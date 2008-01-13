Меню
Золотой глобус 2008

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2008 году

Место проведения Beverly Hilton Hotel, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 13 января 2008
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Майкл Клейтон 7.1
Майкл Клейтон Michael Clayton
Смотреть трейлер
Большие дебаты 7.5
Большие дебаты The Great Debaters
Гангстер 7.7
Гангстер American Gangster
Смотреть трейлер
Порок на экспорт 7.7
Порок на экспорт Eastern Promises
Старикам тут не место 8.0
Старикам тут не место No Country for Old Men
Смотреть трейлер
Нефть 7.9
Нефть There Will Be Blood
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 7.6
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Лак для волос 6.8
Лак для волос Hairspray
Война Чарли Уилсона 5.7
Война Чарли Уилсона Charlie Wilson's War
Смотреть трейлер
Джуно 7.4
Джуно Juno
Смотреть трейлер
Через вселенную 7.3
Через вселенную Across the Universe
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Джулиан Шнабель
Джулиан Шнабель
Скафандр и бабочка
Победитель
Все номинанты
Тим Бертон
Тим Бертон
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Джо Райт
Джо Райт
Искупление
Итан Коэн
Итан Коэн
Старикам тут не место
Джоэл Коэн
Джоэл Коэн
Старикам тут не место
Итан Коэн
Итан Коэн
Старикам тут не место
Джоэл Коэн
Джоэл Коэн
Старикам тут не место
Ридли Скотт
Ридли Скотт
Гангстер
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Нефть
Победитель
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Безумцы
Победитель
Все номинанты
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Искупление
Хью Лори
Хью Лори
Доктор Хаус
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Декстер
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Тюдоры
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Порок на экспорт
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Гангстер
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Майкл Клейтон
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Большая любовь
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джонни Депп
Джонни Депп
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Победитель
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Блудливая Калифорния
Победитель
Все номинанты
Стив Карелл
Стив Карелл
Офис
Ли Пейс
Ли Пейс
Мертвые до востребования
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Дикари
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Трудный путь: история Дьюи Кокса
Рики Джервэйс
Рики Джервэйс
Массовка
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Студия 30
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Ларс и реальная девушка
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Война Чарли Уилсона
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Джули Кристи
Джули Кристи
Вдали от нее
Победитель
Все номинанты
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Золотой век
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Отважная
Кира Найтли
Кира Найтли
Искупление
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Сильное сердце
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Жизнь в розовом цвете
Победитель
Все номинанты
Эми Адамс
Эми Адамс
Зачарованная
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Джуно
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Николь Блонски
Лак для волос
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Там меня нет
Победитель
Все номинанты
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Искупление
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Война Чарли Уилсона
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Майкл Клейтон
Эми Райан
Эми Райан
Прощай, детка, прощай
Золотой глобус / Лучший сценарий
Старикам тут не место 8.0
Старикам тут не место No Country for Old Men
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Скафандр и бабочка 7.7
Скафандр и бабочка Scaphandre et le papillon, Le
Рональд Харвуд
Смотреть трейлер
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Кристофер Хэмптон
Смотреть трейлер
Война Чарли Уилсона 5.7
Война Чарли Уилсона Charlie Wilson's War
Аарон Соркин
Смотреть трейлер
Джуно 7.4
Джуно Juno
Диабло Коуди
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучшая песня
В диких условиях 8.0
В диких условиях Into the Wild
Эдди Веддер Song: "Guaranteed"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Зачарованная 7.3
Зачарованная Enchanted
Alan Menken, Stephen Schwartz Song: "That's How You Know"
Смотреть трейлер
Трудный путь: история Дьюи Кокса 7.2
Трудный путь: история Дьюи Кокса Walk Hard: The Dewey Cox Story
Джон Си Райли, Джадд Апатоу, Marshall Crenshaw, Джейк Кэздан Song: "Walk Hard"
Любовь во время холеры 6.7
Любовь во время холеры Love in the Time of Cholera
Antonio Pinto, Шакира Song: "Despedida"
Смотреть трейлер
Грейс ушла 6.6
Грейс ушла Grace Is Gone
Клинт Иствуд, Carole Bayer Sager Song: "Grace Is Gone"
Любовь во время холеры 6.7
Любовь во время холеры Love in the Time of Cholera
Antonio Pinto, Шакира Song: "Despedida"
Смотреть трейлер
Трудный путь: история Дьюи Кокса 7.2
Трудный путь: история Дьюи Кокса Walk Hard: The Dewey Cox Story
Джон Си Райли, Джадд Апатоу, Marshall Crenshaw, Джейк Кэздан Song: "Walk Hard"
Зачарованная 7.3
Зачарованная Enchanted
Alan Menken, Stephen Schwartz Song: "That's How You Know"
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Dario Marianelli
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Грейс ушла 6.6
Грейс ушла Grace Is Gone
Клинт Иствуд
В диких условиях 8.0
В диких условиях Into the Wild
Michael Brook, Эдди Веддер, Kaki King
Смотреть трейлер
Порок на экспорт 7.7
Порок на экспорт Eastern Promises
Howard Shore
Бегущий за ветром 8.0
Бегущий за ветром The Kite Runner
Alberto Iglesias
В диких условиях 8.0
В диких условиях Into the Wild
Michael Brook, Эдди Веддер, Kaki King
Смотреть трейлер
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Скафандр и бабочка 7.7
Скафандр и бабочка Scaphandre et le papillon, Le
France/USA
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
4 месяца, 3 недели и 2 дня 7.4
4 месяца, 3 недели и 2 дня 4 luni, 3 saptamini si 2 zile / 4 Months, 3 Weeks, & 2 Days
Romania
Бегущий за ветром 8.0
Бегущий за ветром The Kite Runner
USA
Персиполис 7.4
Персиполис Persepolis
France
Вожделение 7.2
Вожделение Se jie / Lust, Caution
Taiwan
Золотой глобус / Лучший анимационный фильм
Рататуй 8.2
Рататуй Ratatouille
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Би Муви: медовый заговор 6.6
Би Муви: медовый заговор Bee Movie
Смотреть трейлер
Симпсоны в кино 7.4
Симпсоны в кино The Simpsons Movie
Золотой глобус / Лучшая драма
Безумцы 8.4
Безумцы Mad Men
Победитель
Все номинанты
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
Большая любовь
Большая любовь Big Love
Схватка 8.1
Схватка Damages
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Тюдоры 8.5
Тюдоры The Tudors
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Массовка 8.7
Массовка Extras
Победитель
Все номинанты
Студия 30
Студия 30 30 Rock
Блудливая Калифорния 8.0
Блудливая Калифорния Californication
Красавцы
Красавцы Entourage
Мертвые до востребования 8.5
Мертвые до востребования Pushing Daisies
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Схватка
Победитель
Все номинанты
Минни Драйвер
Минни Драйвер
The Riches
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано
Салли Филд
Салли Филд
Братья и сестры
Холли Хантер
Холли Хантер
Saving Grace
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Медиум
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Ищейка
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Тина Фей
Тина Фей
Студия 30
Победитель
Все номинанты
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Кто такая Саманта?
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Дурман
Америка Феррера
Америка Феррера
Дурнушка Бетти
Анна Фрил
Анна Фрил
Мертвые до востребования
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
Из добрых побуждений 7.5
Из добрых побуждений Longford
Победитель
Все номинанты
The Company The Company
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
The State Within The State Within
Пять дней
Пять дней Five Days
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Из добрых побуждений
Победитель
Все номинанты
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
The State Within
Адам Бич
Адам Бич
Схороните моё сердце у Вундед-Ни
Эрнест Боргнайн
A Grandpa for Christmas
Джеймс Несбитт
Джеймс Несбитт
Джекилл
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Куин Латифа
Куин Латифа
Помоги жизни
Победитель
Все номинанты
Рут Уилсон
Рут Уилсон
Джейн Эйр
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
The Starter Wife
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Как вам это понравится
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек
Pictures of Hollis Woods
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Красавцы
Победитель
Все номинанты
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Грязные мокрые деньги
Энди Серкис
Энди Серкис
Из добрых побуждений
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Юристы Бостона
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Схватка
Кевин Диллон
Кевин Диллон
Красавцы
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Из добрых побуждений 7.5
Из добрых побуждений Longford
Саманта Мортон
Победитель
Из добрых побуждений 7.5
Из добрых побуждений Longford
Саманта Мортон
Победитель
Все номинанты
Меня зовут Эрл 8.0
Меня зовут Эрл My Name is Earl
Джейми Прессли
Схватка 8.1
Схватка Damages
Роуз Бирн
Братья и сестры
Братья и сестры Brothers & Sisters
Рэйчел Гриффитс
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
Анна Пакуин
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Кэтрин Хейгл
Схватка 8.1
Схватка Damages
Роуз Бирн
Анатомия страсти 8.2
Анатомия страсти Grey's Anatomy
Кэтрин Хейгл
Схороните моё сердце у Вундед-Ни 7.1
Схороните моё сердце у Вундед-Ни Bury My Heart at Wounded Knee
Анна Пакуин
Братья и сестры
Братья и сестры Brothers & Sisters
Рэйчел Гриффитс
Меня зовут Эрл 8.0
Меня зовут Эрл My Name is Earl
Джейми Прессли
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Старикам тут не место
Победитель
Все номинанты
Джон Траволта
Джон Траволта
Лак для волос
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Война Чарли Уилсона
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Майкл Клейтон
Премия Сесиля Б. Де Милля
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Due to the ceremony being canceled in 2008, the award was handed out during the 2009 ceremony.
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
