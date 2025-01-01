Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 1967

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1967 году

Место проведения Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 15 февраля 1967
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Человек на все времена 7.7
Человек на все времена A Man for All Seasons
Победитель
Все номинанты
Кто боится Вирджинии Вульф? 8.0
Кто боится Вирджинии Вульф? Who's Afraid of Virginia Woolf?
Канонерка 7.5
Канонерка The Sand Pebble
Профессионалы 7.3
Профессионалы The Professionals
Рожденная свободной 7.2
Рожденная свободной Born Free
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Русские идут! 7.3
Русские идут! The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
Победитель
Все номинанты
You're a Big Boy Now You're a Big Boy Now
Гамбит 7.1
Гамбит Gambit
A Funny Thing Happened on the Way to the Forum A Funny Thing Happened on the Way to the Forum
Not with My Wife, You Don't! Not with My Wife, You Don't!
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Фред Циннеман
Человек на все времена
Победитель
Все номинанты
Клод Лелуш
Клод Лелуш
Мужчина и женщина
Льюис Гилберт
Элфи
Роберт Уайз
Роберт Уайз
Канонерка
Майк Николс
Майк Николс
Кто боится Вирджинии Вульф?
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Пол Скофилд
Человек на все времена
Победитель
Все номинанты
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Гавайи
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Кто боится Вирджинии Вульф?
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Элфи
Стив МакКуин
Стив МакКуин
Канонерка
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Алан Аркин
Алан Аркин
Русские идут!
Победитель
Все номинанты
Алан Бэйтс
Georgy Girl
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Гамбит
Lionel Jeffries
The Spy with a Cold Nose
Уолтер Мэттау
The Fortune Cookie
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Анук Эме
Анук Эме
Мужчина и женщина
Победитель
Все номинанты
Натали Вуд
Натали Вуд
На слом!
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Кто боится Вирджинии Вульф?
Вирджиния МакКенна
Рожденная свободной
Ида Каминска
Магазин на площади
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Линн Редгрейв
Georgy Girl
Победитель
Все номинанты
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Гамбит
Элизабет Хартман
You're a Big Boy Now
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Морган: Подходящий случай для терапии
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Any Wednesday
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Ричард Аттенборо
Ричард Аттенборо
Канонерка
Победитель
Все номинанты
Мако
Канонерка
Роберт Шоу
Человек на все времена
Джон Сэксон
Джон Сэксон
Аппалуза
Джордж Сигал
Джордж Сигал
Кто боится Вирджинии Вульф?
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Жослин ЛаГарде
Гавайи
Победитель
Все номинанты
Сэнди Деннис
Кто боится Вирджинии Вульф?
Шелли Уинтерс
Элфи
Вивьен Мерчант
Элфи
Джеральдин Пейдж
Джеральдин Пейдж
You're a Big Boy Now
Золотой глобус / Лучший сценарий
Человек на все времена 7.7
Человек на все времена A Man for All Seasons
Роберт Болт
Победитель
Все номинанты
Кто боится Вирджинии Вульф? 8.0
Кто боится Вирджинии Вульф? Who's Afraid of Virginia Woolf?
Ernest Lehman
Канонерка 7.5
Канонерка The Sand Pebble
Robert Anderson
Элфи 7.2
Элфи Alfie
Bill Naughton
Русские идут! 7.3
Русские идут! The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
William Rose
Золотой глобус / Лучшая песня
A Man Could Get Killed A Man Could Get Killed
Bert Kaempfert, Charles Singleton, Eddie Snyder Song: "Strangers in the Night"
Победитель
A Man Could Get Killed A Man Could Get Killed
Bert Kaempfert, Charles Singleton, Eddie Snyder Song: "Strangers in the Night"
Победитель
Все номинанты
Georgy Girl Georgy Girl
Джим Дэйл, Tom Springfield Song: "Georgy Girl"
Элфи 7.2
Элфи Alfie
Burt Bacharach, Hal David Song: "Alfie"
Georgy Girl Georgy Girl
Джим Дэйл, Tom Springfield Song: "Georgy Girl"
Рожденная свободной 7.2
Рожденная свободной Born Free
John Barry, Don Black Song: "Born Free"
Рожденная свободной 7.2
Рожденная свободной Born Free
John Barry, Don Black Song: "Born Free"
Элфи 7.2
Элфи Alfie
Burt Bacharach, Hal David Song: "Alfie"
Мужчина и женщина 7.3
Мужчина и женщина A Man And A Woman
Francis Lai, Пьер Бару Song: "A Man and a Woman"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Гавайи 6.6
Гавайи Hawaii
Elmer Bernstein
Победитель
Все номинанты
The Bible in the Beginning... The Bible in the Beginning...
Toshirô Mayuzumi
Горит ли Париж? 6.6
Горит ли Париж? Paris brûle-t-il?
Maurice Jarre
Мужчина и женщина 7.3
Мужчина и женщина A Man And A Woman
Francis Lai
Канонерка 7.5
Канонерка The Sand Pebble
Jerry Goldsmith
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Мужчина и женщина 7.3
Мужчина и женщина A Man And A Woman
France
Победитель
Все номинанты
Гамлет 7.4
Гамлет Hamlet
HFPA data not clear which version of Hamlet.
Любовные похождения блондинки 7.1
Любовные похождения блондинки Lasky Jedne Plavovlasky
Czechoslovakia
Impossible on Saturday Pas question le samedi
France/Israel/Italy
Дамы и господа 7.6
Дамы и господа Signore & signori
Italy
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
Элфи 7.2
Элфи Alfie
UK
Победитель
Все номинанты
Georgy Girl Georgy Girl
UK
The Spy with a Cold Nose The Spy with a Cold Nose
UK
Фотоувеличение 7.2
Фотоувеличение Blowup
UK
Romeo and Juliet Romeo and Juliet
UK
Морган: Подходящий случай для терапии 6.6
Морган: Подходящий случай для терапии Morgan: A Suitable Case for Treatment
UK
Золотой глобус / Best TV Show
I Spy I Spy
Победитель
Все номинанты
The Fugitive The Fugitive
That Girl That Girl
Run for Your Life Run for Your Life
The Man from U.N.C.L.E. The Man from U.N.C.L.E.
Золотой глобус / Best TV Star - Female
That Girl That Girl
Марло Томас
Победитель
Все номинанты
The Big Valley The Big Valley
Барбара Стэнвик
The Phyllis Diller Show The Pruitts of Southampton
Филлис Диллер
I Dream of Jeannie I Dream of Jeannie
Барбара Иден
Bewitched Bewitched
Elizabeth Montgomery
Золотой глобус / Best TV Star - Male
The Dean Martin Show The Dean Martin Show
Дин Мартин
Победитель
Все номинанты
Run for Your Life Run for Your Life
Бен Газзара
I Spy I Spy
Билл Косби
The Rat Patrol The Rat Patrol
Christopher George
I Spy I Spy
Роберт Калп
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
Dead Heat on a Merry-Go-Round Dead Heat on a Merry-Go-Round
Камилла Спарв
Победитель
Все номинанты
Канонерка 7.5
Канонерка The Sand Pebble
Кэндис Берген HFPA records do not specify a film.
Гран При 7.2
Гран При Grand Prix
Джессика Уолтер HFPA records do not specify a film.
Georgy Girl Georgy Girl
Линн Редгрейв
Группа 6.4
Группа The Group
Кэндис Берген
Профессионалы 7.3
Профессионалы The Professionals
Marie Gomez HFPA records do not specify a film.
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
The Pad (and How to Use It) The Pad (and How to Use It)
Джеймс Фарентино
Победитель
Все номинанты
Русские идут! 7.3
Русские идут! The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
Джон Филлип Ло HFPA records do not specify a film.
Georgy Girl Georgy Girl
Алан Бэйтс
Русские идут! 7.3
Русские идут! The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
Алан Аркин
Гран При 7.2
Гран При Grand Prix
Antonio Sabato HFPA records did not specify a film
Премия Сесиля Б. Де Милля
Чарлтон Хестон
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Стив МакКуин
Стив МакКуин
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше