Золотой глобус 2025

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2025 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 5 января 2025
Золотой глобус / Best Director, Motion Picture
Брэйди Корбет
Брэйди Корбет
Бруталист
Победитель
Все номинанты
Корали Фаржа
Субстанция
Шон Бэйкер
Шон Бэйкер
Анора
Жак Одиар
Жак Одиар
Эмилия Перес
Payal Kapadia
Всё, что нам кажется светом
Эдвард Бергер
Эдвард Бергер
Конклав
Золотой глобус / Best Motion Picture, Animated
Поток 7.8
Поток Flow
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Головоломка 2 8.4
Головоломка 2 Inside Out 2
Смотреть трейлер
Дикий робот 8.8
Дикий робот The Wild Robot
Смотреть трейлер
Уоллес и Громит: Самая дикая месть 7.1
Уоллес и Громит: Самая дикая месть Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Смотреть трейлер
Моана
Моана Moana
Мемуары улитки 8.1
Мемуары улитки Memoir of a Snail
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Best Motion Picture, Drama
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Боб Дилан: Никому не известный 7.3
Боб Дилан: Никому не известный A Complete Unknown
Смотреть трейлер
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Смотреть трейлер
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Смотреть трейлер
5 сентября 6.8
5 сентября September 5
Смотреть трейлер
Мальчишки из «Никеля» 7.1
Мальчишки из «Никеля» Nickel Boys
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Best Motion Picture, Musical or Comedy
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Анора 6.8
Анора Anora
Смотреть трейлер
Субстанция 7.0
Субстанция The Substance
Смотреть трейлер
Настоящая боль 7.0
Настоящая боль A Real Pain
Смотреть трейлер
Претенденты 7.5
Претенденты Challengers
Смотреть трейлер
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Best Motion Picture, Non-English Language
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Семя священного инжира 7.8
Семя священного инжира The Seed of the Sacred Fig
Смотреть трейлер
Всё, что нам кажется светом 7.0
Всё, что нам кажется светом All We Imagine as Light
Смотреть трейлер
Девушка с иглой 7.2
Девушка с иглой Pigen med nålen
Смотреть трейлер
Горная невеста 7.0
Горная невеста Vermiglio
Смотреть трейлер
Я все еще здесь 8.4
Я все еще здесь Ainda Estou Aqui
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Best Original Score, Motion Picture
Претенденты 7.5
Претенденты Challengers
Trent Reznor, Atticus Ross
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Дикий робот 8.8
Дикий робот The Wild Robot
Крис Бауэрс
Смотреть трейлер
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Daniel Blumberg
Смотреть трейлер
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Volker Bertelmann
Смотреть трейлер
Дюна: Часть вторая 8.7
Дюна: Часть вторая Dune: Part Two
Ханс Циммер
Смотреть трейлер
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Камий, Clément Ducol
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Best Original Song, Motion Picture
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Жак Одиар, Камий, Clément Ducol For "El Mal"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Камий, Clément Ducol For "Mi Camino"
Смотреть трейлер
Претенденты 7.5
Претенденты Challengers
Лука Гуаданьино, Trent Reznor, Atticus Ross For "Compress/Repress"
Смотреть трейлер
Быть лучше: История Робби Уильямса 7.2
Быть лучше: История Робби Уильямса Better Man
Робби Уильямс, Sacha Skarbek, Freddy Wexler For "Forbidden Road"
Смотреть трейлер
Шоугерл 6.2
Шоугерл The Last Showgirl
Майли Сайрус, Andrew Wyatt, Lykke Li For "Beautiful That Way"
Смотреть трейлер
Дикий робот 8.8
Дикий робот The Wild Robot
Michael Pollack, Maren Morris, Ali Tamposi, Delacey, Jordan Johnson, Stefan Johnson For "Kiss The Sky"
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Настоящий детектив For season "Night Country"
Победитель
Все номинанты
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Все совпадения неслучайны
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Режим
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Вражда For season "Capote vs. The Swans"
Кристин Милиоти
Кристин Милиоти
Пингвин
София Вергара
София Вергара
Грисельда
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Фернанда Торрес
Фернанда Торрес
Я все еще здесь
Победитель
Все номинанты
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Комната по соседству
Николь Кидман
Николь Кидман
Плохая девочка
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Мария
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Шоугерл
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Великая
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Деми Мур
Деми Мур
Субстанция
Победитель
Все номинанты
Майки Мэдисон
Майки Мэдисон
Анора
Зендея
Зендея
Претенденты
Эми Адамс
Эми Адамс
Ночная сука
Karla Sofía Gascón
Эмилия Перес
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Злая: Сказка о ведьме Запада
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Зои Салдана
Зои Салдана
Эмилия Перес
Победитель
Все номинанты
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Бруталист
Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Субстанция
Селена Гомес
Селена Гомес
Эмилия Перес
Ариана Гранде
Ариана Гранде
Злая: Сказка о ведьме Запада
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Конклав
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Джессика Ганнинг
Олененок
Победитель
Все номинанты
Кали Реис
Настоящий детектив For season "Night Country"
Лиза Колон-Зайас
Лиза Колон-Зайас
Медведь
Ханна Эйнбиндер
Ханна Эйнбиндер
Хитрости
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Дипломатка
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Рипли
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Анна Саваи
Сегун
Победитель
Все номинанты
Майя Эрскин
Майя Эрскин
Мистер и миссис Смит
Кира Найтли
Кира Найтли
Черные голуби
Кери Рассел
Кери Рассел
Дипломатка
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Matlock
Эмма Д’Арси
Эмма Д’Арси
Дом дракона
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Джин Смарт
Джин Смарт
Хитрости
Победитель
Все номинанты
Селена Гомес
Селена Гомес
Убийства в одном здании
Кинта Брансон
Начальная школа Эбботт
Айо Эдебири
Айо Эдебири
Медведь
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Это все Агата
Кристен Белл
Кристен Белл
Никто этого не хочет
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Пингвин
Победитель
Все номинанты
Ричард Гэдд
Ричард Гэдд
Олененок
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Джентльмен в Москве
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Рипли
Купер Кох
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес For season "The Lyle and Erik Menendez Story"
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Все совпадения неслучайны
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Бруталист
Победитель
Все номинанты
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Боб Дилан: Никому не известный
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Конклав
Колман Доминго
Колман Доминго
Синг-Синг
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Ученик. Восхождение Трампа
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Квир
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Другой человек
Победитель
Все номинанты
Гэбриел ЛаБелль
Шоу субботним вечером
Джесси Племонс
Джесси Племонс
Виды доброты
Хью Грант
Хью Грант
Еретик
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Настоящая боль
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Я не киллер
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Киран Калкин
Киран Калкин
Настоящая боль
Победитель
Все номинанты
Гай Пирс
Гай Пирс
Бруталист
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Боб Дилан: Никому не известный
Юра Борисов
Юра Борисов
Анора
Джереми Стронг
Джереми Стронг
Ученик. Восхождение Трампа
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Гладиатор 2
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Сегун
Победитель
Все номинанты
Эбон Мосс-Бакрак
Эбон Мосс-Бакрак
Медведь
Джек Лауден
Джек Лауден
Медленные лошади
Диего Луна
Диего Луна
Машина
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес For season "The Lyle and Erik Menendez Story"
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Терапия
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Хироюки Санада
Хироюки Санада
Сегун
Победитель
Все номинанты
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Медленные лошади
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
День Шакала
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Землевладелец
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Презумпция невиновности
Дональд Гловер
Дональд Гловер
Мистер и миссис Смит
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
Медведь
Победитель
Все номинанты
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Свой человек внутри
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел
Терапия
Стив Мартин
Стив Мартин
Убийства в одном здании
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Убийства в одном здании
Адам Броди
Адам Броди
Никто этого не хочет
Золотой глобус / Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Али Вонг
Али Вонг
Ali Wong: Single Lady
Победитель
Все номинанты
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Adam Sandler: Love You
Рами Юссеф
Ramy Youssef: More Feelings
Nikki Glaser
Nikki Glaser: Someday You'll Die
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Jamie Foxx: What Had Happened Was...
Seth Meyers
Seth Meyers: Dad Man Walking
Золотой глобус / Best Screenplay, Motion Picture
Конклав 7.6
Конклав Conclave
Peter Straughan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Бруталист 7.7
Бруталист The Brutalist
Брэйди Корбет, Мона Фастволд Лерче
Смотреть трейлер
Настоящая боль 7.0
Настоящая боль A Real Pain
Джесси Айзенберг
Смотреть трейлер
Анора 6.8
Анора Anora
Шон Бэйкер
Смотреть трейлер
Субстанция 7.0
Субстанция The Substance
Корали Фаржа
Смотреть трейлер
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Жак Одиар
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Олененок
Олененок Baby Reindeer
Победитель
Все номинанты
Настоящий детектив 8.2
Настоящий детектив True Detective
For season "Night Country"
Пингвин 9.8
Пингвин The Penguin
Рипли
Рипли Ripley
Все совпадения неслучайны
Все совпадения неслучайны Disclaimer
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
For season "The Lyle and Erik Menendez Story"
Золотой глобус / Best Television Series, Drama
Сегун 9.8
Сегун Shōgun
Победитель
Все номинанты
Мистер и миссис Смит
Мистер и миссис Смит Mr. & Mrs. Smith
Медленные лошади
Медленные лошади Slow Horses
День Шакала 8.2
День Шакала The Day of the Jackal
Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара Ojing-eo geim
Дипломатка
Дипломатка The Diplomat
Золотой глобус / Best Television Series, Musical or Comedy
Хитрости
Хитрости Hacks
Победитель
Все номинанты
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Медведь
Медведь The Bear
Джентльмены
Джентльмены The Gentlemen
Начальная школа Эбботт
Начальная школа Эбботт Abbott Elementary
Никто этого не хочет
Никто этого не хочет Nobody Wants This
Золотой глобус / Cinematic and Box Office Achievement
Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада Wicked
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Битлджус Битлджус 7.4
Битлджус Битлджус Beetlejuice Beetlejuice
Смотреть трейлер
Чужой: Ромул 7.4
Чужой: Ромул Alien: Romulus
Смотреть трейлер
Гладиатор 2 7.4
Гладиатор 2 Gladiator 2
Смотреть трейлер
Смерч 2 7.0
Смерч 2 Twisters
Смотреть трейлер
Головоломка 2 8.4
Головоломка 2 Inside Out 2
Смотреть трейлер
Дикий робот 8.8
Дикий робот The Wild Robot
Смотреть трейлер
Дэдпул и Росомаха 8.0
Дэдпул и Росомаха Deadpool & Wolverine
Смотреть трейлер
Премия Сесиля Б. Де Милля
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Победитель
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Победитель
Carol Burnett Award
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Победитель
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Победитель
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
