Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
BAFTA - премия Британской киноакадемии
События
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2022 году
Место проведения
Альберт-холл, Лондон, Великобритания
Дата проведения
13 марта 2022
BAFTA в области кино / Лучший фильм
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Джейн Кэмпион, Roger Frappier, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning
Победитель
Смотреть трейлер
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Джейн Кэмпион, Roger Frappier, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.6
Лакричная пицца
Licorice Pizza
Пол Томас Андерсон, Adam Somner, Sara Murphy
Смотреть трейлер
7.2
Не смотрите наверх
Don't Look Up
Адам МакКей, Kevin J. Messick
Смотреть трейлер
6.8
Белфаст
Belfast
Кеннет Брана, Tamar Thomas, Becca Kovacik, Laura Berwick
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Mary Parent, Дени Вильнев, Cale Boyter
Смотреть трейлер
6.8
Белфаст
Belfast
Кеннет Брана, Tamar Thomas, Becca Kovacik, Laura Berwick
Смотреть трейлер
7.2
Не смотрите наверх
Don't Look Up
Адам МакКей, Kevin J. Messick
Смотреть трейлер
7.6
Лакричная пицца
Licorice Pizza
Пол Томас Андерсон, Adam Somner, Sara Murphy
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Mary Parent, Дени Вильнев, Cale Boyter
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
6.8
Белфаст
Belfast
Кеннет Брана, Tamar Thomas, Becca Kovacik, Laura Berwick
Победитель
Смотреть трейлер
6.8
Белфаст
Belfast
Кеннет Брана, Tamar Thomas, Becca Kovacik, Laura Berwick
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Все говорят о Джейми
Everybody's Talking About Jamie
Джонатан Баттрелл, Mark Herbert, Peter Carlton, Tom MacRae
7.0
Идентичность
Passing
Форест Уитакер, Ребекка Холл, Nina Yang Bongiovi, Margot Hand
7.0
Точка кипения
Boiling Point
Фил Барантини, Bart Ruspoli, Hester Ruoff, James Cummings
Смотреть трейлер
7.9
Не время умирать
007: No Time to Die
Barbara Broccoli, Neal Purvis, Robert Wade, Michael G. Wilson, Кэри Фукунага, Фиби Уоллер-Бридж
Смотреть трейлер
7.2
Прошлой ночью в Сохо
Last Night in Soho
Tim Bevan, Eric Fellner, Nira Park, Эдгар Райт, Krysty Wilson-Cairns
Смотреть трейлер
7.3
После любви
After Love
Matthieu de Braconier, Алим Кхан
7.4
Дом Gucci
House of Gucci
Ридли Скотт, Giannina Facio, Mark Huffam, Becky Johnston, Kevin J. Walsh, Roberto Bentivegna
Смотреть трейлер
6.4
Сирано
Cyrano
Tim Bevan, Eric Fellner, Guy Heeley, Джо Райт, Erica Schmidt
Смотреть трейлер
7.2
Прошлой ночью в Сохо
Last Night in Soho
Tim Bevan, Eric Fellner, Nira Park, Эдгар Райт, Krysty Wilson-Cairns
Смотреть трейлер
7.0
Точка кипения
Boiling Point
Фил Барантини, Bart Ruspoli, Hester Ruoff, James Cummings
Смотреть трейлер
6.4
Сирано
Cyrano
Tim Bevan, Eric Fellner, Guy Heeley, Джо Райт, Erica Schmidt
Смотреть трейлер
7.0
Все говорят о Джейми
Everybody's Talking About Jamie
Джонатан Баттрелл, Mark Herbert, Peter Carlton, Tom MacRae
6.9
Али и Ава
Ali & Ava
Клио Барнард, Tracy O'Riordan
7.4
Дом Gucci
House of Gucci
Ридли Скотт, Giannina Facio, Mark Huffam, Becky Johnston, Kevin J. Walsh, Roberto Bentivegna
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
7.2
Сядь за руль моей машины
Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути, Teruhisa Yamamoto
Победитель
Смотреть трейлер
7.2
Сядь за руль моей машины
Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути, Teruhisa Yamamoto
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Худший человек на свете
Verdens verste menneske
Thomas Robsahm, Йоаким Триер
Смотреть трейлер
7.2
Маленькая мама
Petite maman
Bénédicte Couvreur, Селин Сьямма
6.8
Рука Бога
È stata la mano di Dio
Лоренцо Мьели, Паоло Соррентино
Смотреть трейлер
7.2
Маленькая мама
Petite maman
Bénédicte Couvreur, Селин Сьямма
6.8
Параллельные матери
Madres paralelas
Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар
Смотреть трейлер
6.8
Параллельные матери
Madres paralelas
Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
The Black Cop
The Black Cop
Cherish Oteka
Победитель
Все номинанты
Three Meetings of the Extraordinary Committee
Three Meetings of the Extraordinary Committee
Michael Woodward, Макс Баррон, Daniel Wheldon
The Palace
The Palace
Jo Prichard
Femme
Femme
Sam Ritzenberg, Sam H. Freeman, Hayley Williams, Нг Чхун Пинг
Stuffed
Stuffed
Joss Holden-Rea, Theo Rhys
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Do Not Feed the Pigeons
Do Not Feed the Pigeons
Antonin Niclass, Vladimir Krasilnikov, Jordi Morera
Победитель
Do Not Feed the Pigeons
Do Not Feed the Pigeons
Antonin Niclass, Vladimir Krasilnikov, Jordi Morera
Победитель
Все номинанты
Night of the Living Dread
Night of the Living Dread
Ida Melum, Laura Jayne Tunbridge, Hannah Kelso, Danielle Goff
Affairs of the Art
Affairs of the Art
Joanna Quinn, Les Mills
Night of the Living Dread
Night of the Living Dread
Ida Melum, Laura Jayne Tunbridge, Hannah Kelso, Danielle Goff
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный полнометражный фильм
7.8
Энканто
Encanto
Байрон Ховард, Джаред Буш, Clark Spencer, Yvett Merino
Победитель
Смотреть трейлер
7.8
Энканто
Encanto
Байрон Ховард, Джаред Буш, Clark Spencer, Yvett Merino
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Митчеллы против Машин
The Mitchells vs. the Machines
Фил Лорд, Кристофер Миллер, Майкл Рианда
Смотреть трейлер
8.0
Побег
Flugt
Monica Hellström, Йонас Поэр Расмуссен
7.9
Лука
Luca
Andrea Warren, Энрико Касароса
Смотреть трейлер
8.0
Митчеллы против Машин
The Mitchells vs. the Machines
Фил Лорд, Кристофер Миллер, Майкл Рианда
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший документальный фильм
8.1
Лето души
Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)
Questlove, Robert Fyvolent, Joseph Patel, David Dinerstein
Победитель
8.1
Лето души
Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)
Questlove, Robert Fyvolent, Joseph Patel, David Dinerstein
Победитель
Все номинанты
8.4
Спасательная операция
The Rescue
John Battsek, Элизабет Чай Васархели, Джимми Чин, P.J. van Sandwijk
8.0
Побег
Flugt
Monica Hellström, Йонас Поэр Расмуссен
Becoming Cousteau
Becoming Cousteau
Dan Cogan, Лиз Гарбус, Evan Hayes, Mridu Chandra
Becoming Cousteau
Becoming Cousteau
Dan Cogan, Лиз Гарбус, Evan Hayes, Mridu Chandra
7.1
Корова
Cow
Андреа Арнольд, Кэт Мансур
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Уилл Смит
Король Ричард
Победитель
Все номинанты
Стивен Грэм
Точка кипения
Адиль Ахтар
Али и Ава
Бенедикт Камбербэтч
Власть пса
Леонардо ДиКаприо
Не смотрите наверх
Махершала Али
Лебединая песня
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Джоэнна Скэнлэн
После любви
Победитель
Все номинанты
Эмилия Джонс
CODA: ребенок глухих родителей
Леди Гага
Дом Gucci
Ренате Реинсве
Худший человек на свете
Alana Haim
Лакричная пицца
Тесса Томпсон
Идентичность
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая режиссёрская работа
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Джейн Кэмпион
Победитель
Смотреть трейлер
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Джейн Кэмпион
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.5
Событие
L’événement
Одри Диван
Смотреть трейлер
7.6
Лакричная пицца
Licorice Pizza
Пол Томас Андерсон
Смотреть трейлер
7.2
Сядь за руль моей машины
Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути
Смотреть трейлер
7.3
После любви
After Love
Алим Кхан
6.2
Титан
Titane
Джулия Дюкорно
Смотреть трейлер
6.5
Событие
L’événement
Одри Диван
Смотреть трейлер
6.2
Титан
Titane
Джулия Дюкорно
Смотреть трейлер
7.6
Лакричная пицца
Licorice Pizza
Пол Томас Андерсон
Смотреть трейлер
7.2
Сядь за руль моей машины
Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути
Смотреть трейлер
7.3
После любви
After Love
Алим Кхан
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Трой Коцур
CODA: ребенок глухих родителей
Победитель
Все номинанты
Киран Хайндс
Белфаст
Майк Фейст
Вестсайдская история
Вуди Норман
Камон Камон
Коди Смит-МакФи
Власть пса
Джесси Племонс
Власть пса
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Ариана ДеБос
Вестсайдская история
Победитель
Все номинанты
Онжаню Эллис
Король Ричард
Энн Дауд
Исповедь
Катрина Балф
Белфаст
Рут Негга
Идентичность
Джесси Бакли
Незнакомая дочь
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
8.0
Дюна
Dune
Greig Fraser
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Аллея кошмаров
Nightmare Alley
Dan Laustsen
Смотреть трейлер
7.2
Трагедия Макбета
The Tragedy of Macbeth
Bruno Delbonnel
Смотреть трейлер
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Ari Wegner
Смотреть трейлер
7.9
Не время умирать
007: No Time to Die
Linus Sandgren
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
8.0
Дюна
Dune
Mac Ruth, Mark A. Mangini, Ron Bartlett, Doug Hemphill, Theo Green
Победитель
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Mac Ruth, Mark A. Mangini, Ron Bartlett, Doug Hemphill, Theo Green
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Прошлой ночью в Сохо
Last Night in Soho
Tim Cavagin, Colin Nicolson, Julian Slater, Dan Morgan
Смотреть трейлер
7.4
Вестсайдская история
West Side Story
Гари Ридстром, Tod A. Maitland, Andy Nelson, Brian Chumney
Смотреть трейлер
7.9
Не время умирать
007: No Time to Die
James Harrison, Paul Massey, Oliver Tarney, Mark Taylor, Simon Hayes
Смотреть трейлер
7.4
Вестсайдская история
West Side Story
Гари Ридстром, Tod A. Maitland, Andy Nelson, Brian Chumney
Смотреть трейлер
7.5
Тихое место 2
A Quiet Place Part II
Эрик Адаль, Michael Barosky, Brandon Proctor, Ethan Van der Ryn, Malte Bieler
Смотреть трейлер
7.5
Тихое место 2
A Quiet Place Part II
Эрик Адаль, Michael Barosky, Brandon Proctor, Ethan Van der Ryn, Malte Bieler
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая музыка к фильму
8.0
Дюна
Dune
Ханс Циммер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.5
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
The French Dispatch
Alexandre Desplat
Смотреть трейлер
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Джонни Гринвуд
Смотреть трейлер
7.2
Не смотрите наверх
Don't Look Up
Nicholas Britell
Смотреть трейлер
6.6
Быть Рикардо
Being the Ricardos
Daniel Pemberton
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
7.9
Круэлла
Cruella
Jenny Beavan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.4
Сирано
Cyrano
Massimo Cantini Parrini
Смотреть трейлер
7.2
Аллея кошмаров
Nightmare Alley
Luis Sequeira
Смотреть трейлер
7.5
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
The French Dispatch
Milena Canonero
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Bob Morgan, Jacqueline West
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
7.9
Не время умирать
007: No Time to Die
Tom Cross, Elliot Graham
Победитель
Смотреть трейлер
7.9
Не время умирать
007: No Time to Die
Tom Cross, Elliot Graham
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Белфаст
Belfast
Úna Ní Dhonghaíle
Смотреть трейлер
7.6
Лакричная пицца
Licorice Pizza
Andy Jurgensen
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Joe Walker
Смотреть трейлер
8.1
Лето души
Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)
Joshua L Pearson
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
6.2
Тем больнее падать
The Harder They Fall
Джеймс Сэмюэл
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Точка кипения
Boiling Point
Hester Ruoff, James Cummings
Смотреть трейлер
Keyboard Fantasies
Keyboard Fantasies
Posy Dixon, Liv Proctor
7.3
После любви
After Love
Алим Кхан
7.0
Идентичность
Passing
Ребекка Холл
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
8.0
Дюна
Dune
Brian Connor, Gerd Nefzer, Paul Lambert, Tristan Myles
Победитель
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Brian Connor, Gerd Nefzer, Paul Lambert, Tristan Myles
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Охотники за привидениями: наследники
Ghostbusters: Afterlife
Sheena Duggal, Alessandro Ongaro, Aharon Bourland, Pier Lefebvre
Смотреть трейлер
7.8
Главный герой
Free Guy
Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis, Daniel Sudick, Swen Gillberg
Смотреть трейлер
5.7
Матрица: Воскрешение
The Matrix: Resurrections
Tom Debenham, Dan Glass, J.D. Schwalm, Huw J. Evans
Смотреть трейлер
7.8
Главный герой
Free Guy
Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis, Daniel Sudick, Swen Gillberg
Смотреть трейлер
7.9
Не время умирать
007: No Time to Die
Mark Bakowski, Chris Corbould, Charlie Noble, Joel Green
Смотреть трейлер
5.7
Матрица: Воскрешение
The Matrix: Resurrections
Tom Debenham, Dan Glass, J.D. Schwalm, Huw J. Evans
Смотреть трейлер
7.3
Охотники за привидениями: наследники
Ghostbusters: Afterlife
Sheena Duggal, Alessandro Ongaro, Aharon Bourland, Pier Lefebvre
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший грим и причёски
7.4
Глаза Тэмми Фэй
The Eyes of Tammy Faye
Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh
Победитель
Смотреть трейлер
7.4
Глаза Тэмми Фэй
The Eyes of Tammy Faye
Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Дом Gucci
House of Gucci
Jana Carboni, Göran Lundström, Sarah Tanno, Giuliano Mariano, Frederic Aspiras
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Donald Mowat, Love Larson
Смотреть трейлер
7.4
Дом Gucci
House of Gucci
Jana Carboni, Göran Lundström, Sarah Tanno, Giuliano Mariano, Frederic Aspiras
Смотреть трейлер
7.9
Круэлла
Cruella
Naomi Donne, Nadia Stacey
Смотреть трейлер
6.4
Сирано
Cyrano
Alessandro Bertolazzi, Siân Miller
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Donald Mowat, Love Larson
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
7.6
Лакричная пицца
Licorice Pizza
Пол Томас Андерсон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Король Ричард
King Richard
Зак Бэйлин
Смотреть трейлер
6.6
Быть Рикардо
Being the Ricardos
Аарон Соркин
Смотреть трейлер
7.2
Не смотрите наверх
Don't Look Up
Адам МакКей
Смотреть трейлер
6.8
Белфаст
Belfast
Кеннет Брана
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
8.0
CODA: ребенок глухих родителей
Coda
Сиан Хедер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Дюна
Dune
Eric Roth, Дени Вильнев, Jon Spaihts
Смотреть трейлер
6.0
Незнакомая дочь
The Lost Daughter
Мэгги Джилленхол
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Eric Roth, Дени Вильнев, Jon Spaihts
Смотреть трейлер
7.0
Власть пса
The Power of the Dog
Джейн Кэмпион
Смотреть трейлер
7.2
Сядь за руль моей машины
Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший кастинг
7.4
Вестсайдская история
West Side Story
Cindy Tolan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Точка кипения
Boiling Point
Carolyn McLeod
Смотреть трейлер
8.0
Дюна
Dune
Francine Maisler
Смотреть трейлер
6.8
Рука Бога
È stata la mano di Dio
Annamaria Sambucco, Massimo Appolloni
Смотреть трейлер
7.4
Король Ричард
King Richard
Avy Kaufman, Rich Delia
Смотреть трейлер
6.8
Рука Бога
È stata la mano di Dio
Annamaria Sambucco, Massimo Appolloni
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
8.0
Дюна
Dune
Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Вестсайдская история
West Side Story
Rena DeAngelo, Adam Stockhausen
Смотреть трейлер
7.2
Аллея кошмаров
Nightmare Alley
Tamara Deverell, Shane Vieau
Смотреть трейлер
6.4
Сирано
Cyrano
Sarah Greenwood, Katie Spencer
Смотреть трейлер
7.2
Аллея кошмаров
Nightmare Alley
Tamara Deverell, Shane Vieau
Смотреть трейлер
7.5
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
The French Dispatch
Rena DeAngelo, Adam Stockhausen
Смотреть трейлер
7.4
Вестсайдская история
West Side Story
Rena DeAngelo, Adam Stockhausen
Смотреть трейлер
7.5
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
The French Dispatch
Rena DeAngelo, Adam Stockhausen
Смотреть трейлер
6.4
Сирано
Cyrano
Sarah Greenwood, Katie Spencer
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
Мэттью Макфейден
Наследники
Победитель
Все номинанты
Нонсо Анози
Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Омари Дуглас
Это грех
Callum Scott Howells
Это грех
Стивен Грэм
Срок
Дэвид Карлайл
Это грех
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
Кэти Тайсон
Помощь
Победитель
Все номинанты
Jessica Plummer
Предшественница
Селин Бакенс
Показательный судебный процесс
Тахира Шариф
Башня
Леа Харви
Основание
Эмили Мортимер
В поисках любви
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
The Lateish Show with Mo Gilligan
The Lateish Show with Mo Gilligan
Tim Dean, Ben Wicks, David Geli, Pollyanna McGirr, Mo Gilligan, Rhe-An Archibald
Победитель
The Lateish Show with Mo Gilligan
The Lateish Show with Mo Gilligan
Tim Dean, Ben Wicks, David Geli, Pollyanna McGirr, Mo Gilligan, Rhe-An Archibald
Победитель
Все номинанты
Race Around Britain
Race Around Britain
Ben Wicks, Trent Williams-Jones, Claire Cook, Kevin Muyolo, Munya Chawawa, Andy Brown
8.6
Шоу Грэма Нортона
The Graham Norton Show
Toby Baker, Jon Magnusson, Грэм Нортон, Graham Stuart, Catherine Strauss, Pete Snell
The Ranganation
The Ranganation
Ruth Phillips, Helena Parkhill, Barbara Wiltshire, Mark Barrett, Debra Blenkinsop, Richard Cohen
Race Around Britain
Race Around Britain
Ben Wicks, Trent Williams-Jones, Claire Cook, Kevin Muyolo, Munya Chawawa, Andy Brown
8.6
Шоу Грэма Нортона
The Graham Norton Show
Toby Baker, Jon Magnusson, Грэм Нортон, Graham Stuart, Catherine Strauss, Pete Snell
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Costume Design
Мы — Lady Parts
We Are Lady Parts
PC Williams
Победитель
Все номинанты
Очень британский скандал
A Very British Scandal
Ian Fulcher
В поисках любви
The Pursuit of Love
Sinéad Kidao
Змей
The Serpent
Adam Howe
For "Episode 1"
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
Fearless: The Women Fighting Putin
Fearless: The Women Fighting Putin
David Henshaw, Sarah Collinson, David Alter, Sasha Odynova
Победитель
Fearless: The Women Fighting Putin
Fearless: The Women Fighting Putin
David Henshaw, Sarah Collinson, David Alter, Sasha Odynova
Победитель
Все номинанты
Trump Takes on the World
Trump Takes on the World
Norma Percy, Lucy Hetherington, Tania Rakhmanova, Greg Sanderson, Tim Stirzaker, Sam Collins
Four Hours at the Capitol
Four Hours at the Capitol
William Grayburn, Дэн Рид, Jamie Roberts
Trump Takes on the World
Trump Takes on the World
Norma Percy, Lucy Hetherington, Tania Rakhmanova, Greg Sanderson, Tim Stirzaker, Sam Collins
Four Hours at the Capitol
Four Hours at the Capitol
William Grayburn, Дэн Рид, Jamie Roberts
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Daytime
The Chase
The Chase
Martin Scott, Mick Thomas, Hester Davies, Helen Tumbridge, Michael Kelpie, Christina Clayton
Победитель
The Chase
The Chase
Martin Scott, Mick Thomas, Hester Davies, Helen Tumbridge, Michael Kelpie, Christina Clayton
Победитель
Все номинанты
Moneybags
Moneybags
Louisa Benger, Mike Maclaine, Michelle Woods, David Flynn, Shaun Parry, Aaron Rosenthal
Richard Osman's House of Games
Richard Osman's House of Games
Tamara Gilder, Breid McLoone, Tom Banks, John Smith, Sarah Boyce, Abby Brakewell
The Steph Show
The Steph Show
Alan Clayton, Derek Hallworth, Rebecca Papworth, Ben Wicks, Vivek Sharma, Steph McGovern
Richard Osman's House of Games
Richard Osman's House of Games
Tamara Gilder, Breid McLoone, Tom Banks, John Smith, Sarah Boyce, Abby Brakewell
The Steph Show
The Steph Show
Alan Clayton, Derek Hallworth, Rebecca Papworth, Ben Wicks, Vivek Sharma, Steph McGovern
Moneybags
Moneybags
Louisa Benger, Mike Maclaine, Michelle Woods, David Flynn, Shaun Parry, Aaron Rosenthal
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Director, Factual
James Newton
Grenfell: The Untold Story
Победитель
Все номинанты
James W. Newton
Baby Surgeons: Delivering Miracles
Jamie Roberts
Four Hours at the Capitol
Arthur Cary
Surviving 9/11
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Director, Fiction
Питер Хор
Это грех
Победитель
Все номинанты
Марк Манден
Помощь
Уилл Шарп
Садоводы
Льюис Арнольд
Срок
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Director, Multi-Camera
Glastonbury Festival: Live at Worthy Farm
Glastonbury Festival: Live at Worthy Farm
Пол Дагдейл
Победитель
Glastonbury Festival: Live at Worthy Farm
Glastonbury Festival: Live at Worthy Farm
Пол Дагдейл
Победитель
Все номинанты
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Nikki Parsons
The Grand National
The Grand National
Paul McNamara
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Nikki Parsons
Six Nations Rugby
Six Nations Rugby
Matthew Griffiths
For "Wales v England"
The Grand National
The Grand National
Paul McNamara
Six Nations Rugby
Six Nations Rugby
Matthew Griffiths
For "Wales v England"
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Drama Series
In My Skin
In My Skin
Sophie Francis, Nerys Evans, Кейли Льюэллин, Molly Manners
Победитель
In My Skin
In My Skin
Sophie Francis, Nerys Evans, Кейли Льюэллин, Molly Manners
Победитель
Все номинанты
Незабытые
Unforgotten
For the Production Team
Manhunt
Manhunt
Philippa Braithwaite, Марк Эванс, Ed Whitmore, Jo Willett, Evie Bergson
Дежурство
Vigil
Simon Heath, Jake Lushington, Angie Daniell, Джеймс Стронг, Tom Edge, Isabelle Sieb
Manhunt
Manhunt
Philippa Braithwaite, Марк Эванс, Ed Whitmore, Jo Willett, Evie Bergson
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Editing, Factual
9/11: Inside the President's War Room
9/11: Inside the President's War Room
Danny Collins, Mark Hammill
Победитель
Все номинанты
Grenfell: The Untold Story
Grenfell: The Untold Story
Emma Lysaght
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Doug Bryson
Pandemic 2020
Pandemic 2020
Anna Price
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Editing, Fiction
Это грех
It's a Sin
Sarah Brewerton
Победитель
Все номинанты
Садоводы
Landscapers
Elen Pierce Lewis
8.8
По долгу службы
Line of Duty
Andrew McClelland
Очень британский скандал
A Very British Scandal
Dominic Strevens
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Factual
Into the Storm
En la tormenta
Adam Brown
Победитель
Все номинанты
The End of Silence
The End of Silence
Hugh Davies
Queens of Rap
Queens of Rap
Poppy Begum
Look Away
Look Away
Sophie Cunningham
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Fiction
Все номинанты
Кровные
Bloods
Нэйтан Брайон
8.0
Сексуальное просвещение
Sex Education
Runyararo Mapfumo
Мы — Lady Parts
We Are Lady Parts
Нида Манзур
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Entertainment Craft Team
Royal British Legion Festival of Remembrance
Royal British Legion Festival of Remembrance
Patrick Doherty, Kevin Duff, Andrew Stokes, Nigel Catmur, Andy Deacon
Победитель
Royal British Legion Festival of Remembrance
Royal British Legion Festival of Remembrance
Patrick Doherty, Kevin Duff, Andrew Stokes, Nigel Catmur, Andy Deacon
Победитель
Все номинанты
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Patrick Doherty, Catherine Land, David Newton, Richard Sillitto, David Bishop, Tom Young
The Masked Singer UK
The Masked Singer UK
Dave Davey, Casey Antwis, Elizabeth Honan, Benn Wyldeck
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Patrick Doherty, Catherine Land, David Newton, Richard Sillitto, David Bishop, Tom Young
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Крис Пауэр, Gurdip Mahal, Mark Busk-Cowley, Catherine Land, Эндрю Миллиган, Shereen Shimmin
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Крис Пауэр, Gurdip Mahal, Mark Busk-Cowley, Catherine Land, Эндрю Миллиган, Shereen Shimmin
The Masked Singer UK
The Masked Singer UK
Dave Davey, Casey Antwis, Elizabeth Honan, Benn Wyldeck
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
Big Zuu's Big Eats
Big Zuu's Big Eats
Big Zuu
Победитель
Все номинанты
8.6
Шоу Грэма Нортона
The Graham Norton Show
Грэм Нортон
The Wheel
The Wheel
Michael McIntyre
Joe Lycett's Got Your Back
Joe Lycett's Got Your Back
Джо Лайсетт
8 Out of 10 Cats Does Countdown
8 Out of 10 Cats Does Countdown
Sean Lock
I Can See Your Voice: UK
I Can See Your Voice: UK
Элисон Хэммонд
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
For the Production Team
Победитель
Все номинанты
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
For the Production Team
Life & Rhymes
Life & Rhymes
For the Production Team
An Audience with Adele
An Audience with Adele
Sally Wood, Bex Hampson, Бен Уинстон, Lou Fox, Jonathan Dickins
An Audience with Adele
An Audience with Adele
Sally Wood, Bex Hampson, Бен Уинстон, Lou Fox, Jonathan Dickins
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Uprising
Uprising
For the Production Team
Победитель
Все номинанты
9/11: One Day in America
9/11: One Day in America
Т.Дж. Мартин, David Glover, Дэниэл Линдсэй, Daniel Bogado, Caroline Marsden
The Detectives: Fighting Organised Crime
The Detectives: Fighting Organised Crime
For the Production Team
9/11: One Day in America
9/11: One Day in America
Т.Дж. Мартин, David Glover, Дэниэл Линдсэй, Daniel Bogado, Caroline Marsden
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Features
Big Zuu's Big Eats
Big Zuu's Big Eats
Lucy Blatch, Chris Faith, Sam Grace, Alex Gilman, Rohan Minhas, Big Zuu
Победитель
Big Zuu's Big Eats
Big Zuu's Big Eats
Lucy Blatch, Chris Faith, Sam Grace, Alex Gilman, Rohan Minhas, Big Zuu
Победитель
Все номинанты
Разберись со своей жизнью
Sort Your Life Out
Kurt Seywald, Lucy Blatch, Charlotte Brookes, Джеймс Каллум, Demi Doyle, Michael Hyland
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Bob Mortimer, Пол Уайтхаус, Lisa Clark, Rob Gill, Stephanie Fyfe
Разберись со своей жизнью
Sort Your Life Out
Kurt Seywald, Lucy Blatch, Charlotte Brookes, Джеймс Каллум, Demi Doyle, Michael Hyland
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Bob Mortimer, Пол Уайтхаус, Lisa Clark, Rob Gill, Stephanie Fyfe
The Great British Sewing Bee
The Great British Sewing Bee
For the Production Team
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
Alma's Not Normal
Alma's Not Normal
Sophie Willan
Победитель
Все номинанты
Звездануться
Starstruck
Роуз Матафео
Вверх дном
This Way Up
Эшлин Би
8.0
Сексуальное просвещение
Sex Education
Эйми Лу Вуд
Stath Lets Flats
Stath Lets Flats
Натасия Деметриу
Мы — Lady Parts
We Are Lady Parts
Аньяна Васан
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / International
Подземная железная дорога
The Underground Railroad
Dede Gardner, Colson Whitehead, Jeremy Kleiner, Барри Дженкинс, Adele Romanski, Mark Ceryak
Победитель
Подземная железная дорога
The Underground Railroad
Dede Gardner, Colson Whitehead, Jeremy Kleiner, Барри Дженкинс, Adele Romanski, Mark Ceryak
Победитель
Все номинанты
7.0
Наследники
Succession
For the Production Team
Десять процентов
Dix pour cent
Доминик Беснеар, Мишель Феллер, Harold Valentin, Aurélien Larger
Мейр из Исттауна
Mare of Easttown
For the Production Team
8.4
Игра в кальмара
Ojing-eo geim
Хван Дон-хёк, Kim Ji-yeon
Люпен
Lupin
For the Production Team
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
Шон Бин
Срок
Победитель
Все номинанты
Стивен Грэм
Помощь
Дэвид Тьюлис
Садоводы
Олли Александр
Это грех
Сэмюэл Адевунми
You Don't Know Me
Хью Куарши
Stephen
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
Джоди Комер
Помощь
Победитель
Все номинанты
Денис Гоф
Too Close
Эмили Уотсон
Too Close
Кейт Уинслет
Мейр из Исттауна
Лидия Уэст
Это грех
Нив Алгар
Приманка
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Live Event
The Earthshot Prize: Repairing Our Planet
The Earthshot Prize: Repairing Our Planet
For the Production Team
Победитель
Все номинанты
Royal British Legion Festival of Remembrance
Royal British Legion Festival of Remembrance
For the Production Team
The Brit Awards 2021
The Brit Awards 2021
For the Production Team
Springwatch
Springwatch
For the Production Team
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Make Up & Hair Design
8.4
Ведьмак
The Witcher
Barrie Gower, Deb Watson, Sarah Gower
Победитель
8.4
Ведьмак
The Witcher
Barrie Gower, Deb Watson, Sarah Gower
Победитель
Все номинанты
Невероятные
The Nevers
Christine Blundell, Lesa Warrener
Это грех
It's a Sin
Lin Davie, Laura Flynn
Невероятные
The Nevers
Christine Blundell, Lesa Warrener
Очень британский скандал
A Very British Scandal
Catherine Scoble
Это грех
It's a Sin
Lin Davie, Laura Flynn
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
Stath Lets Flats
Stath Lets Flats
Джэми Деметриу
Победитель
Все номинанты
7.8
Голяк
Brassic
Джозеф Гилган
Кровные
Bloods
Самсон Каё
Jerk
Jerk
Tim Renkow
This Time with Alan Partridge
This Time with Alan Partridge
Стив Куган
8.0
Сексуальное просвещение
Sex Education
Ншути Гатва
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
Срок
Time
Джимми МакГоверн, Tom Sherry, Simon Maloney, Michael Parke, Льюис Арнольд, Andrew Morrissey
Победитель
Все номинанты
Садоводы
Landscapers
Jane Featherstone, Chris Fry, Оливия Колман, Эд Синклер, Уилл Шарп, Katie Carpenter
Это грех
It's a Sin
Phil Collinson, Расселл Т. Дэвис, Питер Хор, Nicola Shindler
Stephen
Stephen
Frank Cottrell Boyce, Joe Cottrell Boyce, Mark Redhead, Alrick Riley, Madonna Baptiste, Jessica Sharkey
Это грех
It's a Sin
Phil Collinson, Расселл Т. Дэвис, Питер Хор, Nicola Shindler
Stephen
Stephen
Frank Cottrell Boyce, Joe Cottrell Boyce, Mark Redhead, Alrick Riley, Madonna Baptiste, Jessica Sharkey
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / News Coverage
ITV News
ITV News
For the Production Team
Победитель
Все номинанты
Good Morning Britain
Good Morning Britain
For the Production Team
Sky News @Breakfast
Sky News @Breakfast
For the Production Team
Black to Front Special
Black to Front Special
For the Production Team
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Original Music
Садоводы
Landscapers
Arthur Sharpe
Победитель
Все номинанты
8.8
По долгу службы
Line of Duty
Карли Паради
Локи
Loki
Natalie Holt
The Outsiders?
The Outsiders?
Elevated Music
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Photography & Lighting, Fiction
Садоводы
Landscapers
Erik Wilson
Победитель
Все номинанты
Срок
Time
Mark Wolf
8.0
Сексуальное просвещение
Sex Education
Oli Russell
Ваша честь
Your Honor
James Friend
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Photography, Factual
Liverpool Narcos
Liverpool Narcos
James Incledon
Победитель
Все номинанты
My Childhood, My Country: 20 Years in Afghanistan
My Childhood, My Country: 20 Years in Afghanistan
Фил Грабски, Shoaib Sharifi
Крошечный мир
Tiny World
Doug Anderson, Alex Vail
For "Reef"
Earth at Night in Color
Earth at Night in Color
Dawson Dunning, John Shier
Крошечный мир
Tiny World
Doug Anderson, Alex Vail
For "Reef"
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Production Design
Садоводы
Landscapers
Cristina Casali, Fabrice Spelta, Robert Wischhusen-Hayes
Победитель
Садоводы
Landscapers
Cristina Casali, Fabrice Spelta, Robert Wischhusen-Hayes
Победитель
Все номинанты
Дежурство
Vigil
Tom Sayer
Змей
The Serpent
François-Renaud Labarthe
В поисках любви
The Pursuit of Love
Cristina Casali
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Reality & Constructed Factual
Gogglebox
Gogglebox
For the Production Team
Победитель
Все номинанты
RuPaul's Drag Race UK
RuPaul's Drag Race UK
Фентон Бэйли, Bruce McCoy, РуПол, Matt Green, Sally Miles, Tom Campbell
Married at First Sight UK
Married at First Sight UK
Danielle Lux, Murray Boland, Dermot Caulfield, James Kayler, Sharyn Mills, Rachel Viner
The Dog House
The Dog House
For the Production Team
Married at First Sight UK
Married at First Sight UK
Danielle Lux, Murray Boland, Dermot Caulfield, James Kayler, Sharyn Mills, Rachel Viner
RuPaul's Drag Race UK
RuPaul's Drag Race UK
Фентон Бэйли, Bruce McCoy, РуПол, Matt Green, Sally Miles, Tom Campbell
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Scripted Casting
Мы — Lady Parts
We Are Lady Parts
Aisha Bywaters
Победитель
Все номинанты
Это грех
It's a Sin
Andy Pryor
8.0
Сексуальное просвещение
Sex Education
Lauren Evans
Срок
Time
Beverley Keogh, David Martin
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
Материнство
Motherland
Caroline Norris, Барунка О'Шонесси, Шэрон Хорган, Helen Serafinowicz, Clelia Mountford, Holly Walsh
Победитель
Материнство
Motherland
Caroline Norris, Барунка О'Шонесси, Шэрон Хорган, Helen Serafinowicz, Clelia Mountford, Holly Walsh
Победитель
Все номинанты
Мы — Lady Parts
We Are Lady Parts
For the Production Team
Stath Lets Flats
Stath Lets Flats
Ash Atalla, Seb Barwell, Andrew Gaynord, Джэми Деметриу
Alma's Not Normal
Alma's Not Normal
Nerys Evans, Gill Isles, Эндрю Чаплин, Sophie Willan
Alma's Not Normal
Alma's Not Normal
Nerys Evans, Gill Isles, Эндрю Чаплин, Sophie Willan
Stath Lets Flats
Stath Lets Flats
Ash Atalla, Seb Barwell, Andrew Gaynord, Джэми Деметриу
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
Our Land
Our Land
Alfred Thirolle, Alexandra Genova
Победитель
Our Land
Our Land
Alfred Thirolle, Alexandra Genova
Победитель
Все номинанты
Please Help
Please Help
Lucy Pearman, Ben Mallaby, David Simpson
Hollyoaks IRL
Hollyoaks IRL
Alan Toner, Graham Gallery, Rachel Hardy
People You May Know
People You May Know
Juliet Riddell, Franklin Dow, Джеймс Грэхэм, Tom Hannen
Hollyoaks IRL
Hollyoaks IRL
Alan Toner, Graham Gallery, Rachel Hardy
Please Help
Please Help
Lucy Pearman, Ben Mallaby, David Simpson
People You May Know
People You May Know
Juliet Riddell, Franklin Dow, Джеймс Грэхэм, Tom Hannen
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
My Childhood, My Country: 20 Years in Afghanistan
My Childhood, My Country: 20 Years in Afghanistan
Clive Mattock, Фил Грабски, Amanda Wilkie, Shoaib Sharifi
Победитель
My Childhood, My Country: 20 Years in Afghanistan
My Childhood, My Country: 20 Years in Afghanistan
Clive Mattock, Фил Грабски, Amanda Wilkie, Shoaib Sharifi
Победитель
Все номинанты
Grenfell: The Untold Story
Grenfell: The Untold Story
Emma Lysaght, Jessie Versluys, James Newton, Kirsty Cunningham, Daisy Ayliffe
9/11: Inside the President's War Room
9/11: Inside the President's War Room
Neil Grant, Simon Finch, Serena Kennedy, Adam Wishart
Nail Bomber: Manhunt
The Nailbomber
For the Production Team
9/11: Inside the President's War Room
9/11: Inside the President's War Room
Neil Grant, Simon Finch, Serena Kennedy, Adam Wishart
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
6.8
Вместе
Together
Стивен Долдри, Guy Heeley, Sonia Friedman, Dennis Kelly, Justin Martin
Победитель
6.8
Вместе
Together
Стивен Долдри, Guy Heeley, Sonia Friedman, Dennis Kelly, Justin Martin
Победитель
Все номинанты
National Theatre at Home: Death of England: Face to Face
National Theatre at Home: Death of England: Face to Face
Клинг Дайер, Dixie Linder, Руфус Норрис, Roy Williams, David Sabel
7.7
Помощь
Help
Стивен Грэм, Марк Манден, Jenny Frayn, Beth Willis, Jack Thorne, Джоди Комер
For the Production Team
Я существую
I Am...
David Charap, Доминик Сэвадж, Josh Hyams, Krishnendu Majumdar, Richard Yee
For "I Am Victoria"
National Theatre at Home: Death of England: Face to Face
National Theatre at Home: Death of England: Face to Face
Клинг Дайер, Dixie Linder, Руфус Норрис, Roy Williams, David Sabel
7.7
Помощь
Help
Стивен Грэм, Марк Манден, Jenny Frayn, Beth Willis, Jack Thorne, Джоди Комер
For the Production Team
Я существую
I Am...
David Charap, Доминик Сэвадж, Josh Hyams, Krishnendu Majumdar, Richard Yee
For "I Am Victoria"
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
Coronation Street
Coronation Street
For the Production Team
Победитель
Все номинанты
Casualty
Casualty
Debbie Biggins, Sarah Beeson, Loretta Preece, Deborah Sathe, Jenny Thompson
Holby City
Holby City
For the Production Team
Emmerdale Farm
Emmerdale Farm
For the Production Team
Casualty
Casualty
Debbie Biggins, Sarah Beeson, Loretta Preece, Deborah Sathe, Jenny Thompson
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Sound, Factual
1971: Год, который изменил музыку навсегда
1971: The Year That Music Changed Everything
Stephen Griffiths, Andy Shelley, Dan Johnson, Claire Ellis, Nas Parkash, Kim Tae Hak
Победитель
1971: Год, который изменил музыку навсегда
1971: The Year That Music Changed Everything
Stephen Griffiths, Andy Shelley, Dan Johnson, Claire Ellis, Nas Parkash, Kim Tae Hak
Победитель
Все номинанты
Earth at Night in Color
Earth at Night in Color
Kate Hopkins, Graham Wild, Paul Ackerman, Jonny Crew
The Funeral of HRH the Prince Philip, Duke of Edinburgh
The Funeral of HRH the Prince Philip, Duke of Edinburgh
Conrad Fletcher, Andy James, Julian Gough, Andy Payne
8.8
Формула 1. Драйв выживания
Formula 1: Drive to Survive
Nick Fry, Andrew Yarme, Doug Dreger, Steve Speed, James Evans, Hugh Dwan
The Funeral of HRH the Prince Philip, Duke of Edinburgh
The Funeral of HRH the Prince Philip, Duke of Edinburgh
Conrad Fletcher, Andy James, Julian Gough, Andy Payne
Earth at Night in Color
Earth at Night in Color
Kate Hopkins, Graham Wild, Paul Ackerman, Jonny Crew
8.8
Формула 1. Драйв выживания
Formula 1: Drive to Survive
Nick Fry, Andrew Yarme, Doug Dreger, Steve Speed, James Evans, Hugh Dwan
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Sound, Fiction
Очень британский скандал
A Very British Scandal
For the Sound Team
Победитель
Все номинанты
8.4
Ведьмак
The Witcher
Matthew Collinge, Robert Farr, James Bain, Matt Davies, Rob Prynne, Alyn Sclosa
(Episode 1)
8.4
Ведьмак
The Witcher
Matthew Collinge, Robert Farr, James Bain, Matt Davies, Rob Prynne, Alyn Sclosa
(Episode 1)
Интергалактик
Intergalactic
Howard Bargroff, Harry Barnes, Jamie Caple, Oliver Brierley, Judi Lee-Headman, Adam Armitage
8.8
По долгу службы
Line of Duty
Ronan Hill, Ian Wilkinson, Pietro Dalmasso, Paul Maynes
8.8
По долгу службы
Line of Duty
Ronan Hill, Ian Wilkinson, Pietro Dalmasso, Paul Maynes
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Special, Visual & Graphic Effects
8.4
Ведьмак
The Witcher
Stefano Pepin, Dadi Einarsson, Jet Omoshebi, Gavin Round, Aleksandar Pejic, Oliver Cubbage
For "Episode 1"
Победитель
Все номинанты
Earth at Night in Color
Earth at Night in Color
Adam Inglis, Sam Livingstone, Tom Payne, Silja Momsen-Livingstone
Earth at Night in Color
Earth at Night in Color
Adam Inglis, Sam Livingstone, Tom Payne, Silja Momsen-Livingstone
Интергалактик
Intergalactic
Jean-Claude Deguara, Gareth Spensley
Black Holes: Heart of Darkness
Black Holes: Heart of Darkness
Rob Harvey, John Kennedy, Rasik Gorecha, Sam Reed, Katherine Jamieson, Alex Marlow
Интергалактик
Intergalactic
Jean-Claude Deguara, Gareth Spensley
Black Holes: Heart of Darkness
Black Holes: Heart of Darkness
Rob Harvey, John Kennedy, Rasik Gorecha, Sam Reed, Katherine Jamieson, Alex Marlow
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
The Missing Children
The Missing Children
Brian Woods, Tanya Stephan, Rachel Cumella, Paddy Garrick, Ella Newton, Anne Morrison
Победитель
The Missing Children
The Missing Children
Brian Woods, Tanya Stephan, Rachel Cumella, Paddy Garrick, Ella Newton, Anne Morrison
Победитель
Все номинанты
Silenced: The Hidden Story of Disability in Britain
Silenced: The Hidden Story of Disability in Britain
For the Production Team
Black Power: A British Story of Resistance
Black Power: A British Story of Resistance
Tracey Scoffield, Джеймс Роган, George Amponsah, Стив МакКуин, Soleta Rogan, Helen Bart
7.9
Фредди Меркьюри: Последний Акт
Freddie Mercury - The Final Act
Simon Lupton, Джеймс Роган, Mark Hedgecoe, Chris Wilson, Soleta Rogan, Dan Hall
7.9
Фредди Меркьюри: Последний Акт
Freddie Mercury - The Final Act
Simon Lupton, Джеймс Роган, Mark Hedgecoe, Chris Wilson, Soleta Rogan, Dan Hall
Black Power: A British Story of Resistance
Black Power: A British Story of Resistance
Tracey Scoffield, Джеймс Роган, George Amponsah, Стив МакКуин, Soleta Rogan, Helen Bart
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Sport
Formula 1
Formula 1
For "The Abu Dhabi Grand Prix", for the Production Team
Победитель
Все номинанты
UEFA Euro 2020 Semi-final: England v Denmark
UEFA Euro 2020 Semi-final: England v Denmark
Paul McNamara, Roger Pearce, Mark Demuth, Maggie Price, Stuart Smith, Phil Heslop
UEFA Euro 2020 Semi-final: England v Denmark
UEFA Euro 2020 Semi-final: England v Denmark
Paul McNamara, Roger Pearce, Mark Demuth, Maggie Price, Stuart Smith, Phil Heslop
ITV Racing: The Grand National
ITV Racing: The Grand National
Paul McNamara, Джон Харрис, Mark Demuth, Tasleem Hasham-Laywood, Paul Cooper
ITV Racing: The Grand National
ITV Racing: The Grand National
Paul McNamara, Джон Харрис, Mark Demuth, Tasleem Hasham-Laywood, Paul Cooper
Tokyo 2020 Olympics
Tokyo 2020 Olympics
For the Production Team
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Titles & Graphic Identity
Tokyo 2020 Olympics
Tokyo 2020 Olympics
James Cross, Fantasista Utamaro, Keni Kawai
Победитель
Tokyo 2020 Olympics
Tokyo 2020 Olympics
James Cross, Fantasista Utamaro, Keni Kawai
Победитель
Все номинанты
Вокруг света за 80 дней
Around the World in 80 Days
О всех созданиях — больших и малых
All Creatures Great and Small
Gary Redford
Вокруг света за 80 дней
Around the World in 80 Days
Lions Series: South Africa 2021
Lions Series: South Africa 2021
Ceri Sampson, Adam Wells, Steve Waugh
Lions Series: South Africa 2021
Lions Series: South Africa 2021
Ceri Sampson, Adam Wells, Steve Waugh
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Virgin Media's Must-See Moment
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
For "Rose and Giovanni’s silent dance to ‘Symphony’"
Победитель
Все номинанты
Это грех
It's a Sin
For "Colin’s devastating AIDS diagnosis"
An Audience with Adele
An Audience with Adele
For "Adele’s surprised by the teacher who changed her life"
RuPaul's Drag Race UK
RuPaul's Drag Race UK
For "‘UK Hun?’ – Bimini’s verse"
I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!
I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!
For "Ant and Dec dig at Downing Street’s lockdown parties"
8.4
Игра в кальмара
Ojing-eo geim
For "Red Light, Green Light game"
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Writer, Comedy
Мы — Lady Parts
We Are Lady Parts
Нида Манзур
Победитель
Все номинанты
Alma's Not Normal
Alma's Not Normal
Sophie Willan
Нарушители
The Outlaws
Стивен Мерчант, Emma Jane Unsworth
Кровные
Bloods
Пол Дулан, Нэйтан Брайон
Нарушители
The Outlaws
Стивен Мерчант, Emma Jane Unsworth
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Writer, Drama
In My Skin
In My Skin
Кейли Льюэллин
Победитель
Все номинанты
7.0
Наследники
Succession
Джесси Армстронг
Это грех
It's a Sin
Расселл Т. Дэвис
7.7
Помощь
Help
Jack Thorne
Показать всех номинантов
Academy Fellowship
Билли Коннолли
BAFTA Television
Победитель
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
The Artful Escape
The Artful Escape
Победитель
Все номинанты
Ratchet & Clank: Rift Apart
Ratchet & Clank: Rift Apart
It Takes Two
It Takes Two
Resident Evil Village
Resident Evil Village
Psychonauts 2
Psychonauts 2
Returnal
Returnal
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
Returnal
Returnal
Победитель
Все номинанты
Marvel's Guardians of the Galaxy
Marvel's Guardians of the Galaxy
Deathloop
Deathloop
Halo Infinite
Halo Infinite
The Artful Escape
The Artful Escape
Call of Duty: Vanguard
Call of Duty: Vanguard
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
Ratchet & Clank: Rift Apart
Ratchet & Clank: Rift Apart
Победитель
Все номинанты
Life Is Strange: True Colors
Life Is Strange: True Colors
Call of Duty: Vanguard
Call of Duty: Vanguard
It Takes Two
It Takes Two
Kena: Bridge of Spirits
Kena: Bridge of Spirits
Hunter Schmidt
Psychonauts 2
Psychonauts 2
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
Forza Horizon 5
Forza Horizon 5
Победитель
Все номинанты
Sable
Sable
Alba: A Wildlife Adventure
Alba: A Wildlife Adventure
Overboard!
Overboard!
Jon Ingold
Death's Door
Death's Door
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game