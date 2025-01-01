Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотой глобус События Золотой глобус 1950

Все фильмы-номинанты «Золотой глобус» в 1950 году

Место проведения Ambassador Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 23 февраля 1950
Золотой глобус / Лучший режиссёр
Роберт Россен
Вся королевская рать
Победитель
Все номинанты
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
The Heiress
Золотой глобус / Лучший актёр второго плана
Джеймс Уитмор
Джеймс Уитмор
Поле битвы
Победитель
Все номинанты
David Brian
Intruder in the Dust
Золотой глобус / Лучшая актриса второго плана
Мерседес МакКэмбридж
Вся королевская рать
Победитель
Все номинанты
Мириам Хопкинс
Мириам Хопкинс
The Heiress
Золотой глобус / Лучший сценарий
Поле битвы 7.4
Поле битвы Battleground
Robert Pirosh
Победитель
Все номинанты
Rope of Sand Rope of Sand
Walter Doniger
Золотой глобус / Лучшая музыка к фильму
The Inspector General The Inspector General
Johnny Green
Победитель
Все номинанты
Вся королевская рать 7.4
Вся королевская рать All the King's Men
George Duning
Золотой глобус / Лучший фильм на иностранном языке
Похитители велосипедов 8.2
Похитители велосипедов Ladri Di Biciclette
Italy
Победитель
Все номинанты
Поверженный идол 7.6
Поверженный идол The Fallen Idol
UK
Золотой глобус / Best Actor
Бродерик Кроуфорд
Вся королевская рать
Победитель
Все номинанты
Ричард Тодд
The Hasty Heart
Золотой глобус / Best Actress
Оливия Де Хэвиллэнд
The Heiress
Победитель
Все номинанты
Дебора Керр
Дебора Керр
Edward, My Son
Золотой глобус / Best Cinematography - Black and White
Чемпион 7.8
Чемпион Champion
Franz Planer
Победитель
Все номинанты
Вся королевская рать 7.4
Вся королевская рать All the King's Men
Burnett Guffey
Золотой глобус / Best Cinematography - Color
Приключения Тода и Икабода 6.9
Приключения Тода и Икабода The Adventures of Ichabod and Mr. Toad
Победитель
Все номинанты
Увольнение в город 7.6
Увольнение в город On the Town
Золотой глобус / Best Film Promoting International Understanding
The Hasty Heart The Hasty Heart
Победитель
Все номинанты
Monsieur Vincent Monsieur Vincent
Золотой глобус / Best Picture
Вся королевская рать 7.4
Вся королевская рать All the King's Men
Победитель
Все номинанты
Come to the Stable Come to the Stable
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Female
Вся королевская рать 7.4
Вся королевская рать All the King's Men
Мерседес МакКэмбридж
Победитель
Все номинанты
Чемпион 7.8
Чемпион Champion
Рут Роман
Золотой глобус / Most Promising Newcomer - Male
The Hasty Heart The Hasty Heart
Ричард Тодд
Победитель
Все номинанты
Intruder in the Dust Intruder in the Dust
Хуано Эрнандез
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше