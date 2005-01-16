Меню
Золотой глобус 2005
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2005 году
Место проведения
International Ballroom, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения
16 января 2005
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
7.3
Авиатор
The Aviator
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Малышка на миллион
Million Dollar Baby
Смотреть трейлер
7.6
Волшебная страна
Finding Neverland
7.1
Близость
Closer
8.4
Отель "Руанда"
Hotel Rwanda
6.5
Доктор Кинси
Kinsey
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
6.1
На обочине
Sideways
Победитель
Все номинанты
7.6
Рэй
Ray
7.5
Призрак оперы
The Phantom of the Opera
Смотреть трейлер
8.3
Вечное сияние чистого разума
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Смотреть трейлер
7.9
Суперсемейка
The Incredibles
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Клинт Иствуд
Малышка на миллион
Победитель
Все номинанты
Александр Пэйн
На обочине
Марк Форстер
Волшебная страна
Майк Николс
Близость
Мартин Скорсезе
Авиатор
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Иэн МакШейн
Дэдвуд
Победитель
Леонардо ДиКаприо
Авиатор
Победитель
Все номинанты
Майкл Чиклис
Щит
Хавьер Бардем
Море внутри
Дэнис Лири
Спаси меня
Лиам Нисон
Доктор Кинси
Дон Чидл
Отель "Руанда"
Джулиан МакМэхон
Части тела
Джонни Депп
Волшебная страна
Джеймс Спэйдер
Юристы Бостона
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джейсон Бэйтман
Задержка в развитии
Победитель
Джейми Фокс
Рэй
Победитель
Все номинанты
Тони Шэлуб
Дефективный детектив
Кевин Спейси
У моря
Мэтт ЛеБлан
Джоуи
Ларри Дэвид
Умерь свой энтузиазм
Чарли Шин
Два с половиной человека
Зак Брафф
Клиника
Джим Керри
Вечное сияние чистого разума
Пол Джаматти
На обочине
Кевин Клайн
Любимчик
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Хилари Суонк
Малышка на миллион
Победитель
Все номинанты
Ума Турман
Убить Билла 2
Николь Кидман
Рождение
Скарлетт Йоханссон
Любовная лихорадка
Имелда Стонтон
Вера Дрэйк
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Аннетт Бенинг
Театр
Победитель
Все номинанты
Кейт Уинслет
Вечное сияние чистого разума
Эмми Россам
Призрак оперы
Рене Зеллвегер
Бриджит Джонс: Грани разумного
Эшли Джадд
Любимчик
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Натали Портман
Близость
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Маньчжурский кандидат
Лора Линни
Доктор Кинси
Вирджиния Мэдсен
На обочине
Кейт Бланшетт
Авиатор
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший сценарий
6.1
На обочине
Sideways
Александр Пэйн, Jim Taylor
Победитель
Все номинанты
7.3
Авиатор
The Aviator
Джон Логан
Смотреть трейлер
8.3
Вечное сияние чистого разума
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Чарли Кауфман
Смотреть трейлер
7.6
Волшебная страна
Finding Neverland
Дэвид Мэги
7.1
Близость
Closer
Патрик Марбер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая песня
6.2
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины
Alfie
Мик Джаггер, David A. Stewart
Song: "Old Habits Die Hard"
Победитель
6.2
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины
Alfie
Мик Джаггер, David A. Stewart
Song: "Old Habits Die Hard"
Победитель
Все номинанты
8.0
Шрэк 2
Shrek 2
David Bryson, Adam Duritz, David Immerglück, Dan Vickrey, Matthew Malley
Song: "Accidentally in Love"
Смотреть трейлер
6.9
Полярный экспресс
The Polar Express
Глен Баллард, Alan Silvestri
Song: "Believe"
Смотреть трейлер
8.4
Отель "Руанда"
Hotel Rwanda
Andrea Guerra, Вайклеф Джин, Jerry 'Wonder' Duplessis
Song: "Million Voices"
7.5
Призрак оперы
The Phantom of the Opera
Andrew Lloyd Webber, Charles Hart
Song: "Learn to Be Lonely"
Смотреть трейлер
6.9
Полярный экспресс
The Polar Express
Глен Баллард, Alan Silvestri
Song: "Believe"
Смотреть трейлер
8.4
Отель "Руанда"
Hotel Rwanda
Andrea Guerra, Вайклеф Джин, Jerry 'Wonder' Duplessis
Song: "Million Voices"
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
7.3
Авиатор
The Aviator
Howard Shore
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.1
На обочине
Sideways
Rolfe Kent
7.6
Волшебная страна
Finding Neverland
Jan A.P. Kaczmarek
7.9
Малышка на миллион
Million Dollar Baby
Клинт Иствуд
Смотреть трейлер
6.8
Испанский-Английский
Spanglish
Ханс Циммер
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
6.8
Море внутри
Mar adentro / The Sea Inside
Spain/France/Italy
Победитель
Все номинанты
6.9
Хористы
Choristes, Les
France
6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Brazil
7.3
Долгая помолвка
Un long dimanche de fiançailles
France
7.0
Дом летающих кинжалов
Shi mian mai fu
Hong Kong
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая драма
8.2
Части тела
Nip/Tuck
Победитель
Все номинанты
24 часа
24
8.5
Дэдвуд
Deadwood
7.0
Остаться в живых
Lost
8.7
Сопрано
The Sopranos
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
8.3
Отчаянные домохозяйки
Desperate Housewives
Победитель
Все номинанты
7.2
Уилл и Грейс
Will & Grace
7.4
Секс в большом городе
Sex and the City
Красавцы
Entourage
8.6
Задержка в развитии
Arrested Development
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Маришка Харгитей
Закон и порядок. Специальный корпус
Победитель
Все номинанты
Джоэли Ричардсон
Части тела
Иди Фалько
Сопрано
Дженнифер Гарнер
Шпионка
Кристин Лати
Jack & Bobby
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Тери Хэтчер
Отчаянные домохозяйки
Победитель
Все номинанты
Марсия Кросс
Отчаянные домохозяйки
Фелисити Хаффман
Отчаянные домохозяйки
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
The Life and Death of Peter Sellers
The Life and Death of Peter Sellers
Победитель
Все номинанты
8.1
Творение Господне
Something the Lord Made
American Family
American Family
The Lion in Winter
The Lion in Winter
7.4
Ангелы с железными зубами
Iron Jawed Angels
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Джеффри Раш
The Life and Death of Peter Sellers
Победитель
Все номинанты
Уильям Х. Мэйси
The Wool Cap
Джейми Фокс
Redemption: The Stan Tookie Williams Story
Патрик Стюарт
The Lion in Winter
Мос Деф
Творение Господне
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Гленн Клоуз
The Lion in Winter
Победитель
Все номинанты
Блайт Даннер
Back When We Were Grownups
Миранда Ричардсон
The Lost Prince
Джулианна Маргулис
The Grid
Хилари Суонк
Ангелы с железными зубами
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Уильям Шетнер
Юристы Бостона
Победитель
Все номинанты
Джереми Пивен
Красавцы
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Майкл Империоли
Сопрано
Оливер Платт
Huff
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
7.4
Ангелы с железными зубами
Iron Jawed Angels
Анжелика Хьюстон
Победитель
7.4
Ангелы с железными зубами
Iron Jawed Angels
Анжелика Хьюстон
Победитель
Все номинанты
8.3
Отчаянные домохозяйки
Desperate Housewives
Николетт Шеридан
The Life and Death of Peter Sellers
The Life and Death of Peter Sellers
Эмили Уотсон
8.3
Отчаянные домохозяйки
Desperate Housewives
Николетт Шеридан
8.7
Сопрано
The Sopranos
Дреа де Маттео
The Life and Death of Peter Sellers
The Life and Death of Peter Sellers
Шарлиз Терон
8.7
Сопрано
The Sopranos
Дреа де Маттео
The Life and Death of Peter Sellers
The Life and Death of Peter Sellers
Эмили Уотсон
The Life and Death of Peter Sellers
The Life and Death of Peter Sellers
Шарлиз Терон
Показать всех номинантов
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Клайв Оуэн
Близость
Победитель
Все номинанты
Морган Фриман
Малышка на миллион
Дэвид Кэррадайн
Убить Билла 2
Джейми Фокс
Соучастник
Томас Хейден Черч
На обочине
Показать всех номинантов
Премия Сесиля Б. Де Милля
Робин Уильямс
Победитель
Miss Golden Globe
Kathryn Eastwood
Победитель
