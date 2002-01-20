Меню
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 2002

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2002 году

Место проведения International Ballroom, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 20 января 2002
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Игры разума 8.4
Игры разума A Beautiful Mind
Победитель
Все номинанты
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
В спальне 7.4
В спальне In the Bedroom
Малхолланд Драйв 7.7
Малхолланд Драйв Mulholland Dr.
Человек, которого не было 8.0
Человек, которого не было The Man Who Wasn't There
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Победитель
Все номинанты
Блондинка в законе 6.6
Блондинка в законе Legally Blonde
Шрэк 8.3
Шрэк Shrek
Госфорд-Парк 7.6
Госфорд-Парк Gosford Park
Дневник Бриджит Джонс 7.4
Дневник Бриджит Джонс Bridget Jones's Diary
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Роберт Олтмен
Роберт Олтмен
Госфорд-Парк
Победитель
Все номинанты
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Искусственный разум
Баз Лурманн
Баз Лурманн
Мулен Руж
Питер Джексон
Питер Джексон
Властелин Колец: Братство Кольца
Рон Ховард
Рон Ховард
Игры разума
Дэвид Линч
Дэвид Линч
Малхолланд Драйв
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Игры разума
Победитель
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24 часа
Победитель
Все номинанты
Саймон Бэйкер
Саймон Бэйкер
Защитник
Мартин Шин
Мартин Шин
Западное крыло
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Сопрано
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Тренировочный день
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Корабельные новости
Уилл Смит
Уилл Смит
Али
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Человек, которого не было
Питер Краузе
Питер Краузе
Клиент всегда мертв
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Семейка Тененбаум
Победитель
Чарли Шин
Чарли Шин
Spin City
Победитель
Все номинанты
Хью Джекман
Хью Джекман
Кейт и Лео
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Фрейзер
Джон Кэмерон Митчелл
Джон Кэмерон Митчелл
Hedwig and the Angry Inch
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Мулен Руж
Томас Кэвэна
Ed
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Бандиты
Фрэнки Мьюниз
Малкольм в центре внимания
Эрик МакКормак
Эрик МакКормак
Уилл и Грейс
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек
В спальне
Победитель
Все номинанты
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
На самом дне
Николь Кидман
Николь Кидман
Другие
Джуди Денч
Джуди Денч
Айрис
Холли Берри
Холли Берри
Бал монстров
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Николь Кидман
Николь Кидман
Мулен Руж
Победитель
Все номинанты
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Дневник Бриджит Джонс
Тора Бёрч
Тора Бёрч
Мир призраков
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Бандиты
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Блондинка в законе
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Игры разума
Победитель
Все номинанты
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Госфорд-Парк
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Айрис
Мариса Томей
Мариса Томей
В спальне
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Ванильное небо
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Госфорд-Парк
Золотой глобус / Лучший сценарий
Игры разума 8.4
Игры разума A Beautiful Mind
Акива Голдсман
Победитель
Все номинанты
Малхолланд Драйв 7.7
Малхолланд Драйв Mulholland Dr.
Дэвид Линч
Человек, которого не было 8.0
Человек, которого не было The Man Who Wasn't There
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Госфорд-Парк 7.6
Госфорд-Парк Gosford Park
Джулиан Феллоуз
Помни 7.9
Помни Memento
Кристофер Нолан
Золотой глобус / Лучшая песня
Кейт и Лео 7.2
Кейт и Лео Kate & Leopold
Стинг Song: "Until..."
Победитель
Все номинанты
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Дэвид Баэруолд Song: "Come What May"
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Enya Song: "May It Be"
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Diane Warren Song: "There You'll Be"
Ванильное небо 7.3
Ванильное небо Vanilla Sky
Пол Маккартни Song: "Vanilla Sky"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Мулен Руж 7.5
Мулен Руж Moulin Rouge!
Craig Armstrong
Победитель
Все номинанты
Али 6.8
Али Ali
Pieter Bourke, Lisa Gerrard
Властелин Колец: Братство Кольца 8.8
Властелин Колец: Братство Кольца The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
Howard Shore
Искусственный разум 7.3
Искусственный разум Artificial Intelligence: AI
John Williams
Али 6.8
Али Ali
Pieter Bourke, Lisa Gerrard
Малхолланд Драйв 7.7
Малхолланд Драйв Mulholland Dr.
Angelo Badalamenti
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Ханс Циммер
Корабельные новости 6.9
Корабельные новости The Shipping News
Christopher Young
Игры разума 8.4
Игры разума A Beautiful Mind
Джеймс Хорнер
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Ничья земля 7.9
Ничья земля No Man's Land
Bosnia
Победитель
Все номинанты
Свадьба в сезон дождей 7.3
Свадьба в сезон дождей Monsoon Wedding
India
И твою маму тоже 7.6
И твою маму тоже Y tu mama tambien
Mexico
Последнее солнце 7.6
Последнее солнце Abril Despedaçado
Brazil
Амели 7.9
Амели Le Fabuleux destin d Amelie Poulain
France
Золотой глобус / Лучшая драма
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Победитель
Все номинанты
24 часа
24 часа 24
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Победитель
Все номинанты
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Друзья 8.2
Друзья Friends
Ally McBeal Ally McBeal
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Шпионка
Победитель
Все номинанты
Эми Бреннеман
Эми Бреннеман
Judging Amy
Лоррейн Бракко
Лоррейн Бракко
Сопрано
Села Уорд
Села Уорд
Опять и снова
Лорен Грэм
Лорен Грэм
Девочки Гилмор
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано
Марг Хельгенбергер
Марг Хельгенбергер
C.S.I. Место преступления
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Победитель
Все номинанты
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс
Калиста Флокхарт
Калиста Флокхарт
Ally McBeal
Джейн Качмарек
Малкольм в центре внимания
Хэзер Локлир
Хэзер Локлир
Spin City
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Братья по оружию 8.1
Братья по оружию Band of Brothers
Победитель
Все номинанты
Anne Frank: The Whole Story Anne Frank: The Whole Story
Wit Wit
Заговор 7.6
Заговор Conspiracy
Life with Judy Garland: Me and My Shadows Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Джеймс Франко
Джеймс Франко
James Dean
Победитель
Все номинанты
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Anne Frank: The Whole Story
Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис
Братья по оружию
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Заговор
Барри Пеппер
Барри Пеппер
61*
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Победитель
Все номинанты
Лили Собески
Лили Собески
Uprising
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
The Mists of Avalon
Hannah Taylor Gordon
Anne Frank: The Whole Story
Бриджит Фонда
Бриджит Фонда
After Amy
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Wit
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Заговор
Победитель
Все номинанты
Джон Корбетт
Джон Корбетт
Секс в большом городе
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Рон Ливингстон
Рон Ливингстон
Братья по оружию
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Западное крыло
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Рэйчел Гриффитс
Победитель
Все номинанты
Друзья 8.2
Друзья Friends
Дженнифер Энистон
Life with Judy Garland: Me and My Shadows Life with Judy Garland: Me and My Shadows
Тэмми Бланчард
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Меган Маллалли
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Эллисон Дженни
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Айрис
Победитель
Все номинанты
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Искусственный разум
Джон Войт
Джон Войт
Али
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Сексуальная тварь
Хайден Кристенсен
Хайден Кристенсен
Жизнь как дом
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Мир призраков
Премия Сесиля Б. Де Милля
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Победитель
Miss Golden Globe
Haley Giraldo
Победитель
