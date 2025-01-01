Меню
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1956 году

Место проведения Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 23 февраля 1956
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
К востоку от рая 7.9
К востоку от рая East of Eden
Победитель
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Парни и куколки 7.1
Парни и куколки Guys and Dolls
Победитель
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Джошуа Логан
Picnic
Победитель
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Эрнест Боргнайн
Марти
Победитель
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Том Юэлл
Зуд седьмого года
Победитель
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Анна Маньяни
The Rose Tattoo
Победитель
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Джин Симмонс
Парни и куколки
Победитель
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Артур Кеннеди
Trial
Победитель
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Мариса Паван
The Rose Tattoo
Победитель
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Sons, Mothers and a General Kinder, Mütter und ein General
Germany.Together with Ordet (1955), Stella (1955), Kodomo no me (1956) and _Dangerous Curves (1955)_.
Победитель
Stella Stella
Greece.Together with Ordet (1955), Kodomo no me (1956), Kinder, Mütter und ein General (1955) and _Dangerous Curves (1955)_.
Победитель
Слово 7.7
Слово Ordet
Denmark.Together with Stella (1955), Kodomo no me (1956), Kinder, Mütter und ein General (1955) and _Dangerous Curves (1955)_.
Победитель
Eyes of Children Kodomo no me
Japan.Together with Ordet (1955), Stella (1955), Kinder, Mütter und ein General (1955) and _Dangerous Curves (1955)_.
Победитель
Золотой глобус / Best Film Promoting International Understanding
Love Is a Many-Splendored Thing Love Is a Many-Splendored Thing
Победитель
Золотой глобус / Best Outdoor Drama
Wichita Wichita
Победитель
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
The View from Pompey's Head The View from Pompey's Head
Дана Винтер
Победитель
The Eddy Duchin Story The Eddy Duchin Story
Victoria Shaw
Победитель
Кровавая аллея 6.2
Кровавая аллея Blood Alley
Анита Экберг
Победитель
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
Hit the Deck Hit the Deck
Расс Тэмблин
Победитель
I'll Cry Tomorrow I'll Cry Tomorrow
Рэй Дэнтон
Победитель
Золотой глобус / Телевизионные достижения
The Magical World of Disney Disneyland
Дина Шор Episodes: "Davy Crockett"
Победитель
Премия Сесиля Б. Де Милля
Jack L. Warner
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Female
Грэйс Келли
Грэйс Келли
Победитель
Henrietta Award / World Film Favorite - Male
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Победитель
Special Achievement Award
К востоку от рая 7.9
К востоку от рая East of Eden
Джеймс Дин Award given posthumously for best dramatic actor.
Победитель
Hollywood Citizenship Award
Эстер Уильямс
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
