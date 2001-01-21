Меню
Золотой глобус 2001
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2001 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения
21 января 2001
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
8.6
Гладиатор
Gladiator
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.5
Билли Эллиот
Billy Elliot
8.0
Траффик
Traffic
7.2
Вундеркинды
Wonder Boys
7.2
Эрин Брокович
Erin Brockovich
7.4
Вкус солнечного света
Sunshine
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.7
Почти знаменит
Almost Famous
Победитель
Все номинанты
7.9
О, где же ты, брат?
O Brother, Where Art Thou?
7.1
Побег из курятника
Chicken Run
7.7
Шоколад
Chocolat
Смотреть трейлер
7.5
Победители шоу
Best in Show
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Энг Ли
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Победитель
Все номинанты
Иштван Сабо
Вкус солнечного света
Стивен Содерберг
Траффик
Стивен Содерберг
Эрин Брокович
Ридли Скотт
Гладиатор
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Том Хэнкс
Изгой
Победитель
Мартин Шин
Западное крыло
Победитель
Все номинанты
Роб Лоу
Западное крыло
Дилан МакДермотт
Практика
Джеффри Раш
Перо маркиза де Сада
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Майкл Дуглас
Вундеркинды
Хавьер Бардем
Пока не наступит ночь
Рассел Кроу
Гладиатор
Андре Брауэр
Gideon's Crossing
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Келси Грэммер
Фрейзер
Победитель
Джордж Клуни
О, где же ты, брат?
Победитель
Все номинанты
Эрик МакКормак
Уилл и Грейс
Рэй Романо
Everybody Loves Raymond
Тед Дэнсон
Becker
Роберт Де Ниро
Знакомство с родителями
Джим Керри
Гринч: похититель Рождества
Мэл Гибсон
Чего хотят женщины
Джон Кьюсак
Высшая верность
Фрэнки Мьюниз
Малкольм в центре внимания
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Джулия Робертс
Эрин Брокович
Победитель
Все номинанты
Эллен Берстин
Реквием по мечте
Лора Линни
Можешь рассчитывать на меня
Бьорк
Танцующая в темноте
Джоан Аллен
Претендент
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Рене Зеллвегер
Сестричка Бетти
Победитель
Все номинанты
Трейси Ульман
Мелкие мошенники
Сандра Буллок
Мисс Конгениальность
Жюльетт Бинош
Шоколад
Бренда Блетин
Спасите Грейс!
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Кейт Хадсон
Почти знаменит
Победитель
Все номинанты
Джуди Денч
Шоколад
Джули Уолтерс
Билли Эллиот
Кэтрин Зета-Джонс
Траффик
Фрэнсис МакДорманд
Почти знаменит
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
8.0
Траффик
Traffic
Стивен Гейган
Победитель
Все номинанты
7.2
Вундеркинды
Wonder Boys
Стивен Кловз
8.0
Перо маркиза де Сада
Quills
Doug Wright
7.8
Можешь рассчитывать на меня
You Can Count on Me
Кеннет Лонерган
7.7
Почти знаменит
Almost Famous
Кэмерон Кроу
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
7.2
Вундеркинды
Wonder Boys
Боб Дилан
Song: "Things Have Changed"
Победитель
Все номинанты
7.3
Танцующая в темноте
Dancer in the Dark
Ларс фон Триер, Бьорк, Sjón
Song: "I've Seen It All"
Смотреть трейлер
7.5
Похождения Императора
The Emperor's New Groove
Стинг, Dave Hartley
Song: "My Funny Friend and Me"
7.3
Мисс Конгениальность
Miss Congeniality
Song: "One in a Million"
7.3
Танцующая в темноте
Dancer in the Dark
Ларс фон Триер, Бьорк, Sjón
Song: "I've Seen It All"
Смотреть трейлер
Frequency
Frequency
Garth Brooks
Song: "When You Come Back to Me Again"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
8.6
Гладиатор
Gladiator
Ханс Циммер, Lisa Gerrard
Победитель
Смотреть трейлер
8.6
Гладиатор
Gladiator
Ханс Циммер, Lisa Gerrard
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Шоколад
Chocolat
Rachel Portman
Смотреть трейлер
7.7
Малена
Malena
Ennio Morricone
Смотреть трейлер
7.4
Вкус солнечного света
Sunshine
Maurice Jarre
5.8
Неукротимые сердца
All the Pretty Horses
Marty Stuart, Larry Paxton, Kristin Wilkinson
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Dun Tan
5.8
Неукротимые сердца
All the Pretty Horses
Marty Stuart, Larry Paxton, Kristin Wilkinson
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Taiwan
Победитель
Все номинанты
7.7
Малена
Malena
Italy
Смотреть трейлер
One Hundred Steps
I cento passi
Italy
7.1
Вдова с острова Сен-Пьер
La veuve de Saint-Pierre
France
7.8
Сука-любовь
Amores Perros
Mexico
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
9.2
Западное крыло
The West Wing
Победитель
Все номинанты
8.3
Скорая помощь
ER
Практика
The Practice
8.8
C.S.I. Место преступления
CSI: Crime Scene Investigation
8.7
Сопрано
The Sopranos
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Победитель
Все номинанты
Ally McBeal
Ally McBeal
8.3
Фрейзер
Frasier
Малкольм в центре внимания
Malcolm in the Middle
7.2
Уилл и Грейс
Will & Grace
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Села Уорд
Опять и снова
Победитель
Все номинанты
Сара Мишель Геллар
Баффи — истребительница вампиров
Эми Бреннеман
Judging Amy
Джессика Альба
Темный ангел
Иди Фалько
Сопрано
Лоррейн Бракко
Сопрано
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Победитель
Все номинанты
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс
Калиста Флокхарт
Ally McBeal
Бетт Мидлер
Bette
Джейн Качмарек
Малкольм в центре внимания
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Dirty Pictures
Dirty Pictures
Победитель
Все номинанты
For Love or Country: The Arturo Sandoval Story
For Love or Country: The Arturo Sandoval Story
On the Beach
On the Beach
Fail Safe
Fail Safe
7.3
Нюрнберг
Nuremberg
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Джуди Денч
The Last of the Blonde Bombshells
Победитель
Все номинанты
Холли Хантер
Harlan County War
Рэйчел Уорд
On the Beach
Кристин Лати
Trial by Media
Элфри Вудард
Праздник сердца
Фрэнсис О’Коннор
Madame Bovary
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Брайан Деннехи
Death of a Salesman
Победитель
Роберт Дауни-младший
Ally McBeal
Победитель
Все номинанты
Брэдли Уитфорд
Западное крыло
Алек Болдуин
Нюрнберг
Джон Махони
Фрейзер
Энди Гарсия
For Love or Country: The Arturo Sandoval Story
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Кристофер Пламмер
American Tragedy
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер
Брайан Кокс
Нюрнберг
Джеймс Вудс
Dirty Pictures
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
7.0
Если бы эти стены могли говорить 2
If These Walls Could Talk 2
Ванесса Редгрейв
Победитель
7.0
Если бы эти стены могли говорить 2
If These Walls Could Talk 2
Ванесса Редгрейв
Победитель
Все номинанты
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Ким Кэттролл
9.2
Западное крыло
The West Wing
Эллисон Дженни
9.2
Западное крыло
The West Wing
Эллисон Дженни
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Ким Кэттролл
7.2
Уилл и Грейс
Will & Grace
Меган Маллалли
7.2
Уилл и Грейс
Will & Grace
Меган Маллалли
Running Mates
Running Mates
Фэй Данауэй
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Синтия Никсон
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Синтия Никсон
Running Mates
Running Mates
Фэй Данауэй
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Бенисио Дель Торо
Траффик
Победитель
Все номинанты
Джефф Бриджес
Претендент
Хоакин Феникс
Гладиатор
Уиллем Дефо
Тень вампира
Альберт Финни
Эрин Брокович
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Аль Пачино
Победитель
Miss Golden Globe
Кэтрин Флинн
Победитель
