Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 1989

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1989 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 28 января 1989
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Человек дождя 8.1
Человек дождя Rain Man
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Бег на месте 7.6
Бег на месте Running on Empty
Невыносимая легкость бытия 6.6
Невыносимая легкость бытия The Unbearable Lightness of Being
Гориллы в тумане 7.2
Гориллы в тумане Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey
Миссисипи в огне 6.9
Миссисипи в огне Mississippi Burning
Крик во тьме 6.9
Крик во тьме A Cry in the Dark
Турист поневоле 6.7
Турист поневоле The Accidental Tourist
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Деловая женщина 6.8
Деловая женщина Working Girl
Победитель
Все номинанты
Успеть до полуночи 7.5
Успеть до полуночи Midnight Run
Кто подставил кролика Роджера 8.2
Кто подставил кролика Роджера Who Framed Roger Rabbit?
Большой 7.6
Большой Big
Рыбка по имени Ванда 7.5
Рыбка по имени Ванда A Fish Called Wanda
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Птица
Победитель
Все номинанты
Майк Николс
Майк Николс
Деловая женщина
Алан Паркер
Алан Паркер
Миссисипи в огне
Сидни Люмет
Сидни Люмет
Бег на месте
Барри Левинсон
Барри Левинсон
Человек дождя
Фред Скеписи
Крик во тьме
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Человек дождя
Победитель
Рон Перлман
Рон Перлман
Beauty and the Beast
Победитель
Все номинанты
Корбин Бернсен
Корбин Бернсен
L.A. Law
Том Халс
Dominick and Eugene
Кен Уол
Wiseguy
Эдвард Джеймс Олмос
Эдвард Джеймс Олмос
Выстоять и сделать
Гарри Хэмлин
L.A. Law
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Птица
Кэррол О’Коннор
In the Heat of the Night
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Миссисипи в огне
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джадд Херш
Джадд Херш
Dear John Tied with Richard Mulligan for Empty Nest (1988) and Michael J. Fox for Family Ties (1982).
Победитель
Ричард Маллиган
Empty Nest Tied with Judd Hirsch for Dear John (1988) and Michael J. Fox for Family Ties (1982).
Победитель
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Большой
Победитель
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Family Ties Tied with Judd Hirsch for Dear John (1988) and Richard Mulligan for Empty Nest (1988).
Победитель
Все номинанты
Джон Гудман
Джон Гудман
Roseanne
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Отпетые мошенники
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Кто подставил кролика Роджера
Джон Клиз
Джон Клиз
Рыбка по имени Ванда
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Cheers
Тони Данца
Who's the Boss?
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Успеть до полуночи
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Обвиняемые Tied with Sigourney Weaver for Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey (1988) and Shirley MacLaine for Madame Sousatzka (1988).
Победитель
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Гориллы в тумане Tied with Shirley MacLaine for Madame Sousatzka (1988) and Jodie Foster for The Accused (1988).
Победитель
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Madame Sousatzka Tied with Sigourney Weaver for Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey (1988) and Jodie Foster for The Accused (1988). Shirley MacLaine was not present at the awards ceremony.
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Крик во тьме
Кристин Лати
Бег на месте
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Мелани Гриффит
Мелани Гриффит
Деловая женщина
Победитель
Все номинанты
Эми Ирвинг
Эми Ирвинг
Crossing Delancey
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Дархэмские быки
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Замужем за мафией
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Рыбка по имени Ванда
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Деловая женщина
Победитель
Все номинанты
Барбара Херши
Барбара Херши
Последнее искушение Христа
Лена Олин
Лена Олин
Невыносимая легкость бытия
Дайан Венора
Дайан Венора
Птица
Соня Брага
Соня Брага
Moon Over Parador
Золотой глобус / Лучший сценарий
Бег на месте 7.6
Бег на месте Running on Empty
Наоми Фонер
Победитель
Все номинанты
Человек дождя 8.1
Человек дождя Rain Man
Ron Bass, Barry Morrow
Смотреть трейлер
Миссисипи в огне 6.9
Миссисипи в огне Mississippi Burning
Крис Джеролмо
Крик во тьме 6.9
Крик во тьме A Cry in the Dark
Robert Caswell, Фред Скеписи
Крик во тьме 6.9
Крик во тьме A Cry in the Dark
Robert Caswell, Фред Скеписи
Человек дождя 8.1
Человек дождя Rain Man
Ron Bass, Barry Morrow
Смотреть трейлер
Деловая женщина 6.8
Деловая женщина Working Girl
Кевин Уэйд
Золотой глобус / Лучшая песня
Бастер 5.8
Бастер Buster
Фил Коллинз, Lamont Dozier Song: "Two Hearts". Tied with "Let the River Run" from Working Girl (1988).
Победитель
Деловая женщина 6.8
Деловая женщина Working Girl
Carly Simon Song: "Let the River Run". Tied with "Two Hearts" from Buster (1988).
Победитель
Бастер 5.8
Бастер Buster
Фил Коллинз, Lamont Dozier Song: "Two Hearts". Tied with "Let the River Run" from Working Girl (1988).
Победитель
Все номинанты
Дархэмские быки 7.1
Дархэмские быки Bull Durham
Johnny Mercer, Bernard Hanighen, Gordon Jenkins Song: "When a Woman Loves a Man"
Дархэмские быки 7.1
Дархэмские быки Bull Durham
Johnny Mercer, Bernard Hanighen, Gordon Jenkins Song: "When a Woman Loves a Man"
Оливер и компания 6.9
Оливер и компания Oliver & Company
Charlie Midnight, Dan Hartman Song: "Why Should I Worry?"
Близнецы 6.9
Близнецы Twins
Skip Scarborough Song: "Twins"
Коктейль 6.3
Коктейль Cocktail
Mike Love, Скотт МакКензи, Terry Melcher, John Phillips Song: "Kokomo"
Оливер и компания 6.9
Оливер и компания Oliver & Company
Charlie Midnight, Dan Hartman Song: "Why Should I Worry?"
Коктейль 6.3
Коктейль Cocktail
Mike Love, Скотт МакКензи, Terry Melcher, John Phillips Song: "Kokomo"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Гориллы в тумане 7.2
Гориллы в тумане Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey
Maurice Jarre
Победитель
Все номинанты
Турист поневоле 6.7
Турист поневоле The Accidental Tourist
John Williams
Последнее искушение Христа 7.1
Последнее искушение Христа The Last Temptation of Christ
Питер Габриел
Madame Sousatzka Madame Sousatzka
Gerald Gouriet
Война на бобовом поле Милагро 6.8
Война на бобовом поле Милагро The Milagro Beanfield War
Dave Grusin
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Пелле завоеватель 7.7
Пелле завоеватель Pelle the Conqueror / Pelle erobreren
Denmark
Победитель
Все номинанты
Салам, Бомбей 7.9
Салам, Бомбей Salaam Bombay!
India
Хануссен 6.4
Хануссен Hanussen
West Germany
Женщины на грани нервного срыва 7.0
Женщины на грани нервного срыва Mujeres al borde de un ataque de nervios
Spain
Пир Бабетты 7.8
Пир Бабетты Babettes gæstebud
Denmark
Золотой глобус / Лучшая драма
Thirtysomething Thirtysomething
Победитель
Все номинанты
L.A. Law L.A. Law
Она написала убийство
Она написала убийство Murder, She Wrote
Wiseguy Wiseguy
Beauty and the Beast Beauty and the Beast
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
The Wonder Years The Wonder Years
Победитель
Все номинанты
Murphy Brown Murphy Brown
Roseanne Roseanne
Cheers Cheers
The Golden Girls The Golden Girls
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Jill Eikenberry
L.A. Law
Победитель
Все номинанты
Линда Хэмилтон
Линда Хэмилтон
Beauty and the Beast
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Она написала убийство
Sharon Gless
Cagney & Lacey
Susan Dey
L.A. Law
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Murphy Brown
Победитель
Все номинанты
Бетти Уайт
Бетти Уайт
The Golden Girls
Розанна Арнольд
Roseanne
Беатрис Артур
The Golden Girls
Трейси Ульман
Трейси Ульман
The Tracey Ullman Show
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
War and Remembrance War and Remembrance
Победитель
Все номинанты
The Murder of Mary Phagan The Murder of Mary Phagan
The Tenth Man The Tenth Man
Hemingway Hemingway
Jack the Ripper Jack the Ripper
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Энн Джиллиан
The Ann Jillian Story
Победитель
Все номинанты
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
A Man for All Seasons
ДжоБет Уильямс
ДжоБет Уильямс
Baby M
Джейн Сеймур
Джейн Сеймур
The Woman He Loved
Джейн Сеймур
Джейн Сеймур
War and Remembrance
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джон Гилгуд
Джон Гилгуд
War and Remembrance Tied with Barry Bostwick for War and Remembrance (1988).
Победитель
Бэрри Боствик
War and Remembrance Tied with John Gielgud for War and Remembrance (1988).
Победитель
Стейси Кич
Стейси Кич
Hemingway Tied with Michael Caine for Jack the Ripper (1988).
Победитель
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Jack the Ripper Tied with Stacy Keach for Hemingway (1988).
Победитель
Все номинанты
Кирк Кэмерон
Growing Pains
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
The Tenth Man
Ричард Чемберлен
Ричард Чемберлен
The Bourne Identity
Джек Леммон
Джек Леммон
The Murder of Mary Phagan
Дерек Джекоби
Дерек Джекоби
The Tenth Man
Ларри Дрэйк
L.A. Law
Эдвард Джеймс Олмос
Эдвард Джеймс Олмос
Miami Vice
Арманд Ассанте
Арманд Ассанте
Jack the Ripper
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Who's the Boss? Who's the Boss?
Кэтрин Хелмонд
Победитель
Who's the Boss? Who's the Boss?
Кэтрин Хелмонд
Победитель
Все номинанты
227 227
Джеки Гарри
Baja Oklahoma Baja Oklahoma
Свузи Кёрц
L.A. Law L.A. Law
Сьюзан Руттан
Cheers Cheers
Ри Перлман
227 227
Джеки Гарри
Cheers Cheers
Ри Перлман
Baja Oklahoma Baja Oklahoma
Свузи Кёрц
L.A. Law L.A. Law
Сьюзан Руттан
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Такер: Человек и его мечта
Победитель
Все номинанты
Рауль Хулиа
Moon Over Parador
Ривер Феникс
Ривер Феникс
Бег на месте
Алек Гиннесс
Крошка Доррит
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Clara's Heart
Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс
Выстоять и сделать
Премия Сесиля Б. Де Милля
Дорис Дэй
Победитель
Miss Golden Globe
Kyle Aletter
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше