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Кэтрин Бигелоу
Кэтрин Бигелоу
Kathryn Bigelow
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Кэтрин Бигелоу
Kathryn Bigelow
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Дата рождения
27 ноября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актриса
Биография Кэтрин Бигелоу
Режиссер. Родилась 27 ноября 1951 года. Сан-Карлос, Калифорния, США.
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Фильмография Кэтрин Бигелоу
Детройт
драма, исторический
2017, США
7.0
Цель номер один
триллер
2012, США
6.0
Повелитель бури
триллер, боевик, военный
2008, США
7.0
К-19
драма
2002, Великобритания / Германия / США / Канада
7.0
Вес воды
детектив, криминал, триллер, драма
2000, США / Франция
5.0
На гребне волны
драма, приключения, биография, триллер, криминал
1991, США
7.0
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