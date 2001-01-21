Меню
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 2001

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2001 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 21 января 2001
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Гладиатор 8.6
Гладиатор Gladiator
Победитель
Все номинанты
Билли Эллиот 7.5
Билли Эллиот Billy Elliot
Траффик 8.0
Траффик Traffic
Вундеркинды 7.2
Вундеркинды Wonder Boys
Эрин Брокович 7.2
Эрин Брокович Erin Brockovich
Вкус солнечного света 7.4
Вкус солнечного света Sunshine
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Почти знаменит 7.7
Почти знаменит Almost Famous
Победитель
Все номинанты
О, где же ты, брат? 7.9
О, где же ты, брат? O Brother, Where Art Thou?
Побег из курятника 7.1
Побег из курятника Chicken Run
Шоколад 7.7
Шоколад Chocolat
Победители шоу 7.5
Победители шоу Best in Show
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Энг Ли
Энг Ли
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Победитель
Все номинанты
Иштван Сабо
Вкус солнечного света
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
Траффик
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
Эрин Брокович
Ридли Скотт
Ридли Скотт
Гладиатор
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Изгой
Победитель
Мартин Шин
Мартин Шин
Западное крыло
Победитель
Все номинанты
Роб Лоу
Роб Лоу
Западное крыло
Дилан МакДермотт
Дилан МакДермотт
Практика
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Перо маркиза де Сада
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Вундеркинды
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Пока не наступит ночь
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Гладиатор
Андре Брауэр
Андре Брауэр
Gideon's Crossing
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Фрейзер
Победитель
Джордж Клуни
Джордж Клуни
О, где же ты, брат?
Победитель
Все номинанты
Эрик МакКормак
Эрик МакКормак
Уилл и Грейс
Рэй Романо
Рэй Романо
Everybody Loves Raymond
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Becker
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Знакомство с родителями
Джим Керри
Джим Керри
Гринч: похититель Рождества
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Чего хотят женщины
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Высшая верность
Фрэнки Мьюниз
Малкольм в центре внимания
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Эрин Брокович
Победитель
Все номинанты
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Реквием по мечте
Лора Линни
Лора Линни
Можешь рассчитывать на меня
Бьорк
Бьорк
Танцующая в темноте
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Претендент
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Сестричка Бетти
Победитель
Все номинанты
Трейси Ульман
Трейси Ульман
Мелкие мошенники
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Мисс Конгениальность
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Шоколад
Бренда Блетин
Спасите Грейс!
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Почти знаменит
Победитель
Все номинанты
Джуди Денч
Джуди Денч
Шоколад
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Билли Эллиот
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Траффик
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Почти знаменит
Золотой глобус / Лучший сценарий
Траффик 8.0
Траффик Traffic
Стивен Гейган
Победитель
Все номинанты
Вундеркинды 7.2
Вундеркинды Wonder Boys
Стивен Кловз
Перо маркиза де Сада 8.0
Перо маркиза де Сада Quills
Doug Wright
Можешь рассчитывать на меня 7.8
Можешь рассчитывать на меня You Can Count on Me
Кеннет Лонерган
Почти знаменит 7.7
Почти знаменит Almost Famous
Кэмерон Кроу
Золотой глобус / Лучшая песня
Вундеркинды 7.2
Вундеркинды Wonder Boys
Боб Дилан Song: "Things Have Changed"
Победитель
Все номинанты
Танцующая в темноте 7.3
Танцующая в темноте Dancer in the Dark
Ларс фон Триер, Бьорк, Sjón Song: "I've Seen It All"
Похождения Императора 7.5
Похождения Императора The Emperor's New Groove
Стинг, Dave Hartley Song: "My Funny Friend and Me"
Мисс Конгениальность 7.3
Мисс Конгениальность Miss Congeniality
Song: "One in a Million"
Танцующая в темноте 7.3
Танцующая в темноте Dancer in the Dark
Ларс фон Триер, Бьорк, Sjón Song: "I've Seen It All"
Frequency Frequency
Garth Brooks Song: "When You Come Back to Me Again"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Гладиатор 8.6
Гладиатор Gladiator
Ханс Циммер, Lisa Gerrard
Победитель
Все номинанты
Шоколад 7.7
Шоколад Chocolat
Rachel Portman
Малена 7.7
Малена Malena
Ennio Morricone
Вкус солнечного света 7.4
Вкус солнечного света Sunshine
Maurice Jarre
Неукротимые сердца 5.8
Неукротимые сердца All the Pretty Horses
Marty Stuart, Larry Paxton, Kristin Wilkinson
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Dun Tan
Неукротимые сердца 5.8
Неукротимые сердца All the Pretty Horses
Marty Stuart, Larry Paxton, Kristin Wilkinson
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 7.9
Крадущийся тигр, затаившийся дракон Wo hu cang long / Crouching Tiger Hidden Dragon
Taiwan
Победитель
Все номинанты
Малена 7.7
Малена Malena
Italy
One Hundred Steps I cento passi
Italy
Вдова с острова Сен-Пьер 7.1
Вдова с острова Сен-Пьер La veuve de Saint-Pierre
France
Сука-любовь 7.8
Сука-любовь Amores Perros
Mexico
Золотой глобус / Лучшая драма
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Победитель
Все номинанты
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Практика
Практика The Practice
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Победитель
Все номинанты
Ally McBeal Ally McBeal
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Села Уорд
Села Уорд
Опять и снова
Победитель
Все номинанты
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар
Баффи — истребительница вампиров
Эми Бреннеман
Эми Бреннеман
Judging Amy
Джессика Альба
Джессика Альба
Темный ангел
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Сопрано
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Победитель
Все номинанты
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс
Калиста Флокхарт
Калиста Флокхарт
Ally McBeal
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер
Bette
Джейн Качмарек
Малкольм в центре внимания
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Dirty Pictures Dirty Pictures
Победитель
Все номинанты
For Love or Country: The Arturo Sandoval Story For Love or Country: The Arturo Sandoval Story
On the Beach On the Beach
Fail Safe Fail Safe
Нюрнберг 7.3
Нюрнберг Nuremberg
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Джуди Денч
Джуди Денч
The Last of the Blonde Bombshells
Победитель
Все номинанты
Холли Хантер
Холли Хантер
Harlan County War
Рэйчел Уорд
On the Beach
Кристин Лати
Trial by Media
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Праздник сердца
Фрэнсис О’Коннор
Фрэнсис О’Коннор
Madame Bovary
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Брайан Деннехи
Брайан Деннехи
Death of a Salesman
Победитель
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Ally McBeal
Победитель
Все номинанты
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Западное крыло
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Нюрнберг
Джон Махони
Фрейзер
Энди Гарсия
Энди Гарсия
For Love or Country: The Arturo Sandoval Story
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
American Tragedy
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Нюрнберг
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Dirty Pictures
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Все номинанты
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Ким Кэттролл
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Эллисон Дженни
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Эллисон Дженни
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Ким Кэттролл
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Меган Маллалли
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Меган Маллалли
Running Mates Running Mates
Фэй Данауэй
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Синтия Никсон
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Синтия Никсон
Running Mates Running Mates
Фэй Данауэй
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Траффик
Победитель
Все номинанты
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Претендент
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Гладиатор
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Тень вампира
Альберт Финни
Эрин Брокович
Премия Сесиля Б. Де Милля
Аль Пачино
Аль Пачино
Победитель
Miss Golden Globe
Кэтрин Флинн
Победитель
