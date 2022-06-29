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Джейсон Райтман
Джейсон Райтман
Jason Reitman
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Джейсон Райтман
Jason Reitman
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Дата рождения
19 октября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Джейсона Райтмана
Режиссер, актер, сценарист. Родился 19 октября 1977 года. Монреаль, провинция Квебек, Канада.
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Фильмография Джейсона Райтмана
Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия
2021, США
7.0
Талли
комедия
2018, США
7.0
Как не стать президентом
биография, драма
2018, США
6.0
Мужчины, женщины и дети
комедия, драма
2014, США
6.0
День труда
драма
2013, США
7.0
Бедная богатая девочка
комедия, драма
2011, США
5.0
Мне бы в небо
комедия, драма
2009, США
7.0
Джуно
комедия, драма
2007, США
7.0
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Сиквел «Охотников за привидениями: Наследники» получил дату релиза
Похоже, франшиза переживает новый расцвет.
Написать
29 июня 2022 14:14
Действие следующей части «Охотников за привидениями» вернется в Нью-Йорк
Предстоящий фильм имеет кодовое название «Пожарная станция».
Написать
9 июня 2022 12:14
Звезды Голливуда воздают дань памяти покойному режиссеру Айвену Райтману
Комментарии сына постановщика, Арнольда Шварценеггера, Пола Фига и других.
Написать
15 февраля 2022 14:53
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