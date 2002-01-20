Меню
Золотой глобус 2002
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2002 году
Место проведения
International Ballroom, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения
20 января 2002
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
8.4
Игры разума
A Beautiful Mind
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Смотреть трейлер
7.4
В спальне
In the Bedroom
7.7
Малхолланд Драйв
Mulholland Dr.
Смотреть трейлер
8.0
Человек, которого не было
The Man Who Wasn't There
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.6
Блондинка в законе
Legally Blonde
8.3
Шрэк
Shrek
Смотреть трейлер
7.6
Госфорд-Парк
Gosford Park
7.4
Дневник Бриджит Джонс
Bridget Jones's Diary
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Роберт Олтмен
Госфорд-Парк
Победитель
Все номинанты
Стивен Спилберг
Искусственный разум
Баз Лурманн
Мулен Руж
Питер Джексон
Властелин Колец: Братство Кольца
Рон Ховард
Игры разума
Дэвид Линч
Малхолланд Драйв
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Рассел Кроу
Игры разума
Победитель
Кифер Сазерленд
24 часа
Победитель
Все номинанты
Саймон Бэйкер
Защитник
Мартин Шин
Западное крыло
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Дензел Вашингтон
Тренировочный день
Кевин Спейси
Корабельные новости
Уилл Смит
Али
Билли Боб Торнтон
Человек, которого не было
Питер Краузе
Клиент всегда мертв
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джин Хэкмен
Семейка Тененбаум
Победитель
Чарли Шин
Spin City
Победитель
Все номинанты
Хью Джекман
Кейт и Лео
Келси Грэммер
Фрейзер
Джон Кэмерон Митчелл
Hedwig and the Angry Inch
Юэн МакГрегор
Мулен Руж
Томас Кэвэна
Ed
Билли Боб Торнтон
Бандиты
Фрэнки Мьюниз
Малкольм в центре внимания
Эрик МакКормак
Уилл и Грейс
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Сисси Спейсек
В спальне
Победитель
Все номинанты
Тильда Суинтон
На самом дне
Николь Кидман
Другие
Джуди Денч
Айрис
Холли Берри
Бал монстров
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Николь Кидман
Мулен Руж
Победитель
Все номинанты
Рене Зеллвегер
Дневник Бриджит Джонс
Тора Бёрч
Мир призраков
Кейт Бланшетт
Бандиты
Риз Уизерспун
Блондинка в законе
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Дженнифер Коннелли
Игры разума
Победитель
Все номинанты
Хелен Миррен
Госфорд-Парк
Кейт Уинслет
Айрис
Мариса Томей
В спальне
Камерон Диаз
Ванильное небо
Мэгги Смит
Госфорд-Парк
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
8.4
Игры разума
A Beautiful Mind
Акива Голдсман
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Малхолланд Драйв
Mulholland Dr.
Дэвид Линч
Смотреть трейлер
8.0
Человек, которого не было
The Man Who Wasn't There
Итан Коэн, Джоэл Коэн
7.6
Госфорд-Парк
Gosford Park
Джулиан Феллоуз
7.9
Помни
Memento
Кристофер Нолан
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
7.2
Кейт и Лео
Kate & Leopold
Стинг
Song: "Until..."
Победитель
Все номинанты
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Дэвид Баэруолд
Song: "Come What May"
Смотреть трейлер
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Enya
Song: "May It Be"
Смотреть трейлер
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Diane Warren
Song: "There You'll Be"
7.3
Ванильное небо
Vanilla Sky
Пол Маккартни
Song: "Vanilla Sky"
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
7.5
Мулен Руж
Moulin Rouge!
Craig Armstrong
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Али
Ali
Pieter Bourke, Lisa Gerrard
Смотреть трейлер
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Howard Shore
Смотреть трейлер
7.3
Искусственный разум
Artificial Intelligence: AI
John Williams
6.8
Али
Ali
Pieter Bourke, Lisa Gerrard
Смотреть трейлер
7.7
Малхолланд Драйв
Mulholland Dr.
Angelo Badalamenti
Смотреть трейлер
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Ханс Циммер
6.9
Корабельные новости
The Shipping News
Christopher Young
8.4
Игры разума
A Beautiful Mind
Джеймс Хорнер
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.9
Ничья земля
No Man's Land
Bosnia
Победитель
Все номинанты
7.3
Свадьба в сезон дождей
Monsoon Wedding
India
7.6
И твою маму тоже
Y tu mama tambien
Mexico
7.6
Последнее солнце
Abril Despedaçado
Brazil
7.9
Амели
Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
France
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
8.7
Клиент всегда мертв
Six Feet Under
Победитель
Все номинанты
24 часа
24
9.2
Западное крыло
The West Wing
8.4
Шпионка
Alias
8.7
Сопрано
The Sopranos
8.8
C.S.I. Место преступления
CSI: Crime Scene Investigation
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Победитель
Все номинанты
8.3
Фрейзер
Frasier
7.2
Уилл и Грейс
Will & Grace
8.2
Друзья
Friends
Ally McBeal
Ally McBeal
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Дженнифер Гарнер
Шпионка
Победитель
Все номинанты
Эми Бреннеман
Judging Amy
Лоррейн Бракко
Сопрано
Села Уорд
Опять и снова
Лорен Грэм
Девочки Гилмор
Иди Фалько
Сопрано
Марг Хельгенбергер
C.S.I. Место преступления
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Победитель
Все номинанты
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс
Калиста Флокхарт
Ally McBeal
Джейн Качмарек
Малкольм в центре внимания
Хэзер Локлир
Spin City
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
8.1
Братья по оружию
Band of Brothers
Победитель
Все номинанты
Anne Frank: The Whole Story
Anne Frank: The Whole Story
Wit
Wit
7.6
Заговор
Conspiracy
Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Джеймс Франко
James Dean
Победитель
Все номинанты
Бен Кингсли
Anne Frank: The Whole Story
Дэмиэн Льюис
Братья по оружию
Кеннет Брана
Заговор
Барри Пеппер
61*
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Джуди Дэвис
Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Победитель
Все номинанты
Лили Собески
Uprising
Джулианна Маргулис
The Mists of Avalon
Hannah Taylor Gordon
Anne Frank: The Whole Story
Бриджит Фонда
After Amy
Эмма Томпсон
Wit
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Стэнли Туччи
Заговор
Победитель
Все номинанты
Джон Корбетт
Секс в большом городе
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Рон Ливингстон
Братья по оружию
Брэдли Уитфорд
Западное крыло
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
8.7
Клиент всегда мертв
Six Feet Under
Рэйчел Гриффитс
Победитель
8.7
Клиент всегда мертв
Six Feet Under
Рэйчел Гриффитс
Победитель
Все номинанты
8.2
Друзья
Friends
Дженнифер Энистон
Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Тэмми Бланчард
8.2
Друзья
Friends
Дженнифер Энистон
Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Тэмми Бланчард
7.2
Уилл и Грейс
Will & Grace
Меган Маллалли
9.2
Западное крыло
The West Wing
Эллисон Дженни
9.2
Западное крыло
The West Wing
Эллисон Дженни
7.2
Уилл и Грейс
Will & Grace
Меган Маллалли
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Джим Бродбент
Айрис
Победитель
Все номинанты
Джуд Лоу
Искусственный разум
Джон Войт
Али
Бен Кингсли
Сексуальная тварь
Хайден Кристенсен
Жизнь как дом
Стив Бушеми
Мир призраков
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Харрисон Форд
Победитель
Miss Golden Globe
Haley Giraldo
Победитель
Special Award
