберт Земекис, Боб Гэйл
Смотреть трейлер
7.4
Из Африки
Out of Africa
Kurt Luedtke
8.6
Назад в будущее
Back to the Future
Роберт Земекис, Боб Гэйл
Смотреть трейлер
7.8
Свидетель
Witness
William Kelley, Earl W. Wallace
6.6
Честь семьи Прицци
Prizzi’s Honor
Richard Condon, Janet Roach
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
6.7
Белые ночи
White Nights
Лайонел Ричи
Song: "Say You, Say Me"
Победитель
Все номинанты
6.7
Вид на убийство
View To A Kill, A
John Barry, Duran Duran
Song: "A View to a Kill"
The Last Dragon
The Last Dragon
Diane Warren
Song: "Rhythm of the Night"
6.7
Вид на убийство
View To A Kill, A
John Barry, Duran Duran
Song: "A View to a Kill"
6.7
Безумный Макс 3: Под куполом грома
Mad Max Beyond Thunderdome
Terry Britten, Graham Lyle
Song: "We Don't Need Another Hero"
6.7
Безумный Макс 3: Под куполом грома
Mad Max Beyond Thunderdome
Terry Britten, Graham Lyle
Song: "We Don't Need Another Hero"
8.6
Назад в будущее
Back to the Future
Johnny Colla, Chris Hayes, Хьюи Льюис
Song: "The Power of Love"
Смотреть трейлер
8.6
Назад в будущее
Back to the Future
Johnny Colla, Chris Hayes, Хьюи Льюис
Song: "The Power of Love"
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
7.4
Из Африки
Out of Africa
John Barry
Победитель
Все номинанты
6.7
Белые ночи
White Nights
Michel Colombier
6.9
Год Дракона
Year of the Dragon
David Mansfield
7.8
Свидетель
Witness
Maurice Jarre
7.8
Цветы лиловые полей
The Color Purple
Куинси Джонс
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.2
Официальная история
La Historia oficial / The Official Story
Argentina
Победитель
Все номинанты
7.2
Полковник Редль
Oberst Redl
Hungary
6.9
Папа в командировке
Otac na službenom putu / When Father Was Away On Business
Yugoslavia
7.1
Год спокойного солнца
Rok spokojnego slonca
Poland
8.2
Ран
Ran
Japan
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
Она написала убийство
Murder, She Wrote
Победитель
Все номинанты
St. Elsewhere
St. Elsewhere
Miami Vice
Miami Vice
Dynasty
Dynasty
Cagney & Lacey
Cagney & Lacey
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
The Golden Girls
The Golden Girls
Победитель
Все номинанты
6.8
Детективное агенство "Лунный свет"
Moonlighting
Kate & Allie
Kate & Allie
Family Ties
Family Ties
The Cosby Show
The Cosby Show
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Sharon Gless
Cagney & Lacey
Победитель
Все номинанты
Джоан Коллинз
Dynasty
Linda Evans
Dynasty
Тайн Дейли
Cagney & Lacey
Анджела Лэнсбери
Она написала убийство
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Эстелл Гетти
The Golden Girls
Tied with Cybill Shepherd for Moonlighting (1985).
Победитель
Сибилл Шепард
Детективное агенство "Лунный свет"
Tied with Estelle Getty for The Golden Girls (1985).
Победитель
Все номинанты
Бетти Уайт
The Golden Girls
Беатрис Артур
The Golden Girls
Rue McClanahan
The Golden Girls
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
The Jewel in the Crown
The Jewel in the Crown
Победитель
Все номинанты
Amos
Amos
An Early Frost
An Early Frost
Do You Remember Love
Do You Remember Love
Death of a Salesman
Death of a Salesman
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Лайза Миннелли
A Time to Live
Победитель
Все номинанты
Марло Томас
Consenting Adult
Джоэнн Вудворд
Do You Remember Love
Пегги Эшкрофт
The Jewel in the Crown
Джина Роулендс
An Early Frost
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Эдвард Джеймс Олмос
Miami Vice
Победитель
Дастин Хоффман
Death of a Salesman
Dustin Hoffman was not present at the award's ceremony. Co-Presenter Patty Duke accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Брюс Уайтц
Hill Street Blues
Ричард Кренна
The Rape of Richard Beck
Джон Джеймс
Dynasty
Ричард Чемберлен
Wallenberg: A Hero's Story
Дэвид Кэррадайн
North & South: Book 1, North & South
Эд Бегли мл.
St. Elsewhere
Ричард Фарнсуорт
Chase
Джон Малкович
Death of a Salesman
Пэт Морита
Amos
Кирк Дуглас
Amos
Питер Штраусс
Kane & Abel
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
An Early Frost
An Early Frost
Сильвия Сидни
Победитель
An Early Frost
An Early Frost
Сильвия Сидни
Победитель
Все номинанты
Benson
Benson
Инга Суэнсон
Death of a Salesman
Death of a Salesman
Кейт Рид
North & South: Book 1, North & South
North and South
Лесли-Энн Даун
North & South: Book 1, North & South
North and South
Лесли-Энн Даун
Who's the Boss?
Who's the Boss?
Кэтрин Хелмонд
Who's the Boss?
Who's the Boss?
Кэтрин Хелмонд
Benson
Benson
Инга Суэнсон
Death of a Salesman
Death of a Salesman
Кейт Рид
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Клаус Мария Брандауэр
Из Африки
Победитель
Все номинанты
Эрик Штольц
Mask
Джоэл Грей
Remo Williams: The Adventure Begins
Эрик Робертс
Поезд-беглец
Джон Лоун
Год Дракона
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Барбара Стэнвик
Победитель
Miss Golden Globe
Calista Carradine
Победитель
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
