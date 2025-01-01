Меню
Золотой глобус 1982
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1982 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
30 января 1982
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.6
На Золотом пруду
On Golden Pond
Победитель
Все номинанты
7.3
Красные
Reds
7.5
Принц города
Prince of the City
7.6
Рэгтайм
Ragtime
6.6
Женщина французского лейтенанта
The French Lieutenant's Woman
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
6.9
Артур
Arthur
Победитель
Все номинанты
6.5
Гроши с неба
Pennies from Heaven
The Four Seasons
The Four Seasons
Zoot Suit
Zoot Suit
S.O.B.
S.O.B.
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Уоррен Битти
Красные
Победитель
Все номинанты
Луи Маль
Атлантик-сити
Милош Форман
Рэгтайм
Марк Райделл
На Золотом пруду
Сидни Люмет
Принц города
Стивен Спилберг
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Дэниел Дж.Траванти
Hill Street Blues
Победитель
Генри Фонда
На Золотом пруду
Победитель
Все номинанты
Тимоти Хаттон
Отбой
Ларри Хэгмэн
Dallas
Джон Форсайт
Dynasty
Эдвард Эснер
Lou Grant
Трит Уильямс
Принц города
Уоррен Битти
Красные
Том Селлек
Magnum, P.I.
Берт Ланкастер
Атлантик-сити
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш
Победитель
Дадли Мур
Артур
Победитель
Все номинанты
Уолтер Мэттау
First Monday in October
Gavin MacLeod
The Love Boat
Джордж Хэмилтон
Zorro: The Gay Blade
Джеймс Гарнер
Bret Maverick
Стив Мартин
Гроши с неба
Алан Алда
The Four Seasons
Джадд Херш
Taxi
Тони Ренделл
Love, Sidney
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Мэрил Стрип
Женщина французского лейтенанта
Победитель
Все номинанты
Дайан Китон
Красные
Кэтрин Хепберн
На Золотом пруду
Сисси Спейсек
Raggedy Man
Салли Филд
Без злого умысла
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Бернадетт Питерс
Гроши с неба
Победитель
Все номинанты
Кэрол Барнетт
The Four Seasons
Блэр Браун
Continental Divide
Джилл Клейберг
First Monday in October
Лайза Миннелли
Артур
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Джон Гилгуд
Артур
Победитель
Все номинанты
Орсон Уэллс
Butterfly
Ховард Э. Роллинз мл.
Рэгтайм
Джек Николсон
Красные
Джеймс Коко
Только когда я смеюсь
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Джоан Хэккет
Только когда я смеюсь
Победитель
Все номинанты
Мэри Стинберген
Рэгтайм
Кристи МакНикол
Только когда я смеюсь
Морин Стейплтон
Красные
Джейн Фонда
На Золотом пруду
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.6
На Золотом пруду
On Golden Pond
Эрнест Томпсон
Победитель
Все номинанты
6.9
Без злого умысла
Absence of Malice
Kurt Luedtke
6.6
Женщина французского лейтенанта
The French Lieutenant's Woman
Гарольд Пинтер
7.3
Красные
Reds
Уоррен Битти, Trevor Griffiths
The Four Seasons
The Four Seasons
Алан Алда
7.3
Красные
Reds
Уоррен Битти, Trevor Griffiths
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
6.9
Артур
Arthur
Burt Bacharach, Carole Bayer Sager, Peter Allen, Christopher Cross
Song: "Arthur's Theme (Best That You Can Do)"
Победитель
6.9
Артур
Arthur
Burt Bacharach, Carole Bayer Sager, Peter Allen, Christopher Cross
Song: "Arthur's Theme (Best That You Can Do)"
Победитель
Все номинанты
Butterfly
Butterfly
Ennio Morricone, Carol Connors
Song: "It's Wrong for Me to Love You"
7.6
Рэгтайм
Ragtime
Randy Newman
Song: "One More Hour"
6.7
Только для твоих глаз
For your eyes only
Bill Conti, Mick Leeson
Song: "For Your Eyes Only"
6.7
Только для твоих глаз
For your eyes only
Bill Conti, Mick Leeson
Song: "For Your Eyes Only"
Butterfly
Butterfly
Ennio Morricone, Carol Connors
Song: "It's Wrong for Me to Love You"
6.2
Бесконечная любовь
Endless Love
Лайонел Ричи
Song: "Endless Love"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.1
Огненные колесницы
Chariots of Fire
Great Britain
Победитель
Все номинанты
7.9
Пишоте: Закон самого слабого
Pixote: A Lei do Mais Fraco
Brazil
Gallipoli
Gallipoli
Australia
8.3
Подводная лодка
Das Boot
West Germany
Смотреть трейлер
6.8
Атлантик-сити
Atlantic City
Canada/France
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
Hill Street Blues
Hill Street Blues
Победитель
Все номинанты
Lou Grant
Lou Grant
Dallas
Dallas
Dynasty
Dynasty
Hart to Hart
Hart to Hart
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
8.6
Чертова служба в госпитале Мэш
M*A*S*H
Победитель
Все номинанты
The Love Boat
The Love Boat
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Taxi
Taxi
Private Benjamin
Private Benjamin
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Барбара Бел Геддес
Dallas
Tied with Linda Evans for Dynasty (1981).
Победитель
Linda Evans
Dynasty
Tied with Barbara Bel Geddes for Dallas (1978).
Победитель
Все номинанты
Linda Gray
Dallas
Stefanie Powers
Hart to Hart
Морган Фэйрчайлд
Flamingo Road
Джоан Коллинз
Dynasty
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Айлин Бреннан
Private Benjamin
Победитель
Все номинанты
Франклин, Бонни
One Day at a Time
Лони Андерсон
WKRP in Cincinnati
Loretta Swit
Чертова служба в госпитале Мэш
Barbara Mandrell
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Bill
Bill
Tied with East of Eden (1981).
Победитель
East of Eden
East of Eden
Tied with Bill (1981).
Победитель
Все номинанты
Masada
Masada
Murder in Texas
Murder in Texas
For parts I & II.
A Long Way Home
A Long Way Home
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Джейн Сеймур
East of Eden
Победитель
Все номинанты
Гленда Джексон
The Patricia Neal Story
Жаклин Смит
Jacqueline Bouvier Kennedy
Эллен Берстин
The People vs. Jean Harris
Джоэнн Вудворд
Crisis at Central High
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джон Хиллерман
Magnum, P.I.
Победитель
Микки Руни
Bill
Победитель
Все номинанты
Дирк Богард
The Patricia Neal Story
Питер Штраусс
Masada
Тимоти Хаттон
A Long Way Home
Рэй Шарки
The Ordeal of Bill Carney
Эрве Вильчэйз
Fantasy Island
Pat Harrington Jr.
One Day at a Time
Вик Тейбэк
Alice
Danny Kaye
Skokie
Дэнни ДеВито
Taxi
Питер О’Брайэн
Masada
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Valerie Bertinelli
One Day at a Time
Победитель
Все номинанты
Danielle Brisebois
Archie Bunker's Place
Beth Howland
Alice
Мэрилу Хеннер
Taxi
Lauren Tewes
The Love Boat
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Television Special - Variety or Musical
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Победитель
Все номинанты
Diana
Diana
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Fred Astaire
A Tribute to Fred Astaire
Lily: Sold Out
Lily: Sold Out
Показать всех номинантов
Золотой глобус / New Star of the Year in a Motion Picture
Butterfly
Butterfly
Pia Zadora
Победитель
Все номинанты
7.4
Жар тела
Body Heat
Кэтлин Тёрнер
Sharky's Machine
Sharky's Machine
Рэйчел Уорд
7.6
Рэгтайм
Ragtime
Ховард Э. Роллинз мл.
7.6
Рэгтайм
Ragtime
Элизабет МакГоверн
Four Friends
Four Friends
Крейг Уоссон
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Сидни Пуатье
Победитель
Miss Golden Globe
Лора Дерн
Победитель
Год проведения
Золотой глобус 2025
Золотой глобус 2024
Золотой глобус 2023
Золотой глобус 2022
Золотой глобус 2021
Золотой глобус 2020
Золотой глобус 2020
Золотой глобус 2018
Золотой глобус 2017
Золотой глобус 2016
Золотой глобус 2015
Золотой глобус 2014
Золотой глобус 2013
Золотой глобус 2012
Золотой глобус 2011
Золотой глобус 2010
Золотой глобус 2009
Золотой глобус 2008
Золотой глобус 2007
Золотой глобус 2006
Золотой глобус 2005
Золотой глобус 2004
Золотой глобус 2003
Золотой глобус 2002
Золотой глобус 2001
Золотой глобус 2000
Золотой глобус 1999
Золотой глобус 1998
Золотой глобус 1997
Золотой глобус 1996
Золотой глобус 1995
Золотой глобус 1994
Золотой глобус 1993
Золотой глобус 1992
Золотой глобус 1991
Золотой глобус 1990
Золотой глобус 1989
Золотой глобус 1988
Золотой глобус 1987
Золотой глобус 1986
Золотой глобус 1985
Золотой глобус 1984
Золотой глобус 1983
Золотой глобус 1982
Золотой глобус 1981
Золотой глобус 1980
Золотой глобус 1979
Золотой глобус 1978
Золотой глобус 1977
Золотой глобус 1976
Золотой глобус 1975
Золотой глобус 1974
Золотой глобус 1973
Золотой глобус 1972
Золотой глобус 1971
Золотой глобус 1970
Золотой глобус 1969
Золотой глобус 1968
Золотой глобус 1967
Золотой глобус 1966
Золотой глобус 1965
Золотой глобус 1964
Золотой глобус 1963
Золотой глобус 1962
Золотой глобус 1961
Золотой глобус 1960
Золотой глобус 1959
Золотой глобус 1958
Золотой глобус 1957
Золотой глобус 1956
Золотой глобус 1955
Золотой глобус 1954
Золотой глобус 1953
Золотой глобус 1952
Золотой глобус 1951
Золотой глобус 1950
Золотой глобус 1949
Золотой глобус 1948
Золотой глобус 1947
Золотой глобус 1946
Золотой глобус 1945
Золотой глобус 1944
Номинации
Best Director, Motion Picture
Best Motion Picture, Animated
Best Motion Picture, Drama
Best Motion Picture, Musical or Comedy
Best Motion Picture, Non-English Language
Best Original Score, Motion Picture
Best Original Song, Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Best Screenplay, Motion Picture
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Best Television Series, Drama
Best Television Series, Musical or Comedy
Cinematic and Box Office Achievement
Лучший фильм (драма)
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Лучший режиссёр
Лучшая мужская роль (драма)
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Лучшая женская роль (драма)
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Лучший актёр второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший сценарий
Лучшая песня
Лучшая музыка к фильму
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший анимационный фильм
Лучшая драма
Лучшая комедия/мюзикл
Лучший актёр сериала (драма)
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Лучшая актриса сериала (драма)
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
Best Actor
Best Actress
Best Cinematography
Best Cinematography - Black and White
Best Cinematography - Color
Best Documentary
Best Documentary Film
Best Documentary of Historical Interest
Best English-Language Foreign Film
Best Film Promoting International Understanding
Best International News Coverage
Best Motion Picture Acting Debut - Female
Best Motion Picture Acting Debut - Male
Best Outdoor Drama
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Best Picture
Best TV Producer/Director
Best TV Program
Best TV Show
Best TV Show - Variety
Best TV Special
Best TV Star - Female
Best TV Star - Male
Best Television Special - Variety or Musical
Best World Entertainment Through Musical Films
Foreign Newcomer - Female
Foreign Newcomer - Male
Most Promising Newcomer
Most Promising Newcomer - Female
Most Promising Newcomer - Male
New Star of the Year in a Motion Picture
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Телевизионные достижения
Премия Сесиля Б. Де Милля
Carol Burnett Award
Honor Award
Special Merit Award
Silver Globe / Best Foreign-Language Foreign Film
Special Journalistic Merit Award
Outstanding Merit
Hollywood Citizenship Award
Special Achievement Award
Mr. Golden Globe
Henrietta Award / World Film Favorite
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Samuel Goldwyn Award
Miss Golden Globe
Special Award
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
