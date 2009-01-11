Меню
Золотой глобус 2009

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2009 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 11 января 2009
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
Победитель
Все номинанты
Чтец 7.8
Чтец The Reader
Дорога перемен 7.3
Дорога перемен Revolutionary Road
Фрост против Никсона 7.3
Фрост против Никсона Frost/Nixon
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Вики Кристина Барселона 7.1
Вики Кристина Барселона Vicky Cristina Barcelona
Победитель
Все номинанты
После прочтения сжечь 7.1
После прочтения сжечь Burn After Reading
Мамма Миа! 7.1
Мамма Миа! Mamma Mia!
Беззаботная 6.7
Беззаботная Happy-Go-Lucky
Залечь на дно в Брюгге 7.7
Залечь на дно в Брюгге In Bruges
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл
Миллионер из трущоб
Победитель
Все номинанты
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
Загадочная история Бенджамина Баттона
Сэм Мендес
Сэм Мендес
Дорога перемен
Рон Ховард
Рон Ховард
Фрост против Никсона
Стивен Долдри
Стивен Долдри
Чтец
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Пациенты
Победитель
Микки Рурк
Микки Рурк
Рестлер
Победитель
Все номинанты
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Дорога перемен
Брэд Питт
Брэд Питт
Загадочная история Бенджамина Баттона
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Фрост против Никсона
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Безумцы
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Декстер
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Тюдоры
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус
Шон Пенн
Шон Пенн
Харви Милк
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Залечь на дно в Брюгге
Победитель
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30
Победитель
Все номинанты
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Блудливая Калифорния
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив
Кевин Коннолли
Кевин Коннолли
Красавцы
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Последний шанс Харви
Стив Карелл
Стив Карелл
Офис
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Вики Кристина Барселона
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Ананасовый экспресс: сижу, курю
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Залечь на дно в Брюгге
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Дорога перемен
Победитель
Все номинанты
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Подмена
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Сомнение
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Я так давно тебя люблю
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Рэйчел выходит замуж
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Беззаботная
Победитель
Все номинанты
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Последний шанс Харви
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
После прочтения сжечь
Ребекка Холл
Ребекка Холл
Вики Кристина Барселона
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Мамма Миа!
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Чтец
Победитель
Все номинанты
Мариса Томей
Мариса Томей
Рестлер
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Вики Кристина Барселона
Эми Адамс
Эми Адамс
Сомнение
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Сомнение
Золотой глобус / Лучший сценарий
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
Саймон Бофой
Победитель
Все номинанты
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Eric Roth, Робин Суикорд
Сомнение 7.5
Сомнение Doubt
Джон Патрик Шэнли
Фрост против Никсона 7.3
Фрост против Никсона Frost/Nixon
Peter Morgan
Чтец 7.8
Чтец The Reader
Дэвид Хэа
Золотой глобус / Лучшая песня
Рестлер 7.7
Рестлер The Wrestler
Брюс Спрингстин Song: "The Wrestler"
Победитель
Все номинанты
Вольт 7.5
Вольт Bolt
Jeffrey Steele, Майли Сайрус Song: "I Thought I Lost You"
ВАЛЛ-И 8.5
ВАЛЛ-И WALL·E
Thomas Newman, Питер Габриел Song: "Down to Earth"
Кадиллак Рекордс 7.2
Кадиллак Рекордс Cadillac Records
Гран Торино 7.9
Гран Торино Gran Torino
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Миллионер из трущоб 8.1
Миллионер из трущоб Slumdog Millionaire
A.R. Rahman
Победитель
Все номинанты
Фрост против Никсона 7.3
Фрост против Никсона Frost/Nixon
Ханс Циммер
Загадочная история Бенджамина Баттона 8.1
Загадочная история Бенджамина Баттона The Curious Case of Benjamin Button
Alexandre Desplat
Подмена 7.6
Подмена The Changeling
Клинт Иствуд
Вызов 7.6
Вызов Defiance
James Newton Howard
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Вальс с Баширом 7.6
Вальс с Баширом Waltz with Bashir
Israel
Победитель
Все номинанты
Незабываемые моменты 7.4
Незабываемые моменты Maria Larssons eviga ögonblick
Sweden/Denmark
Комплекс Баадер-Майнхоф 8.0
Комплекс Баадер-Майнхоф Der Baader Meinhof Komplex
Germany
Я так давно тебя люблю 7.3
Я так давно тебя люблю Il y a longtemps que je t'aime
France
Гоморра 7.2
Гоморра Gomorra
Italy
Золотой глобус / Лучший анимационный фильм
ВАЛЛ-И 8.5
ВАЛЛ-И WALL·E
Победитель
Все номинанты
Вольт 7.5
Вольт Bolt
Кунг-Фу Панда 8.0
Кунг-Фу Панда Kung Fu Panda
Золотой глобус / Лучшая драма
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Победитель
Все номинанты
Пациенты 7.8
Пациенты In Treatment
Настоящая кровь 7.8
Настоящая кровь True Blood
Декстер 8.9
Декстер Dexter
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Победитель
Все номинанты
Красавцы
Красавцы Entourage
Блудливая Калифорния 8.0
Блудливая Калифорния Californication
Офис 8.8
Офис The Office
Дурман 8.6
Дурман Weeds
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Настоящая кровь
Победитель
Все номинанты
Дженьюэри Джонс
Дженьюэри Джонс
Безумцы
Салли Филд
Салли Филд
Братья и сестры
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ищейка
Маришка Харгитей
Маришка Харгитей
Закон и порядок. Специальный корпус
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Тина Фей
Тина Фей
Студия 30
Победитель
Все номинанты
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Кто такая Саманта?
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
The Starter Wife
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Дурман
Америка Феррера
Америка Феррера
Дурнушка Бетти
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Джон Адамс 8.8
Джон Адамс John Adams
Победитель
Все номинанты
Бернард и Дорис 6.5
Пересчет 7.4
Пересчет Recount
Бернард и Дорис 6.5
A Raisin in the Sun A Raisin in the Sun
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Джон Адамс
Победитель
Все номинанты
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Пересчет
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24: Redemption
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Пересчет
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Бернард и Дорис
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Лора Линни
Лора Линни
Джон Адамс
Победитель
Все номинанты
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Бернард и Дорис
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Coco Chanel
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Американское преступление
Джуди Денч
Джуди Денч
Крэнфорд
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Джон Адамс
Победитель
Все номинанты
Дэнис Лири
Дэнис Лири
Пересчет
Блэр Андервуд
Пациенты
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Красавцы
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Как я встретил вашу маму
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Пересчет 7.4
Все номинанты
Братья и сестры
Братья и сестры Brothers & Sisters
Рэйчел Гриффитс
Пациенты 7.8
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Айлин Эткинс
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Хит Леджер
Хит Леджер
Темный рыцарь
Победитель
Все номинанты
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Солдаты неудачи
Том Круз
Том Круз
Солдаты неудачи
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Герцогиня
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Сомнение
Miss Golden Globe
Румер Уиллис
Румер Уиллис
(Originally announced for the 2008 ceremony.)
Победитель
Год проведения
Номинации

Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
