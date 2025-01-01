Меню
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1986 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 24 января 1986
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Из Африки 7.4
Из Африки Out of Africa
Победитель
Все номинанты
Цветы лиловые полей 7.8
Цветы лиловые полей The Color Purple
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
Поезд-беглец 7.2
Поезд-беглец Runaway Train
Поцелуй женщины-паука 7.4
Поцелуй женщины-паука Kiss of the Spider Woman
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Честь семьи Прицци 6.6
Честь семьи Прицци Prizzi’s Honor
Победитель
Все номинанты
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Смотреть трейлер
Кордебалет 5.7
Кордебалет A Chorus Line
Кокон 6.7
Кокон Cocoon
Пурпурная роза Каира 7.6
Пурпурная роза Каира The Purple Rose of Cairo
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Джон Хьюстон
Честь семьи Прицци John Huston was not present at the award's ceremony. His daughter Anjelica Huston accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Ричард Аттенборо
Ричард Аттенборо
Кордебалет
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Цветы лиловые полей
Сидни Поллак
Сидни Поллак
Из Африки
Питер Уир
Свидетель
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Джон Войт
Джон Войт
Поезд-беглец
Победитель
Дон Джонсон
Дон Джонсон
Miami Vice
Победитель
Все номинанты
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Twice in a Lifetime
Филип Майкл Томас
Miami Vice
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Поцелуй женщины-паука
Дэниел Дж.Траванти
Hill Street Blues
Том Селлек
Том Селлек
Magnum, P.I.
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Свидетель
Джон Форсайт
Dynasty
Рауль Хулиа
Поцелуй женщины-паука
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Билл Косби
The Cosby Show Bill Cosby was not present at the award's ceremony. Co-Presenter Shelley Long accepted the award on his behalf.
Победитель
Джек Николсон
Джек Николсон
Честь семьи Прицци Jack Nicholson was not present at the award's ceremony. Co-Presenter Carl Reiner accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Детективное агенство "Лунный свет"
Тони Данца
Who's the Boss?
Гриффин Данн
Гриффин Данн
После работы
Боб Ньюхарт
Newhart
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Назад в будущее
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Пурпурная роза Каира
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Murphy's Romance
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Family Ties
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Цветы лиловые полей
Победитель
Все номинанты
Джеральдин Пейдж
Джеральдин Пейдж
Поездка в Баунтифул
Шер
Шер
Mask
Энн Бэнкрофт
Агнец божий
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Из Африки
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Кэтлин Тёрнер
Кэтлин Тёрнер
Честь семьи Прицци Kathleen Turner was not present at the awards ceremony. The film's producer John Foreman accepted the award on her behalf.
Победитель
Все номинанты
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Пурпурная роза Каира
Розанна Аркетт
Розанна Аркетт
Desperately Seeking Susan
Салли Филд
Салли Филд
Murphy's Romance
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Maxie
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Мег Тилли
Агнец божий
Победитель
Все номинанты
Опра Уинфри
Опра Уинфри
Цветы лиловые полей
Эми Мэдиган
Эми Мэдиган
Twice in a Lifetime
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Честь семьи Прицци
Соня Брага
Соня Брага
Поцелуй женщины-паука
Келли МакГиллис
Келли МакГиллис
Свидетель
Золотой глобус / Лучший сценарий
Пурпурная роза Каира 7.6
Пурпурная роза Каира The Purple Rose of Cairo
Вуди Аллен Woody Allen was not present at the award's ceremony.
Победитель
Все номинанты
Честь семьи Прицци 6.6
Честь семьи Прицци Prizzi’s Honor
Richard Condon, Janet Roach
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Роберт Земекис, Боб Гэйл
Смотреть трейлер
Из Африки 7.4
Из Африки Out of Africa
Kurt Luedtke
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Роберт Земекис, Боб Гэйл
Смотреть трейлер
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
William Kelley, Earl W. Wallace
Честь семьи Прицци 6.6
Честь семьи Прицци Prizzi’s Honor
Richard Condon, Janet Roach
Золотой глобус / Лучшая песня
Белые ночи 6.7
Белые ночи White Nights
Лайонел Ричи Song: "Say You, Say Me"
Победитель
Все номинанты
Вид на убийство 6.7
Вид на убийство View To A Kill, A
John Barry, Duran Duran Song: "A View to a Kill"
The Last Dragon The Last Dragon
Diane Warren Song: "Rhythm of the Night"
Вид на убийство 6.7
Вид на убийство View To A Kill, A
John Barry, Duran Duran Song: "A View to a Kill"
Безумный Макс 3: Под куполом грома 6.7
Безумный Макс 3: Под куполом грома Mad Max Beyond Thunderdome
Terry Britten, Graham Lyle Song: "We Don't Need Another Hero"
Безумный Макс 3: Под куполом грома 6.7
Безумный Макс 3: Под куполом грома Mad Max Beyond Thunderdome
Terry Britten, Graham Lyle Song: "We Don't Need Another Hero"
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Johnny Colla, Chris Hayes, Хьюи Льюис Song: "The Power of Love"
Смотреть трейлер
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Johnny Colla, Chris Hayes, Хьюи Льюис Song: "The Power of Love"
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Из Африки 7.4
Из Африки Out of Africa
John Barry
Победитель
Все номинанты
Белые ночи 6.7
Белые ночи White Nights
Michel Colombier
Год Дракона 6.9
Год Дракона Year of the Dragon
David Mansfield
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
Maurice Jarre
Цветы лиловые полей 7.8
Цветы лиловые полей The Color Purple
Куинси Джонс
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Официальная история 7.2
Официальная история La Historia oficial / The Official Story
Argentina
Победитель
Все номинанты
Полковник Редль 7.2
Полковник Редль Oberst Redl
Hungary
Папа в командировке 6.9
Папа в командировке Otac na službenom putu / When Father Was Away On Business
Yugoslavia
Год спокойного солнца 7.1
Год спокойного солнца Rok spokojnego slonca
Poland
Ран 8.2
Ран Ran
Japan
Золотой глобус / Лучшая драма
Она написала убийство
Она написала убийство Murder, She Wrote
Победитель
Все номинанты
St. Elsewhere St. Elsewhere
Miami Vice Miami Vice
Dynasty Dynasty
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
The Golden Girls The Golden Girls
Победитель
Все номинанты
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Kate & Allie Kate & Allie
Family Ties Family Ties
The Cosby Show The Cosby Show
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Sharon Gless
Cagney & Lacey
Победитель
Все номинанты
Джоан Коллинз
Джоан Коллинз
Dynasty
Linda Evans
Dynasty
Тайн Дейли
Тайн Дейли
Cagney & Lacey
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Она написала убийство
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Эстелл Гетти
The Golden Girls Tied with Cybill Shepherd for Moonlighting (1985).
Победитель
Сибилл Шепард
Сибилл Шепард
Детективное агенство "Лунный свет" Tied with Estelle Getty for The Golden Girls (1985).
Победитель
Все номинанты
Бетти Уайт
Бетти Уайт
The Golden Girls
Беатрис Артур
The Golden Girls
Rue McClanahan
The Golden Girls
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
The Jewel in the Crown The Jewel in the Crown
Победитель
Все номинанты
Amos Amos
An Early Frost An Early Frost
Do You Remember Love Do You Remember Love
Death of a Salesman Death of a Salesman
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Лайза Миннелли
Лайза Миннелли
A Time to Live
Победитель
Все номинанты
Марло Томас
Consenting Adult
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Do You Remember Love
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
The Jewel in the Crown
Джина Роулендс
Джина Роулендс
An Early Frost
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Эдвард Джеймс Олмос
Эдвард Джеймс Олмос
Miami Vice
Победитель
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Death of a Salesman Dustin Hoffman was not present at the award's ceremony. Co-Presenter Patty Duke accepted the award on his behalf.
Победитель
Все номинанты
Брюс Уайтц
Hill Street Blues
Ричард Кренна
The Rape of Richard Beck
Джон Джеймс
Dynasty
Ричард Чемберлен
Ричард Чемберлен
Wallenberg: A Hero's Story
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
North & South: Book 1, North & South
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
St. Elsewhere
Ричард Фарнсуорт
Chase
Джон Малкович
Джон Малкович
Death of a Salesman
Пэт Морита
Amos
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Amos
Питер Штраусс
Kane & Abel
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
An Early Frost An Early Frost
Сильвия Сидни
Победитель
An Early Frost An Early Frost
Сильвия Сидни
Победитель
Все номинанты
Benson Benson
Инга Суэнсон
Death of a Salesman Death of a Salesman
Кейт Рид
North & South: Book 1, North & South North and South
Лесли-Энн Даун
North & South: Book 1, North & South North and South
Лесли-Энн Даун
Who's the Boss? Who's the Boss?
Кэтрин Хелмонд
Who's the Boss? Who's the Boss?
Кэтрин Хелмонд
Benson Benson
Инга Суэнсон
Death of a Salesman Death of a Salesman
Кейт Рид
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Клаус Мария Брандауэр
Клаус Мария Брандауэр
Из Африки
Победитель
Все номинанты
Эрик Штольц
Mask
Джоэл Грей
Remo Williams: The Adventure Begins
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Поезд-беглец
Джон Лоун
Год Дракона
Премия Сесиля Б. Де Милля
Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик
Победитель
Miss Golden Globe
Calista Carradine
Победитель
Год проведения
Номинации

