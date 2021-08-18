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Кристофер Пламмер – Фильмы

- Кристофер Пламмер – «Начинающие»

- Кристофер Пламмер – «Все деньги мира»

Кристофер Пламмер – Личная жизнь

Канадский актёр Кристофер Пламмер (полное имя – Артур Кристофер Орм Пламмер) родился 13 декабря 1929 года в Торонто в семье Джона и Марии. Прадед актёра по материнской линии, сэр Джон Аббот, в течение какого-то времени занимал пост премьер-министра Канады. После того, как на свет появился Артур, его родители развелись, и мальчик проживал с матерью в доме неподалёку от Монреаля. С детства будущий актёр интересовался музыкой и мечтал стать пианистом. Он также увлекался театром и был постоянно занят в школьных постановках. Кристофер Пламмер в молодости также стал членом актёрской труппы Канадского репертуарного театра и гастролировал по всей стране.



Кристофер Пламмер – Фильмы

В конце 40-х и начале 50-х годов Кристофер Пламмер стал появляться в эпизодических ролях на телевидении. Его можно увидеть в таких сериалах, как «Саспенс», «Сеть», «Продюсерская витрина» и многих других. Свою первую большую роль на театральной сцене он получил в 1954 году – тогда он сыграл в нью-йоркской постановке «Верна жена» по Сомерсету Моэму. Его дебютной ролью в полнометражном кино стала лента «Увлечённая сценой» Сидни Люмета. После этого последовали роли в картинах «Ветер над равнинами», «Падение Римской империи» и «Гамлет». Одним из самых известных фильмов с участием Пламмера является легендарный мюзикл «Звуки музыки» с Джули Эндрюс, который удостоился пяти «Оскаров», в том числе и за лучший фильм.

За свою долгую карьеру в кино Кристофер Пламмер снялся в около 200 различных проектах, а также всегда продолжал играть в театре, получая номинации на всевозможные премии в обеих сферах. Среди самых известных картин с его участием можно выделить: «12 обезьян», «Возвращение Розовой Пантеры», «Игры разума», «Свой человек», «Воображариум доктора Парнаса», «Сокровище нации», «Последнее воскресение», «Девушка с татуировкой дракона» и множество других. Он также озвучил одного из персонажей популярного мультфильма «Вверх».



Кристофер Пламмер – «Начинающие»

В 2010 году на экраны вышел фильм «Начинающие» Майка Миллса в главных ролях с Юэном МакГрэгором и Мелани Лоран. Кристофер Пламмер сыграл в нём героя нетрадиционной ориентации по имени Хэл, который умирает от рака. Эта роль принесла ему заветный «Оскар». Таким образом, Пламмер стал самым пожилым актёром, когда-либо получавшим премию в своей номинации.



Кристофер Пламмер – «Все деньги мира»

Ещё одна номинация на «Оскар», за лучшую роль второго плана, случилась для Кристофера Пламмера в 2017 году за роль в фильме Ридли Скотта «Все деньги мира». Изначально его персонажа играл Кевин Спейси, однако в связи со скандалом о домогательствах было принято решение вырезать из фильма все сцены с участием Спейси и заменить его на Кристофера Пламмера. В картине рассказывается история одного из самых богатых в мире людей Пола Гетти, который отказывается платить выкуп за похищенного сына, тем самым возложив единственный шанс на его спасение на загадочного сотрудника службы безопасности.



Кристофер Пламмер – Личная жизнь

Кристофер Пламмер был трижды женат. С 1956 по 1960 год он состоял в браке с актрисой Тэмми Граймс, от которой у него есть дочь Аманда, с 1962 по 1967 – с Патрисией Льюис, а с 1970 года по настоящее время он женат на актрисе Элейн Тейлор.