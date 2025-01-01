Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Золотой глобус
События
Золотой глобус 1989
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1989 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
28 января 1989
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
8.1
Человек дождя
Rain Man
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.6
Бег на месте
Running on Empty
6.6
Невыносимая легкость бытия
The Unbearable Lightness of Being
7.2
Гориллы в тумане
Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey
6.9
Миссисипи в огне
Mississippi Burning
6.9
Крик во тьме
A Cry in the Dark
6.7
Турист поневоле
The Accidental Tourist
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
6.8
Деловая женщина
Working Girl
Победитель
Все номинанты
7.5
Успеть до полуночи
Midnight Run
8.2
Кто подставил кролика Роджера
Who Framed Roger Rabbit?
7.6
Большой
Big
7.5
Рыбка по имени Ванда
A Fish Called Wanda
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Клинт Иствуд
Птица
Победитель
Все номинанты
Майк Николс
Деловая женщина
Алан Паркер
Миссисипи в огне
Сидни Люмет
Бег на месте
Барри Левинсон
Человек дождя
Фред Скеписи
Крик во тьме
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Дастин Хоффман
Человек дождя
Победитель
Рон Перлман
Beauty and the Beast
Победитель
Все номинанты
Корбин Бернсен
L.A. Law
Том Халс
Dominick and Eugene
Кен Уол
Wiseguy
Эдвард Джеймс Олмос
Выстоять и сделать
Гарри Хэмлин
L.A. Law
Форест Уитакер
Птица
Кэррол О’Коннор
In the Heat of the Night
Джин Хэкмен
Миссисипи в огне
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джадд Херш
Dear John
Tied with Richard Mulligan for Empty Nest (1988) and Michael J. Fox for Family Ties (1982).
Победитель
Ричард Маллиган
Empty Nest
Tied with Judd Hirsch for Dear John (1988) and Michael J. Fox for Family Ties (1982).
Победитель
Том Хэнкс
Большой
Победитель
Майкл Джей Фокс
Family Ties
Tied with Judd Hirsch for Dear John (1988) and Richard Mulligan for Empty Nest (1988).
Победитель
Все номинанты
Джон Гудман
Roseanne
Майкл Кейн
Отпетые мошенники
Боб Хоскинс
Кто подставил кролика Роджера
Джон Клиз
Рыбка по имени Ванда
Тед Дэнсон
Cheers
Тони Данца
Who's the Boss?
Роберт Де Ниро
Успеть до полуночи
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Джоди Фостер
Обвиняемые
Tied with Sigourney Weaver for Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey (1988) and Shirley MacLaine for Madame Sousatzka (1988).
Победитель
Сигурни Уивер
Гориллы в тумане
Tied with Shirley MacLaine for Madame Sousatzka (1988) and Jodie Foster for The Accused (1988).
Победитель
Ширли МакЛэйн
Madame Sousatzka
Tied with Sigourney Weaver for Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey (1988) and Jodie Foster for The Accused (1988). Shirley MacLaine was not present at the awards ceremony.
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Крик во тьме
Кристин Лати
Бег на месте
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Мелани Гриффит
Деловая женщина
Победитель
Все номинанты
Эми Ирвинг
Crossing Delancey
Сьюзен Сарандон
Дархэмские быки
Мишель Пфайффер
Замужем за мафией
Джейми Ли Кертис
Рыбка по имени Ванда
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Сигурни Уивер
Деловая женщина
Победитель
Все номинанты
Барбара Херши
Последнее искушение Христа
Лена Олин
Невыносимая легкость бытия
Дайан Венора
Птица
Соня Брага
Moon Over Parador
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.6
Бег на месте
Running on Empty
Наоми Фонер
Победитель
Все номинанты
8.1
Человек дождя
Rain Man
Ron Bass, Barry Morrow
Смотреть трейлер
6.9
Миссисипи в огне
Mississippi Burning
Крис Джеролмо
6.9
Крик во тьме
A Cry in the Dark
Robert Caswell, Фред Скеписи
6.9
Крик во тьме
A Cry in the Dark
Robert Caswell, Фред Скеписи
8.1
Человек дождя
Rain Man
Ron Bass, Barry Morrow
Смотреть трейлер
6.8
Деловая женщина
Working Girl
Кевин Уэйд
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
5.8
Бастер
Buster
Фил Коллинз, Lamont Dozier
Song: "Two Hearts". Tied with "Let the River Run" from Working Girl (1988).
Победитель
6.8
Деловая женщина
Working Girl
Carly Simon
Song: "Let the River Run". Tied with "Two Hearts" from Buster (1988).
Победитель
5.8
Бастер
Buster
Фил Коллинз, Lamont Dozier
Song: "Two Hearts". Tied with "Let the River Run" from Working Girl (1988).
Победитель
Все номинанты
7.1
Дархэмские быки
Bull Durham
Johnny Mercer, Bernard Hanighen, Gordon Jenkins
Song: "When a Woman Loves a Man"
7.1
Дархэмские быки
Bull Durham
Johnny Mercer, Bernard Hanighen, Gordon Jenkins
Song: "When a Woman Loves a Man"
6.9
Оливер и компания
Oliver & Company
Charlie Midnight, Dan Hartman
Song: "Why Should I Worry?"
6.9
Близнецы
Twins
Skip Scarborough
Song: "Twins"
6.3
Коктейль
Cocktail
Mike Love, Скотт МакКензи, Terry Melcher, John Phillips
Song: "Kokomo"
6.9
Оливер и компания
Oliver & Company
Charlie Midnight, Dan Hartman
Song: "Why Should I Worry?"
6.3
Коктейль
Cocktail
Mike Love, Скотт МакКензи, Terry Melcher, John Phillips
Song: "Kokomo"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
7.2
Гориллы в тумане
Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey
Maurice Jarre
Победитель
Все номинанты
6.7
Турист поневоле
The Accidental Tourist
John Williams
7.1
Последнее искушение Христа
The Last Temptation of Christ
Питер Габриел
Madame Sousatzka
Madame Sousatzka
Gerald Gouriet
6.8
Война на бобовом поле Милагро
The Milagro Beanfield War
Dave Grusin
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.7
Пелле завоеватель
Pelle the Conqueror / Pelle erobreren
Denmark
Победитель
Все номинанты
7.9
Салам, Бомбей
Salaam Bombay!
India
6.4
Хануссен
Hanussen
West Germany
7.0
Женщины на грани нервного срыва
Mujeres al borde de un ataque de nervios
Spain
7.8
Пир Бабетты
Babettes gæstebud
Denmark
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
Thirtysomething
Thirtysomething
Победитель
Все номинанты
L.A. Law
L.A. Law
Она написала убийство
Murder, She Wrote
Wiseguy
Wiseguy
Beauty and the Beast
Beauty and the Beast
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
The Wonder Years
The Wonder Years
Победитель
Все номинанты
Murphy Brown
Murphy Brown
Roseanne
Roseanne
Cheers
Cheers
The Golden Girls
The Golden Girls
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Jill Eikenberry
L.A. Law
Победитель
Все номинанты
Линда Хэмилтон
Beauty and the Beast
Анджела Лэнсбери
Она написала убийство
Sharon Gless
Cagney & Lacey
Susan Dey
L.A. Law
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Кэндис Берген
Murphy Brown
Победитель
Все номинанты
Бетти Уайт
The Golden Girls
Розанна Арнольд
Roseanne
Беатрис Артур
The Golden Girls
Трейси Ульман
The Tracey Ullman Show
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
War and Remembrance
War and Remembrance
Победитель
Все номинанты
The Murder of Mary Phagan
The Murder of Mary Phagan
The Tenth Man
The Tenth Man
Hemingway
Hemingway
Jack the Ripper
Jack the Ripper
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Энн Джиллиан
The Ann Jillian Story
Победитель
Все номинанты
Ванесса Редгрейв
A Man for All Seasons
ДжоБет Уильямс
Baby M
Джейн Сеймур
The Woman He Loved
Джейн Сеймур
War and Remembrance
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джон Гилгуд
War and Remembrance
Tied with Barry Bostwick for War and Remembrance (1988).
Победитель
Бэрри Боствик
War and Remembrance
Tied with John Gielgud for War and Remembrance (1988).
Победитель
Стейси Кич
Hemingway
Tied with Michael Caine for Jack the Ripper (1988).
Победитель
Майкл Кейн
Jack the Ripper
Tied with Stacy Keach for Hemingway (1988).
Победитель
Все номинанты
Кирк Кэмерон
Growing Pains
Энтони Хопкинс
The Tenth Man
Ричард Чемберлен
The Bourne Identity
Джек Леммон
The Murder of Mary Phagan
Дерек Джекоби
The Tenth Man
Ларри Дрэйк
L.A. Law
Эдвард Джеймс Олмос
Miami Vice
Арманд Ассанте
Jack the Ripper
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Who's the Boss?
Who's the Boss?
Кэтрин Хелмонд
Победитель
Who's the Boss?
Who's the Boss?
Кэтрин Хелмонд
Победитель
Все номинанты
227
227
Джеки Гарри
Baja Oklahoma
Baja Oklahoma
Свузи Кёрц
L.A. Law
L.A. Law
Сьюзан Руттан
Cheers
Cheers
Ри Перлман
227
227
Джеки Гарри
Cheers
Cheers
Ри Перлман
Baja Oklahoma
Baja Oklahoma
Свузи Кёрц
L.A. Law
L.A. Law
Сьюзан Руттан
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Мартин Ландау
Такер: Человек и его мечта
Победитель
Все номинанты
Рауль Хулиа
Moon Over Parador
Ривер Феникс
Бег на месте
Алек Гиннесс
Крошка Доррит
Нил Патрик Харрис
Clara's Heart
Лу Даймонд Филлипс
Выстоять и сделать
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Дорис Дэй
Победитель
Miss Golden Globe
Kyle Aletter
Победитель
Год проведения
Золотой глобус 2025
Золотой глобус 2024
Золотой глобус 2023
Золотой глобус 2022
Золотой глобус 2021
Золотой глобус 2020
Показать все
Золотой глобус 2020
Золотой глобус 2018
Золотой глобус 2017
Золотой глобус 2016
Золотой глобус 2015
Золотой глобус 2014
Золотой глобус 2013
Золотой глобус 2012
Золотой глобус 2011
Золотой глобус 2010
Золотой глобус 2009
Золотой глобус 2008
Золотой глобус 2007
Золотой глобус 2006
Золотой глобус 2005
Золотой глобус 2004
Золотой глобус 2003
Золотой глобус 2002
Золотой глобус 2001
Золотой глобус 2000
Золотой глобус 1999
Золотой глобус 1998
Золотой глобус 1997
Золотой глобус 1996
Золотой глобус 1995
Золотой глобус 1994
Золотой глобус 1993
Золотой глобус 1992
Золотой глобус 1991
Золотой глобус 1990
Золотой глобус 1989
Золотой глобус 1988
Золотой глобус 1987
Золотой глобус 1986
Золотой глобус 1985
Золотой глобус 1984
Золотой глобус 1983
Золотой глобус 1982
Золотой глобус 1981
Золотой глобус 1980
Золотой глобус 1979
Золотой глобус 1978
Золотой глобус 1977
Золотой глобус 1976
Золотой глобус 1975
Золотой глобус 1974
Золотой глобус 1973
Золотой глобус 1972
Золотой глобус 1971
Золотой глобус 1970
Золотой глобус 1969
Золотой глобус 1968
Золотой глобус 1967
Золотой глобус 1966
Золотой глобус 1965
Золотой глобус 1964
Золотой глобус 1963
Золотой глобус 1962
Золотой глобус 1961
Золотой глобус 1960
Золотой глобус 1959
Золотой глобус 1958
Золотой глобус 1957
Золотой глобус 1956
Золотой глобус 1955
Золотой глобус 1954
Золотой глобус 1953
Золотой глобус 1952
Золотой глобус 1951
Золотой глобус 1950
Золотой глобус 1949
Золотой глобус 1948
Золотой глобус 1947
Золотой глобус 1946
Золотой глобус 1945
Золотой глобус 1944
Номинации
Best Director, Motion Picture
Best Motion Picture, Animated
Best Motion Picture, Drama
Best Motion Picture, Musical or Comedy
Best Motion Picture, Non-English Language
Best Original Score, Motion Picture
Показать все
Best Original Song, Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Best Screenplay, Motion Picture
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Best Television Series, Drama
Best Television Series, Musical or Comedy
Cinematic and Box Office Achievement
Лучший фильм (драма)
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Лучший режиссёр
Лучшая мужская роль (драма)
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Лучшая женская роль (драма)
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Лучший актёр второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший сценарий
Лучшая песня
Лучшая музыка к фильму
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший анимационный фильм
Лучшая драма
Лучшая комедия/мюзикл
Лучший актёр сериала (драма)
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Лучшая актриса сериала (драма)
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
Best Actor
Best Actress
Best Cinematography
Best Cinematography - Black and White
Best Cinematography - Color
Best Documentary
Best Documentary Film
Best Documentary of Historical Interest
Best English-Language Foreign Film
Best Film Promoting International Understanding
Best International News Coverage
Best Motion Picture Acting Debut - Female
Best Motion Picture Acting Debut - Male
Best Outdoor Drama
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Best Picture
Best TV Producer/Director
Best TV Program
Best TV Show
Best TV Show - Variety
Best TV Special
Best TV Star - Female
Best TV Star - Male
Best Television Special - Variety or Musical
Best World Entertainment Through Musical Films
Foreign Newcomer - Female
Foreign Newcomer - Male
Most Promising Newcomer
Most Promising Newcomer - Female
Most Promising Newcomer - Male
New Star of the Year in a Motion Picture
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Телевизионные достижения
Премия Сесиля Б. Де Милля
Carol Burnett Award
Honor Award
Special Merit Award
Silver Globe / Best Foreign-Language Foreign Film
Special Journalistic Merit Award
Outstanding Merit
Hollywood Citizenship Award
Special Achievement Award
Mr. Golden Globe
Henrietta Award / World Film Favorite
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Samuel Goldwyn Award
Miss Golden Globe
Special Award
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667