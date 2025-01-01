Меню
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 1973

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1973 году

Место проведения Century Plaza Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 28 января 1973
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Крестный отец 8.8
Крестный отец The Godfather
Победитель
Все номинанты
Избавление 7.6
Избавление Deliverance
Безумие 7.4
Безумие Frenzy
Приключения Посейдона 7.1
Приключения Посейдона The Poseidon Adventure
Игра навылет 7.9
Игра навылет Sleuth
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Кабаре 7.5
Кабаре Cabaret
Победитель
Все номинанты
1776 1776
Travels with My Aunt Travels with My Aunt
Бабочки свободны 7.2
Бабочки свободны Butterflies Are Free
Avanti! Avanti!
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
Крестный отец
Победитель
Все номинанты
Джон Бурмен
Избавление
Боб Фосси
Кабаре
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
Безумие
Билли Уайлдер
Avanti!
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Крестный отец Brando refused the award in protest of U.S. "imperialism and racism".
Победитель
Все номинанты
Джон Войт
Джон Войт
Избавление
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Игра навылет
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Игра навылет
Аль Пачино
Аль Пачино
Крестный отец
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джек Леммон
Джек Леммон
Avanti!
Победитель
Все номинанты
Чарльз Гродин
Чарльз Гродин
Разбивающий сердца
Питер О’Брайэн
Man of La Mancha
Эдвард Альберт
Бабочки свободны
Уолтер Мэттау
Pete 'n' Tillie
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Лив Ульман
Лив Ульман
Эмигранты
Победитель
Все номинанты
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds
Сисели Тайсон
Sounder
Дайана Росс
Леди поет блюз
Триш Ван Девере
Один - одинокое число
Тьюзди Уэлд
Play It As It Lays
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Лайза Миннелли
Лайза Миннелли
Кабаре
Победитель
Все номинанты
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Travels with My Aunt
Джульет Миллз
Джульет Миллз
Avanti!
Голди Хоун
Голди Хоун
Бабочки свободны
Кэрол Барнетт
Pete 'n' Tillie
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Джоэл Грей
Кабаре
Победитель
Все номинанты
Джеймс Коко
Man of La Mancha
Клайв Ревилл
Клайв Ревилл
Avanti!
Джеймс Каан
Джеймс Каан
Крестный отец
Алек МакКауэн
Travels with My Aunt
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Шелли Уинтерс
Приключения Посейдона
Победитель
Все номинанты
Хелена Каллианиотес
Kansas City Bomber
Мариса Беренсон
Кабаре
Дженни Берлин
Дженни Берлин
Разбивающий сердца
Джеральдин Пейдж
Джеральдин Пейдж
Pete 'n' Tillie
Золотой глобус / Лучший сценарий
Крестный отец 8.8
Крестный отец The Godfather
Фрэнсис Форд Коппола, Mario Puzo
Победитель
Все номинанты
Кабаре 7.5
Кабаре Cabaret
Jay Presson Allen
Избавление 7.6
Избавление Deliverance
James Dickey
Avanti! Avanti!
Билли Уайлдер, I.A.L. Diamond
Безумие 7.4
Безумие Frenzy
Anthony Shaffer
Разбивающий сердца 7.0
Разбивающий сердца The Heartbreak Kid
Neil Simon
Золотой глобус / Лучшая песня
Все номинанты
Кабаре 7.5
Кабаре Cabaret
Fred Ebb, John Kander Song: "Mein Herr"
Бабочки свободны 7.2
Бабочки свободны Butterflies Are Free
Bob Alcivar Song: "Carry Me"
Molly and Lawless John Molly and Lawless John
Marilyn Bergman, Джонни Мэндел, Alan Bergman Song: "Take Me Home"
Жизнь и времена судьи Роя Бина 6.9
Жизнь и времена судьи Роя Бина The Life and Times of Judge Roy Bean
Maurice Jarre, Marilyn Bergman, Alan Bergman Song: "Marmalade, Molasses and Honey"
Приключения Посейдона 7.1
Приключения Посейдона The Poseidon Adventure
Joel Hirschhorn, Al Kasha Song: "The Morning After"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Крестный отец 8.8
Крестный отец The Godfather
Nino Rota
Победитель
Все номинанты
Приключения Посейдона 7.1
Приключения Посейдона The Poseidon Adventure
John Williams
Побег 7.4
Побег The Getaway
Куинси Джонс
Леди поет блюз 7.0
Леди поет блюз Lady Sings the Blues
Мишель Легран
Безумие 7.4
Безумие Frenzy
Ron Goodwin
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Эмигранты 8.0
Эмигранты Utvandrarna
Sweden. Together with Nybyggarna (1972).
Победитель
Поселенцы 8.0
Поселенцы Nybyggarna
Sweden. Together with Utvandrarna (1971).
Победитель
Все номинанты
Mirage Espejismo
Peru
Рим 7.2
Рим Roma
Italy
Скромное обаяние буржуазии 7.7
Скромное обаяние буржуазии Le charme discret de la bourgeoisie
France
Шепоты и крики 7.7
Шепоты и крики Cries and Whispers
Sweden
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
All in the Family All in the Family
Победитель
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Maude Maude
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
The Mary Tyler Moore Show Mary Tyler Moore
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (драма)
Питер Фальк
Питер Фальк
Коломбо
Победитель
Все номинанты
Chad Everett
Medical Center
David Hartman
The Bold Ones: The New Doctors
Robert Young
Marcus Welby, M.D.
Уильям Конрад
Cannon
Майк Коннорс
Mannix
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Редд Фокс
Sanford and Son
Победитель
Все номинанты
Кэррол О’Коннор
All in the Family
Флип Уилсон
Flip
Алан Алда
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш
Пол Линд
The Paul Lynde Show
Билл Косби
The New Bill Cosby Show
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Gail Fisher
Mannix
Победитель
Все номинанты
Майкл Лернд
The Waltons
Эллен Корби
The Waltons
Anne Jeffreys
The Delphi Bureau
Susan Saint James
McMillan & Wife
Пегги Липтон
Пегги Липтон
Mod Squad
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Джин Стэплтон
All in the Family
Победитель
Все номинанты
Мэри Тайлер Мур
The Mary Tyler Moore Show
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
The Julie Andrews Hour
Беатрис Артур
Maude
Кэрол Барнетт
The Carol Burnett Show
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
That Certain Summer That Certain Summer
Победитель
Все номинанты
Footsteps Footsteps
A War of Children A War of Children
The Glass House The Glass House
Kung Fu Kung Fu
Episode: "The Way of the Tiger, the Sign of the Dragon. (1972)"
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
Marcus Welby, M.D.
Победитель
Все номинанты
Харви Кормен
The Carol Burnett Show
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
The Mary Tyler Moore Show
Ted Knight
The Mary Tyler Moore Show
Роб Райнер
Роб Райнер
All in the Family
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Рут Баззи
Rowan & Martin's Laugh-In
Победитель
Все номинанты
Vicki Lawrence
The Carol Burnett Show
Одра Линдли
Bridget Loves Bernie
Elena Verdugo
Marcus Welby, M.D.
Валери Харпер
The Mary Tyler Moore Show
Сэлли Стразерс
All in the Family
Susan Dey
The Partridge Family
Золотой глобус / Best Documentary Film
Elvis on Tour Elvis on Tour
Tied with Walls of Fire (1971).
Победитель
Walls of Fire Walls of Fire
Tied with Elvis on Tour (1972).
Победитель
Все номинанты
Russia Russia
Marjoe Marjoe
Sapporo Winter Olympics Sapporo Orinpikku
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
Young Winston Young Winston
UK
Победитель
Все номинанты
Правящий класс 7.2
Правящий класс The Ruling Class
UK
Living Free Living Free
UK
Зи и компания 5.9
Зи и компания Zee and Co.
UK
Видение 7.0
Видение Images
UK
Золотой глобус / Лучшая драма
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Победитель
Все номинанты
The Waltons The Waltons
Medical Center Medical Center
Mannix Mannix
America America
Золотой глобус / Best TV Special
The Life of Leonardo Da Vinci La vita di Leonardo da Vinci
Победитель
Все номинанты
Look Homeward, Angel Look Homeward, Angel
The Forgotten Mermaids The Forgotten Mermaids
The Search for the Nile The Search for the Nile
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
Леди поет блюз 7.0
Леди поет блюз Lady Sings the Blues
Дайана Росс
Победитель
Все номинанты
Кабаре 7.5
Кабаре Cabaret
Мариса Беренсон
You'll Like My Mother You'll Like My Mother
Sian Barbara Allen
В чем дело, Док? 7.7
В чем дело, Док? What's Up, Doc?
Мэделин Кан
Жизнь и времена судьи Роя Бина 6.9
Жизнь и времена судьи Роя Бина The Life and Times of Judge Roy Bean
Victoria Principal
The Great Waltz The Great Waltz
Мэри Коста
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
Бабочки свободны 7.2
Бабочки свободны Butterflies Are Free
Эдвард Альберт
Победитель
Все номинанты
Sounder Sounder
Кевин Хукс
Young Winston Young Winston
Саймон Уорд
Бойня №5 6.8
Бойня №5 Slaughterhouse-Five
Майкл Сакс
When the Legends Die When the Legends Die
Фредерик Форрест
Премия Сесиля Б. Де Милля
Сэмюэл Голдвин
Победитель
Miss Golden Globe
Kelley Miles
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Победитель
