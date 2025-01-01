Меню
Золотой глобус 1967
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1967 году
Место проведения
Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
15 февраля 1967
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.7
Человек на все времена
A Man for All Seasons
Победитель
Все номинанты
8.0
Кто боится Вирджинии Вульф?
Who's Afraid of Virginia Woolf?
7.5
Канонерка
The Sand Pebble
7.3
Профессионалы
The Professionals
7.2
Рожденная свободной
Born Free
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.3
Русские идут!
The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
Победитель
Все номинанты
You're a Big Boy Now
You're a Big Boy Now
7.1
Гамбит
Gambit
A Funny Thing Happened on the Way to the Forum
A Funny Thing Happened on the Way to the Forum
Not with My Wife, You Don't!
Not with My Wife, You Don't!
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Фред Циннеман
Человек на все времена
Победитель
Все номинанты
Клод Лелуш
Мужчина и женщина
Льюис Гилберт
Элфи
Роберт Уайз
Канонерка
Майк Николс
Кто боится Вирджинии Вульф?
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Пол Скофилд
Человек на все времена
Победитель
Все номинанты
Макс фон Сюдов
Гавайи
Ричард Бёртон
Кто боится Вирджинии Вульф?
Майкл Кейн
Элфи
Стив МакКуин
Канонерка
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Алан Аркин
Русские идут!
Победитель
Все номинанты
Алан Бэйтс
Georgy Girl
Майкл Кейн
Гамбит
Lionel Jeffries
The Spy with a Cold Nose
Уолтер Мэттау
The Fortune Cookie
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Анук Эме
Мужчина и женщина
Победитель
Все номинанты
Натали Вуд
На слом!
Элизабет Тейлор
Кто боится Вирджинии Вульф?
Вирджиния МакКенна
Рожденная свободной
Ида Каминска
Магазин на площади
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Линн Редгрейв
Georgy Girl
Победитель
Все номинанты
Ширли МакЛэйн
Гамбит
Элизабет Хартман
You're a Big Boy Now
Ванесса Редгрейв
Морган: Подходящий случай для терапии
Джейн Фонда
Any Wednesday
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Ричард Аттенборо
Канонерка
Победитель
Все номинанты
Мако
Канонерка
Роберт Шоу
Человек на все времена
Джон Сэксон
Аппалуза
Джордж Сигал
Кто боится Вирджинии Вульф?
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Жослин ЛаГарде
Гавайи
Победитель
Все номинанты
Сэнди Деннис
Кто боится Вирджинии Вульф?
Шелли Уинтерс
Элфи
Вивьен Мерчант
Элфи
Джеральдин Пейдж
You're a Big Boy Now
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.7
Человек на все времена
A Man for All Seasons
Роберт Болт
Победитель
Все номинанты
8.0
Кто боится Вирджинии Вульф?
Who's Afraid of Virginia Woolf?
Ernest Lehman
7.5
Канонерка
The Sand Pebble
Robert Anderson
7.2
Элфи
Alfie
Bill Naughton
7.3
Русские идут!
The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
William Rose
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
A Man Could Get Killed
A Man Could Get Killed
Bert Kaempfert, Charles Singleton, Eddie Snyder
Song: "Strangers in the Night"
Победитель
A Man Could Get Killed
A Man Could Get Killed
Bert Kaempfert, Charles Singleton, Eddie Snyder
Song: "Strangers in the Night"
Победитель
Все номинанты
Georgy Girl
Georgy Girl
Джим Дэйл, Tom Springfield
Song: "Georgy Girl"
7.2
Элфи
Alfie
Burt Bacharach, Hal David
Song: "Alfie"
Georgy Girl
Georgy Girl
Джим Дэйл, Tom Springfield
Song: "Georgy Girl"
7.2
Рожденная свободной
Born Free
John Barry, Don Black
Song: "Born Free"
7.2
Рожденная свободной
Born Free
John Barry, Don Black
Song: "Born Free"
7.2
Элфи
Alfie
Burt Bacharach, Hal David
Song: "Alfie"
7.3
Мужчина и женщина
A Man And A Woman
Francis Lai, Пьер Бару
Song: "A Man and a Woman"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
6.6
Гавайи
Hawaii
Elmer Bernstein
Победитель
Все номинанты
The Bible in the Beginning...
The Bible in the Beginning...
Toshirô Mayuzumi
6.6
Горит ли Париж?
Paris brûle-t-il?
Maurice Jarre
7.3
Мужчина и женщина
A Man And A Woman
Francis Lai
7.5
Канонерка
The Sand Pebble
Jerry Goldsmith
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.3
Мужчина и женщина
A Man And A Woman
France
Победитель
Все номинанты
7.4
Гамлет
Hamlet
HFPA data not clear which version of Hamlet.
7.1
Любовные похождения блондинки
Lasky Jedne Plavovlasky
Czechoslovakia
Impossible on Saturday
Pas question le samedi
France/Israel/Italy
7.6
Дамы и господа
Signore & signori
Italy
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best English-Language Foreign Film
7.2
Элфи
Alfie
UK
Победитель
Все номинанты
Georgy Girl
Georgy Girl
UK
The Spy with a Cold Nose
The Spy with a Cold Nose
UK
7.2
Фотоувеличение
Blowup
UK
Romeo and Juliet
Romeo and Juliet
UK
6.6
Морган: Подходящий случай для терапии
Morgan: A Suitable Case for Treatment
UK
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best TV Show
I Spy
I Spy
Победитель
Все номинанты
The Fugitive
The Fugitive
That Girl
That Girl
Run for Your Life
Run for Your Life
The Man from U.N.C.L.E.
The Man from U.N.C.L.E.
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best TV Star - Female
That Girl
That Girl
Марло Томас
Победитель
Все номинанты
The Big Valley
The Big Valley
Барбара Стэнвик
The Phyllis Diller Show
The Pruitts of Southampton
Филлис Диллер
I Dream of Jeannie
I Dream of Jeannie
Барбара Иден
Bewitched
Bewitched
Elizabeth Montgomery
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best TV Star - Male
The Dean Martin Show
The Dean Martin Show
Дин Мартин
Победитель
Все номинанты
Run for Your Life
Run for Your Life
Бен Газзара
I Spy
I Spy
Билл Косби
The Rat Patrol
The Rat Patrol
Christopher George
I Spy
I Spy
Роберт Калп
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
Dead Heat on a Merry-Go-Round
Dead Heat on a Merry-Go-Round
Камилла Спарв
Победитель
Все номинанты
7.5
Канонерка
The Sand Pebble
Кэндис Берген
HFPA records do not specify a film.
7.2
Гран При
Grand Prix
Джессика Уолтер
HFPA records do not specify a film.
Georgy Girl
Georgy Girl
Линн Редгрейв
6.4
Группа
The Group
Кэндис Берген
7.3
Профессионалы
The Professionals
Marie Gomez
HFPA records do not specify a film.
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
The Pad (and How to Use It)
The Pad (and How to Use It)
Джеймс Фарентино
Победитель
Все номинанты
7.3
Русские идут!
The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
Джон Филлип Ло
HFPA records do not specify a film.
Georgy Girl
Georgy Girl
Алан Бэйтс
7.3
Русские идут!
The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
Алан Аркин
7.2
Гран При
Grand Prix
Antonio Sabato
HFPA records did not specify a film
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Чарлтон Хестон
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Джули Эндрюс
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Стив МакКуин
Победитель
