Золотой глобус 2008
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2008 году
Место проведения
Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения
13 января 2008
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.7
Искупление
Atonement
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Майкл Клейтон
Michael Clayton
Смотреть трейлер
7.5
Большие дебаты
The Great Debaters
7.7
Гангстер
American Gangster
Смотреть трейлер
7.7
Порок на экспорт
Eastern Promises
8.0
Старикам тут не место
No Country for Old Men
Смотреть трейлер
7.9
Нефть
There Will Be Blood
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
7.6
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Лак для волос
Hairspray
5.7
Война Чарли Уилсона
Charlie Wilson's War
Смотреть трейлер
7.4
Джуно
Juno
Смотреть трейлер
7.3
Через вселенную
Across the Universe
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Джулиан Шнабель
Скафандр и бабочка
Победитель
Все номинанты
Тим Бертон
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Джо Райт
Искупление
Итан Коэн
Старикам тут не место
Джоэл Коэн
Старикам тут не место
Итан Коэн
Старикам тут не место
Джоэл Коэн
Старикам тут не место
Ридли Скотт
Гангстер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Дэниел Дэй-Льюис
Нефть
Победитель
Джон Хэмм
Безумцы
Победитель
Все номинанты
Джеймс МакЭвой
Искупление
Хью Лори
Доктор Хаус
Майкл С. Холл
Декстер
Джонатан Риз Майерс
Тюдоры
Вигго Мортенсен
Порок на экспорт
Дензел Вашингтон
Гангстер
Джордж Клуни
Майкл Клейтон
Билл Пэкстон
Большая любовь
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джонни Депп
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Победитель
Дэвид Духовны
Блудливая Калифорния
Победитель
Все номинанты
Стив Карелл
Офис
Ли Пейс
Мертвые до востребования
Филип Сеймур Хоффман
Дикари
Джон Си Райли
Трудный путь: история Дьюи Кокса
Рики Джервэйс
Массовка
Алек Болдуин
Студия 30
Райан Гослинг
Ларс и реальная девушка
Том Хэнкс
Война Чарли Уилсона
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Джули Кристи
Вдали от нее
Победитель
Все номинанты
Кейт Бланшетт
Золотой век
Джоди Фостер
Отважная
Кира Найтли
Искупление
Анджелина Джоли
Сильное сердце
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Марион Котийяр
Жизнь в розовом цвете
Победитель
Все номинанты
Эми Адамс
Зачарованная
Эллиот Пейдж
Джуно
Хелена Бонем Картер
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Николь Блонски
Лак для волос
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Кейт Бланшетт
Там меня нет
Победитель
Все номинанты
Сирша Ронан
Искупление
Джулия Робертс
Война Чарли Уилсона
Тильда Суинтон
Майкл Клейтон
Эми Райан
Прощай, детка, прощай
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
8.0
Старикам тут не место
No Country for Old Men
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Скафандр и бабочка
Scaphandre et le papillon, Le
Рональд Харвуд
Смотреть трейлер
7.7
Искупление
Atonement
Кристофер Хэмптон
Смотреть трейлер
5.7
Война Чарли Уилсона
Charlie Wilson's War
Аарон Соркин
Смотреть трейлер
7.4
Джуно
Juno
Диабло Коуди
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
8.0
В диких условиях
Into the Wild
Эдди Веддер
Song: "Guaranteed"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Зачарованная
Enchanted
Alan Menken, Stephen Schwartz
Song: "That's How You Know"
Смотреть трейлер
7.2
Трудный путь: история Дьюи Кокса
Walk Hard: The Dewey Cox Story
Джон Си Райли, Джадд Апатоу, Marshall Crenshaw, Джейк Кэздан
Song: "Walk Hard"
6.7
Любовь во время холеры
Love in the Time of Cholera
Antonio Pinto, Шакира
Song: "Despedida"
Смотреть трейлер
6.6
Грейс ушла
Grace Is Gone
Клинт Иствуд, Carole Bayer Sager
Song: "Grace Is Gone"
6.7
Любовь во время холеры
Love in the Time of Cholera
Antonio Pinto, Шакира
Song: "Despedida"
Смотреть трейлер
7.2
Трудный путь: история Дьюи Кокса
Walk Hard: The Dewey Cox Story
Джон Си Райли, Джадд Апатоу, Marshall Crenshaw, Джейк Кэздан
Song: "Walk Hard"
7.3
Зачарованная
Enchanted
Alan Menken, Stephen Schwartz
Song: "That's How You Know"
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
7.7
Искупление
Atonement
Dario Marianelli
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.6
Грейс ушла
Grace Is Gone
Клинт Иствуд
8.0
В диких условиях
Into the Wild
Michael Brook, Эдди Веддер, Kaki King
Смотреть трейлер
7.7
Порок на экспорт
Eastern Promises
Howard Shore
8.0
Бегущий за ветром
The Kite Runner
Alberto Iglesias
8.0
В диких условиях
Into the Wild
Michael Brook, Эдди Веддер, Kaki King
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
7.7
Скафандр и бабочка
Scaphandre et le papillon, Le
France/USA
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
4 месяца, 3 недели и 2 дня
4 luni, 3 saptamini si 2 zile / 4 Months, 3 Weeks, & 2 Days
Romania
8.0
Бегущий за ветром
The Kite Runner
USA
7.4
Персиполис
Persepolis
France
7.2
Вожделение
Se jie / Lust, Caution
Taiwan
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший анимационный фильм
8.2
Рататуй
Ratatouille
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.6
Би Муви: медовый заговор
Bee Movie
Смотреть трейлер
7.4
Симпсоны в кино
The Simpsons Movie
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
8.4
Безумцы
Mad Men
Победитель
Все номинанты
Доктор Хаус
House M.D.
Большая любовь
Big Love
8.1
Схватка
Damages
8.2
Анатомия страсти
Grey's Anatomy
8.5
Тюдоры
The Tudors
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
8.7
Массовка
Extras
Победитель
Все номинанты
Студия 30
30 Rock
8.0
Блудливая Калифорния
Californication
Красавцы
Entourage
8.5
Мертвые до востребования
Pushing Daisies
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Гленн Клоуз
Схватка
Победитель
Все номинанты
Минни Драйвер
The Riches
Иди Фалько
Сопрано
Салли Филд
Братья и сестры
Холли Хантер
Saving Grace
Патрисия Аркетт
Медиум
Кира Седжвик
Ищейка
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Тина Фей
Студия 30
Победитель
Все номинанты
Кристина Эпплгейт
Кто такая Саманта?
Мэри-Луиза Паркер
Дурман
Америка Феррера
Дурнушка Бетти
Анна Фрил
Мертвые до востребования
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
7.5
Из добрых побуждений
Longford
Победитель
Все номинанты
The Company
The Company
7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни
Bury My Heart at Wounded Knee
The State Within
The State Within
Пять дней
Five Days
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Джим Бродбент
Из добрых побуждений
Победитель
Все номинанты
Джейсон Айзекс
The State Within
Адам Бич
Схороните моё сердце у Вундед-Ни
Эрнест Боргнайн
A Grandpa for Christmas
Джеймс Несбитт
Джекилл
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Куин Латифа
Помоги жизни
Победитель
Все номинанты
Рут Уилсон
Джейн Эйр
Дебра Мессинг
The Starter Wife
Брайс Даллас Ховард
Как вам это понравится
Сисси Спейсек
Pictures of Hollis Woods
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джереми Пивен
Красавцы
Победитель
Все номинанты
Дональд Сазерленд
Грязные мокрые деньги
Энди Серкис
Из добрых побуждений
Уильям Шетнер
Юристы Бостона
Тед Дэнсон
Схватка
Кевин Диллон
Красавцы
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
7.5
Из добрых побуждений
Longford
Саманта Мортон
Победитель
7.5
Из добрых побуждений
Longford
Саманта Мортон
Победитель
Все номинанты
8.0
Меня зовут Эрл
My Name is Earl
Джейми Прессли
8.1
Схватка
Damages
Роуз Бирн
Братья и сестры
Brothers & Sisters
Рэйчел Гриффитс
7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни
Bury My Heart at Wounded Knee
Анна Пакуин
8.2
Анатомия страсти
Grey's Anatomy
Кэтрин Хейгл
8.1
Схватка
Damages
Роуз Бирн
8.2
Анатомия страсти
Grey's Anatomy
Кэтрин Хейгл
7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни
Bury My Heart at Wounded Knee
Анна Пакуин
Братья и сестры
Brothers & Sisters
Рэйчел Гриффитс
8.0
Меня зовут Эрл
My Name is Earl
Джейми Прессли
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Хавьер Бардем
Старикам тут не место
Победитель
Все номинанты
Джон Траволта
Лак для волос
Кейси Аффлек
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
Филип Сеймур Хоффман
Война Чарли Уилсона
Том Уилкинсон
Майкл Клейтон
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Стивен Спилберг
Due to the ceremony being canceled in 2008, the award was handed out during the 2009 ceremony.
Победитель
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667