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Дэниел Дэй-Льюис

Daniel Day-Lewis
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис Daniel Day-Lewis
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Дата рождения
29 апреля 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Личные связи
Джулия Робертс
Джулия Робертс
были в отношениях в 1995 году Изабель Аджани
Изабель Аджани
были в отношениях Пол Томас Андерсон
Пол Томас Андерсон
друзья и коллеги
Биография Дэниела Дэй-Льюиса

Содержание:

Дэниел Дэй-Льюис – Фильмы
  - Дэниел Дэй-Льюис – «Банды Нью-Йорка»
  - Дэниел Дэй-Льюис – «Нефть»
  - Дэниел Дэй-Льюис – «Призрачная нить»
Дэниел Дэй-Льюис – Личная жизнь

Британский актёр Дэниел Дэй-Льюис родился в Лондоне 29 апреля 1957 года. Его отец, поэт Сесил Дэй-Льюис, по происхождению был ирландцем, а мать, актриса Джилл Бэлкон, имела еврейские корни. Дедушкой Дэй-Льюиса был известный продюсер Майкл Бэлкон, который работал с Альфредом Хичкоком. Также у Дэниела есть старшая сестра Тамасин и сводные братья от предыдущего брака отца. Семья актёра принадлежала к английскому элитному обществу.

Будучи ещё ребёнком, Дэниел посмотрел фильм «Кес» Кена Лоуча, который произвёл на него сильное впечатление. Когда ему исполнилось 13 лет, его исключили из школы, однако мальчик не растерялся и решил следовать своему призванию, вступив в Королевскую шекспировскую труппу. Тогда он стал появляться в эпизодах различных телевизионных шоу.


Дэниел Дэй-Льюис – Фильмы

Полноценный экранный дебют Дэниела Дэй-Льюиса состоялся в 1982 году в картине «Ганди», получившей «Оскар». Спустя пару лет после этой роли о нём активно заговорили критики, нарекая одним из самых многообещающих актёров поколения. Дэй-Льюис стал всё больше появляться на экране, сыграв в таких картинах, как «Комната с видом», «Моя прекрасная прачечная», «Невыносимая лёгкость бытия» и многих других. Одним из главных триумфов его карьеры стал фильм «Моя левая нога» Джима Шеридана. Роль в этой ленте принесла ему первый «Оскар», и его имя стало известно во всём мире. Однако за этим последовал трёхлетний перерыв в его актёрской карьере, из которого он вернулся, снявшись в культовом фильме «Последний из Могикан». После он также снялся в картинах «Боксёр» и «Во имя отца» всё того же Шеридана, а также в «Эпохе невинности» Скорсезе.


Дэниел Дэй-Льюис – «Банды Нью-Йорка»

После «Боксёра» в течение пяти лет о Дэй-Льюисе было не известно практически ничего. В то время он жил в Италии и работал сапожником. Однако в 2002 году он вновь сыграл в фильме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка». По слухам, уговорить его на эту роль было крайне сложно. Фильм рассказывает о противоборстве разных преступных группировок в 1863 году. Дэниела вновь ждали всевозможные престижные номинации, однако сам он утверждал, что не планирует более появляться на экране.


Дэниел Дэй-Льюис – «Нефть»

Обещание закончить с актёрской карьерой актёр нарушил в 2005 году, сыграв в картине «Баллада о Джеке и Роуз». Затем, в 2007-ом, состоялось ещё одно триумфальное возвращение Дэниела Дэй-Льюиса на большой экран. Он сыграл в фильме «Нефть» Пола Томаса Андерсона, за что получил свой второй «Оскар». Картина является экранизацией романа Эптона Синклера и рассказывает историю взлёта нефтяного магната Плэйнвью в 1920 году. После «Нефти» актёр также снялся в картине Стивена Спилберга «Линкольн», удостоившись своего третьего «Оскара» и тем самым поставив рекорд.


Дэниел Дэй-Льюис – «Призрачная нить»

В 2017 году Дэй-Льюис снялся в очередном фильме Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить», за что получил ещё одну номинацию на «Оскар». Картина рассказывает историю любви известного кутюрье Рейнольдса Вудкока и красавицы Альмы, которая становится его музой. После этого фильма он в очередной раз пообещал закончить карьеру актера.


Дэниел Дэй-Льюис – Личная жизнь

Долгое время Дэниел Дэй-Льюис состоял в отношениях с актрисой Изабель Аджани. В течение пяти лет они жили вместе в Лондоне, однако в 1995 году стало известно, что Дэниел Дэй-Льюис и Изабель Аджани расстались, а спустя полгода актриса родила его сына. По прошествии нескольких лет актёр женился на Ребекке Миллер, также актрисе, от которой у него двое детей: Ронан Кэл и Кэшел Блэйк.

Интересные факты о Дэниеле Дэй-Льюисе

- Пресса часто называет Дэниела Дэй-Льюиса одним из величайших актёров в истории кино.

- Дэниел Дэй-Льюис является большим приверженцем системы Станиславского, методы которого иногда негативно сказываются на здоровье актёра.

- Актёр ведёт крайне уединённый образ жизни, практически не общается с прессой и не появляется на публике.

- У Дэниела Дэй-Льюиса двойное гражданство. В 1993 он также стал гражданином Ирландии.

Фильмография Дэниела Дэй-Льюиса
Призрачная нить
Призрачная нить
драма 2017, США
6.0
Линкольн
Линкольн
драма, биография, исторический, военный 2013, США / Индия
6.0
Девять
Девять
мюзикл, драма 2009, США
7.0
Нефть
Нефть
драма 2007, США
7.0
Баллада о Джеке и Роуз
Баллада о Джеке и Роуз
драма 2005, США
6.0
Банды Нью-Йорка
Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.0
Боксер
Боксер
драма, спорт 1997, США / Ирландия
7.0
Суровое испытание
Суровое испытание
драма, исторический 1996, США
6.0
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Фотографии Дэниела Дэй-Льюиса Все фотографии
Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис
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Мадс Миккельсен раскритиковал актерскую игру по системе Станиславского С ним солидарны Джейк Джилленхол и Уилл Поултер.
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12 апреля 2022 15:23
Пол Томас Андерсон ставит Алану Хаим из «Лакричной пиццы» в один ряд с Хоакином Фениксом и Дэниэлом Дэй-Льюисом Молодая актриса такая же непредсказуемая в кадре, как и ее исключительные коллеги.
Написать
9 декабря 2021 16:35
Пол Томас Андерсон хотел бы, чтобы Дэниэл Дэй-Льюис вернулся к актерскому искусству «Он король», — говорит режиссер.
Написать
11 ноября 2021 09:54
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Статьи о персоне
20 актеров, точь-в-точь похожих на сыгранных ими исторических персонажей Киноакадемия, как известно, очень любит награждать «Оскаром» фильмы, основанные на реальных событиях, так что ежегодно в прокат выходят несколько десятков всевозможных байопиков. Стоит отдать должное их создателям – целые команды трудятся над тем, чтобы актер, исполняющий главную роль, был точь-в-точь похожим на свой исторический «прототип». Вспоминаем самые яркие примеры таких сходств.
6 комментариев
17 сентября 2018 00:04
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Джулия Робертс
Джулия Робертс Julia Roberts
были в отношениях в 1995 году Изабель Аджани
Изабель Аджани Isabelle Adjani
были в отношениях Пол Томас Андерсон
Пол Томас Андерсон Paul Thomas Anderson
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