Золотой глобус 1982

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1982 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 30 января 1982
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
На Золотом пруду 7.6
На Золотом пруду On Golden Pond
Победитель
Все номинанты
Красные 7.3
Красные Reds
Принц города 7.5
Принц города Prince of the City
Рэгтайм 7.6
Рэгтайм Ragtime
Женщина французского лейтенанта 6.6
Женщина французского лейтенанта The French Lieutenant's Woman
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Артур 6.9
Артур Arthur
Победитель
Все номинанты
Гроши с неба 6.5
Гроши с неба Pennies from Heaven
The Four Seasons The Four Seasons
Zoot Suit Zoot Suit
S.O.B. S.O.B.
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Красные
Победитель
Все номинанты
Луи Маль
Луи Маль
Атлантик-сити
Милош Форман
Милош Форман
Рэгтайм
Марк Райделл
Марк Райделл
На Золотом пруду
Сидни Люмет
Сидни Люмет
Принц города
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Дэниел Дж.Траванти
Hill Street Blues
Победитель
Генри Фонда
Генри Фонда
На Золотом пруду
Победитель
Все номинанты
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Отбой
Ларри Хэгмэн
Dallas
Джон Форсайт
Dynasty
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Lou Grant
Трит Уильямс
Трит Уильямс
Принц города
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Красные
Том Селлек
Том Селлек
Magnum, P.I.
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Атлантик-сити
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Алан Алда
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш
Победитель
Дадли Мур
Артур
Победитель
Все номинанты
Уолтер Мэттау
First Monday in October
Gavin MacLeod
The Love Boat
Джордж Хэмилтон
Zorro: The Gay Blade
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Bret Maverick
Стив Мартин
Стив Мартин
Гроши с неба
Алан Алда
Алан Алда
The Four Seasons
Джадд Херш
Джадд Херш
Taxi
Тони Ренделл
Love, Sidney
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Женщина французского лейтенанта
Победитель
Все номинанты
Дайан Китон
Дайан Китон
Красные
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
На Золотом пруду
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек
Raggedy Man
Салли Филд
Салли Филд
Без злого умысла
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Бернадетт Питерс
Гроши с неба
Победитель
Все номинанты
Кэрол Барнетт
The Four Seasons
Блэр Браун
Блэр Браун
Continental Divide
Джилл Клейберг
First Monday in October
Лайза Миннелли
Лайза Миннелли
Артур
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Джон Гилгуд
Джон Гилгуд
Артур
Победитель
Все номинанты
Орсон Уэллс
Орсон Уэллс
Butterfly
Ховард Э. Роллинз мл.
Рэгтайм
Джек Николсон
Джек Николсон
Красные
Джеймс Коко
Только когда я смеюсь
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Джоан Хэккет
Только когда я смеюсь
Победитель
Все номинанты
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Рэгтайм
Кристи МакНикол
Только когда я смеюсь
Морин Стейплтон
Морин Стейплтон
Красные
Джейн Фонда
Джейн Фонда
На Золотом пруду
Золотой глобус / Лучший сценарий
На Золотом пруду 7.6
На Золотом пруду On Golden Pond
Эрнест Томпсон
Победитель
Все номинанты
Без злого умысла 6.9
Без злого умысла Absence of Malice
Kurt Luedtke
Женщина французского лейтенанта 6.6
Женщина французского лейтенанта The French Lieutenant's Woman
Гарольд Пинтер
Красные 7.3
Красные Reds
Уоррен Битти, Trevor Griffiths
The Four Seasons The Four Seasons
Алан Алда
Красные 7.3
Красные Reds
Уоррен Битти, Trevor Griffiths
Золотой глобус / Лучшая песня
Артур 6.9
Артур Arthur
Burt Bacharach, Carole Bayer Sager, Peter Allen, Christopher Cross Song: "Arthur's Theme (Best That You Can Do)"
Победитель
Артур 6.9
Артур Arthur
Burt Bacharach, Carole Bayer Sager, Peter Allen, Christopher Cross Song: "Arthur's Theme (Best That You Can Do)"
Победитель
Все номинанты
Butterfly Butterfly
Ennio Morricone, Carol Connors Song: "It's Wrong for Me to Love You"
Рэгтайм 7.6
Рэгтайм Ragtime
Randy Newman Song: "One More Hour"
Только для твоих глаз 6.7
Только для твоих глаз For your eyes only
Bill Conti, Mick Leeson Song: "For Your Eyes Only"
Только для твоих глаз 6.7
Только для твоих глаз For your eyes only
Bill Conti, Mick Leeson Song: "For Your Eyes Only"
Butterfly Butterfly
Ennio Morricone, Carol Connors Song: "It's Wrong for Me to Love You"
Бесконечная любовь 6.2
Бесконечная любовь Endless Love
Лайонел Ричи Song: "Endless Love"
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Огненные колесницы 7.1
Огненные колесницы Chariots of Fire
Great Britain
Победитель
Все номинанты
Пишоте: Закон самого слабого 7.9
Пишоте: Закон самого слабого Pixote: A Lei do Mais Fraco
Brazil
Gallipoli Gallipoli
Australia
Подводная лодка 8.3
Подводная лодка Das Boot
West Germany
Смотреть трейлер
Атлантик-сити 6.8
Атлантик-сити Atlantic City
Canada/France
Золотой глобус / Лучшая драма
Hill Street Blues Hill Street Blues
Победитель
Все номинанты
Lou Grant Lou Grant
Dallas Dallas
Dynasty Dynasty
Hart to Hart Hart to Hart
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Победитель
Все номинанты
The Love Boat The Love Boat
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Taxi Taxi
Private Benjamin Private Benjamin
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Барбара Бел Геддес
Dallas Tied with Linda Evans for Dynasty (1981).
Победитель
Linda Evans
Dynasty Tied with Barbara Bel Geddes for Dallas (1978).
Победитель
Все номинанты
Linda Gray
Dallas
Stefanie Powers
Hart to Hart
Морган Фэйрчайлд
Flamingo Road
Джоан Коллинз
Джоан Коллинз
Dynasty
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Айлин Бреннан
Private Benjamin
Победитель
Все номинанты
Франклин, Бонни
One Day at a Time
Лони Андерсон
WKRP in Cincinnati
Loretta Swit
Чертова служба в госпитале Мэш
Barbara Mandrell
Barbara Mandrell and the Mandrell Sisters
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Bill Bill
Tied with East of Eden (1981).
Победитель
East of Eden East of Eden
Tied with Bill (1981).
Победитель
Все номинанты
Masada Masada
Murder in Texas Murder in Texas
For parts I & II.
A Long Way Home A Long Way Home
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Джейн Сеймур
Джейн Сеймур
East of Eden
Победитель
Все номинанты
Гленда Джексон
Гленда Джексон
The Patricia Neal Story
Жаклин Смит
Jacqueline Bouvier Kennedy
Эллен Берстин
Эллен Берстин
The People vs. Jean Harris
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Crisis at Central High
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джон Хиллерман
Magnum, P.I.
Победитель
Микки Руни
Bill
Победитель
Все номинанты
Дирк Богард
Дирк Богард
The Patricia Neal Story
Питер Штраусс
Masada
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
A Long Way Home
Рэй Шарки
The Ordeal of Bill Carney
Эрве Вильчэйз
Fantasy Island
Pat Harrington Jr.
One Day at a Time
Вик Тейбэк
Alice
Danny Kaye
Skokie
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Taxi
Питер О’Брайэн
Masada
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Valerie Bertinelli
One Day at a Time
Победитель
Все номинанты
Danielle Brisebois
Archie Bunker's Place
Beth Howland
Alice
Мэрилу Хеннер
Taxi
Lauren Tewes
The Love Boat
Золотой глобус / Best Television Special - Variety or Musical
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Победитель
Все номинанты
Diana Diana
AFI Life Achievement Award: A Tribute to Fred Astaire A Tribute to Fred Astaire
Lily: Sold Out Lily: Sold Out
Золотой глобус / New Star of the Year in a Motion Picture
Butterfly Butterfly
Pia Zadora
Победитель
Все номинанты
Жар тела 7.4
Жар тела Body Heat
Кэтлин Тёрнер
Sharky's Machine Sharky's Machine
Рэйчел Уорд
Рэгтайм 7.6
Рэгтайм Ragtime
Ховард Э. Роллинз мл.
Рэгтайм 7.6
Рэгтайм Ragtime
Элизабет МакГоверн
Four Friends Four Friends
Крейг Уоссон
Премия Сесиля Б. Де Милля
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
Победитель
Miss Golden Globe
Лора Дерн
Лора Дерн
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
