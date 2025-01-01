Меню
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1979 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 27 января 1979
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Полуночный экспресс 7.8
Полуночный экспресс Midnight Express
Победитель
Все номинанты
Возвращение домой 7.3
Возвращение домой Coming Home
Охотник на оленей 8.2
Охотник на оленей The Deer Hunter
Смотреть трейлер
Незамужняя женщина 7.1
Незамужняя женщина An Unmarried Woman
Дни для жатвы 7.4
Дни для жатвы Days of Heaven
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Небеса могут подождать 6.9
Небеса могут подождать Heaven Can Wait
Победитель
Все номинанты
Бриолин 7.4
Бриолин Grease
Грязная игра 6.8
Грязная игра Foul Play
Калифорнийский отель 6.2
Калифорнийский отель California Suite
Movie Movie Movie Movie
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Майкл Чимино
Майкл Чимино
Охотник на оленей
Победитель
Все номинанты
Пол Мазурски
Незамужняя женщина
Хэл Эшби
Хэл Эшби
Возвращение домой
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Интерьеры
Алан Паркер
Алан Паркер
Полуночный экспресс
Терренс Малик
Терренс Малик
Дни для жатвы
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Джон Войт
Джон Войт
Возвращение домой
Победитель
Все номинанты
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Охотник на оленей
Грегори Пек
Грегори Пек
Мальчики из Бразилии
Брэд Дэвис
Полуночный экспресс
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Magic
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Небеса могут подождать
Победитель
Все номинанты
Чеви Чейз
Чеви Чейз
Грязная игра
Джон Траволта
Джон Траволта
Бриолин
Гэри Бьюзи
Гэри Бьюзи
История Бадди Холли
Джордж К. Скотт
Джордж К. Скотт
Movie Movie
Алан Алда
Алан Алда
В то же время, в следующем году
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Возвращение домой
Победитель
Все номинанты
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Осенняя соната
Джилл Клейберг
Незамужняя женщина
Джеральдин Пейдж
Джеральдин Пейдж
Интерьеры
Гленда Джексон
Гленда Джексон
Stevie
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Эллен Берстин
Эллен Берстин
В то же время, в следующем году Tied with Maggie Smith for California Suite (1978).
Победитель
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Калифорнийский отель Tied with Ellen Burstyn for Same Time, Next Year (1978).
Победитель
Все номинанты
Голди Хоун
Голди Хоун
Грязная игра
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Who Is Killing the Great Chefs of Europe?
Оливия Ньютон-Джон
Бриолин
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Джон Херт
Джон Херт
Полуночный экспресс
Победитель
Все номинанты
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Охотник на оленей
Дадли Мур
Грязная игра
Роберт Морли
Роберт Морли
Who Is Killing the Great Chefs of Europe?
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Возвращение домой
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Дайан Кэннон
Небеса могут подождать
Победитель
Все номинанты
Мона Уошборн
Stevie
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Охотник на оленей
Кэрол Барнетт
A Wedding
Морин Стейплтон
Морин Стейплтон
Интерьеры
Золотой глобус / Лучший сценарий
Полуночный экспресс 7.8
Полуночный экспресс Midnight Express
Оливер Стоун
Победитель
Все номинанты
Охотник на оленей 8.2
Охотник на оленей The Deer Hunter
Deric Washburn
Смотреть трейлер
Возвращение домой 7.3
Возвращение домой Coming Home
Robert C. Jones, Waldo Salt
Интерьеры 7.4
Интерьеры Interiors
Вуди Аллен
Грязная игра 6.8
Грязная игра Foul Play
Колин Хиггинс
Незамужняя женщина 7.1
Незамужняя женщина An Unmarried Woman
Пол Мазурски
Возвращение домой 7.3
Возвращение домой Coming Home
Robert C. Jones, Waldo Salt
Золотой глобус / Лучшая песня
Слава Богу, сегодня пятница 5.5
Слава Богу, сегодня пятница Thank God It's Friday
Пол Джабара Song: "Last Dance"
Победитель
Все номинанты
В то же время, в следующем году 7.2
В то же время, в следующем году Same Time, Next Year
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman Song: "The Last Time I Felt Like This"
Грязная игра 6.8
Грязная игра Foul Play
Charles Fox, Norman Gimbel Song: "Ready to Take a Chance Again"
Бриолин 7.4
Бриолин Grease
John Farrar Song: "You're the One that I Want"
Бриолин 7.4
Бриолин Grease
Бэрри Гибб Song: "Grease"
Грязная игра 6.8
Грязная игра Foul Play
Charles Fox, Norman Gimbel Song: "Ready to Take a Chance Again"
В то же время, в следующем году 7.2
В то же время, в следующем году Same Time, Next Year
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman Song: "The Last Time I Felt Like This"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Полуночный экспресс 7.8
Полуночный экспресс Midnight Express
Giorgio Moroder
Победитель
Все номинанты
Супермен 7.0
Супермен Superman
John Williams
The Children of Sanchez The Children of Sanchez
Chuck Mangione
Властелин колец 6.8
Властелин колец The Lord of the Rings
Leonard Rosenman
Смотреть трейлер
Незамужняя женщина 7.1
Незамужняя женщина An Unmarried Woman
Bill Conti
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Осенняя соната 8.3
Осенняя соната Hostsonaten / Autumn Sonata
Sweden
Победитель
Все номинанты
Смерть на Ниле 7.3
Смерть на Ниле Death on the Nile
England
Dona Flor and Her Two Husbands Dona Flor e Seus Dois Maridos
Brazil
Приготовьте ваши носовые платки 6.9
Приготовьте ваши носовые платки Preparez vos mouchoirs
France
Lemon Popsicle Eskimo Limon
Israel
A Dream of Passion Kravgi gynaikon
Greece
Золотой глобус / Лучшая драма
60 Minutes 60 Minutes
Победитель
Все номинанты
Lou Grant Lou Grant
Battlestar Galactica Battlestar Galactica
Family Family
Холокост
Холокост Holocaust
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Taxi Taxi
Победитель
Все номинанты
The Love Boat The Love Boat
All in the Family All in the Family
Three's Company Three's Company
Alice Alice
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (драма)
Майкл Мориарти
Майкл Мориарти
Холокост
Победитель
Все номинанты
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
The Rockford Files
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Lou Grant
Ричард Хэтч
Battlestar Galactica
Джон Хаусмен
The Paper Chase
Michael Landon
Little House on the Prairie
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Mork & Mindy
Победитель
Все номинанты
Джадд Херш
Джадд Херш
Taxi
Gavin MacLeod
The Love Boat
Джон Риттер
Three's Company
Алан Алда
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Розмари Харрис
Холокост
Победитель
Все номинанты
Кристи МакНикол
Family
Сэда Томпсон
Family
Kate Jackson
Charlie's Angels
Ли Ремик
Ли Ремик
Wheels
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Линда Лавин
Alice
Победитель
Все номинанты
Джин Стэплтон
All in the Family
Кэрол Барнетт
The Carol Burnett Show
Пенни Маршалл
Пенни Маршалл
Laverne & Shirley
Suzanne Somers
Three's Company
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
A Family Upside Down A Family Upside Down
Победитель
Все номинанты
The Bastard The Bastard
Ziegfeld: The Man and His Women Ziegfeld: The Man and His Women
Little Women Little Women
First, You Cry First You Cry
The Immigrants The Immigrants
A Question of Love A Question of Love
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Norman Fell
Three's Company
Победитель
Все номинанты
Pat Harrington Jr.
One Day at a Time
Джефф Конэвей
Taxi
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Taxi
Andy Kaufman
Taxi
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Полли Холлидэй
Alice
Победитель
Все номинанты
Джули Кэвнер
Джули Кэвнер
Rhoda
Одра Линдли
Three's Company
Мэрилу Хеннер
Taxi
Nancy Walker
Rhoda
Linda Kelsey
Lou Grant
Золотой глобус / Best Motion Picture Acting Debut - Female
Полуночный экспресс 7.8
Полуночный экспресс Midnight Express
Айрин Миракл
Победитель
Все номинанты
Slow Dancing in the Big City Slow Dancing in the Big City
Anne Ditchburn
Girlfriends Girlfriends
Anita Skinner
Corvette Summer Corvette Summer
Энни Поттс
На юг 6.2
На юг Goin' South
Мэри Стинберген
Золотой глобус / Best Motion Picture Acting Debut - Male
Полуночный экспресс 7.8
Полуночный экспресс Midnight Express
Брэд Дэвис
Победитель
Все номинанты
King of the Gypsies King of the Gypsies
Эрик Робертс
The Boys in Company C The Boys in Company C
Эндрю Стивенс
Movie Movie Movie Movie
Гарри Хэмлин
Грязная игра 6.8
Грязная игра Foul Play
Чеви Чейз
Uncle Joe Shannon Uncle Joe Shannon
Даг МакКуин
Премия Сесиля Б. Де Милля
Люсиль Болл
Победитель
Miss Golden Globe
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Джон Траволта
Джон Траволта
Победитель
