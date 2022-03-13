Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2022 году

Место проведения Альберт-холл, Лондон, Великобритания
Дата проведения 13 марта 2022
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Власть пса 7.0
Власть пса The Power of the Dog
Джейн Кэмпион, Roger Frappier, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Лакричная пицца 7.6
Лакричная пицца Licorice Pizza
Пол Томас Андерсон, Adam Somner, Sara Murphy
Смотреть трейлер
Не смотрите наверх 7.2
Не смотрите наверх Don't Look Up
Адам МакКей, Kevin J. Messick
Смотреть трейлер
Белфаст 6.8
Белфаст Belfast
Кеннет Брана, Tamar Thomas, Becca Kovacik, Laura Berwick
Смотреть трейлер
Дюна 8.0
Дюна Dune
Mary Parent, Дени Вильнев, Cale Boyter
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
Белфаст 6.8
Белфаст Belfast
Кеннет Брана, Tamar Thomas, Becca Kovacik, Laura Berwick
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Все говорят о Джейми 7.0
Все говорят о Джейми Everybody's Talking About Jamie
Джонатан Баттрелл, Mark Herbert, Peter Carlton, Tom MacRae
Идентичность 7.0
Идентичность Passing
Форест Уитакер, Ребекка Холл, Nina Yang Bongiovi, Margot Hand
Точка кипения 7.0
Точка кипения Boiling Point
Фил Барантини, Bart Ruspoli, Hester Ruoff, James Cummings
Смотреть трейлер
Не время умирать 7.9
Не время умирать 007: No Time to Die
Barbara Broccoli, Neal Purvis, Robert Wade, Michael G. Wilson, Кэри Фукунага, Фиби Уоллер-Бридж
Смотреть трейлер
Прошлой ночью в Сохо 7.2
Прошлой ночью в Сохо Last Night in Soho
Tim Bevan, Eric Fellner, Nira Park, Эдгар Райт, Krysty Wilson-Cairns
Смотреть трейлер
После любви 7.3
После любви After Love
Matthieu de Braconier, Алим Кхан
Дом Gucci 7.4
Дом Gucci House of Gucci
Ридли Скотт, Giannina Facio, Mark Huffam, Becky Johnston, Kevin J. Walsh, Roberto Bentivegna
Смотреть трейлер
Сирано 6.4
Сирано Cyrano
Tim Bevan, Eric Fellner, Guy Heeley, Джо Райт, Erica Schmidt
Смотреть трейлер
Али и Ава 6.9
Али и Ава Ali & Ava
Клио Барнард, Tracy O'Riordan
Дом Gucci 7.4
Дом Gucci House of Gucci
Ридли Скотт, Giannina Facio, Mark Huffam, Becky Johnston, Kevin J. Walsh, Roberto Bentivegna
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Сядь за руль моей машины 7.2
Сядь за руль моей машины Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути, Teruhisa Yamamoto
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Худший человек на свете 7.7
Худший человек на свете Verdens verste menneske
Thomas Robsahm, Йоаким Триер
Смотреть трейлер
Маленькая мама 7.2
Маленькая мама Petite maman
Bénédicte Couvreur, Селин Сьямма
Рука Бога 6.8
Рука Бога È stata la mano di Dio
Лоренцо Мьели, Паоло Соррентино
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
The Black Cop The Black Cop
Cherish Oteka
Победитель
Все номинанты
Three Meetings of the Extraordinary Committee Three Meetings of the Extraordinary Committee
Michael Woodward, Макс Баррон, Daniel Wheldon
The Palace The Palace
Jo Prichard
Femme Femme
Sam Ritzenberg, Sam H. Freeman, Hayley Williams, Нг Чхун Пинг
Stuffed Stuffed
Joss Holden-Rea, Theo Rhys
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Do Not Feed the Pigeons Do Not Feed the Pigeons
Antonin Niclass, Vladimir Krasilnikov, Jordi Morera
Победитель
Все номинанты
Night of the Living Dread Night of the Living Dread
Ida Melum, Laura Jayne Tunbridge, Hannah Kelso, Danielle Goff
Affairs of the Art Affairs of the Art
Joanna Quinn, Les Mills
BAFTA в области кино / Лучший анимационный полнометражный фильм
Энканто 7.8
Энканто Encanto
Байрон Ховард, Джаред Буш, Clark Spencer, Yvett Merino
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Митчеллы против Машин 8.0
Митчеллы против Машин The Mitchells vs. the Machines
Фил Лорд, Кристофер Миллер, Майкл Рианда
Смотреть трейлер
Побег 8.0
Побег Flugt
Monica Hellström, Йонас Поэр Расмуссен
Лука 7.9
Лука Luca
Andrea Warren, Энрико Касароса
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший документальный фильм
Лето души 8.1
Лето души Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)
Questlove, Robert Fyvolent, Joseph Patel, David Dinerstein
Победитель
Все номинанты
Спасательная операция 8.4
Спасательная операция The Rescue
John Battsek, Элизабет Чай Васархели, Джимми Чин, P.J. van Sandwijk
Побег 8.0
Побег Flugt
Monica Hellström, Йонас Поэр Расмуссен
Becoming Cousteau Becoming Cousteau
Dan Cogan, Лиз Гарбус, Evan Hayes, Mridu Chandra
Корова 7.1
Корова Cow
Андреа Арнольд, Кэт Мансур
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Уилл Смит
Уилл Смит
Король Ричард
Победитель
Все номинанты
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Точка кипения
Адиль Ахтар
Адиль Ахтар
Али и Ава
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Власть пса
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Не смотрите наверх
Махершала Али
Махершала Али
Лебединая песня
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Джоэнна Скэнлэн
Джоэнна Скэнлэн
После любви
Победитель
Все номинанты
Эмилия Джонс
Эмилия Джонс
CODA: ребенок глухих родителей
Леди Гага
Леди Гага
Дом Gucci
Ренате Реинсве
Ренате Реинсве
Худший человек на свете
Alana Haim
Лакричная пицца
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Идентичность
BAFTA в области кино / Лучшая режиссёрская работа
Власть пса 7.0
Власть пса The Power of the Dog
Джейн Кэмпион
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Событие 6.5
Событие L’événement
Одри Диван
Смотреть трейлер
Лакричная пицца 7.6
Лакричная пицца Licorice Pizza
Пол Томас Андерсон
Смотреть трейлер
Сядь за руль моей машины 7.2
Сядь за руль моей машины Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути
Смотреть трейлер
После любви 7.3
После любви After Love
Алим Кхан
Титан 6.2
Титан Titane
Джулия Дюкорно
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Трой Коцур
Трой Коцур
CODA: ребенок глухих родителей
Победитель
Все номинанты
Киран Хайндс
Киран Хайндс
Белфаст
Майк Фейст
Майк Фейст
Вестсайдская история
Вуди Норман
Вуди Норман
Камон Камон
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Власть пса
Джесси Племонс
Джесси Племонс
Власть пса
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Ариана ДеБос
Ариана ДеБос
Вестсайдская история
Победитель
Все номинанты
Онжаню Эллис
Онжаню Эллис
Король Ричард
Энн Дауд
Энн Дауд
Исповедь
Катрина Балф
Катрина Балф
Белфаст
Рут Негга
Рут Негга
Идентичность
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Незнакомая дочь
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Дюна 8.0
Дюна Dune
Greig Fraser
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Аллея кошмаров 7.2
Аллея кошмаров Nightmare Alley
Dan Laustsen
Смотреть трейлер
Трагедия Макбета 7.2
Трагедия Макбета The Tragedy of Macbeth
Bruno Delbonnel
Смотреть трейлер
Власть пса 7.0
Власть пса The Power of the Dog
Ari Wegner
Смотреть трейлер
Не время умирать 7.9
Не время умирать 007: No Time to Die
Linus Sandgren
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший звук
Дюна 8.0
Дюна Dune
Mac Ruth, Mark A. Mangini, Ron Bartlett, Doug Hemphill, Theo Green
Победитель
Смотреть трейлер
Дюна 8.0
Дюна Dune
Mac Ruth, Mark A. Mangini, Ron Bartlett, Doug Hemphill, Theo Green
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Прошлой ночью в Сохо 7.2
Прошлой ночью в Сохо Last Night in Soho
Tim Cavagin, Colin Nicolson, Julian Slater, Dan Morgan
Смотреть трейлер
Вестсайдская история 7.4
Вестсайдская история West Side Story
Гари Ридстром, Tod A. Maitland, Andy Nelson, Brian Chumney
Смотреть трейлер
Не время умирать 7.9
Не время умирать 007: No Time to Die
James Harrison, Paul Massey, Oliver Tarney, Mark Taylor, Simon Hayes
Смотреть трейлер
Тихое место 2 7.5
Тихое место 2 A Quiet Place Part II
Эрик Адаль, Michael Barosky, Brandon Proctor, Ethan Van der Ryn, Malte Bieler
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая музыка к фильму
Дюна 8.0
Дюна Dune
Ханс Циммер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» 7.5
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» The French Dispatch
Alexandre Desplat
Смотреть трейлер
Власть пса 7.0
Власть пса The Power of the Dog
Джонни Гринвуд
Смотреть трейлер
Не смотрите наверх 7.2
Не смотрите наверх Don't Look Up
Nicholas Britell
Смотреть трейлер
Быть Рикардо 6.6
Быть Рикардо Being the Ricardos
Daniel Pemberton
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Круэлла 7.9
Круэлла Cruella
Jenny Beavan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Сирано 6.4
Сирано Cyrano
Massimo Cantini Parrini
Смотреть трейлер
Аллея кошмаров 7.2
Аллея кошмаров Nightmare Alley
Luis Sequeira
Смотреть трейлер
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» 7.5
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» The French Dispatch
Milena Canonero
Смотреть трейлер
Дюна 8.0
Дюна Dune
Bob Morgan, Jacqueline West
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Не время умирать 7.9
Не время умирать 007: No Time to Die
Tom Cross, Elliot Graham
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Белфаст 6.8
Белфаст Belfast
Úna Ní Dhonghaíle
Смотреть трейлер
Лакричная пицца 7.6
Лакричная пицца Licorice Pizza
Andy Jurgensen
Смотреть трейлер
Дюна 8.0
Дюна Dune
Joe Walker
Смотреть трейлер
Лето души 8.1
Лето души Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)
Joshua L Pearson
BAFTA в области кино / Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Тем больнее падать 6.2
Тем больнее падать The Harder They Fall
Джеймс Сэмюэл
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Точка кипения 7.0
Точка кипения Boiling Point
Hester Ruoff, James Cummings
Смотреть трейлер
Keyboard Fantasies Keyboard Fantasies
Posy Dixon, Liv Proctor
После любви 7.3
После любви After Love
Алим Кхан
Идентичность 7.0
Идентичность Passing
Ребекка Холл
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
Дюна 8.0
Дюна Dune
Brian Connor, Gerd Nefzer, Paul Lambert, Tristan Myles
Победитель
Смотреть трейлер
Дюна 8.0
Дюна Dune
Brian Connor, Gerd Nefzer, Paul Lambert, Tristan Myles
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Охотники за привидениями: наследники 7.3
Охотники за привидениями: наследники Ghostbusters: Afterlife
Sheena Duggal, Alessandro Ongaro, Aharon Bourland, Pier Lefebvre
Смотреть трейлер
Главный герой 7.8
Главный герой Free Guy
Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis, Daniel Sudick, Swen Gillberg
Смотреть трейлер
Матрица: Воскрешение 5.7
Матрица: Воскрешение The Matrix: Resurrections
Tom Debenham, Dan Glass, J.D. Schwalm, Huw J. Evans
Смотреть трейлер
Главный герой 7.8
Главный герой Free Guy
Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis, Daniel Sudick, Swen Gillberg
Смотреть трейлер
Не время умирать 7.9
Не время умирать 007: No Time to Die
Mark Bakowski, Chris Corbould, Charlie Noble, Joel Green
Смотреть трейлер
Матрица: Воскрешение 5.7
Матрица: Воскрешение The Matrix: Resurrections
Tom Debenham, Dan Glass, J.D. Schwalm, Huw J. Evans
Смотреть трейлер
Охотники за привидениями: наследники 7.3
Охотники за привидениями: наследники Ghostbusters: Afterlife
Sheena Duggal, Alessandro Ongaro, Aharon Bourland, Pier Lefebvre
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший грим и причёски
Глаза Тэмми Фэй 7.4
Глаза Тэмми Фэй The Eyes of Tammy Faye
Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Дом Gucci 7.4
Дом Gucci House of Gucci
Jana Carboni, Göran Lundström, Sarah Tanno, Giuliano Mariano, Frederic Aspiras
Смотреть трейлер
Дюна 8.0
Дюна Dune
Donald Mowat, Love Larson
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Лакричная пицца 7.6
Лакричная пицца Licorice Pizza
Пол Томас Андерсон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Король Ричард 7.4
Король Ричард King Richard
Зак Бэйлин
Смотреть трейлер
Быть Рикардо 6.6
Быть Рикардо Being the Ricardos
Аарон Соркин
Смотреть трейлер
Не смотрите наверх 7.2
Не смотрите наверх Don't Look Up
Адам МакКей
Смотреть трейлер
Белфаст 6.8
Белфаст Belfast
Кеннет Брана
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
CODA: ребенок глухих родителей 8.0
CODA: ребенок глухих родителей Coda
Сиан Хедер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Дюна 8.0
Дюна Dune
Eric Roth, Дени Вильнев, Jon Spaihts
Смотреть трейлер
Незнакомая дочь 6.0
Незнакомая дочь The Lost Daughter
Мэгги Джилленхол
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший кастинг
Вестсайдская история 7.4
Вестсайдская история West Side Story
Cindy Tolan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Точка кипения 7.0
Точка кипения Boiling Point
Carolyn McLeod
Смотреть трейлер
Дюна 8.0
Дюна Dune
Francine Maisler
Смотреть трейлер
Рука Бога 6.8
Рука Бога È stata la mano di Dio
Annamaria Sambucco, Massimo Appolloni
Смотреть трейлер
Король Ричард 7.4
Король Ричард King Richard
Avy Kaufman, Rich Delia
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Дюна 8.0
Дюна Dune
Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Вестсайдская история 7.4
Вестсайдская история West Side Story
Rena DeAngelo, Adam Stockhausen
Смотреть трейлер
Аллея кошмаров 7.2
Аллея кошмаров Nightmare Alley
Tamara Deverell, Shane Vieau
Смотреть трейлер
Сирано 6.4
Сирано Cyrano
Sarah Greenwood, Katie Spencer
Смотреть трейлер
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Наследники
Победитель
Все номинанты
Нонсо Анози
Нонсо Анози
Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Омари Дуглас
Это грех
Callum Scott Howells
Это грех
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Срок
Дэвид Карлайл
Дэвид Карлайл
Это грех
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
Кэти Тайсон
Помощь
Победитель
Все номинанты
Jessica Plummer
Предшественница
Селин Бакенс
Показательный судебный процесс
Тахира Шариф
Тахира Шариф
Башня
Леа Харви
Леа Харви
Основание
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
В поисках любви
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
The Lateish Show with Mo Gilligan The Lateish Show with Mo Gilligan
Tim Dean, Ben Wicks, David Geli, Pollyanna McGirr, Mo Gilligan, Rhe-An Archibald
Победитель
Все номинанты
Race Around Britain Race Around Britain
Ben Wicks, Trent Williams-Jones, Claire Cook, Kevin Muyolo, Munya Chawawa, Andy Brown
Шоу Грэма Нортона 8.6
Шоу Грэма Нортона The Graham Norton Show
Toby Baker, Jon Magnusson, Грэм Нортон, Graham Stuart, Catherine Strauss, Pete Snell
The Ranganation The Ranganation
Ruth Phillips, Helena Parkhill, Barbara Wiltshire, Mark Barrett, Debra Blenkinsop, Richard Cohen
BAFTA в области телевидения / Costume Design
Мы — Lady Parts
Мы — Lady Parts We Are Lady Parts
PC Williams
Победитель
Все номинанты
Очень британский скандал
Очень британский скандал A Very British Scandal
Ian Fulcher
В поисках любви
В поисках любви The Pursuit of Love
Sinéad Kidao
Змей
Змей The Serpent
Adam Howe For "Episode 1"
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
Fearless: The Women Fighting Putin Fearless: The Women Fighting Putin
David Henshaw, Sarah Collinson, David Alter, Sasha Odynova
Победитель
Все номинанты
Trump Takes on the World Trump Takes on the World
Norma Percy, Lucy Hetherington, Tania Rakhmanova, Greg Sanderson, Tim Stirzaker, Sam Collins
Four Hours at the Capitol Four Hours at the Capitol
William Grayburn, Дэн Рид, Jamie Roberts
BAFTA в области телевидения / Daytime
The Chase The Chase
Martin Scott, Mick Thomas, Hester Davies, Helen Tumbridge, Michael Kelpie, Christina Clayton
Победитель
Все номинанты
Moneybags Moneybags
Louisa Benger, Mike Maclaine, Michelle Woods, David Flynn, Shaun Parry, Aaron Rosenthal
Richard Osman's House of Games Richard Osman's House of Games
Tamara Gilder, Breid McLoone, Tom Banks, John Smith, Sarah Boyce, Abby Brakewell
The Steph Show The Steph Show
Alan Clayton, Derek Hallworth, Rebecca Papworth, Ben Wicks, Vivek Sharma, Steph McGovern
BAFTA в области телевидения / Director, Factual
James Newton
Grenfell: The Untold Story
Победитель
Все номинанты
James W. Newton
Baby Surgeons: Delivering Miracles
Jamie Roberts
Four Hours at the Capitol
Arthur Cary
Surviving 9/11
BAFTA в области телевидения / Director, Fiction
Питер Хор
Это грех
Победитель
Все номинанты
Марк Манден
Марк Манден
Помощь
Уилл Шарп
Уилл Шарп
Садоводы
Льюис Арнольд
Срок
BAFTA в области телевидения / Director, Multi-Camera
Glastonbury Festival: Live at Worthy Farm Glastonbury Festival: Live at Worthy Farm
Пол Дагдейл
Победитель
Все номинанты
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
Nikki Parsons
The Grand National The Grand National
Paul McNamara
BAFTA в области телевидения / Drama Series
In My Skin In My Skin
Sophie Francis, Nerys Evans, Кейли Льюэллин, Molly Manners
Победитель
Все номинанты
Незабытые
Незабытые Unforgotten
For the Production Team
Manhunt Manhunt
Philippa Braithwaite, Марк Эванс, Ed Whitmore, Jo Willett, Evie Bergson
Дежурство
Дежурство Vigil
Simon Heath, Jake Lushington, Angie Daniell, Джеймс Стронг, Tom Edge, Isabelle Sieb
Manhunt Manhunt
Philippa Braithwaite, Марк Эванс, Ed Whitmore, Jo Willett, Evie Bergson
BAFTA в области телевидения / Editing, Factual
9/11: Inside the President's War Room 9/11: Inside the President's War Room
Danny Collins, Mark Hammill
Победитель
Все номинанты
Grenfell: The Untold Story Grenfell: The Untold Story
Emma Lysaght
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Doug Bryson
Pandemic 2020 Pandemic 2020
Anna Price
BAFTA в области телевидения / Editing, Fiction
Это грех
Это грех It's a Sin
Sarah Brewerton
Победитель
Все номинанты
Садоводы
Садоводы Landscapers
Elen Pierce Lewis
По долгу службы 8.8
По долгу службы Line of Duty
Andrew McClelland
Очень британский скандал
Очень британский скандал A Very British Scandal
Dominic Strevens
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Factual
Into the Storm En la tormenta
Adam Brown
Победитель
Все номинанты
The End of Silence The End of Silence
Hugh Davies
Queens of Rap Queens of Rap
Poppy Begum
Look Away Look Away
Sophie Cunningham
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Fiction
Все номинанты
Кровные
Кровные Bloods
Нэйтан Брайон
Сексуальное просвещение 8.0
Сексуальное просвещение Sex Education
Runyararo Mapfumo
Мы — Lady Parts
Мы — Lady Parts We Are Lady Parts
Нида Манзур
BAFTA в области телевидения / Entertainment Craft Team
Royal British Legion Festival of Remembrance Royal British Legion Festival of Remembrance
Patrick Doherty, Kevin Duff, Andrew Stokes, Nigel Catmur, Andy Deacon
Победитель
Royal British Legion Festival of Remembrance Royal British Legion Festival of Remembrance
Patrick Doherty, Kevin Duff, Andrew Stokes, Nigel Catmur, Andy Deacon
Победитель
Все номинанты
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
Patrick Doherty, Catherine Land, David Newton, Richard Sillitto, David Bishop, Tom Young
The Masked Singer UK The Masked Singer UK
Dave Davey, Casey Antwis, Elizabeth Honan, Benn Wyldeck
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
Patrick Doherty, Catherine Land, David Newton, Richard Sillitto, David Bishop, Tom Young
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Крис Пауэр, Gurdip Mahal, Mark Busk-Cowley, Catherine Land, Эндрю Миллиган, Shereen Shimmin
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Крис Пауэр, Gurdip Mahal, Mark Busk-Cowley, Catherine Land, Эндрю Миллиган, Shereen Shimmin
The Masked Singer UK The Masked Singer UK
Dave Davey, Casey Antwis, Elizabeth Honan, Benn Wyldeck
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
Big Zuu's Big Eats Big Zuu's Big Eats
Big Zuu
Победитель
Все номинанты
Шоу Грэма Нортона 8.6
Шоу Грэма Нортона The Graham Norton Show
Грэм Нортон
The Wheel The Wheel
Michael McIntyre
Joe Lycett's Got Your Back Joe Lycett's Got Your Back
Джо Лайсетт
8 Out of 10 Cats Does Countdown 8 Out of 10 Cats Does Countdown
Sean Lock
I Can See Your Voice: UK I Can See Your Voice: UK
Элисон Хэммонд
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
For the Production Team
Победитель
Все номинанты
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
For the Production Team
Life & Rhymes Life & Rhymes
For the Production Team
An Audience with Adele An Audience with Adele
Sally Wood, Bex Hampson, Бен Уинстон, Lou Fox, Jonathan Dickins
An Audience with Adele An Audience with Adele
Sally Wood, Bex Hampson, Бен Уинстон, Lou Fox, Jonathan Dickins
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Uprising Uprising
For the Production Team
Победитель
Все номинанты
9/11: One Day in America 9/11: One Day in America
Т.Дж. Мартин, David Glover, Дэниэл Линдсэй, Daniel Bogado, Caroline Marsden
The Detectives: Fighting Organised Crime The Detectives: Fighting Organised Crime
For the Production Team
9/11: One Day in America 9/11: One Day in America
Т.Дж. Мартин, David Glover, Дэниэл Линдсэй, Daniel Bogado, Caroline Marsden
BAFTA в области телевидения / Features
Big Zuu's Big Eats Big Zuu's Big Eats
Lucy Blatch, Chris Faith, Sam Grace, Alex Gilman, Rohan Minhas, Big Zuu
Победитель
Все номинанты
Разберись со своей жизнью
Разберись со своей жизнью Sort Your Life Out
Kurt Seywald, Lucy Blatch, Charlotte Brookes, Джеймс Каллум, Demi Doyle, Michael Hyland
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Bob Mortimer, Пол Уайтхаус, Lisa Clark, Rob Gill, Stephanie Fyfe
The Great British Sewing Bee The Great British Sewing Bee
For the Production Team
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
Alma's Not Normal Alma's Not Normal
Sophie Willan
Победитель
Все номинанты
Звездануться
Звездануться Starstruck
Роуз Матафео
Вверх дном
Вверх дном This Way Up
Эшлин Би
Сексуальное просвещение 8.0
Сексуальное просвещение Sex Education
Эйми Лу Вуд
Stath Lets Flats Stath Lets Flats
Натасия Деметриу
Мы — Lady Parts
Мы — Lady Parts We Are Lady Parts
Аньяна Васан
BAFTA в области телевидения / International
Подземная железная дорога
Подземная железная дорога The Underground Railroad
Dede Gardner, Colson Whitehead, Jeremy Kleiner, Барри Дженкинс, Adele Romanski, Mark Ceryak
Победитель
Все номинанты
Наследники 7.0
Наследники Succession
For the Production Team
Десять процентов
Десять процентов Dix pour cent
Доминик Беснеар, Мишель Феллер, Harold Valentin, Aurélien Larger
Мейр из Исттауна
Мейр из Исттауна Mare of Easttown
For the Production Team
Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара Ojing-eo geim
Хван Дон-хёк, Kim Ji-yeon
Люпен
Люпен Lupin
For the Production Team
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
Шон Бин
Шон Бин
Срок
Победитель
Все номинанты
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Помощь
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Садоводы
Олли Александр
Олли Александр
Это грех
Сэмюэл Адевунми
Сэмюэл Адевунми
You Don't Know Me
Хью Куарши
Stephen
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
Джоди Комер
Джоди Комер
Помощь
Победитель
Все номинанты
Денис Гоф
Денис Гоф
Too Close
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Too Close
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Мейр из Исттауна
Лидия Уэст
Лидия Уэст
Это грех
Нив Алгар
Нив Алгар
Приманка
BAFTA в области телевидения / Live Event
The Earthshot Prize: Repairing Our Planet The Earthshot Prize: Repairing Our Planet
For the Production Team
Победитель
Все номинанты
Royal British Legion Festival of Remembrance Royal British Legion Festival of Remembrance
For the Production Team
The Brit Awards 2021 The Brit Awards 2021
For the Production Team
Springwatch Springwatch
For the Production Team
BAFTA в области телевидения / Make Up & Hair Design
Ведьмак 8.4
Ведьмак The Witcher
Barrie Gower, Deb Watson, Sarah Gower
Победитель
Все номинанты
Невероятные
Невероятные The Nevers
Christine Blundell, Lesa Warrener
Это грех
Это грех It's a Sin
Lin Davie, Laura Flynn
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
Stath Lets Flats Stath Lets Flats
Джэми Деметриу
Победитель
Все номинанты
Голяк 7.8
Голяк Brassic
Джозеф Гилган
Кровные
Кровные Bloods
Самсон Каё
Jerk Jerk
Tim Renkow
This Time with Alan Partridge This Time with Alan Partridge
Стив Куган
Сексуальное просвещение 8.0
Сексуальное просвещение Sex Education
Ншути Гатва
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
Срок
Срок Time
Джимми МакГоверн, Tom Sherry, Simon Maloney, Michael Parke, Льюис Арнольд, Andrew Morrissey
Победитель
Все номинанты
Садоводы
Садоводы Landscapers
Jane Featherstone, Chris Fry, Оливия Колман, Эд Синклер, Уилл Шарп, Katie Carpenter
Это грех
Это грех It's a Sin
Phil Collinson, Расселл Т. Дэвис, Питер Хор, Nicola Shindler
Stephen Stephen
Frank Cottrell Boyce, Joe Cottrell Boyce, Mark Redhead, Alrick Riley, Madonna Baptiste, Jessica Sharkey
BAFTA в области телевидения / News Coverage
ITV News ITV News
For the Production Team
Победитель
Все номинанты
Good Morning Britain Good Morning Britain
For the Production Team
Sky News @Breakfast Sky News @Breakfast
For the Production Team
Black to Front Special Black to Front Special
For the Production Team
BAFTA в области телевидения / Original Music
Садоводы
Садоводы Landscapers
Arthur Sharpe
Победитель
Все номинанты
По долгу службы 8.8
По долгу службы Line of Duty
Карли Паради
Локи
Локи Loki
Natalie Holt
The Outsiders? The Outsiders?
Elevated Music
BAFTA в области телевидения / Photography & Lighting, Fiction
Садоводы
Садоводы Landscapers
Erik Wilson
Победитель
Все номинанты
Срок
Срок Time
Mark Wolf
Сексуальное просвещение 8.0
Сексуальное просвещение Sex Education
Oli Russell
Ваша честь
Ваша честь Your Honor
James Friend
BAFTA в области телевидения / Photography, Factual
Liverpool Narcos Liverpool Narcos
James Incledon
Победитель
Все номинанты
My Childhood, My Country: 20 Years in Afghanistan My Childhood, My Country: 20 Years in Afghanistan
Фил Грабски, Shoaib Sharifi
Крошечный мир
Крошечный мир Tiny World
Doug Anderson, Alex Vail For "Reef"
Earth at Night in Color Earth at Night in Color
Dawson Dunning, John Shier
Крошечный мир
Крошечный мир Tiny World
Doug Anderson, Alex Vail For "Reef"
BAFTA в области телевидения / Production Design
Садоводы
Садоводы Landscapers
Cristina Casali, Fabrice Spelta, Robert Wischhusen-Hayes
Победитель
Садоводы
Садоводы Landscapers
Cristina Casali, Fabrice Spelta, Robert Wischhusen-Hayes
Победитель
Все номинанты
Дежурство
Дежурство Vigil
Tom Sayer
Змей
Змей The Serpent
François-Renaud Labarthe
В поисках любви
В поисках любви The Pursuit of Love
Cristina Casali
BAFTA в области телевидения / Reality & Constructed Factual
Gogglebox Gogglebox
For the Production Team
Победитель
Все номинанты
RuPaul's Drag Race UK RuPaul's Drag Race UK
Фентон Бэйли, Bruce McCoy, РуПол, Matt Green, Sally Miles, Tom Campbell
Married at First Sight UK Married at First Sight UK
Danielle Lux, Murray Boland, Dermot Caulfield, James Kayler, Sharyn Mills, Rachel Viner
The Dog House The Dog House
For the Production Team
Married at First Sight UK Married at First Sight UK
Danielle Lux, Murray Boland, Dermot Caulfield, James Kayler, Sharyn Mills, Rachel Viner
RuPaul's Drag Race UK RuPaul's Drag Race UK
Фентон Бэйли, Bruce McCoy, РуПол, Matt Green, Sally Miles, Tom Campbell
BAFTA в области телевидения / Scripted Casting
Мы — Lady Parts
Мы — Lady Parts We Are Lady Parts
Aisha Bywaters
Победитель
Все номинанты
Это грех
Это грех It's a Sin
Andy Pryor
Сексуальное просвещение 8.0
Сексуальное просвещение Sex Education
Lauren Evans
Срок
Срок Time
Beverley Keogh, David Martin
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
Материнство
Материнство Motherland
Caroline Norris, Барунка О'Шонесси, Шэрон Хорган, Helen Serafinowicz, Clelia Mountford, Holly Walsh
Победитель
Все номинанты
Мы — Lady Parts
Мы — Lady Parts We Are Lady Parts
For the Production Team
Stath Lets Flats Stath Lets Flats
Ash Atalla, Seb Barwell, Andrew Gaynord, Джэми Деметриу
Alma's Not Normal Alma's Not Normal
Nerys Evans, Gill Isles, Эндрю Чаплин, Sophie Willan
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
Our Land Our Land
Alfred Thirolle, Alexandra Genova
Победитель
Все номинанты
Please Help Please Help
Lucy Pearman, Ben Mallaby, David Simpson
Hollyoaks IRL Hollyoaks IRL
Alan Toner, Graham Gallery, Rachel Hardy
People You May Know People You May Know
Juliet Riddell, Franklin Dow, Джеймс Грэхэм, Tom Hannen
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
My Childhood, My Country: 20 Years in Afghanistan My Childhood, My Country: 20 Years in Afghanistan
Clive Mattock, Фил Грабски, Amanda Wilkie, Shoaib Sharifi
Победитель
Все номинанты
Grenfell: The Untold Story Grenfell: The Untold Story
Emma Lysaght, Jessie Versluys, James Newton, Kirsty Cunningham, Daisy Ayliffe
9/11: Inside the President's War Room 9/11: Inside the President's War Room
Neil Grant, Simon Finch, Serena Kennedy, Adam Wishart
Nail Bomber: Manhunt The Nailbomber
For the Production Team
9/11: Inside the President's War Room 9/11: Inside the President's War Room
Neil Grant, Simon Finch, Serena Kennedy, Adam Wishart
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Вместе 6.8
Вместе Together
Стивен Долдри, Guy Heeley, Sonia Friedman, Dennis Kelly, Justin Martin
Победитель
Все номинанты
National Theatre at Home: Death of England: Face to Face National Theatre at Home: Death of England: Face to Face
Клинг Дайер, Dixie Linder, Руфус Норрис, Roy Williams, David Sabel
Помощь 7.7
Помощь Help
Стивен Грэм, Марк Манден, Jenny Frayn, Beth Willis, Jack Thorne, Джоди Комер For the Production Team
Я существую
Я существую I Am...
David Charap, Доминик Сэвадж, Josh Hyams, Krishnendu Majumdar, Richard Yee For "I Am Victoria"
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
Coronation Street Coronation Street
For the Production Team
Победитель
Все номинанты
Casualty Casualty
Debbie Biggins, Sarah Beeson, Loretta Preece, Deborah Sathe, Jenny Thompson
Holby City Holby City
For the Production Team
Emmerdale Farm Emmerdale Farm
For the Production Team
Casualty Casualty
Debbie Biggins, Sarah Beeson, Loretta Preece, Deborah Sathe, Jenny Thompson
BAFTA в области телевидения / Sound, Factual
1971: Год, который изменил музыку навсегда
1971: Год, который изменил музыку навсегда 1971: The Year That Music Changed Everything
Stephen Griffiths, Andy Shelley, Dan Johnson, Claire Ellis, Nas Parkash, Kim Tae Hak
Победитель
Все номинанты
Earth at Night in Color Earth at Night in Color
Kate Hopkins, Graham Wild, Paul Ackerman, Jonny Crew
The Funeral of HRH the Prince Philip, Duke of Edinburgh The Funeral of HRH the Prince Philip, Duke of Edinburgh
Conrad Fletcher, Andy James, Julian Gough, Andy Payne
Формула 1. Драйв выживания 8.8
Формула 1. Драйв выживания Formula 1: Drive to Survive
Nick Fry, Andrew Yarme, Doug Dreger, Steve Speed, James Evans, Hugh Dwan
BAFTA в области телевидения / Sound, Fiction
Очень британский скандал
Очень британский скандал A Very British Scandal
For the Sound Team
Победитель
Все номинанты
Ведьмак 8.4
Ведьмак The Witcher
Matthew Collinge, Robert Farr, James Bain, Matt Davies, Rob Prynne, Alyn Sclosa (Episode 1)
Интергалактик
Интергалактик Intergalactic
Howard Bargroff, Harry Barnes, Jamie Caple, Oliver Brierley, Judi Lee-Headman, Adam Armitage
По долгу службы 8.8
По долгу службы Line of Duty
Ronan Hill, Ian Wilkinson, Pietro Dalmasso, Paul Maynes
BAFTA в области телевидения / Special, Visual & Graphic Effects
Ведьмак 8.4
Ведьмак The Witcher
Stefano Pepin, Dadi Einarsson, Jet Omoshebi, Gavin Round, Aleksandar Pejic, Oliver Cubbage For "Episode 1"
Победитель
Все номинанты
Earth at Night in Color Earth at Night in Color
Adam Inglis, Sam Livingstone, Tom Payne, Silja Momsen-Livingstone
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
The Missing Children The Missing Children
Brian Woods, Tanya Stephan, Rachel Cumella, Paddy Garrick, Ella Newton, Anne Morrison
Победитель
Все номинанты
Silenced: The Hidden Story of Disability in Britain Silenced: The Hidden Story of Disability in Britain
For the Production Team
Black Power: A British Story of Resistance Black Power: A British Story of Resistance
Tracey Scoffield, Джеймс Роган, George Amponsah, Стив МакКуин, Soleta Rogan, Helen Bart
Фредди Меркьюри: Последний Акт 7.9
Фредди Меркьюри: Последний Акт Freddie Mercury - The Final Act
Simon Lupton, Джеймс Роган, Mark Hedgecoe, Chris Wilson, Soleta Rogan, Dan Hall
BAFTA в области телевидения / Sport
Formula 1 Formula 1
For "The Abu Dhabi Grand Prix", for the Production Team
Победитель
Все номинанты
UEFA Euro 2020 Semi-final: England v Denmark UEFA Euro 2020 Semi-final: England v Denmark
Paul McNamara, Roger Pearce, Mark Demuth, Maggie Price, Stuart Smith, Phil Heslop
Tokyo 2020 Olympics Tokyo 2020 Olympics
For the Production Team
BAFTA в области телевидения / Titles & Graphic Identity
Tokyo 2020 Olympics Tokyo 2020 Olympics
James Cross, Fantasista Utamaro, Keni Kawai
Победитель
Все номинанты
Вокруг света за 80 дней
Вокруг света за 80 дней Around the World in 80 Days
О всех созданиях — больших и малых
О всех созданиях — больших и малых All Creatures Great and Small
Gary Redford
BAFTA в области телевидения / Virgin Media's Must-See Moment
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
For "Rose and Giovanni’s silent dance to ‘Symphony’"
Победитель
Все номинанты
Это грех
Это грех It's a Sin
For "Colin’s devastating AIDS diagnosis"
An Audience with Adele An Audience with Adele
For "Adele’s surprised by the teacher who changed her life"
RuPaul's Drag Race UK RuPaul's Drag Race UK
For "‘UK Hun?’ – Bimini’s verse"
I'm a Celebrity, Get Me Out of Here! I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!
For "Ant and Dec dig at Downing Street’s lockdown parties"
Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара Ojing-eo geim
For "Red Light, Green Light game"
BAFTA в области телевидения / Writer, Comedy
Мы — Lady Parts
Мы — Lady Parts We Are Lady Parts
Нида Манзур
Победитель
Все номинанты
Alma's Not Normal Alma's Not Normal
Sophie Willan
Нарушители
Нарушители The Outlaws
Стивен Мерчант, Emma Jane Unsworth
Кровные
Кровные Bloods
Пол Дулан, Нэйтан Брайон
Нарушители
Нарушители The Outlaws
Стивен Мерчант, Emma Jane Unsworth
BAFTA в области телевидения / Writer, Drama
In My Skin In My Skin
Кейли Льюэллин
Победитель
Все номинанты
Наследники 7.0
Наследники Succession
Джесси Армстронг
Это грех
Это грех It's a Sin
Расселл Т. Дэвис
Помощь 7.7
Помощь Help
Jack Thorne
Academy Fellowship
Билли Коннолли
Билли Коннолли
BAFTA Television
Победитель
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
The Artful Escape The Artful Escape
Победитель
Все номинанты
Ratchet & Clank: Rift Apart Ratchet & Clank: Rift Apart
It Takes Two It Takes Two
Resident Evil Village Resident Evil Village
Psychonauts 2 Psychonauts 2
Returnal Returnal
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
Returnal Returnal
Победитель
Все номинанты
Marvel's Guardians of the Galaxy Marvel's Guardians of the Galaxy
Deathloop Deathloop
Halo Infinite Halo Infinite
The Artful Escape The Artful Escape
Call of Duty: Vanguard Call of Duty: Vanguard
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
Ratchet & Clank: Rift Apart Ratchet & Clank: Rift Apart
Победитель
Все номинанты
Life Is Strange: True Colors Life Is Strange: True Colors
Call of Duty: Vanguard Call of Duty: Vanguard
It Takes Two It Takes Two
Kena: Bridge of Spirits Kena: Bridge of Spirits
Hunter Schmidt
Psychonauts 2 Psychonauts 2
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
Forza Horizon 5 Forza Horizon 5
Победитель
Все номинанты
Sable Sable
Alba: A Wildlife Adventure Alba: A Wildlife Adventure
Overboard! Overboard!
Jon Ingold
Death's Door Death's Door
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game