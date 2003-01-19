Меню
Золотой глобус 2003
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2003 году
Место проведения
International Ballroom, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения
19 января 2003
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
6.8
Часы
The Hours
Победитель
Все номинанты
7.8
Пианист
The Pianist
Смотреть трейлер
8.7
Властелин Колец: Две крепости
The Lord of the Rings: The Two Towers
Смотреть трейлер
7.1
О Шмидте
About Schmidt
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.0
Чикаго
Chicago
Победитель
Все номинанты
7.3
Николас Никлби
Nicholas Nickleby
7.0
Моя большая греческая свадьба
My Big Fat Greek Wedding
7.2
Адаптация
Adaptation.
7.1
Мой мальчик
About a Boy
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Мартин Скорсезе
Банды Нью-Йорка
Победитель
Все номинанты
Спайк Джонс
Адаптация
Стивен Долдри
Часы
Александр Пэйн
О Шмидте
Роб Маршалл
Чикаго
Питер Джексон
Властелин Колец: Две крепости
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Джек Николсон
О Шмидте
Победитель
Майкл Чиклис
Щит
Победитель
Все номинанты
Кифер Сазерленд
24 часа
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Дэниел Дэй-Льюис
Банды Нью-Йорка
Мартин Шин
Западное крыло
Эдриан Броуди
Пианист
Леонардо ДиКаприо
Поймай меня, если сможешь
Майкл Кейн
Тихий американец
Питер Краузе
Клиент всегда мертв
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Ричард Гир
Чикаго
Победитель
Тони Шэлуб
Дефективный детектив
Победитель
Все номинанты
Мэтт ЛеБлан
Друзья
Ларри Дэвид
Умерь свой энтузиазм
Берни Мак
The Bernie Mac Show
Эрик МакКормак
Уилл и Грейс
Адам Сэндлер
Любовь, сбивающая с ног
Николас Кейдж
Адаптация
Хью Грант
Мой мальчик
Киран Калкин
Igby Goes Down
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Николь Кидман
Часы
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Часы
Сальма Хайек
Фрида
Джулианна Мур
Вдали от рая
Дайан Лэйн
Неверная
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Рене Зеллвегер
Чикаго
Победитель
Все номинанты
Кэтрин Зета-Джонс
Чикаго
Ниа Вардалос
Моя большая греческая свадьба
Мэгги Джилленхол
Секретарша
Голди Хоун
Сестры Бэнгер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Мэрил Стрип
Адаптация
Победитель
Все номинанты
Сьюзен Сарандон
Igby Goes Down
Кэти Бейтс
О Шмидте
Камерон Диаз
Банды Нью-Йорка
Куин Латифа
Чикаго
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
7.1
О Шмидте
About Schmidt
Александр Пэйн, Jim Taylor
Победитель
Все номинанты
5.7
Вдали от рая
Far from Heaven
Тодд Хейнс
7.0
Чикаго
Chicago
Билл Кондон
7.2
Адаптация
Adaptation.
Чарли Кауфман
6.8
Часы
The Hours
Дэвид Хэа
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Боно, Адам Клэйтон, Ларри Маллен мл., Эдж
Song: "The Hands That Built America"
Победитель
7.7
Банды Нью-Йорка
Gangs of New York
Боно, Адам Клэйтон, Ларри Маллен мл., Эдж
Song: "The Hands That Built America"
Победитель
Все номинанты
7.3
8 миля
8 Mile
Эминем, Luis Resto, Jeff Bass
Song: "Lose Yourself"
7.7
Спирит: Душа прерий
Spirit: Stallion of the Cimarron
Ханс Циммер, Брайан Адамс, Gretchen Peters
Song: "Here I Am"
5.7
Дикая семейка Торнберри
The Wild Thornberrys Movie
Пол Саймон
Song: "Father and Daughter"
7.7
Спирит: Душа прерий
Spirit: Stallion of the Cimarron
Ханс Циммер, Брайан Адамс, Gretchen Peters
Song: "Here I Am"
6.8
Умри, но не сейчас
Die Another Day
Мадонна, Mirwais Ahmadzaï
Song: "Die Another Day"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
7.3
Фрида
Frida
Elliot Goldenthal
Победитель
Все номинанты
7.6
25-й час
25th Hour
Terence Blanchard
Rabbit-Proof Fence
Rabbit-Proof Fence
Питер Габриел
5.7
Вдали от рая
Far from Heaven
Elmer Bernstein
6.8
Часы
The Hours
Филип Гласс
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.3
Поговори с ней
Hable con ella / Talk to Her
Spain
Победитель
Все номинанты
5.1
Бальзак и портниха-китаяночка
Balzac et la petite tailleuse chinoise / Xiao cai feng
France
6.7
Тайна отца Амаро
El crimen del Padre Amaro
Mexico
7.6
Герой
Hero / Ying xiong
China
8.1
Город Бога
Cidade de Deus
Brazil
Смотреть трейлер
7.3
Нигде в Африке
Nowhere in Africa
Germany
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
9.0
Щит
The Shield
Победитель
Все номинанты
9.2
Западное крыло
The West Wing
24 часа
24
8.7
Сопрано
The Sopranos
8.7
Клиент всегда мертв
Six Feet Under
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
8.1
Умерь свой энтузиазм
Curb Your Enthusiasm
Победитель
Все номинанты
9.3
Симпсоны
The Simpsons
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
7.2
Уилл и Грейс
Will & Grace
8.2
Друзья
Friends
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Иди Фалько
Сопрано
Победитель
Все номинанты
Эллисон Дженни
Западное крыло
Дженнифер Гарнер
Шпионка
Марг Хельгенбергер
C.S.I. Место преступления
Рэйчел Гриффитс
Клиент всегда мертв
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Дженнифер Энистон
Друзья
Победитель
Все номинанты
Бонни Хант
Life with Bonnie
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Джейн Качмарек
Малкольм в центре внимания
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
7.3
Черчилль
The Gathering Storm
Победитель
Все номинанты
Похищенный
Taken
Live from Baghdad
Live from Baghdad
Shackleton
Shackleton
7.3
Тропой войны
Path to War
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Альберт Финни
Черчилль
Победитель
Все номинанты
Лайнас Роуч
RFK
Майкл Китон
Live from Baghdad
Уильям Х. Мэйси
Door to Door
Майкл Гэмбон
Тропой войны
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Ума Турман
Истерическая слепота
Победитель
Все номинанты
Хелен Миррен
Door to Door
Ванесса Редгрейв
Черчилль
Хелена Бонем Картер
Live from Baghdad
Ширли МакЛэйн
Hell on Heels: The Battle of Mary Kay
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Дональд Сазерленд
Тропой войны
Победитель
Все номинанты
Алек Болдуин
Тропой войны
Брэдли Уитфорд
Западное крыло
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Деннис Хейсберт
24 часа
Майкл Империоли
Сопрано
Брайан Крэнстон
Малкольм в центре внимания
Джон Спенсер
Западное крыло
Джим Бродбент
Черчилль
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Ким Кэттролл
Победитель
Все номинанты
7.2
Уилл и Грейс
Will & Grace
Меган Маллалли
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Синтия Никсон
Hell on Heels: The Battle of Mary Kay
Hell on Heels: The Battle of Mary Kay
Паркер Поузи
6.4
Истерическая слепота
Hysterical Blindness
Джина Роулендс
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Крис Купер
Адаптация
Победитель
Все номинанты
Пол Ньюман
Проклятый путь
Эд Харрис
Часы
Деннис Куэйд
Вдали от рая
Джон Си Райли
Чикаго
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Джин Хэкмен
Победитель
Miss Golden Globe
Доминик Гарсиа-Лоридо
Победитель
Mr. Golden Globe
А.Дж. Ламас
Победитель
