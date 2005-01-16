Меню
Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 2005 году

Место проведения International Ballroom, Беверли Хиллс, Калифорния, США
Дата проведения 16 января 2005
Золотой глобус / Лучший фильм (драма)
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Победитель
Все номинанты
Малышка на миллион 7.9
Малышка на миллион Million Dollar Baby
Волшебная страна 7.6
Волшебная страна Finding Neverland
Близость 7.1
Близость Closer
Отель "Руанда" 8.4
Отель "Руанда" Hotel Rwanda
Доктор Кинси 6.5
Доктор Кинси Kinsey
Золотой глобус / Лучший фильм (комедия или мюзикл)
На обочине 6.1
На обочине Sideways
Победитель
Все номинанты
Рэй 7.6
Рэй Ray
Призрак оперы 7.5
Призрак оперы The Phantom of the Opera
Вечное сияние чистого разума 8.3
Вечное сияние чистого разума Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Суперсемейка 7.9
Суперсемейка The Incredibles
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Малышка на миллион
Победитель
Все номинанты
Александр Пэйн
Александр Пэйн
На обочине
Марк Форстер
Марк Форстер
Волшебная страна
Майк Николс
Майк Николс
Близость
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Авиатор
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (драма)
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Дэдвуд
Победитель
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Авиатор
Победитель
Все номинанты
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Щит
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Море внутри
Дэнис Лири
Дэнис Лири
Спаси меня
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Доктор Кинси
Дон Чидл
Дон Чидл
Отель "Руанда"
Джулиан МакМэхон
Джулиан МакМэхон
Части тела
Джонни Депп
Джонни Депп
Волшебная страна
Джеймс Спэйдер
Джеймс Спэйдер
Юристы Бостона
Золотой глобус / Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Задержка в развитии
Победитель
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Рэй
Победитель
Все номинанты
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Дефективный детектив
Кевин Спейси
Кевин Спейси
У моря
Мэтт ЛеБлан
Мэтт ЛеБлан
Джоуи
Ларри Дэвид
Ларри Дэвид
Умерь свой энтузиазм
Чарли Шин
Чарли Шин
Два с половиной человека
Зак Брафф
Зак Брафф
Клиника
Джим Керри
Джим Керри
Вечное сияние чистого разума
Пол Джаматти
Пол Джаматти
На обочине
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Любимчик
Золотой глобус / Лучшая женская роль (драма)
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Малышка на миллион
Победитель
Все номинанты
Ума Турман
Ума Турман
Убить Билла 2
Николь Кидман
Николь Кидман
Рождение
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Любовная лихорадка
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Вера Дрэйк
Золотой глобус / Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Театр
Победитель
Все номинанты
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Вечное сияние чистого разума
Эмми Россам
Эмми Россам
Призрак оперы
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Бриджит Джонс: Грани разумного
Эшли Джадд
Эшли Джадд
Любимчик
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Натали Портман
Натали Портман
Близость
Победитель
Все номинанты
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Маньчжурский кандидат
Лора Линни
Лора Линни
Доктор Кинси
Вирджиния Мэдсен
Вирджиния Мэдсен
На обочине
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Авиатор
Золотой глобус / Лучший сценарий
На обочине 6.1
На обочине Sideways
Александр Пэйн, Jim Taylor
Победитель
Все номинанты
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Джон Логан
Вечное сияние чистого разума 8.3
Вечное сияние чистого разума Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Чарли Кауфман
Волшебная страна 7.6
Волшебная страна Finding Neverland
Дэвид Мэги
Близость 7.1
Близость Closer
Патрик Марбер
Золотой глобус / Лучшая песня
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины 6.2
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины Alfie
Мик Джаггер, David A. Stewart Song: "Old Habits Die Hard"
Победитель
Все номинанты
Шрэк 2 8.0
Шрэк 2 Shrek 2
David Bryson, Adam Duritz, David Immerglück, Dan Vickrey, Matthew Malley Song: "Accidentally in Love"
Полярный экспресс 6.9
Полярный экспресс The Polar Express
Глен Баллард, Alan Silvestri Song: "Believe"
Отель "Руанда" 8.4
Отель "Руанда" Hotel Rwanda
Andrea Guerra, Вайклеф Джин, Jerry 'Wonder' Duplessis Song: "Million Voices"
Призрак оперы 7.5
Призрак оперы The Phantom of the Opera
Andrew Lloyd Webber, Charles Hart Song: "Learn to Be Lonely"
Полярный экспресс 6.9
Полярный экспресс The Polar Express
Глен Баллард, Alan Silvestri Song: "Believe"
Отель "Руанда" 8.4
Отель "Руанда" Hotel Rwanda
Andrea Guerra, Вайклеф Джин, Jerry 'Wonder' Duplessis Song: "Million Voices"
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Howard Shore
Победитель
Все номинанты
На обочине 6.1
На обочине Sideways
Rolfe Kent
Волшебная страна 7.6
Волшебная страна Finding Neverland
Jan A.P. Kaczmarek
Малышка на миллион 7.9
Малышка на миллион Million Dollar Baby
Клинт Иствуд
Испанский-Английский 6.8
Испанский-Английский Spanglish
Ханс Циммер
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Море внутри 6.8
Море внутри Mar adentro / The Sea Inside
Spain/France/Italy
Победитель
Все номинанты
Хористы 6.9
Хористы Choristes, Les
France
Че Гевара: Дневник мотоциклиста 6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Brazil
Долгая помолвка 7.3
Долгая помолвка Un long dimanche de fiançailles
France
Дом летающих кинжалов 7.0
Дом летающих кинжалов Shi mian mai fu
Hong Kong
Золотой глобус / Лучшая драма
Части тела 8.2
Части тела Nip/Tuck
Победитель
Все номинанты
24 часа
24 часа 24
Дэдвуд 8.5
Дэдвуд Deadwood
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Золотой глобус / Лучшая комедия/мюзикл
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Победитель
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Красавцы
Красавцы Entourage
Задержка в развитии 8.6
Задержка в развитии Arrested Development
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (драма)
Маришка Харгитей
Маришка Харгитей
Закон и порядок. Специальный корпус
Победитель
Все номинанты
Джоэли Ричардсон
Джоэли Ричардсон
Части тела
Иди Фалько
Иди Фалько
Сопрано
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Шпионка
Jack & Bobby
Золотой глобус / Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Тери Хэтчер
Тери Хэтчер
Отчаянные домохозяйки
Победитель
Все номинанты
Марсия Кросс
Марсия Кросс
Отчаянные домохозяйки
Фелисити Хаффман
Фелисити Хаффман
Отчаянные домохозяйки
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе
Золотой глобус / Лучший мини-сериал или фильм для TV
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Победитель
Все номинанты
Творение Господне 8.1
Творение Господне Something the Lord Made
American Family American Family
The Lion in Winter The Lion in Winter
Ангелы с железными зубами 7.4
Ангелы с железными зубами Iron Jawed Angels
Золотой глобус / Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Джеффри Раш
Джеффри Раш
The Life and Death of Peter Sellers
Победитель
Все номинанты
Уильям Х. Мэйси
Уильям Х. Мэйси
The Wool Cap
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Redemption: The Stan Tookie Williams Story
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт
The Lion in Winter
Мос Деф
Творение Господне
Золотой глобус / Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
The Lion in Winter
Победитель
Все номинанты
Блайт Даннер
Блайт Даннер
Back When We Were Grownups
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
The Lost Prince
Джулианна Маргулис
Джулианна Маргулис
The Grid
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Ангелы с железными зубами
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Юристы Бостона
Победитель
Все номинанты
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Красавцы
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс
Майкл Империоли
Майкл Империоли
Сопрано
Оливер Платт
Оливер Платт
Huff
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Ангелы с железными зубами 7.4
Ангелы с железными зубами Iron Jawed Angels
Все номинанты
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Николетт Шеридан
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Эмили Уотсон
Отчаянные домохозяйки 8.3
Отчаянные домохозяйки Desperate Housewives
Николетт Шеридан
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Дреа де Маттео
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Шарлиз Терон
Сопрано 8.7
Сопрано The Sopranos
Дреа де Маттео
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Эмили Уотсон
The Life and Death of Peter Sellers The Life and Death of Peter Sellers
Шарлиз Терон
Золотой глобус / Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Близость
Победитель
Все номинанты
Морган Фриман
Морган Фриман
Малышка на миллион
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
Убить Билла 2
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Соучастник
Томас Хейден Черч
Томас Хейден Черч
На обочине
Премия Сесиля Б. Де Милля
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Победитель
Miss Golden Globe
Kathryn Eastwood
Победитель
