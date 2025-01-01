Меню
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1994 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 22 января 1994
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Пианино 7.3
Пианино The Piano
На исходе дня 7.8
На исходе дня The Remains of the Day
Эпоха невинности 6.8
Эпоха невинности The Age Of Innocence
Во имя отца 8.1
Во имя отца In the Name of the Father
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Миссис Даутфайр 7.4
Миссис Даутфайр Mrs. Doubtfire
Победитель
Все номинанты
Много шума из ничего 7.3
Много шума из ничего Much Ado About Nothing
Неспящие в Сиэтле 6.8
Неспящие в Сиэтле Sleepless In Seattle
Танцы без правил 7.4
Танцы без правил Strictly Ballroom
Дейв 7.2
Дейв Dave
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Список Шиндлера
Победитель
Все номинанты
Джейн Кэмпион
Джейн Кэмпион
Пианино
Эндрю Дэвис
Беглец
Джеймс Айвори
На исходе дня
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Эпоха невинности
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Филадельфия
Победитель
Дэвид Карузо
Полиция Нью-Йорка
Победитель
Все номинанты
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Беглец
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
На исходе дня
Роб Морроу
Роб Морроу
Northern Exposure
Кэррол О’Коннор
In the Heat of the Night
Майкл Мориарти
Майкл Мориарти
Закон и порядок
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Во имя отца
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Список Шиндлера
Том Скеррит
Том Скеррит
Picket Fences
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Миссис Даутфайр
Победитель
Джерри Сайнфелд
Джерри Сайнфелд
Сайнфелд
Победитель
Все номинанты
Тим Аллен
Тим Аллен
Home Improvement
Колм Мини
Колм Мини
The Snapper
Крэйг Т. Нельсон
Coach
Уилл Смит
Уилл Смит
Принц из Беверли-Хиллз
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Неспящие в Сиэтле
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Фрейзер
Джонни Депп
Джонни Депп
Бенни и Джун
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Дейв
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Холли Хантер
Холли Хантер
Пианино
Победитель
Все номинанты
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Три цвета: синий
Дебра Уингер
Дебра Уингер
Опасная женщина
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Эпоха невинности
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
На исходе дня
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
На что способна любовь
Победитель
Все номинанты
Дайан Китон
Дайан Китон
Загадочное убийство в Манхэттэне
Мег Райан
Мег Райан
Неспящие в Сиэтле
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
Шесть степеней отчуждения
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Ценности семейки Аддамс
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Эпоха невинности
Победитель
Все номинанты
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Пианино
Рози Перес
Рози Перес
Бесстрашный
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Во имя отца
Пенелопа Энн Миллер
Пенелопа Энн Миллер
Путь Карлито
Золотой глобус / Лучший сценарий
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Стивен Зэйллян
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Филадельфия 7.8
Филадельфия Philadelphia
Рон Нисуонер
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Джейн Кэмпион
На исходе дня 7.8
На исходе дня The Remains of the Day
Ruth Prawer Jhabvala
Золотой глобус / Лучшая песня
Филадельфия 7.8
Филадельфия Philadelphia
Брюс Спрингстин Song: "Streets of Philadelphia"
Победитель
Все номинанты
Бетховен 2 6.2
Бетховен 2 Beethoven's 2nd
Carole Bayer Sager, James Ingram, Clif Magness Song: "The Day I Fall in Love"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Heaven & Earth Heaven & Earth
Kitarô
Победитель
Все номинанты
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Майкл Найман
Три цвета: синий 7.6
Три цвета: синий Trois couleurs: Bleu
Збигнев Прайснер
Кошмар перед Рождеством 8.0
Кошмар перед Рождеством The Nightmare Before Christmas
Дэнни Элфман
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
John Williams
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Прощай, моя наложница 8.1
Прощай, моя наложница Ba wang bie ji / Farewell My Concubine
Hong Kong
Победитель
Все номинанты
Три цвета: синий 7.6
Три цвета: синий Trois couleurs: Bleu
Poland
Justiz Justiz
Germany
Flight of the Innocent La corsa dell'innocente
Italy
Свадебный банкет 7.6
Свадебный банкет Xi yan
Taiwan
Золотой глобус / Лучшая драма
Полиция Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка NYPD Blue
Победитель
Все номинанты
Доктор Куин: Женщина-врач 8.4
Доктор Куин: Женщина-врач Dr. Quinn, Medicine Woman
Northern Exposure Northern Exposure
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Хроники молодого Индианы Джонса
Хроники молодого Индианы Джонса The Young Indiana Jones Chronicles
Picket Fences Picket Fences
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Сайнфелд
Сайнфелд Seinfeld
Победитель
Все номинанты
Home Improvement Home Improvement
Roseanne Roseanne
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Coach Coach
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Кэти Бейкер
Кэти Бейкер
Picket Fences
Победитель
Все номинанты
Хэзер Локлир
Хэзер Локлир
Мелроуз Плэйс
Села Уорд
Села Уорд
Sisters
Джейн Сеймур
Джейн Сеймур
Доктор Куин: Женщина-врач
Джэнин Тернер
Northern Exposure
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Хелен Хант
Хелен Хант
Mad About You
Победитель
Все номинанты
Розанна Арнольд
Roseanne
Кэти Сагал
Кэти Сагал
Женаты и с детьми
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Murphy Brown
Патриша Ричардсон
Home Improvement
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Barbarians at the Gate Barbarians at the Gate
Победитель
Все номинанты
Heidi Heidi
Gypsy Gypsy
Вирус 8.1
Вирус And The Band Played On
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Episode: "It's All in the Game (1993)"
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер
Gypsy
Победитель
Все номинанты
Холли Хантер
Холли Хантер
The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader-Murdering Mom
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Fatal Deception: Mrs. Lee Harvey Oswald
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Family Pictures
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Коломбо Episode: "It's All in the Game (1993)"
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Barbarians at the Gate
Победитель
Бо Бриджес
Бо Бриджес
The Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader-Murdering Mom
Победитель
Все номинанты
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Вирус
Джон Махони
Фрейзер
Питер Штраусс
Men Don't Tell
Деннис Франц
Полиция Нью-Йорка
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Barbarians at the Gate
Джек Леммон
Джек Леммон
A Life in the Theatre
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Сайнфелд
Питер Фальк
Питер Фальк
Коломбо Episode: "It's All in the Game (1993)"
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Все номинанты
Gypsy Gypsy
Синтия Гибб
The Commish The Commish
Тереза Салдана
The Commish The Commish
Тереза Салдана
Queen Queen
Энн-Маргрет
The Portrait The Portrait
Cecilia Peck
Queen Queen
Энн-Маргрет
Gypsy Gypsy
Синтия Гибб
The Portrait The Portrait
Cecilia Peck
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Беглец
Победитель
Все номинанты
Шон Пенн
Шон Пенн
Путь Карлито
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Список Шиндлера
Джон Малкович
Джон Малкович
На линии огня
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Что гложет Гилберта Грэйпа?
Премия Сесиля Б. Де Милля
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Победитель
Special Award
Miss Golden Globe
Alex Martin
Победитель
