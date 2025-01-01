Меню
Золотой глобус 1980
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1980 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
26 января 1980
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.8
Крамер против Крамера
Kramer Vs. Kramer
Победитель
Все номинанты
7.4
Китайский синдром
The China Syndrome
7.8
Апокалипсис сегодня
Apocalypse Now
Смотреть трейлер
7.6
Манхэттен
Manhattan
7.3
Норма Рэй
Norma Rae
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.7
Вырваться вперед
Breaking Away
Победитель
Все номинанты
7.2
Волосы
Hair
The Rose
The Rose
7.9
Будучи там
Being There
6.1
10
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Фрэнсис Форд Коппола
Апокалипсис сегодня
Победитель
Все номинанты
Роберт Бентон
Крамер против Крамера
Питер Йетс
Вырваться вперед
Хэл Эшби
Будучи там
Джеймс Бриджес
Китайский синдром
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Дастин Хоффман
Крамер против Крамера
Победитель
Все номинанты
Джон Войт
Чемпион
Джек Леммон
Китайский синдром
Джеймс Вудс
The Onion Field
Аль Пачино
Правосудие для всех
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Питер Селлерс
Будучи там
Победитель
Все номинанты
Дадли Мур
10
Джордж Хэмилтон
Love at First Bite
Рой Шайдер
Весь этот джаз
Берт Рейнольдс
Starting Over
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Салли Филд
Норма Рэй
Победитель
Все номинанты
Марша Мейсон
Promises in the Dark
Лиза Айкхорн
Янки
Джейн Фонда
Китайский синдром
Джилл Клейберг
Luna
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Бетт Мидлер
The Rose
Победитель
Все номинанты
Ширли МакЛэйн
Будучи там
Джилл Клейберг
Starting Over
Джули Эндрюс
10
Марша Мейсон
Глава вторая
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Роберт Дювалл
Апокалипсис сегодня
Tied with Melvyn Douglas for Being There (1979).
Победитель
Мелвин Дуглас
Будучи там
Tied with Robert Duvall for Apocalypse Now (1979).
Победитель
Все номинанты
Фредерик Форрест
The Rose
Лоуренс Оливье
A Little Romance
Джастин Хенри
Крамер против Крамера
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Мэрил Стрип
Крамер против Крамера
Победитель
Все номинанты
Кэндис Берген
Starting Over
Джейн Александр
Крамер против Крамера
Кэтлин Бэллер
Promises in the Dark
Валери Харпер
Глава вторая
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.8
Крамер против Крамера
Kramer Vs. Kramer
Роберт Бентон
Победитель
Все номинанты
7.7
Вырваться вперед
Breaking Away
Steve Tesich
7.9
Будучи там
Being There
Ежи Косински
7.4
Китайский синдром
The China Syndrome
Джеймс Бриджес, T.S. Cook, Mike Gray
7.3
Норма Рэй
Norma Rae
Harriet Frank Jr., Irving Ravetch
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
The Rose
The Rose
Amanda McBroom
Song: "The Rose"
Победитель
Все номинанты
8.1
Фильм Маппетов
The Muppet Movie
Kenny Ascher, Пол Уильямс
Song: "Rainbow Connection"
Starting Over
Starting Over
Carole Bayer Sager, Marvin Hamlisch
Song: "Better Than Ever"
Ice Castles
Ice Castles
Carole Bayer Sager, Marvin Hamlisch
Song: "Theme from Ice Castles (Through the Eyes of Love)"
5.6
Главное событие
The Main Event
Пол Джабара, Bruce Roberts
Song: "The Main Event"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
7.8
Апокалипсис сегодня
Apocalypse Now
Фрэнсис Форд Коппола, Carmine Coppola
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.1
10
Henry Mancini
6.2
Ужас Амитивилля
The Amityville Horror
Lalo Schifrin
8.4
Чужой
Alien
Jerry Goldsmith
Смотреть трейлер
6.4
Звёздный путь: Фильм
Star Trek: The Motion Picture
Jerry Goldsmith
The Black Stallion
The Black Stallion
Carmine Coppola
A Little Romance
A Little Romance
Жорж Делерю
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.2
Клетка для чудаков
La Cage aux folles
France/Italy
Победитель
Все номинанты
7.6
Оранжевый солдат
Soldaat van Oranje
The Netherlands
6.1
Европейцы
The Europeans
Great Britain
7.6
Замужество Марии Браун
he der Maria Braun, Die
West Germany
6.6
Боже, как низко я пала!
Mio Dio come sono caduta in basso!
Italy
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
Lou Grant
Lou Grant
Победитель
Все номинанты
The Rockford Files
The Rockford Files
Dallas
Dallas
Roots: The Next Generations
Roots: The Next Generations
Backstairs at the White House
Backstairs at the White House
Centennial
Centennial
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Alice
Alice
Tied with Taxi (1978).
Победитель
Taxi
Taxi
Tied with Alice (1976).
Победитель
Все номинанты
8.6
Чертова служба в госпитале Мэш
M*A*S*H
The Love Boat
The Love Boat
The Associates
The Associates
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (драма)
Эдвард Эснер
Lou Grant
Победитель
Все номинанты
Эрик Эстрада
CHiPs
Джеймс Гарнер
The Rockford Files
Джон Хаусмен
The Paper Chase
Robert Urich
Vega$
Мартин Шин
Blind Ambition
Роберт Вагнер
Hart to Hart
Ричард Чемберлен
Centennial
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш
Победитель
Все номинанты
Робин Уильямс
Mork & Mindy
Джон Риттер
Three's Company
Джадд Херш
Taxi
Уилфрид Хайд-Уайт
The Associates
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Натали Вуд
From Here to Eternity
Победитель
Все номинанты
Сэда Томпсон
Family
Stefanie Powers
Hart to Hart
Кейт Малгрю
Mrs. Columbo
Барбара Бел Геддес
Dallas
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Линда Лавин
Alice
Победитель
Все номинанты
Пенни Маршалл
Laverne & Shirley
Донна Пескоу
Angie
Loretta Swit
Чертова служба в госпитале Мэш
Джин Стэплтон
All in the Family
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
7.3
На западном фронте без перемен
All Quiet on the Western Front
Победитель
Все номинанты
Like Normal People
Like Normal People
The Miracle Worker
The Miracle Worker
Friendly Fire
Friendly Fire
6.9
Элвис
Elvis
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Вик Тейбэк
Alice
Tied with Danny DeVito for Taxi (1978).
Победитель
Дэнни ДеВито
Taxi
Tied with Vic Tayback for Alice (1976).
Победитель
Все номинанты
Тони Данца
Taxi
Джефф Конэвей
Taxi
David Doyle
Charlie's Angels
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Полли Холлидэй
Alice
Победитель
Все номинанты
Мэрилу Хеннер
Taxi
Beth Howland
Alice
Linda Kelsey
Lou Grant
Лони Андерсон
WKRP in Cincinnati
Показать всех номинантов
Золотой глобус / New Star of the Year in a Motion Picture - Female
The Rose
The Rose
Бетт Мидлер
Победитель
Все номинанты
Goldengirl
Goldengirl
Susan Anton
Ice Castles
Ice Castles
Линн-Холли Джонсон
6.1
Янки
Yanks
Лиза Айкхорн
6.1
10
Бо Дерек
Показать всех номинантов
Золотой глобус / New Star of the Year in a Motion Picture - Male
6.9
Чемпион
The Champ
Рик Шродер
Победитель
Все номинанты
7.2
Волосы
Hair
Трит Уильямс
7.7
Вырваться вперед
Breaking Away
Деннис Кристофер
Players
Players
Dean Paul Martin
7.8
Крамер против Крамера
Kramer Vs. Kramer
Джастин Хенри
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Генри Фонда
Победитель
Miss Golden Globe
Kym Karath
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Джейн Фонда
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Роджер Мур
Победитель
