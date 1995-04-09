Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1995 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 9 апреля 1995
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Четыре свадьбы и одни похороны 7.4
Четыре свадьбы и одни похороны Four weddings and a funeral
Майк Ньюэлл, Duncan Kenworthy
Победитель
Четыре свадьбы и одни похороны 7.4
Четыре свадьбы и одни похороны Four weddings and a funeral
Майк Ньюэлл, Duncan Kenworthy
Победитель
Все номинанты
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Роберт Земекис, Steve Tisch, Wendy Finerman, Steve Starkey
Смотреть трейлер
Телевикторина 7.8
Телевикторина Quiz Show
Роберт Редфорд, Майкл Джейкобс, Julian Krainin, Michael Nozik
Телевикторина 7.8
Телевикторина Quiz Show
Роберт Редфорд, Майкл Джейкобс, Julian Krainin, Michael Nozik
Криминальное чтиво 8.6
Криминальное чтиво Pulp Fiction
Lawrence Bender
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Жить 8.3
Жить Huo zhe / To live
Fu-Sheng Chiu, Чжан Имоу
Победитель
Все номинанты
Изящная эпоха 7.1
Изящная эпоха Belle Epoque
Фернандо Труэба
Ешь, пей, мужчина, женщина 7.8
Ешь, пей, мужчина, женщина Eat Drink Man Woman
Энг Ли, Li-Kong Hsu
Ешь, пей, мужчина, женщина 7.8
Ешь, пей, мужчина, женщина Eat Drink Man Woman
Энг Ли, Li-Kong Hsu
Три цвета: красный 8.3
Три цвета: красный Trois couleurs: Rouge
Кшиштоф Кесьлевский, Marin Karmitz
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Screen Two Screen Two
Tatiana Kennedy, Paul Tickell For episode "Zinky Boys Go Underground (#10.9)".
Победитель
Screen Two Screen Two
Tatiana Kennedy, Paul Tickell For episode "Zinky Boys Go Underground (#10.9)".
Победитель
Все номинанты
That Sunday That Sunday
Damiano Vukotic, Dan Zeff
Lost Mojave Lost Mojave
Jonathan Cordish, Vladimir Perlovich
Lost Mojave Lost Mojave
Jonathan Cordish, Vladimir Perlovich
Marooned Marooned
Andrea Calderwood, Jonas Grimås
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Big Story The Big Story
David Stoten, Tim Watts
Победитель
The Big Story The Big Story
David Stoten, Tim Watts
Победитель
Все номинанты
The Monk and the Fish Le moine et le poisson
Майкл Дадок де Уит, Patrick Eveno, Жак-Реми Жирер
Pib and Pog Pib and Pog
Peter Peake, Carla Shelley
Stressed Stressed
Karen Kelly
Pib and Pog Pib and Pog
Peter Peake, Carla Shelley
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Хью Грант
Хью Грант
Четыре свадьбы и одни похороны
Победитель
Все номинанты
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Приключения Присциллы, королевы пустыни
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Форрест Гамп
Джон Траволта
Джон Траволта
Криминальное чтиво
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Клиент
Победитель
Все номинанты
Линда Фиорентино
The Last Seduction
Ирен Жакоб
Ирен Жакоб
Три цвета: красный
Ума Турман
Ума Турман
Криминальное чтиво
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Криминальное чтиво
Победитель
Все номинанты
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Четыре свадьбы и одни похороны
Джон Ханна
Джон Ханна
Четыре свадьбы и одни похороны
Пол Скофилд
Телевикторина
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Четыре свадьбы и одни похороны
Победитель
Все номинанты
Салли Филд
Салли Филд
Форрест Гамп
Шарлотта Коулман
Четыре свадьбы и одни похороны
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Загадочное убийство в Манхэттэне
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Интервью с вампиром: Вампирские хроники 7.5
Интервью с вампиром: Вампирские хроники Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Филип Руссело
Победитель
Все номинанты
Приключения Присциллы, королевы пустыни 7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Brian J. Breheny
Криминальное чтиво 8.6
Криминальное чтиво Pulp Fiction
Анджей Секула
Смотреть трейлер
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Don Burgess
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший звук
Скорость 7.7
Скорость Speed
Bob Beemer, Stephen Hunter Flick, Gregg Landaker, David Macmillan, Steve Maslow
Победитель
Смотреть трейлер
Скорость 7.7
Скорость Speed
Bob Beemer, Stephen Hunter Flick, Gregg Landaker, David Macmillan, Steve Maslow
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Криминальное чтиво 8.6
Криминальное чтиво Pulp Fiction
Rick Ash, Stephen Hunter Flick, Ken King, Dean A. Zupancic
Смотреть трейлер
Backbeat Backbeat
Glenn Freemantle, Chris Munro, Robin O'Donoghue
Криминальное чтиво 8.6
Криминальное чтиво Pulp Fiction
Rick Ash, Stephen Hunter Flick, Ken King, Dean A. Zupancic
Смотреть трейлер
Король Лев 8.7
Король Лев The Lion King
David Hudson, Doc Kane, Mel Metcalfe, Terry Porter
Смотреть трейлер
Король Лев 8.7
Король Лев The Lion King
David Hudson, Doc Kane, Mel Metcalfe, Terry Porter
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Приключения Присциллы, королевы пустыни 7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Tim Chappel, Lizzy Gardiner
Победитель
Все номинанты
Четыре свадьбы и одни похороны 7.4
Четыре свадьбы и одни похороны Four weddings and a funeral
Lindy Hemming
Маленькие женщины 7.3
Маленькие женщины Little Women
Colleen Atwood
Интервью с вампиром: Вампирские хроники 7.5
Интервью с вампиром: Вампирские хроники Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Sandy Powell
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Скорость 7.7
Скорость Speed
John Wright
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Четыре свадьбы и одни похороны 7.4
Четыре свадьбы и одни похороны Four weddings and a funeral
Jon Gregory
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Arthur Schmidt
Смотреть трейлер
Криминальное чтиво 8.6
Криминальное чтиво Pulp Fiction
Sally Menke
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Криминальное чтиво 8.6
Криминальное чтиво Pulp Fiction
Квентин Тарантино, Роджер Эвери
Победитель
Смотреть трейлер
Криминальное чтиво 8.6
Криминальное чтиво Pulp Fiction
Квентин Тарантино, Роджер Эвери
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Филадельфия 7.8
Филадельфия Philadelphia
Рон Нисуонер
Четыре свадьбы и одни похороны 7.4
Четыре свадьбы и одни похороны Four weddings and a funeral
Ричард Кертис
Приключения Присциллы, королевы пустыни 7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Стефан Эллиотт
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Телевикторина 7.8
Телевикторина Quiz Show
Paul Attanasio
Победитель
Все номинанты
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Eric Roth
Смотреть трейлер
The Browning Version The Browning Version
Рональд Харвуд
Три цвета: красный 8.3
Три цвета: красный Trois couleurs: Rouge
Кшиштоф Кесьлевский, Krzysztof Piesiewicz
Смотреть трейлер
Три цвета: красный 8.3
Три цвета: красный Trois couleurs: Rouge
Кшиштоф Кесьлевский, Krzysztof Piesiewicz
Смотреть трейлер
Клуб радости и удачи 7.7
Клуб радости и удачи The Joy Luck Club
Ron Bass, Amy Tan
BAFTA в области кино / Best Make Up/Hair
Приключения Присциллы, королевы пустыни 7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Angela Conte, Cassie Hanlon, Strykermeyer
Победитель
Приключения Присциллы, королевы пустыни 7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Angela Conte, Cassie Hanlon, Strykermeyer
Победитель
Все номинанты
Интервью с вампиром: Вампирские хроники 7.5
Интервью с вампиром: Вампирские хроники Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Jan Archibald, Michèle Burke, Стэн Уинстон
Интервью с вампиром: Вампирские хроники 7.5
Интервью с вампиром: Вампирские хроники Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Jan Archibald, Michèle Burke, Стэн Уинстон
Миссис Даутфайр 7.4
Миссис Даутфайр Mrs. Doubtfire
Greg Cannom, Ve Neill, Yolanda Toussieng
Миссис Даутфайр 7.4
Миссис Даутфайр Mrs. Doubtfire
Greg Cannom, Ve Neill, Yolanda Toussieng
Маска 7.9
Маска The Mask
Greg Cannom, Sheryl Ptak
Смотреть трейлер
Маска 7.9
Маска The Mask
Greg Cannom, Sheryl Ptak
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Интервью с вампиром: Вампирские хроники 7.5
Интервью с вампиром: Вампирские хроники Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Dante Ferretti
Победитель
Все номинанты
Приключения Присциллы, королевы пустыни 7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Colin Gibson, Owen Paterson
Маска 7.9
Маска The Mask
Craig Stearns
Смотреть трейлер
Франкенштейн 6.4
Франкенштейн Frankenstein
Tim Harvey
BAFTA в области кино / Best Special Effects
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Doug Chiang, Allen Hall, George Murphy, Ken Ralston, Stephen Rosenbaum
Победитель
Смотреть трейлер
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Doug Chiang, Allen Hall, George Murphy, Ken Ralston, Stephen Rosenbaum
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Правдивая ложь 7.7
Правдивая ложь True Lies
Джон Бруно, Jamie Dixon, Thomas L. Fisher, Pat McClung, Jacques Stroweis
Маска 7.9
Маска The Mask
Tom Bertino, Jon Farhat, Scott Squires, Стив "Спэз" Уильямс
Смотреть трейлер
Маска 7.9
Маска The Mask
Tom Bertino, Jon Farhat, Scott Squires, Стив "Спэз" Уильямс
Смотреть трейлер
Скорость 7.7
Скорость Speed
Ron Brinkmann, John Frazier, Richard E. Hollander, Boyd Shermis
Смотреть трейлер
Правдивая ложь 7.7
Правдивая ложь True Lies
Джон Бруно, Jamie Dixon, Thomas L. Fisher, Pat McClung, Jacques Stroweis
Скорость 7.7
Скорость Speed
Ron Brinkmann, John Frazier, Richard E. Hollander, Boyd Shermis
Смотреть трейлер
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Cracker Cracker
Пол Эбботт
Победитель
Все номинанты
Common as Muck Common as Muck
John Chapman, William Ivory
Sharpe's Company Sharpe's Company
Tom Clegg, Simon R. Lewis
Sharpe's Enemy Sharpe's Enemy
Tom Clegg, Simon R. Lewis
Sharpe's Honour Sharpe's Honour
Tom Clegg, Simon R. Lewis
The Bill The Bill
Michael Chapman
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Робби Колтрейн
Робби Колтрейн
Cracker
Победитель
Все номинанты
Пит Постлетуэйт
Martin Chuzzlewit
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Martin Chuzzlewit
Пол Скофилд
Martin Chuzzlewit
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Джульетт Обри
Джульетт Обри
Middlemarch
Победитель
Все номинанты
Шиван Редмонд
Between the Lines
Джеральдин Сомервилль
Джеральдин Сомервилль
Cracker
Victoria Wood
Pat and Margaret
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
Все номинанты
Art Attack Art Attack
Neil Buchanan, Tim Edmunds
It'll Never Work It'll Never Work
Roy Milani
Newsround Newsround
Art Attack Art Attack
Neil Buchanan, Tim Edmunds
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction/Entertainment)
Все номинанты
Stanley's Dragon Stanley's Dragon
Richard Carpenter, Gerry Poulson
Grange Hill Grange Hill
Christine Secombe
Byker Grove Byker Grove
Matthew Robinson
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
Pauline Calf's Wedding Video Pauline Calf's Wedding Video
Geoff Posner, David Tyler
Победитель
Все номинанты
Drop the Dead Donkey Drop the Dead Donkey
Энди Хэмилтон, Гай Дженкин, Liddy Oldroyd
One Foot in the Grave One Foot in the Grave
Susan Belbin, David Renwick
Drop the Dead Donkey Drop the Dead Donkey
Энди Хэмилтон, Гай Дженкин, Liddy Oldroyd
Absolutely Fabulous Absolutely Fabulous
Jon Plowman, Дженнифер Сондерс, Боб Спирс
One Foot in the Grave One Foot in the Grave
Susan Belbin, David Renwick
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
Absolutely Fabulous Absolutely Fabulous
Джоанна Ламли
Победитель
Все номинанты
Pauline Calf's Wedding Video Pauline Calf's Wedding Video
Стив Куган
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Martin Chuzzlewit Martin Chuzzlewit
Jeremy Turner
Победитель
Все номинанты
Middlemarch Middlemarch
Anushia Nieradzik
The Rector's Wife The Rector's Wife
Barbara Kidd
Performance Performance
Lyn Avery For episode "Measure for Measure".
BAFTA в области телевидения / Best Design
Dandelion Dead Dandelion Dead
Voytek
Победитель
Все номинанты
A Dark Adapted Eye A Dark Adapted Eye
Paul Munting
Seaforth Seaforth
Chris Edwards
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Добро пожаловать в психушку
Добро пожаловать в психушку Takin' Over the Asylum
Дэвид Блэр, Donna Franceschild, Chris Parr
Победитель
Все номинанты
Middlemarch Middlemarch
Эндрю Дэвис, Louis Marks, Энтони Пейдж
Family Family
Roddy Doyle, Andrew Eaton, Майкл Уинтерботтом
Coronation Street Coronation Street
Sue Pritchard
Middlemarch Middlemarch
Эндрю Дэвис, Louis Marks, Энтони Пейдж
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
Cutting Edge Cutting Edge
Richard Cox For episode "The Club".
Победитель
Все номинанты
Facing the Music: The Return of Torvill and Dean Facing the Music: The Return of Torvill and Dean
Jim Latham
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
Добро пожаловать в психушку
Добро пожаловать в психушку Takin' Over the Asylum
Ian Farr
Победитель
Все номинанты
Cardiac Arrest Cardiac Arrest
Peter Hayes
Cracker Cracker
Edward Mansell
Middlemarch Middlemarch
Jerry Leon, Paul Tothill
Middlemarch Middlemarch
Jerry Leon, Paul Tothill
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
The Day Today The Day Today
Russell Hilliard, Richard Norley
Победитель
The Day Today The Day Today
Russell Hilliard, Richard Norley
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
Don't Forget Your Toothbrush Don't Forget Your Toothbrush
Lisa Clark, Stephen Stewart
Победитель
Don't Forget Your Toothbrush Don't Forget Your Toothbrush
Lisa Clark, Stephen Stewart
Победитель
Все номинанты
Smashie and Nicey, the End of an Era Smashie and Nicey, the End of an Era
Daniel Kleinman, Alison Owen
Rory Bremner, Who Else? Rory Bremner, Who Else?
Geoff Atkinson, Steve Connelly, Джульетт Мэй, Elaine Morris
Rory Bremner, Who Else? Rory Bremner, Who Else?
Geoff Atkinson, Steve Connelly, Джульетт Мэй, Elaine Morris
Knowing Me, Knowing You with Alan Partridge Knowing Me, Knowing You with Alan Partridge
Dominic Brigstocke, Армандо Ианнуччи
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Rory Bremner, Who Else? Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner
Победитель
Все номинанты
Knowing Me, Knowing You with Alan Partridge Knowing Me, Knowing You with Alan Partridge
Стив Куган
Barrymore Barrymore
Майкл Бэрримор
Victoria Wood: Live in Your Own Home Victoria Wood: Live in Your Own Home
Victoria Wood
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
Middlemarch Middlemarch
Deanne Turner
Победитель
Все номинанты
Martin Chuzzlewit Martin Chuzzlewit
Tracy Southam
Rory Bremner, Who Else? Rory Bremner, Who Else?
Helen Barrett
London's Burning London's Burning
Val Ackrill
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
Все номинанты
Channel 4 News Channel 4 News
For coverage of the South African elections.
Channel 4 News Channel 4 News
For coverage of the Estonia ferry disaster.
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Middlemarch Middlemarch
Стенли Майерс, Christopher Gunning
Победитель
Все номинанты
Screen Two Screen Two
Stephen Warbeck For episode "Skallagrigg (#10.2)".
Crocodile Shoes Crocodile Shoes
Paddy McAloon, Tony McAnaney, Джимми Нэйл
Crocodile Shoes Crocodile Shoes
Paddy McAloon, Tony McAnaney, Джимми Нэйл
Martin Chuzzlewit Martin Chuzzlewit
Geoffrey Burgon
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
China: Beyond the Clouds China: Beyond the Clouds
Phil Agland
Победитель
Все номинанты
In the Wild In the Wild
For episode "Dolphins with Robin Williams".
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Family Family
Dafydd Hobson
Победитель
Все номинанты
Middlemarch Middlemarch
Brian Tufano
Finney Finney
Kevin Rowley
The Rector's Wife The Rector's Wife
Witold Stok
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
Facing the Music: The Return of Torvill and Dean Facing the Music: The Return of Torvill and Dean
Keith Marriner, David Welch, Paul Hardy
Победитель
Все номинанты
China: Beyond the Clouds China: Beyond the Clouds
Michael Danks, Colin Martin, Geraldine Phillips, Matt Skilton, Anna Gregory
China: Beyond the Clouds China: Beyond the Clouds
Michael Danks, Colin Martin, Geraldine Phillips, Matt Skilton, Anna Gregory
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
Family Family
Paul Conway, Kieran Horgan, Rupert Miles, David Old
Победитель
Family Family
Paul Conway, Kieran Horgan, Rupert Miles, David Old
Победитель
Все номинанты
Middlemarch Middlemarch
Эд Базалджетт, Richard Boulter, Paul Hamblin, Catherine Hodgson
La Traviata La traviata
Graham Haines
Cracker Cracker
John Rutherford, John Senior, Phil Smith, John Whitworth, Andy Wyatt
Middlemarch Middlemarch
Эд Базалджетт, Richard Boulter, Paul Hamblin, Catherine Hodgson
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
China: Beyond the Clouds China: Beyond the Clouds
Phil Agland
Победитель
Все номинанты
Cutting Edge Cutting Edge
Peter Moore
Equinox Equinox
Sara Ramsden
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme
Все номинанты
Shakespeare on the Estate Shakespeare on the Estate
Michael Bogdanov, Пенни Вулкок
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme or Series
An Interview with Dennis Potter An Interview with Dennis Potter
Мелвин Брэгг, David Thomas, Nigel Wattis
Победитель
An Interview with Dennis Potter An Interview with Dennis Potter
Мелвин Брэгг, David Thomas, Nigel Wattis
Победитель
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Screen Two Screen Two
John Chapman, Richard Spence, Nigel Williams For episode "Skallagrigg (#10.2)".
Победитель
Все номинанты
Pat and Margaret Pat and Margaret
Ruth Caleb, Гэвин Миллар, Victoria Wood
Suffer the Little Children Suffer the Little Children
Jack Emery, Betsan Morris Evans
A Breed of Heroes A Breed of Heroes
Дьярмуид Лоуренс, Andrée Molyneux, Charles Wood
Suffer the Little Children Suffer the Little Children
Jack Emery, Betsan Morris Evans
A Breed of Heroes A Breed of Heroes
Дьярмуид Лоуренс, Andrée Molyneux, Charles Wood
Pat and Margaret Pat and Margaret
Ruth Caleb, Гэвин Миллар, Victoria Wood
The Dying of the Light The Dying of the Light
Хуссейн Амини, Питер Космински
Alexander Korda Award for Best British Film
Неглубокая могила 7.3
Неглубокая могила Shallow grave
Дэнни Бойл, Andrew Macdonald
Победитель
Все номинанты
Priest Priest
Антония Берд, George Faber, Josephine Ward
Backbeat Backbeat
Finola Dwyer, Иэн Софтли, Стивен Вули
Backbeat Backbeat
Finola Dwyer, Иэн Софтли, Стивен Вули
Bhaji on the Beach Bhaji on the Beach
Гуриндер Чадха, Nadine Marsh-Edwards
Priest Priest
Антония Берд, George Faber, Josephine Ward
Anthony Asquith Award for Film Music
Backbeat Backbeat
Don Was
Победитель
Все номинанты
Король Лев 8.7
Король Лев The Lion King
Ханс Циммер
Смотреть трейлер
Четыре свадьбы и одни похороны 7.4
Четыре свадьбы и одни похороны Four weddings and a funeral
Richard Rodney Bennett
Приключения Присциллы, королевы пустыни 7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Guy Gross
David Lean Award for Direction
Четыре свадьбы и одни похороны 7.4
Четыре свадьбы и одни похороны Four weddings and a funeral
Майк Ньюэлл
Победитель
Все номинанты
Три цвета: красный 8.3
Три цвета: красный Trois couleurs: Rouge
Кшиштоф Кесьлевский
Смотреть трейлер
Форрест Гамп 8.7
Форрест Гамп Forrest Gump
Роберт Земекис
Смотреть трейлер
Криминальное чтиво 8.6
Криминальное чтиво Pulp Fiction
Квентин Тарантино
Смотреть трейлер
Academy Fellowship
Билли Уайлдер
Победитель
Michael Balcon Award
Ридли Скотт
Ридли Скотт
Победитель
Тони Скотт
Тони Скотт
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
Silent Twins: Without My Shadow Silent Twins: Without My Shadow
Olivia Lichtenstein
Победитель
Все номинанты
Cutting Edge Cutting Edge
Frances Berrigan, Brian Hill, Kate Woods For episode "The Club".
Cutting Edge Cutting Edge
Frances Berrigan, Brian Hill, Kate Woods For episode "The Club".
Facing the Music: The Return of Torvill and Dean Facing the Music: The Return of Torvill and Dean
Edward Mirzoeff
Audience Award (TV)
Cracker Cracker
Победитель
