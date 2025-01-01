Меню
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1980 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 26 января 1980
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Крамер против Крамера 7.8
Крамер против Крамера Kramer Vs. Kramer
Победитель
Все номинанты
Китайский синдром 7.4
Китайский синдром The China Syndrome
Апокалипсис сегодня 7.8
Апокалипсис сегодня Apocalypse Now
Смотреть трейлер
Манхэттен 7.6
Манхэттен Manhattan
Норма Рэй 7.3
Норма Рэй Norma Rae
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Вырваться вперед 7.7
Вырваться вперед Breaking Away
Победитель
Все номинанты
Волосы 7.2
Волосы Hair
The Rose The Rose
Будучи там 7.9
Будучи там Being There
10 6.1
10
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
Апокалипсис сегодня
Победитель
Все номинанты
Роберт Бентон
Роберт Бентон
Крамер против Крамера
Питер Йетс
Вырваться вперед
Хэл Эшби
Хэл Эшби
Будучи там
Джеймс Бриджес
Китайский синдром
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Крамер против Крамера
Победитель
Все номинанты
Джон Войт
Джон Войт
Чемпион
Джек Леммон
Джек Леммон
Китайский синдром
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
The Onion Field
Аль Пачино
Аль Пачино
Правосудие для всех
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Питер Селлерс
Питер Селлерс
Будучи там
Победитель
Все номинанты
Дадли Мур
10
Джордж Хэмилтон
Love at First Bite
Рой Шайдер
Рой Шайдер
Весь этот джаз
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Starting Over
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Салли Филд
Салли Филд
Норма Рэй
Победитель
Все номинанты
Марша Мейсон
Promises in the Dark
Лиза Айкхорн
Янки
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Китайский синдром
Джилл Клейберг
Luna
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер
The Rose
Победитель
Все номинанты
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Будучи там
Джилл Клейберг
Starting Over
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
10
Марша Мейсон
Глава вторая
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Роберт Дювалл
Роберт Дювалл
Апокалипсис сегодня Tied with Melvyn Douglas for Being There (1979).
Победитель
Мелвин Дуглас
Мелвин Дуглас
Будучи там Tied with Robert Duvall for Apocalypse Now (1979).
Победитель
Все номинанты
Фредерик Форрест
The Rose
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
A Little Romance
Джастин Хенри
Крамер против Крамера
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Крамер против Крамера
Победитель
Все номинанты
Кэндис Берген
Кэндис Берген
Starting Over
Джейн Александр
Крамер против Крамера
Кэтлин Бэллер
Promises in the Dark
Валери Харпер
Глава вторая
Золотой глобус / Лучший сценарий
Крамер против Крамера 7.8
Крамер против Крамера Kramer Vs. Kramer
Роберт Бентон
Победитель
Все номинанты
Вырваться вперед 7.7
Вырваться вперед Breaking Away
Steve Tesich
Будучи там 7.9
Будучи там Being There
Ежи Косински
Китайский синдром 7.4
Китайский синдром The China Syndrome
Джеймс Бриджес, T.S. Cook, Mike Gray
Норма Рэй 7.3
Норма Рэй Norma Rae
Harriet Frank Jr., Irving Ravetch
Золотой глобус / Лучшая песня
The Rose The Rose
Amanda McBroom Song: "The Rose"
Победитель
Все номинанты
Фильм Маппетов 8.1
Фильм Маппетов The Muppet Movie
Kenny Ascher, Пол Уильямс Song: "Rainbow Connection"
Starting Over Starting Over
Carole Bayer Sager, Marvin Hamlisch Song: "Better Than Ever"
Ice Castles Ice Castles
Carole Bayer Sager, Marvin Hamlisch Song: "Theme from Ice Castles (Through the Eyes of Love)"
Главное событие 5.6
Главное событие The Main Event
Пол Джабара, Bruce Roberts Song: "The Main Event"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Апокалипсис сегодня 7.8
Апокалипсис сегодня Apocalypse Now
Фрэнсис Форд Коппола, Carmine Coppola
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
10 6.1
10
Henry Mancini
Ужас Амитивилля 6.2
Ужас Амитивилля The Amityville Horror
Lalo Schifrin
Чужой 8.4
Чужой Alien
Jerry Goldsmith
Смотреть трейлер
Звёздный путь: Фильм 6.4
Звёздный путь: Фильм Star Trek: The Motion Picture
Jerry Goldsmith
The Black Stallion The Black Stallion
Carmine Coppola
A Little Romance A Little Romance
Жорж Делерю
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Клетка для чудаков 7.2
Клетка для чудаков La Cage aux folles
France/Italy
Победитель
Все номинанты
Оранжевый солдат 7.6
Оранжевый солдат Soldaat van Oranje
The Netherlands
Европейцы 6.1
Европейцы The Europeans
Great Britain
Замужество Марии Браун 7.6
Замужество Марии Браун he der Maria Braun, Die
West Germany
Боже, как низко я пала! 6.6
Боже, как низко я пала! Mio Dio come sono caduta in basso!
Italy
Золотой глобус / Лучшая драма
Lou Grant Lou Grant
Победитель
Все номинанты
The Rockford Files The Rockford Files
Dallas Dallas
Roots: The Next Generations Roots: The Next Generations
Backstairs at the White House Backstairs at the White House
Centennial Centennial
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Alice Alice
Tied with Taxi (1978).
Победитель
Taxi Taxi
Tied with Alice (1976).
Победитель
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
The Love Boat The Love Boat
The Associates The Associates
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (драма)
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Lou Grant
Победитель
Все номинанты
Эрик Эстрада
CHiPs
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
The Rockford Files
Джон Хаусмен
The Paper Chase
Robert Urich
Vega$
Мартин Шин
Мартин Шин
Blind Ambition
Роберт Вагнер
Роберт Вагнер
Hart to Hart
Ричард Чемберлен
Ричард Чемберлен
Centennial
Золотой глобус / Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Алан Алда
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш
Победитель
Все номинанты
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Mork & Mindy
Джон Риттер
Three's Company
Джадд Херш
Джадд Херш
Taxi
Уилфрид Хайд-Уайт
The Associates
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Натали Вуд
Натали Вуд
From Here to Eternity
Победитель
Все номинанты
Сэда Томпсон
Family
Stefanie Powers
Hart to Hart
Кейт Малгрю
Mrs. Columbo
Барбара Бел Геддес
Dallas
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Линда Лавин
Alice
Победитель
Все номинанты
Пенни Маршалл
Пенни Маршалл
Laverne & Shirley
Донна Пескоу
Angie
Loretta Swit
Чертова служба в госпитале Мэш
Джин Стэплтон
All in the Family
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
На западном фронте без перемен 7.3
На западном фронте без перемен All Quiet on the Western Front
Победитель
Все номинанты
Like Normal People Like Normal People
The Miracle Worker The Miracle Worker
Friendly Fire Friendly Fire
Элвис 6.9
Элвис Elvis
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Вик Тейбэк
Alice Tied with Danny DeVito for Taxi (1978).
Победитель
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Taxi Tied with Vic Tayback for Alice (1976).
Победитель
Все номинанты
Тони Данца
Taxi
Джефф Конэвей
Taxi
David Doyle
Charlie's Angels
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Полли Холлидэй
Alice
Победитель
Все номинанты
Мэрилу Хеннер
Taxi
Beth Howland
Alice
Linda Kelsey
Lou Grant
Лони Андерсон
WKRP in Cincinnati
Золотой глобус / New Star of the Year in a Motion Picture - Female
The Rose The Rose
Бетт Мидлер
Победитель
Все номинанты
Goldengirl Goldengirl
Susan Anton
Ice Castles Ice Castles
Линн-Холли Джонсон
Янки 6.1
Янки Yanks
Лиза Айкхорн
10 6.1
10
Бо Дерек
Золотой глобус / New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Чемпион 6.9
Чемпион The Champ
Рик Шродер
Победитель
Все номинанты
Волосы 7.2
Волосы Hair
Трит Уильямс
Вырваться вперед 7.7
Вырваться вперед Breaking Away
Деннис Кристофер
Players Players
Dean Paul Martin
Крамер против Крамера 7.8
Крамер против Крамера Kramer Vs. Kramer
Джастин Хенри
Премия Сесиля Б. Де Милля
Генри Фонда
Генри Фонда
Победитель
Miss Golden Globe
Kym Karath
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Роджер Мур
Роджер Мур
Победитель
