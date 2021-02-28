Меню
Кинофестивали
Золотой глобус
События
Золотой глобус 2021
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2021 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения
28 февраля 2021
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.4
Земля кочевников
Nomadland
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Манк
Mank
7.4
Девушка, подающая надежды
Promising young woman
Смотреть трейлер
7.8
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
Смотреть трейлер
8.2
Отец
The Father
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
6.6
Борат 2
Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan
Победитель
Все номинанты
Hamilton
Hamilton
4.2
Мьюзик
Music
Смотреть трейлер
5.9
Выпускной
The Prom
7.4
Зависнуть в Палм-Спрингс
Palm Springs
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Хлоя Чжао
Земля кочевников
Победитель
Все номинанты
Реджина Кинг
Одна ночь в Майами
Аарон Соркин
Суд над чикагской семеркой
Эмиральд Феннел
Девушка, подающая надежды
Дэвид Финчер
Манк
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Джош О’Коннор
Корона
Победитель
Чедвик Боузман
Ма Рейни: Мать блюза
Posthumously.
Победитель
Все номинанты
Боб Оденкерк
Лучше звоните Солу
Джейсон Бэйтман
Озарк
Риз Ахмед
Звук металла
Аль Пачино
Охотники
Гэри Олдман
Манк
Энтони Хопкинс
Отец
Мэттью Риз
Перри Мейсон
Тахар Рахим
Мавританец
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джейсон Судейкис
Тед Лассо
Победитель
Саша Барон Коэн
Борат 2
Победитель
Все номинанты
Джеймс Корден
Выпускной
Юджин Леви
Шиттс Крик
Дон Чидл
Черный понедельник
Энди Сэмберг
Зависнуть в Палм-Спрингс
Николас Холт
Великая
Рами Юссеф
Рами
Дев Патель
История Дэвида Копперфилда
Лин-Мануэль Миранда
Hamilton
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Андра Дэй
Соединённые Штаты против Билли Холидей
Победитель
Все номинанты
Виола Дэвис
Ма Рейни: Мать блюза
Фрэнсис МакДорманд
Земля кочевников
Ванесса Кирби
Фрагменты женщины
Кэри Маллиган
Девушка, подающая надежды
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Розамунд Пайк
Аферистка
Победитель
Все номинанты
Аня Тейлор-Джой
Эмма.
Мишель Пфайффер
Уйти не прощаясь
Мария Бакалова
Борат 2
Кейт Хадсон
Мьюзик
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Джоди Фостер
Мавританец
Победитель
Все номинанты
Гленн Клоуз
Элегия Хиллбилли
Хелен Зенгель
Новости со всех концов света
Аманда Сайфрид
Манк
Оливия Колман
Отец
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.8
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
Аарон Соркин
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Манк
Mank
Jack Fincher
Posthumously.
7.4
Земля кочевников
Nomadland
Хлоя Чжао
Смотреть трейлер
7.4
Девушка, подающая надежды
Promising young woman
Эмиральд Феннел
Смотреть трейлер
8.2
Отец
The Father
Кристофер Хэмптон, Флориан Зеллер
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
6.8
Вся жизнь впереди
La vita davanti a sé / The Life Ahead
Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi
For song "Io Sì (Seen)"
Победитель
Все номинанты
7.3
Иуда и чёрный мессия
Judas and the Black Messiah
H.E.R., D'Mile, Tiara Thomas
For song "Fight for You"
7.3
Иуда и чёрный мессия
Judas and the Black Messiah
H.E.R., D'Mile, Tiara Thomas
For song "Fight for You"
6.2
Соединённые Штаты против Билли Холидей
The United States vs. Billie Holiday
Raphael Saadiq, Андра Дэй
For song "Tigress & Tweed"
7.8
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
Daniel Pemberton, Celeste
For song "Hear My Voice"
Смотреть трейлер
7.1
Одна ночь в Майами
One Night in Miami
Лесли Одом мл., Sam Ashworth
For song "Speak Now"
6.2
Соединённые Штаты против Билли Холидей
The United States vs. Billie Holiday
Raphael Saadiq, Андра Дэй
For song "Tigress & Tweed"
7.1
Одна ночь в Майами
One Night in Miami
Лесли Одом мл., Sam Ashworth
For song "Speak Now"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
8.3
Душа
Soul
Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste
Победитель
Смотреть трейлер
8.3
Душа
Soul
Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Манк
Mank
Trent Reznor, Atticus Ross
7.3
Довод
Tenet
Ludwig Göransson
Смотреть трейлер
7.0
Манк
Mank
Trent Reznor, Atticus Ross
5.6
Полночное небо
The Midnight Sky
Alexandre Desplat
Смотреть трейлер
6.9
Новости со всех концов света
News of the World
James Newton Howard
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.4
Минари
Minari
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Еще по одной
Another round / Druk
Смотреть трейлер
6.8
Вся жизнь впереди
La vita davanti a sé / The Life Ahead
7.1
Ты и я
Deux
La Llorona
La llorona
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший анимационный фильм
8.3
Душа
Soul
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Вперёд
Onward
Смотреть трейлер
8.2
Легенда о волках
Wolfwalkers
6.5
Путешествие на Луну
Over the Moon
Смотреть трейлер
7.8
Семейка Крудс: Новоселье
The Croods 2
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
8.7
Корона
The Crown
Победитель
Все номинанты
8.7
Озарк
Ozark
Страна Лавкрафта
Lovecraft Country
Сестра Рэтчед
Ratched
8.9
Мандалорец
The Mandalorian
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
7.7
Шиттс Крик
Schitt's Creek
Победитель
Все номинанты
Бортпроводница
The Flight Attendant
Эмили в Париже
Emily in Paris
Тед Лассо
Ted Lasso
6.9
Великая
The Great
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Эмма Коррин
Корона
Победитель
Все номинанты
Лора Линни
Озарк
Сара Полсон
Сестра Рэтчед
Джоди Комер
Убивая Еву
Оливия Колман
Корона
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Кэтрин О'Хара
Шиттс Крик
Победитель
Все номинанты
Кейли Куоко
Бортпроводница
Лили Коллинз
Эмили в Париже
Эль Фаннинг
Великая
Джейн Леви
Необыкновенный плейлист Зои
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Ход королевы
The Queen's Gambit
Победитель
Все номинанты
Голос перемен
Small Axe
7.5
Нормальные люди
Normal People
Отыграть назад
The Undoing
7.3
Неортодоксальная
Unorthodox
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Марк Руффало
Я знаю, что это правда
Победитель
Все номинанты
Брайан Крэнстон
Ваша честь
Итан Хоук
Птица доброго Господа
Джефф Дэниелс
Правило Коми
Хью Грант
Отыграть назад
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Аня Тейлор-Джой
Ход королевы
Победитель
Все номинанты
Шира Хаас
Неортодоксальная
Николь Кидман
Отыграть назад
Кейт Бланшетт
Миссис Америка
Дэйзи Эдгар-Джонс
Нормальные люди
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джон Бойега
Голос перемен
Победитель
Все номинанты
Джим Парсонс
Голливуд
Брендан Глисон
Правило Коми
Дэн Леви
Шиттс Крик
Дональд Сазерленд
Отыграть назад
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джиллиан Андерсон
Корона
Победитель
Все номинанты
Энни Мерфи
Шиттс Крик
Синтия Никсон
Сестра Рэтчед
Хелена Бонем Картер
Корона
Джулия Гарнер
Озарк
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Дэниэл Калуя
Иуда и чёрный мессия
Победитель
Все номинанты
Саша Барон Коэн
Суд над чикагской семеркой
Джаред Лето
Дьявол в деталях
Лесли Одом мл.
Одна ночь в Майами
Билл Мюррей
Последняя капля
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Джейн Фонда
Победитель
Carol Burnett Award
Norman Lear
Победитель
Год проведения
Золотой глобус 2025
Золотой глобус 2024
Золотой глобус 2023
Золотой глобус 2022
Золотой глобус 2021
Золотой глобус 2020
Золотой глобус 2020
Золотой глобус 2018
Золотой глобус 2017
Золотой глобус 2016
Золотой глобус 2015
Золотой глобус 2014
Золотой глобус 2013
Золотой глобус 2012
Золотой глобус 2011
Золотой глобус 2010
Золотой глобус 2009
Золотой глобус 2008
Золотой глобус 2007
Золотой глобус 2006
Золотой глобус 2005
Золотой глобус 2004
Золотой глобус 2003
Золотой глобус 2002
Золотой глобус 2001
Золотой глобус 2000
Золотой глобус 1999
Золотой глобус 1998
Золотой глобус 1997
Золотой глобус 1996
Золотой глобус 1995
Золотой глобус 1994
Золотой глобус 1993
Золотой глобус 1992
Золотой глобус 1991
Золотой глобус 1990
Золотой глобус 1989
Золотой глобус 1988
Золотой глобус 1987
Золотой глобус 1986
Золотой глобус 1985
Золотой глобус 1984
Золотой глобус 1983
Золотой глобус 1982
Золотой глобус 1981
Золотой глобус 1980
Золотой глобус 1979
Золотой глобус 1978
Золотой глобус 1977
Золотой глобус 1976
Золотой глобус 1975
Золотой глобус 1974
Золотой глобус 1973
Золотой глобус 1972
Золотой глобус 1971
Золотой глобус 1970
Золотой глобус 1969
Золотой глобус 1968
Золотой глобус 1967
Золотой глобус 1966
Золотой глобус 1965
Золотой глобус 1964
Золотой глобус 1963
Золотой глобус 1962
Золотой глобус 1961
Золотой глобус 1960
Золотой глобус 1959
Золотой глобус 1958
Золотой глобус 1957
Золотой глобус 1956
Золотой глобус 1955
Золотой глобус 1954
Золотой глобус 1953
Золотой глобус 1952
Золотой глобус 1951
Золотой глобус 1950
Золотой глобус 1949
Золотой глобус 1948
Золотой глобус 1947
Золотой глобус 1946
Золотой глобус 1945
Золотой глобус 1944
Номинации
Best Director, Motion Picture
Best Motion Picture, Animated
Best Motion Picture, Drama
Best Motion Picture, Musical or Comedy
Best Motion Picture, Non-English Language
Best Original Score, Motion Picture
Best Original Song, Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Best Screenplay, Motion Picture
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Best Television Series, Drama
Best Television Series, Musical or Comedy
Cinematic and Box Office Achievement
Лучший фильм (драма)
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Лучший режиссёр
Лучшая мужская роль (драма)
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Лучшая женская роль (драма)
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Лучший актёр второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший сценарий
Лучшая песня
Лучшая музыка к фильму
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший анимационный фильм
Лучшая драма
Лучшая комедия/мюзикл
Лучший актёр сериала (драма)
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Лучшая актриса сериала (драма)
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
Best Actor
Best Actress
Best Cinematography
Best Cinematography - Black and White
Best Cinematography - Color
Best Documentary
Best Documentary Film
Best Documentary of Historical Interest
Best English-Language Foreign Film
Best Film Promoting International Understanding
Best International News Coverage
Best Motion Picture Acting Debut - Female
Best Motion Picture Acting Debut - Male
Best Outdoor Drama
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Best Picture
Best TV Producer/Director
Best TV Program
Best TV Show
Best TV Show - Variety
Best TV Special
Best TV Star - Female
Best TV Star - Male
Best Television Special - Variety or Musical
Best World Entertainment Through Musical Films
Foreign Newcomer - Female
Foreign Newcomer - Male
Most Promising Newcomer
Most Promising Newcomer - Female
Most Promising Newcomer - Male
New Star of the Year in a Motion Picture
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Телевизионные достижения
Премия Сесиля Б. Де Милля
Carol Burnett Award
Honor Award
Special Merit Award
Silver Globe / Best Foreign-Language Foreign Film
Special Journalistic Merit Award
Outstanding Merit
Hollywood Citizenship Award
Special Achievement Award
Mr. Golden Globe
Henrietta Award / World Film Favorite
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Samuel Goldwyn Award
Miss Golden Globe
Special Award
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
