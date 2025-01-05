Меню
Золотой глобус 2025
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2025 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения
5 января 2025
Золотой глобус / Best Director, Motion Picture
Брэйди Корбет
Бруталист
Победитель
Все номинанты
Корали Фаржа
Субстанция
Шон Бэйкер
Анора
Жак Одиар
Эмилия Перес
Payal Kapadia
Всё, что нам кажется светом
Эдвард Бергер
Конклав
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Motion Picture, Animated
7.8
Поток
Flow
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.4
Головоломка 2
Inside Out 2
Смотреть трейлер
8.8
Дикий робот
The Wild Robot
Смотреть трейлер
7.1
Уоллес и Громит: Самая дикая месть
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Смотреть трейлер
Моана
Moana
8.1
Мемуары улитки
Memoir of a Snail
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Motion Picture, Drama
7.7
Бруталист
The Brutalist
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Боб Дилан: Никому не известный
A Complete Unknown
Смотреть трейлер
8.7
Дюна: Часть вторая
Dune: Part Two
Смотреть трейлер
7.6
Конклав
Conclave
Смотреть трейлер
6.8
5 сентября
September 5
Смотреть трейлер
7.1
Мальчишки из «Никеля»
Nickel Boys
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Motion Picture, Musical or Comedy
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Анора
Anora
Смотреть трейлер
7.0
Субстанция
The Substance
Смотреть трейлер
7.0
Настоящая боль
A Real Pain
Смотреть трейлер
7.5
Претенденты
Challengers
Смотреть трейлер
7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Motion Picture, Non-English Language
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Семя священного инжира
The Seed of the Sacred Fig
Смотреть трейлер
7.0
Всё, что нам кажется светом
All We Imagine as Light
Смотреть трейлер
7.2
Девушка с иглой
Pigen med nålen
Смотреть трейлер
7.0
Горная невеста
Vermiglio
Смотреть трейлер
8.4
Я все еще здесь
Ainda Estou Aqui
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Original Score, Motion Picture
7.5
Претенденты
Challengers
Trent Reznor, Atticus Ross
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.8
Дикий робот
The Wild Robot
Крис Бауэрс
Смотреть трейлер
7.7
Бруталист
The Brutalist
Daniel Blumberg
Смотреть трейлер
7.6
Конклав
Conclave
Volker Bertelmann
Смотреть трейлер
8.7
Дюна: Часть вторая
Dune: Part Two
Ханс Циммер
Смотреть трейлер
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Камий, Clément Ducol
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Original Song, Motion Picture
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Жак Одиар, Камий, Clément Ducol
For "El Mal"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Камий, Clément Ducol
For "Mi Camino"
Смотреть трейлер
7.5
Претенденты
Challengers
Лука Гуаданьино, Trent Reznor, Atticus Ross
For "Compress/Repress"
Смотреть трейлер
7.2
Быть лучше: История Робби Уильямса
Better Man
Робби Уильямс, Sacha Skarbek, Freddy Wexler
For "Forbidden Road"
Смотреть трейлер
6.2
Шоугерл
The Last Showgirl
Майли Сайрус, Andrew Wyatt, Lykke Li
For "Beautiful That Way"
Смотреть трейлер
8.8
Дикий робот
The Wild Robot
Michael Pollack, Maren Morris, Ali Tamposi, Delacey, Jordan Johnson, Stefan Johnson
For "Kiss The Sky"
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Джоди Фостер
Настоящий детектив
For season "Night Country"
Победитель
Все номинанты
Кейт Бланшетт
Все совпадения неслучайны
Кейт Уинслет
Режим
Наоми Уоттс
Вражда
For season "Capote vs. The Swans"
Кристин Милиоти
Пингвин
София Вергара
Грисельда
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Drama
Фернанда Торрес
Я все еще здесь
Победитель
Все номинанты
Тильда Суинтон
Комната по соседству
Николь Кидман
Плохая девочка
Анджелина Джоли
Мария
Памела Андерсон
Шоугерл
Кейт Уинслет
Великая
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Деми Мур
Субстанция
Победитель
Все номинанты
Майки Мэдисон
Анора
Зендея
Претенденты
Эми Адамс
Ночная сука
Karla Sofía Gascón
Эмилия Перес
Синтиа Эриво
Злая: Сказка о ведьме Запада
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Зои Салдана
Эмилия Перес
Победитель
Все номинанты
Фелисити Джонс
Бруталист
Маргарет Куэлли
Субстанция
Селена Гомес
Эмилия Перес
Ариана Гранде
Злая: Сказка о ведьме Запада
Изабелла Росселлини
Конклав
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Джессика Ганнинг
Олененок
Победитель
Все номинанты
Кали Реис
Настоящий детектив
For season "Night Country"
Лиза Колон-Зайас
Медведь
Ханна Эйнбиндер
Хитрости
Эллисон Дженни
Дипломатка
Дакота Фаннинг
Рипли
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Анна Саваи
Сегун
Победитель
Все номинанты
Майя Эрскин
Мистер и миссис Смит
Кира Найтли
Черные голуби
Кери Рассел
Дипломатка
Кэти Бейтс
Matlock
Эмма Д’Арси
Дом дракона
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Джин Смарт
Хитрости
Победитель
Все номинанты
Селена Гомес
Убийства в одном здании
Кинта Брансон
Начальная школа Эбботт
Айо Эдебири
Медведь
Кэтрин Хан
Это все Агата
Кристен Белл
Никто этого не хочет
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Колин Фаррелл
Пингвин
Победитель
Все номинанты
Ричард Гэдд
Олененок
Юэн МакГрегор
Джентльмен в Москве
Эндрю Скотт
Рипли
Купер Кох
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
For season "The Lyle and Erik Menendez Story"
Кевин Клайн
Все совпадения неслучайны
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Эдриан Броуди
Бруталист
Победитель
Все номинанты
Тимоти Шаламе
Боб Дилан: Никому не известный
Рэйф Файнс
Конклав
Колман Доминго
Синг-Синг
Себастиан Стэн
Ученик. Восхождение Трампа
Дэниел Крэйг
Квир
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Себастиан Стэн
Другой человек
Победитель
Все номинанты
Гэбриел ЛаБелль
Шоу субботним вечером
Джесси Племонс
Виды доброты
Хью Грант
Еретик
Джесси Айзенберг
Настоящая боль
Глен Пауэлл
Я не киллер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Киран Калкин
Настоящая боль
Победитель
Все номинанты
Гай Пирс
Бруталист
Эдвард Нортон
Боб Дилан: Никому не известный
Юра Борисов
Анора
Джереми Стронг
Ученик. Восхождение Трампа
Дензел Вашингтон
Гладиатор 2
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Таданобу Асано
Сегун
Победитель
Все номинанты
Эбон Мосс-Бакрак
Медведь
Джек Лауден
Медленные лошади
Диего Луна
Машина
Хавьер Бардем
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
For season "The Lyle and Erik Menendez Story"
Харрисон Форд
Терапия
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Хироюки Санада
Сегун
Победитель
Все номинанты
Гэри Олдман
Медленные лошади
Эдди Редмэйн
День Шакала
Билли Боб Торнтон
Землевладелец
Джейк Джилленхол
Презумпция невиновности
Дональд Гловер
Мистер и миссис Смит
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Джереми Аллен Уайт
Медведь
Победитель
Все номинанты
Тед Дэнсон
Свой человек внутри
Джейсон Сигел
Терапия
Стив Мартин
Убийства в одном здании
Мартин Шорт
Убийства в одном здании
Адам Броди
Никто этого не хочет
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Али Вонг
Ali Wong: Single Lady
Победитель
Все номинанты
Адам Сэндлер
Adam Sandler: Love You
Рами Юссеф
Ramy Youssef: More Feelings
Nikki Glaser
Nikki Glaser: Someday You'll Die
Джейми Фокс
Jamie Foxx: What Had Happened Was...
Seth Meyers
Seth Meyers: Dad Man Walking
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Screenplay, Motion Picture
7.6
Конклав
Conclave
Peter Straughan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Бруталист
The Brutalist
Брэйди Корбет, Мона Фастволд Лерче
Смотреть трейлер
7.0
Настоящая боль
A Real Pain
Джесси Айзенберг
Смотреть трейлер
6.8
Анора
Anora
Шон Бэйкер
Смотреть трейлер
7.0
Субстанция
The Substance
Корали Фаржа
Смотреть трейлер
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Жак Одиар
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Олененок
Baby Reindeer
Победитель
Все номинанты
8.2
Настоящий детектив
True Detective
For season "Night Country"
9.8
Пингвин
The Penguin
Рипли
Ripley
Все совпадения неслучайны
Disclaimer
Монстры: История Лайла и Эрика Менендес
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
For season "The Lyle and Erik Menendez Story"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Television Series, Drama
9.8
Сегун
Shōgun
Победитель
Все номинанты
Мистер и миссис Смит
Mr. & Mrs. Smith
Медленные лошади
Slow Horses
8.2
День Шакала
The Day of the Jackal
8.4
Игра в кальмара
Ojing-eo geim
Дипломатка
The Diplomat
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Television Series, Musical or Comedy
Хитрости
Hacks
Победитель
Все номинанты
Убийства в одном здании
Only Murders in the Building
Медведь
The Bear
Джентльмены
The Gentlemen
Начальная школа Эбботт
Abbott Elementary
Никто этого не хочет
Nobody Wants This
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Cinematic and Box Office Achievement
7.8
Злая: Сказка о ведьме Запада
Wicked
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Битлджус Битлджус
Beetlejuice Beetlejuice
Смотреть трейлер
7.4
Чужой: Ромул
Alien: Romulus
Смотреть трейлер
7.4
Гладиатор 2
Gladiator 2
Смотреть трейлер
7.0
Смерч 2
Twisters
Смотреть трейлер
8.4
Головоломка 2
Inside Out 2
Смотреть трейлер
8.8
Дикий робот
The Wild Robot
Смотреть трейлер
8.0
Дэдпул и Росомаха
Deadpool & Wolverine
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Виола Дэвис
Победитель
Виола Дэвис
Победитель
Carol Burnett Award
Тед Дэнсон
Победитель
Тед Дэнсон
Победитель
