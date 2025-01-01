Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Золотой глобус
События
Золотой глобус 1979
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1979 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
27 января 1979
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.8
Полуночный экспресс
Midnight Express
Победитель
Все номинанты
7.3
Возвращение домой
Coming Home
8.2
Охотник на оленей
The Deer Hunter
Смотреть трейлер
7.1
Незамужняя женщина
An Unmarried Woman
7.4
Дни для жатвы
Days of Heaven
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
6.9
Небеса могут подождать
Heaven Can Wait
Победитель
Все номинанты
7.4
Бриолин
Grease
6.8
Грязная игра
Foul Play
6.2
Калифорнийский отель
California Suite
Movie Movie
Movie Movie
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Майкл Чимино
Охотник на оленей
Победитель
Все номинанты
Пол Мазурски
Незамужняя женщина
Хэл Эшби
Возвращение домой
Вуди Аллен
Интерьеры
Алан Паркер
Полуночный экспресс
Терренс Малик
Дни для жатвы
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Джон Войт
Возвращение домой
Победитель
Все номинанты
Роберт Де Ниро
Охотник на оленей
Грегори Пек
Мальчики из Бразилии
Брэд Дэвис
Полуночный экспресс
Энтони Хопкинс
Magic
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Уоррен Битти
Небеса могут подождать
Победитель
Все номинанты
Чеви Чейз
Грязная игра
Джон Траволта
Бриолин
Гэри Бьюзи
История Бадди Холли
Джордж К. Скотт
Movie Movie
Алан Алда
В то же время, в следующем году
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Джейн Фонда
Возвращение домой
Победитель
Все номинанты
Ингрид Бергман
Осенняя соната
Джилл Клейберг
Незамужняя женщина
Джеральдин Пейдж
Интерьеры
Гленда Джексон
Stevie
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Эллен Берстин
В то же время, в следующем году
Tied with Maggie Smith for California Suite (1978).
Победитель
Мэгги Смит
Калифорнийский отель
Tied with Ellen Burstyn for Same Time, Next Year (1978).
Победитель
Все номинанты
Голди Хоун
Грязная игра
Жаклин Биссет
Who Is Killing the Great Chefs of Europe?
Оливия Ньютон-Джон
Бриолин
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Джон Херт
Полуночный экспресс
Победитель
Все номинанты
Кристофер Уокен
Охотник на оленей
Дадли Мур
Грязная игра
Роберт Морли
Who Is Killing the Great Chefs of Europe?
Брюс Дерн
Возвращение домой
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Дайан Кэннон
Небеса могут подождать
Победитель
Все номинанты
Мона Уошборн
Stevie
Мэрил Стрип
Охотник на оленей
Кэрол Барнетт
A Wedding
Морин Стейплтон
Интерьеры
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.8
Полуночный экспресс
Midnight Express
Оливер Стоун
Победитель
Все номинанты
8.2
Охотник на оленей
The Deer Hunter
Deric Washburn
Смотреть трейлер
7.3
Возвращение домой
Coming Home
Robert C. Jones, Waldo Salt
7.4
Интерьеры
Interiors
Вуди Аллен
6.8
Грязная игра
Foul Play
Колин Хиггинс
7.1
Незамужняя женщина
An Unmarried Woman
Пол Мазурски
7.3
Возвращение домой
Coming Home
Robert C. Jones, Waldo Salt
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
5.5
Слава Богу, сегодня пятница
Thank God It's Friday
Пол Джабара
Song: "Last Dance"
Победитель
Все номинанты
7.2
В то же время, в следующем году
Same Time, Next Year
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman
Song: "The Last Time I Felt Like This"
6.8
Грязная игра
Foul Play
Charles Fox, Norman Gimbel
Song: "Ready to Take a Chance Again"
7.4
Бриолин
Grease
John Farrar
Song: "You're the One that I Want"
7.4
Бриолин
Grease
Бэрри Гибб
Song: "Grease"
6.8
Грязная игра
Foul Play
Charles Fox, Norman Gimbel
Song: "Ready to Take a Chance Again"
7.2
В то же время, в следующем году
Same Time, Next Year
Marilyn Bergman, Marvin Hamlisch, Alan Bergman
Song: "The Last Time I Felt Like This"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
7.8
Полуночный экспресс
Midnight Express
Giorgio Moroder
Победитель
Все номинанты
7.0
Супермен
Superman
John Williams
The Children of Sanchez
The Children of Sanchez
Chuck Mangione
6.8
Властелин колец
The Lord of the Rings
Leonard Rosenman
Смотреть трейлер
7.1
Незамужняя женщина
An Unmarried Woman
Bill Conti
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
8.3
Осенняя соната
Hostsonaten / Autumn Sonata
Sweden
Победитель
Все номинанты
7.3
Смерть на Ниле
Death on the Nile
England
Dona Flor and Her Two Husbands
Dona Flor e Seus Dois Maridos
Brazil
6.9
Приготовьте ваши носовые платки
Preparez vos mouchoirs
France
Lemon Popsicle
Eskimo Limon
Israel
A Dream of Passion
Kravgi gynaikon
Greece
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
60 Minutes
60 Minutes
Победитель
Все номинанты
Lou Grant
Lou Grant
Battlestar Galactica
Battlestar Galactica
Family
Family
Холокост
Holocaust
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Taxi
Taxi
Победитель
Все номинанты
The Love Boat
The Love Boat
All in the Family
All in the Family
Three's Company
Three's Company
Alice
Alice
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (драма)
Майкл Мориарти
Холокост
Победитель
Все номинанты
Джеймс Гарнер
The Rockford Files
Эдвард Эснер
Lou Grant
Ричард Хэтч
Battlestar Galactica
Джон Хаусмен
The Paper Chase
Michael Landon
Little House on the Prairie
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Робин Уильямс
Mork & Mindy
Победитель
Все номинанты
Джадд Херш
Taxi
Gavin MacLeod
The Love Boat
Джон Риттер
Three's Company
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Розмари Харрис
Холокост
Победитель
Все номинанты
Кристи МакНикол
Family
Сэда Томпсон
Family
Kate Jackson
Charlie's Angels
Ли Ремик
Wheels
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Линда Лавин
Alice
Победитель
Все номинанты
Джин Стэплтон
All in the Family
Кэрол Барнетт
The Carol Burnett Show
Пенни Маршалл
Laverne & Shirley
Suzanne Somers
Three's Company
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
A Family Upside Down
A Family Upside Down
Победитель
Все номинанты
The Bastard
The Bastard
Ziegfeld: The Man and His Women
Ziegfeld: The Man and His Women
Little Women
Little Women
First, You Cry
First You Cry
The Immigrants
The Immigrants
A Question of Love
A Question of Love
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Norman Fell
Three's Company
Победитель
Все номинанты
Pat Harrington Jr.
One Day at a Time
Джефф Конэвей
Taxi
Дэнни ДеВито
Taxi
Andy Kaufman
Taxi
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Полли Холлидэй
Alice
Победитель
Все номинанты
Джули Кэвнер
Rhoda
Одра Линдли
Three's Company
Мэрилу Хеннер
Taxi
Nancy Walker
Rhoda
Linda Kelsey
Lou Grant
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Motion Picture Acting Debut - Female
7.8
Полуночный экспресс
Midnight Express
Айрин Миракл
Победитель
Все номинанты
Slow Dancing in the Big City
Slow Dancing in the Big City
Anne Ditchburn
Girlfriends
Girlfriends
Anita Skinner
Corvette Summer
Corvette Summer
Энни Поттс
6.2
На юг
Goin' South
Мэри Стинберген
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Motion Picture Acting Debut - Male
7.8
Полуночный экспресс
Midnight Express
Брэд Дэвис
Победитель
Все номинанты
King of the Gypsies
King of the Gypsies
Эрик Робертс
The Boys in Company C
The Boys in Company C
Эндрю Стивенс
Movie Movie
Movie Movie
Гарри Хэмлин
6.8
Грязная игра
Foul Play
Чеви Чейз
Uncle Joe Shannon
Uncle Joe Shannon
Даг МакКуин
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Люсиль Болл
Победитель
Miss Golden Globe
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Джейн Фонда
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Джон Траволта
Победитель
Год проведения
Золотой глобус 2025
Золотой глобус 2024
Золотой глобус 2023
Золотой глобус 2022
Золотой глобус 2021
Золотой глобус 2020
Показать все
Золотой глобус 2020
Золотой глобус 2018
Золотой глобус 2017
Золотой глобус 2016
Золотой глобус 2015
Золотой глобус 2014
Золотой глобус 2013
Золотой глобус 2012
Золотой глобус 2011
Золотой глобус 2010
Золотой глобус 2009
Золотой глобус 2008
Золотой глобус 2007
Золотой глобус 2006
Золотой глобус 2005
Золотой глобус 2004
Золотой глобус 2003
Золотой глобус 2002
Золотой глобус 2001
Золотой глобус 2000
Золотой глобус 1999
Золотой глобус 1998
Золотой глобус 1997
Золотой глобус 1996
Золотой глобус 1995
Золотой глобус 1994
Золотой глобус 1993
Золотой глобус 1992
Золотой глобус 1991
Золотой глобус 1990
Золотой глобус 1989
Золотой глобус 1988
Золотой глобус 1987
Золотой глобус 1986
Золотой глобус 1985
Золотой глобус 1984
Золотой глобус 1983
Золотой глобус 1982
Золотой глобус 1981
Золотой глобус 1980
Золотой глобус 1979
Золотой глобус 1978
Золотой глобус 1977
Золотой глобус 1976
Золотой глобус 1975
Золотой глобус 1974
Золотой глобус 1973
Золотой глобус 1972
Золотой глобус 1971
Золотой глобус 1970
Золотой глобус 1969
Золотой глобус 1968
Золотой глобус 1967
Золотой глобус 1966
Золотой глобус 1965
Золотой глобус 1964
Золотой глобус 1963
Золотой глобус 1962
Золотой глобус 1961
Золотой глобус 1960
Золотой глобус 1959
Золотой глобус 1958
Золотой глобус 1957
Золотой глобус 1956
Золотой глобус 1955
Золотой глобус 1954
Золотой глобус 1953
Золотой глобус 1952
Золотой глобус 1951
Золотой глобус 1950
Золотой глобус 1949
Золотой глобус 1948
Золотой глобус 1947
Золотой глобус 1946
Золотой глобус 1945
Золотой глобус 1944
Номинации
Best Director, Motion Picture
Best Motion Picture, Animated
Best Motion Picture, Drama
Best Motion Picture, Musical or Comedy
Best Motion Picture, Non-English Language
Best Original Score, Motion Picture
Показать все
Best Original Song, Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Best Screenplay, Motion Picture
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Best Television Series, Drama
Best Television Series, Musical or Comedy
Cinematic and Box Office Achievement
Лучший фильм (драма)
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Лучший режиссёр
Лучшая мужская роль (драма)
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Лучшая женская роль (драма)
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Лучший актёр второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший сценарий
Лучшая песня
Лучшая музыка к фильму
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший анимационный фильм
Лучшая драма
Лучшая комедия/мюзикл
Лучший актёр сериала (драма)
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Лучшая актриса сериала (драма)
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
Best Actor
Best Actress
Best Cinematography
Best Cinematography - Black and White
Best Cinematography - Color
Best Documentary
Best Documentary Film
Best Documentary of Historical Interest
Best English-Language Foreign Film
Best Film Promoting International Understanding
Best International News Coverage
Best Motion Picture Acting Debut - Female
Best Motion Picture Acting Debut - Male
Best Outdoor Drama
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Best Picture
Best TV Producer/Director
Best TV Program
Best TV Show
Best TV Show - Variety
Best TV Special
Best TV Star - Female
Best TV Star - Male
Best Television Special - Variety or Musical
Best World Entertainment Through Musical Films
Foreign Newcomer - Female
Foreign Newcomer - Male
Most Promising Newcomer
Most Promising Newcomer - Female
Most Promising Newcomer - Male
New Star of the Year in a Motion Picture
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Телевизионные достижения
Премия Сесиля Б. Де Милля
Carol Burnett Award
Honor Award
Special Merit Award
Silver Globe / Best Foreign-Language Foreign Film
Special Journalistic Merit Award
Outstanding Merit
Hollywood Citizenship Award
Special Achievement Award
Mr. Golden Globe
Henrietta Award / World Film Favorite
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Samuel Goldwyn Award
Miss Golden Globe
Special Award
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667