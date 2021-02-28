Меню
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2021 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 28 февраля 2021
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Земля кочевников 7.4
Земля кочевников Nomadland
Победитель
Все номинанты
Манк 7.0
Манк Mank
Девушка, подающая надежды 7.4
Девушка, подающая надежды Promising young woman
Суд над чикагской семеркой 7.8
Суд над чикагской семеркой The Trial of the Chicago 7
Отец 8.2
Отец The Father
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Борат 2 6.6
Борат 2 Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan
Победитель
Все номинанты
Hamilton Hamilton
Мьюзик 4.2
Мьюзик Music
Выпускной 5.9
Выпускной The Prom
Зависнуть в Палм-Спрингс 7.4
Зависнуть в Палм-Спрингс Palm Springs
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Хлоя Чжао
Хлоя Чжао
Земля кочевников
Победитель
Все номинанты
Реджина Кинг
Реджина Кинг
Одна ночь в Майами
Аарон Соркин
Аарон Соркин
Суд над чикагской семеркой
Эмиральд Феннел
Эмиральд Феннел
Девушка, подающая надежды
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
Манк
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Джош О’Коннор
Джош О’Коннор
Корона
Победитель
Чедвик Боузман
Чедвик Боузман
Ма Рейни: Мать блюза Posthumously.
Победитель
Все номинанты
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
Лучше звоните Солу
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Озарк
Риз Ахмед
Риз Ахмед
Звук металла
Аль Пачино
Аль Пачино
Охотники
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Манк
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Отец
Мэттью Риз
Мэттью Риз
Перри Мейсон
Тахар Рахим
Тахар Рахим
Мавританец
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Тед Лассо
Победитель
Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Борат 2
Победитель
Все номинанты
Джеймс Корден
Джеймс Корден
Выпускной
Юджин Леви
Юджин Леви
Шиттс Крик
Дон Чидл
Дон Чидл
Черный понедельник
Энди Сэмберг
Энди Сэмберг
Зависнуть в Палм-Спрингс
Николас Холт
Николас Холт
Великая
Рами Юссеф
Рами
Дев Патель
Дев Патель
История Дэвида Копперфилда
Лин-Мануэль Миранда
Лин-Мануэль Миранда
Hamilton
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Андра Дэй
Андра Дэй
Соединённые Штаты против Билли Холидей
Победитель
Все номинанты
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Ма Рейни: Мать блюза
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Земля кочевников
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Фрагменты женщины
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Девушка, подающая надежды
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Аферистка
Победитель
Все номинанты
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Эмма.
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Уйти не прощаясь
Мария Бакалова
Мария Бакалова
Борат 2
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Мьюзик
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Мавританец
Победитель
Все номинанты
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Элегия Хиллбилли
Хелен Зенгель
Хелен Зенгель
Новости со всех концов света
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Манк
Оливия Колман
Оливия Колман
Отец
Золотой глобус / Лучший сценарий
Суд над чикагской семеркой 7.8
Суд над чикагской семеркой The Trial of the Chicago 7
Аарон Соркин
Победитель
Все номинанты
Манк 7.0
Манк Mank
Jack Fincher Posthumously.
Земля кочевников 7.4
Земля кочевников Nomadland
Хлоя Чжао
Девушка, подающая надежды 7.4
Девушка, подающая надежды Promising young woman
Эмиральд Феннел
Отец 8.2
Отец The Father
Кристофер Хэмптон, Флориан Зеллер
Золотой глобус / Лучшая песня
Вся жизнь впереди 6.8
Вся жизнь впереди La vita davanti a sé / The Life Ahead
Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi For song "Io Sì (Seen)"
Победитель
Все номинанты
Иуда и чёрный мессия 7.3
Иуда и чёрный мессия Judas and the Black Messiah
H.E.R., D'Mile, Tiara Thomas For song "Fight for You"
Соединённые Штаты против Билли Холидей 6.2
Соединённые Штаты против Билли Холидей The United States vs. Billie Holiday
Raphael Saadiq, Андра Дэй For song "Tigress & Tweed"
Суд над чикагской семеркой 7.8
Суд над чикагской семеркой The Trial of the Chicago 7
Daniel Pemberton, Celeste For song "Hear My Voice"
Одна ночь в Майами 7.1
Одна ночь в Майами One Night in Miami
Лесли Одом мл., Sam Ashworth For song "Speak Now"
Одна ночь в Майами 7.1
Одна ночь в Майами One Night in Miami
Лесли Одом мл., Sam Ashworth For song "Speak Now"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Душа 8.3
Душа Soul
Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste
Победитель
Все номинанты
Манк 7.0
Манк Mank
Trent Reznor, Atticus Ross
Довод 7.3
Довод Tenet
Ludwig Göransson
Полночное небо 5.6
Полночное небо The Midnight Sky
Alexandre Desplat
Новости со всех концов света 6.9
Новости со всех концов света News of the World
James Newton Howard
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Минари 7.4
Минари Minari
Победитель
Все номинанты
Еще по одной 7.7
Еще по одной Another round / Druk
Вся жизнь впереди 6.8
Вся жизнь впереди La vita davanti a sé / The Life Ahead
Ты и я 7.1
Ты и я Deux
La Llorona La llorona
Золотой глобус / Лучший анимационный фильм
Душа 8.3
Душа Soul
Победитель
Все номинанты
Вперёд 7.8
Вперёд Onward
Легенда о волках 8.2
Легенда о волках Wolfwalkers
Путешествие на Луну 6.5
Путешествие на Луну Over the Moon
Семейка Крудс: Новоселье 7.8
Семейка Крудс: Новоселье The Croods 2
Золотой глобус / Лучшая драма
Корона 8.7
Корона The Crown
Победитель
Все номинанты
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Страна Лавкрафта
Страна Лавкрафта Lovecraft Country
Сестра Рэтчед
Сестра Рэтчед Ratched
Мандалорец 8.9
Мандалорец The Mandalorian
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Шиттс Крик 7.7
Шиттс Крик Schitt's Creek
Победитель
Все номинанты
Бортпроводница
Бортпроводница The Flight Attendant
Эмили в Париже
Эмили в Париже Emily in Paris
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Великая 6.9
Великая The Great
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Эмма Коррин
Эмма Коррин
Корона
Победитель
Все номинанты
Лора Линни
Лора Линни
Озарк
Сара Полсон
Сара Полсон
Сестра Рэтчед
Джоди Комер
Джоди Комер
Убивая Еву
Оливия Колман
Оливия Колман
Корона
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Шиттс Крик
Победитель
Все номинанты
Кейли Куоко
Кейли Куоко
Бортпроводница
Лили Коллинз
Лили Коллинз
Эмили в Париже
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Великая
Джейн Леви
Джейн Леви
Необыкновенный плейлист Зои
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Ход королевы
Ход королевы The Queen's Gambit
Победитель
Все номинанты
Голос перемен
Голос перемен Small Axe
Нормальные люди 7.5
Нормальные люди Normal People
Отыграть назад
Отыграть назад The Undoing
Неортодоксальная 7.3
Неортодоксальная Unorthodox
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Марк Руффало
Марк Руффало
Я знаю, что это правда
Победитель
Все номинанты
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Ваша честь
Итан Хоук
Итан Хоук
Птица доброго Господа
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Правило Коми
Хью Грант
Хью Грант
Отыграть назад
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Ход королевы
Победитель
Все номинанты
Шира Хаас
Шира Хаас
Неортодоксальная
Николь Кидман
Николь Кидман
Отыграть назад
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Миссис Америка
Дэйзи Эдгар-Джонс
Дэйзи Эдгар-Джонс
Нормальные люди
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джон Бойега
Джон Бойега
Голос перемен
Победитель
Все номинанты
Джим Парсонс
Джим Парсонс
Голливуд
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Правило Коми
Дэн Леви
Дэн Леви
Шиттс Крик
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Отыграть назад
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Корона
Победитель
Все номинанты
Энни Мерфи
Энни Мерфи
Шиттс Крик
Синтия Никсон
Синтия Никсон
Сестра Рэтчед
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Корона
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Озарк
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Дэниэл Калуя
Дэниэл Калуя
Иуда и чёрный мессия
Победитель
Все номинанты
Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Суд над чикагской семеркой
Джаред Лето
Джаред Лето
Дьявол в деталях
Лесли Одом мл.
Лесли Одом мл.
Одна ночь в Майами
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Последняя капля
Премия Сесиля Б. Де Милля
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Победитель
Carol Burnett Award
Norman Lear
Победитель
