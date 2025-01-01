Меню
Золотой глобус 1973
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1973 году
Место проведения
Century Plaza Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
28 января 1973
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
8.8
Крестный отец
The Godfather
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.6
Избавление
Deliverance
7.4
Безумие
Frenzy
7.1
Приключения Посейдона
The Poseidon Adventure
7.9
Игра навылет
Sleuth
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.5
Кабаре
Cabaret
Победитель
Все номинанты
1776
1776
Travels with My Aunt
Travels with My Aunt
7.2
Бабочки свободны
Butterflies Are Free
Avanti!
Avanti!
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Фрэнсис Форд Коппола
Крестный отец
Победитель
Все номинанты
Джон Бурмен
Избавление
Боб Фосси
Кабаре
Альфред Хичкок
Безумие
Билли Уайлдер
Avanti!
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Марлон Брандо
Крестный отец
Brando refused the award in protest of U.S. "imperialism and racism".
Победитель
Все номинанты
Джон Войт
Избавление
Лоуренс Оливье
Игра навылет
Майкл Кейн
Игра навылет
Аль Пачино
Крестный отец
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джек Леммон
Avanti!
Победитель
Все номинанты
Чарльз Гродин
Разбивающий сердца
Питер О’Брайэн
Man of La Mancha
Эдвард Альберт
Бабочки свободны
Уолтер Мэттау
Pete 'n' Tillie
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Лив Ульман
Эмигранты
Победитель
Все номинанты
Джоэнн Вудворд
The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds
Сисели Тайсон
Sounder
Дайана Росс
Леди поет блюз
Триш Ван Девере
Один - одинокое число
Тьюзди Уэлд
Play It As It Lays
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Лайза Миннелли
Кабаре
Победитель
Все номинанты
Мэгги Смит
Travels with My Aunt
Джульет Миллз
Avanti!
Голди Хоун
Бабочки свободны
Кэрол Барнетт
Pete 'n' Tillie
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Джоэл Грей
Кабаре
Победитель
Все номинанты
Джеймс Коко
Man of La Mancha
Клайв Ревилл
Avanti!
Джеймс Каан
Крестный отец
Алек МакКауэн
Travels with My Aunt
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Шелли Уинтерс
Приключения Посейдона
Победитель
Все номинанты
Хелена Каллианиотес
Kansas City Bomber
Мариса Беренсон
Кабаре
Дженни Берлин
Разбивающий сердца
Джеральдин Пейдж
Pete 'n' Tillie
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
8.8
Крестный отец
The Godfather
Фрэнсис Форд Коппола, Mario Puzo
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.5
Кабаре
Cabaret
Jay Presson Allen
7.6
Избавление
Deliverance
James Dickey
Avanti!
Avanti!
Билли Уайлдер, I.A.L. Diamond
7.4
Безумие
Frenzy
Anthony Shaffer
7.0
Разбивающий сердца
The Heartbreak Kid
Neil Simon
Avanti!
Avanti!
Билли Уайлдер, I.A.L. Diamond
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
Ben
Ben
Don Black, Walter Scharf
Song: "Ben"
Победитель
Ben
Ben
Don Black, Walter Scharf
Song: "Ben"
Победитель
Все номинанты
7.5
Кабаре
Cabaret
Fred Ebb, John Kander
Song: "Mein Herr"
7.2
Бабочки свободны
Butterflies Are Free
Bob Alcivar
Song: "Carry Me"
Molly and Lawless John
Molly and Lawless John
Marilyn Bergman, Джонни Мэндел, Alan Bergman
Song: "Take Me Home"
6.9
Жизнь и времена судьи Роя Бина
The Life and Times of Judge Roy Bean
Maurice Jarre, Marilyn Bergman, Alan Bergman
Song: "Marmalade, Molasses and Honey"
7.1
Приключения Посейдона
The Poseidon Adventure
Joel Hirschhorn, Al Kasha
Song: "The Morning After"
6.9
Жизнь и времена судьи Роя Бина
The Life and Times of Judge Roy Bean
Maurice Jarre, Marilyn Bergman, Alan Bergman
Song: "Marmalade, Molasses and Honey"
7.5
Кабаре
Cabaret
Fred Ebb, John Kander
Song: "Mein Herr"
Molly and Lawless John
Molly and Lawless John
Marilyn Bergman, Джонни Мэндел, Alan Bergman
Song: "Take Me Home"
7.5
Кабаре
Cabaret
Fred Ebb, John Kander
Song: "Money, Money"
7.5
Кабаре
Cabaret
Fred Ebb, John Kander
Song: "Money, Money"
7.6
Избавление
Deliverance
Arthur Smith, Eric Weissberg, Steve Mandell
Song: "Dueling Banjos"
7.1
Приключения Посейдона
The Poseidon Adventure
Joel Hirschhorn, Al Kasha
Song: "The Morning After"
7.6
Избавление
Deliverance
Arthur Smith, Eric Weissberg, Steve Mandell
Song: "Dueling Banjos"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
8.8
Крестный отец
The Godfather
Nino Rota
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Приключения Посейдона
The Poseidon Adventure
John Williams
7.4
Побег
The Getaway
Куинси Джонс
7.0
Леди поет блюз
Lady Sings the Blues
Мишель Легран
7.4
Безумие
Frenzy
Ron Goodwin
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
8.0
Эмигранты
Utvandrarna
Sweden. Together with Nybyggarna (1972).
Победитель
8.0
Поселенцы
Nybyggarna
Sweden. Together with Utvandrarna (1971).
Победитель
Все номинанты
Mirage
Espejismo
Peru
7.2
Рим
Roma
Italy
7.7
Скромное обаяние буржуазии
Le charme discret de la bourgeoisie
France
7.7
Шепоты и крики
Cries and Whispers
Sweden
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
All in the Family
All in the Family
Победитель
Все номинанты
8.6
Чертова служба в госпитале Мэш
M*A*S*H
Maude
Maude
The Sonny and Cher Comedy Hour
The Sonny and Cher Comedy Hour
The Mary Tyler Moore Show
Mary Tyler Moore
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (драма)
Питер Фальк
Коломбо
Победитель
Все номинанты
Chad Everett
Medical Center
David Hartman
The Bold Ones: The New Doctors
Robert Young
Marcus Welby, M.D.
Уильям Конрад
Cannon
Майк Коннорс
Mannix
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Редд Фокс
Sanford and Son
Победитель
Все номинанты
Кэррол О’Коннор
All in the Family
Флип Уилсон
Flip
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш
Пол Линд
The Paul Lynde Show
Билл Косби
The New Bill Cosby Show
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Gail Fisher
Mannix
Победитель
Все номинанты
Майкл Лернд
The Waltons
Эллен Корби
The Waltons
Anne Jeffreys
The Delphi Bureau
Susan Saint James
McMillan & Wife
Пегги Липтон
Mod Squad
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Джин Стэплтон
All in the Family
Победитель
Все номинанты
Мэри Тайлер Мур
The Mary Tyler Moore Show
Джули Эндрюс
The Julie Andrews Hour
Беатрис Артур
Maude
Кэрол Барнетт
The Carol Burnett Show
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
That Certain Summer
That Certain Summer
Победитель
Все номинанты
Footsteps
Footsteps
A War of Children
A War of Children
The Glass House
The Glass House
Kung Fu
Kung Fu
Episode: "The Way of the Tiger, the Sign of the Dragon. (1972)"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джеймс Бролин
Marcus Welby, M.D.
Победитель
Все номинанты
Харви Кормен
The Carol Burnett Show
Эдвард Эснер
The Mary Tyler Moore Show
Ted Knight
The Mary Tyler Moore Show
Роб Райнер
All in the Family
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Рут Баззи
Rowan & Martin's Laugh-In
Победитель
Все номинанты
Vicki Lawrence
The Carol Burnett Show
Одра Линдли
Bridget Loves Bernie
Elena Verdugo
Marcus Welby, M.D.
Валери Харпер
The Mary Tyler Moore Show
Сэлли Стразерс
All in the Family
Susan Dey
The Partridge Family
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Documentary Film
Elvis on Tour
Elvis on Tour
Tied with Walls of Fire (1971).
Победитель
Walls of Fire
Walls of Fire
Tied with Elvis on Tour (1972).
Победитель
Все номинанты
Russia
Russia
Marjoe
Marjoe
Sapporo Winter Olympics
Sapporo Orinpikku
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
Young Winston
Young Winston
UK
Победитель
Все номинанты
7.2
Правящий класс
The Ruling Class
UK
Living Free
Living Free
UK
5.9
Зи и компания
Zee and Co.
UK
7.0
Видение
Images
UK
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
8.6
Коломбо
Columbo
Победитель
Все номинанты
The Waltons
The Waltons
Medical Center
Medical Center
Mannix
Mannix
America
America
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best TV Special
The Life of Leonardo Da Vinci
La vita di Leonardo da Vinci
Победитель
Все номинанты
Look Homeward, Angel
Look Homeward, Angel
The Forgotten Mermaids
The Forgotten Mermaids
The Search for the Nile
The Search for the Nile
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
7.0
Леди поет блюз
Lady Sings the Blues
Дайана Росс
Победитель
Все номинанты
7.5
Кабаре
Cabaret
Мариса Беренсон
You'll Like My Mother
You'll Like My Mother
Sian Barbara Allen
7.7
В чем дело, Док?
What's Up, Doc?
Мэделин Кан
6.9
Жизнь и времена судьи Роя Бина
The Life and Times of Judge Roy Bean
Victoria Principal
The Great Waltz
The Great Waltz
Мэри Коста
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
7.2
Бабочки свободны
Butterflies Are Free
Эдвард Альберт
Победитель
Все номинанты
Sounder
Sounder
Кевин Хукс
Young Winston
Young Winston
Саймон Уорд
6.8
Бойня №5
Slaughterhouse-Five
Майкл Сакс
When the Legends Die
When the Legends Die
Фредерик Форрест
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Сэмюэл Голдвин
Победитель
Miss Golden Globe
Kelley Miles
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Джейн Фонда
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Марлон Брандо
Победитель
