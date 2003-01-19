Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 2003

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2003 году

Место проведения International Ballroom, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 19 января 2003
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Часы 6.8
Часы The Hours
Победитель
Все номинанты
Пианист 7.8
Пианист The Pianist
Смотреть трейлер
Властелин Колец: Две крепости 8.7
Властелин Колец: Две крепости The Lord of the Rings: The Two Towers
Смотреть трейлер
О Шмидте 7.1
О Шмидте About Schmidt
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
Победитель
Все номинанты
Николас Никлби 7.3
Николас Никлби Nicholas Nickleby
Моя большая греческая свадьба 7.0
Моя большая греческая свадьба My Big Fat Greek Wedding
Адаптация 7.2
Адаптация Adaptation.
Мой мальчик 7.1
Мой мальчик About a Boy
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Банды Нью-Йорка
Победитель
Все номинанты
Спайк Джонс
Адаптация
Стивен Долдри
Стивен Долдри
Часы
Александр Пэйн
Александр Пэйн
О Шмидте
Роб Маршалл
Роб Маршалл
Чикаго
Питер Джексон
Питер Джексон
Властелин Колец: Две крепости
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Джек Николсон
Джек Николсон
О Шмидте
Победитель
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Щит
Победитель
Все номинанты
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24 часа
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Банды Нью-Йорка
Мартин Шин
Мартин Шин
Западное крыло
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Пианист
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Поймай меня, если сможешь
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Тихий американец
Питер Краузе
Питер Краузе
Клиент всегда мертв
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Ричард Гир
Ричард Гир
Чикаго
Победитель
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив
Победитель
Все номинанты
Мэтт ЛеБлан
Мэтт ЛеБлан
Друзья
Ларри Дэвид
Ларри Дэвид
Умерь свой энтузиазм
Берни Мак
Берни Мак
The Bernie Mac Show
Эрик МакКормак
Эрик МакКормак
Уилл и Грейс
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Любовь, сбивающая с ног
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Адаптация
Хью Грант
Хью Грант
Мой мальчик
Киран Калкин
Киран Калкин
Igby Goes Down
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Николь Кидман
Николь Кидман
Часы
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Часы
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Фрида
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Вдали от рая
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Неверная
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Чикаго
Победитель
Все номинанты
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Чикаго
Ниа Вардалос
Ниа Вардалос
Моя большая греческая свадьба
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Секретарша
Голди Хоун
Голди Хоун
Сестры Бэнгер
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Адаптация
Победитель
Все номинанты
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Igby Goes Down
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
О Шмидте
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Банды Нью-Йорка
Куин Латифа
Куин Латифа
Чикаго
Золотой глобус / Лучший сценарий
О Шмидте 7.1
О Шмидте About Schmidt
Александр Пэйн, Jim Taylor
Победитель
Все номинанты
Вдали от рая 5.7
Вдали от рая Far from Heaven
Тодд Хейнс
Чикаго 7.0
Чикаго Chicago
Билл Кондон
Адаптация 7.2
Адаптация Adaptation.
Чарли Кауфман
Часы 6.8
Часы The Hours
Дэвид Хэа
Золотой глобус / Лучшая песня
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Боно, Адам Клэйтон, Ларри Маллен мл., Эдж Song: "The Hands That Built America"
Победитель
Банды Нью-Йорка 7.7
Банды Нью-Йорка Gangs of New York
Боно, Адам Клэйтон, Ларри Маллен мл., Эдж Song: "The Hands That Built America"
Победитель
Все номинанты
8 миля 7.3
8 миля 8 Mile
Эминем, Luis Resto, Jeff Bass Song: "Lose Yourself"
Спирит: Душа прерий 7.7
Спирит: Душа прерий Spirit: Stallion of the Cimarron
Ханс Циммер, Брайан Адамс, Gretchen Peters Song: "Here I Am"
Дикая семейка Торнберри 5.7
Дикая семейка Торнберри The Wild Thornberrys Movie
Пол Саймон Song: "Father and Daughter"
Спирит: Душа прерий 7.7
Спирит: Душа прерий Spirit: Stallion of the Cimarron
Ханс Циммер, Брайан Адамс, Gretchen Peters Song: "Here I Am"
Умри, но не сейчас 6.8
Умри, но не сейчас Die Another Day
Мадонна, Mirwais Ahmadzaï Song: "Die Another Day"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Фрида 7.3
Фрида Frida
Elliot Goldenthal
Победитель
Все номинанты
25-й час 7.6
25-й час 25th Hour
Terence Blanchard
Rabbit-Proof Fence Rabbit-Proof Fence
Питер Габриел
Вдали от рая 5.7
Вдали от рая Far from Heaven
Elmer Bernstein
Часы 6.8
Часы The Hours
Филип Гласс
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Поговори с ней 7.3
Поговори с ней Hable con ella / Talk to Her
Spain
Победитель
Все номинанты
Бальзак и портниха-китаяночка 5.1
Бальзак и портниха-китаяночка Balzac et la petite tailleuse chinoise / Xiao cai feng
France
Тайна отца Амаро 6.7
Тайна отца Амаро El crimen del Padre Amaro
Mexico
Герой 7.6
Герой Hero / Ying xiong
China
Город Бога 8.1
Город Бога Cidade de Deus
Brazil
Смотреть трейлер
Нигде в Африке 7.3
Нигде в Африке Nowhere in Africa
Germany
Золотой глобус / Лучшая драма
Щит 9.0
Щит The Shield
Победитель
Все номинанты
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
24 часа
24 часа 24
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Победитель
Все номинанты
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Друзья 8.2
Друзья Friends
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано
Победитель
Все номинанты
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Западное крыло
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Шпионка
Марг Хельгенбергер
Марг Хельгенбергер
C.S.I. Место преступления
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс
Клиент всегда мертв
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Друзья
Победитель
Все номинанты
Бонни Хант
Бонни Хант
Life with Bonnie
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Джейн Качмарек
Малкольм в центре внимания
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Черчилль 7.3
Черчилль The Gathering Storm
Победитель
Все номинанты
Похищенный
Похищенный Taken
Live from Baghdad Live from Baghdad
Shackleton Shackleton
Тропой войны 7.3
Тропой войны Path to War
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Альберт Финни
Черчилль
Победитель
Все номинанты
Лайнас Роуч
Лайнас Роуч
RFK
Майкл Китон
Майкл Китон
Live from Baghdad
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
Door to Door
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Тропой войны
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Ума Турман
Ума Турман
Истерическая слепота
Победитель
Все номинанты
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Door to Door
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Черчилль
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Live from Baghdad
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Hell on Heels: The Battle of Mary Kay
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Тропой войны
Победитель
Все номинанты
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Тропой войны
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Западное крыло
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Деннис Хейсберт
Деннис Хейсберт
24 часа
Майкл Империоли
Майкл Империоли
Сопрано
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Малкольм в центре внимания
Джон Спенсер
Западное крыло
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Черчилль
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Ким Кэттролл
Победитель
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Меган Маллалли
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Синтия Никсон
Hell on Heels: The Battle of Mary Kay Hell on Heels: The Battle of Mary Kay
Паркер Поузи
Истерическая слепота 6.4
Истерическая слепота Hysterical Blindness
Джина Роулендс
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Крис Купер
Крис Купер
Адаптация
Победитель
Все номинанты
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Проклятый путь
Эд Харрис
Эд Харрис
Часы
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Вдали от рая
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Чикаго
Премия Сесиля Б. Де Милля
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Победитель
Miss Golden Globe
Доминик Гарсиа-Лоридо
Победитель
Mr. Golden Globe
А.Дж. Ламас
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше