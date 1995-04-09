Меню
Кинофестивали
BAFTA - премия Британской киноакадемии
События
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1995 году
Место проведения
Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения
9 апреля 1995
BAFTA в области кино / Лучший фильм
7.4
Четыре свадьбы и одни похороны
Four weddings and a funeral
Майк Ньюэлл, Duncan Kenworthy
Победитель
7.4
Четыре свадьбы и одни похороны
Four weddings and a funeral
Майк Ньюэлл, Duncan Kenworthy
Победитель
Все номинанты
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Роберт Земекис, Steve Tisch, Wendy Finerman, Steve Starkey
Смотреть трейлер
7.8
Телевикторина
Quiz Show
Роберт Редфорд, Майкл Джейкобс, Julian Krainin, Michael Nozik
7.8
Телевикторина
Quiz Show
Роберт Редфорд, Майкл Джейкобс, Julian Krainin, Michael Nozik
8.6
Криминальное чтиво
Pulp Fiction
Lawrence Bender
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
8.3
Жить
Huo zhe / To live
Fu-Sheng Chiu, Чжан Имоу
Победитель
Все номинанты
7.1
Изящная эпоха
Belle Epoque
Фернандо Труэба
7.8
Ешь, пей, мужчина, женщина
Eat Drink Man Woman
Энг Ли, Li-Kong Hsu
7.8
Ешь, пей, мужчина, женщина
Eat Drink Man Woman
Энг Ли, Li-Kong Hsu
8.3
Три цвета: красный
Trois couleurs: Rouge
Кшиштоф Кесьлевский, Marin Karmitz
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Screen Two
Screen Two
Tatiana Kennedy, Paul Tickell
For episode "Zinky Boys Go Underground (#10.9)".
Победитель
Screen Two
Screen Two
Tatiana Kennedy, Paul Tickell
For episode "Zinky Boys Go Underground (#10.9)".
Победитель
Все номинанты
That Sunday
That Sunday
Damiano Vukotic, Dan Zeff
Lost Mojave
Lost Mojave
Jonathan Cordish, Vladimir Perlovich
Lost Mojave
Lost Mojave
Jonathan Cordish, Vladimir Perlovich
Marooned
Marooned
Andrea Calderwood, Jonas Grimås
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Big Story
The Big Story
David Stoten, Tim Watts
Победитель
The Big Story
The Big Story
David Stoten, Tim Watts
Победитель
Все номинанты
The Monk and the Fish
Le moine et le poisson
Майкл Дадок де Уит, Patrick Eveno, Жак-Реми Жирер
Pib and Pog
Pib and Pog
Peter Peake, Carla Shelley
Stressed
Stressed
Karen Kelly
Pib and Pog
Pib and Pog
Peter Peake, Carla Shelley
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Хью Грант
Четыре свадьбы и одни похороны
Победитель
Все номинанты
Теренс Стэмп
Приключения Присциллы, королевы пустыни
Том Хэнкс
Форрест Гамп
Джон Траволта
Криминальное чтиво
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Сьюзен Сарандон
Клиент
Победитель
Все номинанты
Линда Фиорентино
The Last Seduction
Ирен Жакоб
Три цвета: красный
Ума Турман
Криминальное чтиво
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Сэмюэл Л. Джексон
Криминальное чтиво
Победитель
Все номинанты
Саймон Кэллоу
Четыре свадьбы и одни похороны
Джон Ханна
Четыре свадьбы и одни похороны
Пол Скофилд
Телевикторина
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Кристин Скотт Томас
Четыре свадьбы и одни похороны
Победитель
Все номинанты
Салли Филд
Форрест Гамп
Шарлотта Коулман
Четыре свадьбы и одни похороны
Анжелика Хьюстон
Загадочное убийство в Манхэттэне
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
7.5
Интервью с вампиром: Вампирские хроники
Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Филип Руссело
Победитель
Все номинанты
7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни
The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Brian J. Breheny
8.6
Криминальное чтиво
Pulp Fiction
Анджей Секула
Смотреть трейлер
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Don Burgess
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
7.7
Скорость
Speed
Bob Beemer, Stephen Hunter Flick, Gregg Landaker, David Macmillan, Steve Maslow
Победитель
Смотреть трейлер
7.7
Скорость
Speed
Bob Beemer, Stephen Hunter Flick, Gregg Landaker, David Macmillan, Steve Maslow
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.6
Криминальное чтиво
Pulp Fiction
Rick Ash, Stephen Hunter Flick, Ken King, Dean A. Zupancic
Смотреть трейлер
Backbeat
Backbeat
Glenn Freemantle, Chris Munro, Robin O'Donoghue
8.6
Криминальное чтиво
Pulp Fiction
Rick Ash, Stephen Hunter Flick, Ken King, Dean A. Zupancic
Смотреть трейлер
8.7
Король Лев
The Lion King
David Hudson, Doc Kane, Mel Metcalfe, Terry Porter
Смотреть трейлер
8.7
Король Лев
The Lion King
David Hudson, Doc Kane, Mel Metcalfe, Terry Porter
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни
The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Tim Chappel, Lizzy Gardiner
Победитель
Все номинанты
7.4
Четыре свадьбы и одни похороны
Four weddings and a funeral
Lindy Hemming
7.3
Маленькие женщины
Little Women
Colleen Atwood
7.5
Интервью с вампиром: Вампирские хроники
Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Sandy Powell
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
7.7
Скорость
Speed
John Wright
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Четыре свадьбы и одни похороны
Four weddings and a funeral
Jon Gregory
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Arthur Schmidt
Смотреть трейлер
8.6
Криминальное чтиво
Pulp Fiction
Sally Menke
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
8.6
Криминальное чтиво
Pulp Fiction
Квентин Тарантино, Роджер Эвери
Победитель
Смотреть трейлер
8.6
Криминальное чтиво
Pulp Fiction
Квентин Тарантино, Роджер Эвери
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Филадельфия
Philadelphia
Рон Нисуонер
7.4
Четыре свадьбы и одни похороны
Four weddings and a funeral
Ричард Кертис
7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни
The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Стефан Эллиотт
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
7.8
Телевикторина
Quiz Show
Paul Attanasio
Победитель
Все номинанты
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Eric Roth
Смотреть трейлер
The Browning Version
The Browning Version
Рональд Харвуд
8.3
Три цвета: красный
Trois couleurs: Rouge
Кшиштоф Кесьлевский, Krzysztof Piesiewicz
Смотреть трейлер
8.3
Три цвета: красный
Trois couleurs: Rouge
Кшиштоф Кесьлевский, Krzysztof Piesiewicz
Смотреть трейлер
7.7
Клуб радости и удачи
The Joy Luck Club
Ron Bass, Amy Tan
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Make Up/Hair
7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни
The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Angela Conte, Cassie Hanlon, Strykermeyer
Победитель
7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни
The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Angela Conte, Cassie Hanlon, Strykermeyer
Победитель
Все номинанты
7.5
Интервью с вампиром: Вампирские хроники
Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Jan Archibald, Michèle Burke, Стэн Уинстон
7.5
Интервью с вампиром: Вампирские хроники
Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Jan Archibald, Michèle Burke, Стэн Уинстон
7.4
Миссис Даутфайр
Mrs. Doubtfire
Greg Cannom, Ve Neill, Yolanda Toussieng
7.4
Миссис Даутфайр
Mrs. Doubtfire
Greg Cannom, Ve Neill, Yolanda Toussieng
7.9
Маска
The Mask
Greg Cannom, Sheryl Ptak
Смотреть трейлер
7.9
Маска
The Mask
Greg Cannom, Sheryl Ptak
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
7.5
Интервью с вампиром: Вампирские хроники
Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles
Dante Ferretti
Победитель
Все номинанты
7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни
The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Colin Gibson, Owen Paterson
7.9
Маска
The Mask
Craig Stearns
Смотреть трейлер
6.4
Франкенштейн
Frankenstein
Tim Harvey
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Special Effects
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Doug Chiang, Allen Hall, George Murphy, Ken Ralston, Stephen Rosenbaum
Победитель
Смотреть трейлер
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Doug Chiang, Allen Hall, George Murphy, Ken Ralston, Stephen Rosenbaum
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Правдивая ложь
True Lies
Джон Бруно, Jamie Dixon, Thomas L. Fisher, Pat McClung, Jacques Stroweis
7.9
Маска
The Mask
Tom Bertino, Jon Farhat, Scott Squires, Стив "Спэз" Уильямс
Смотреть трейлер
7.9
Маска
The Mask
Tom Bertino, Jon Farhat, Scott Squires, Стив "Спэз" Уильямс
Смотреть трейлер
7.7
Скорость
Speed
Ron Brinkmann, John Frazier, Richard E. Hollander, Boyd Shermis
Смотреть трейлер
7.7
Правдивая ложь
True Lies
Джон Бруно, Jamie Dixon, Thomas L. Fisher, Pat McClung, Jacques Stroweis
7.7
Скорость
Speed
Ron Brinkmann, John Frazier, Richard E. Hollander, Boyd Shermis
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Cracker
Cracker
Пол Эбботт
Победитель
Все номинанты
Common as Muck
Common as Muck
John Chapman, William Ivory
Sharpe's Company
Sharpe's Company
Tom Clegg, Simon R. Lewis
Sharpe's Enemy
Sharpe's Enemy
Tom Clegg, Simon R. Lewis
Sharpe's Honour
Sharpe's Honour
Tom Clegg, Simon R. Lewis
The Bill
The Bill
Michael Chapman
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Робби Колтрейн
Cracker
Победитель
Все номинанты
Пит Постлетуэйт
Martin Chuzzlewit
Том Уилкинсон
Martin Chuzzlewit
Пол Скофилд
Martin Chuzzlewit
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Джульетт Обри
Middlemarch
Победитель
Все номинанты
Шиван Редмонд
Between the Lines
Джеральдин Сомервилль
Cracker
Victoria Wood
Pat and Margaret
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
Все номинанты
Art Attack
Art Attack
Neil Buchanan, Tim Edmunds
It'll Never Work
It'll Never Work
Roy Milani
Newsround
Newsround
Art Attack
Art Attack
Neil Buchanan, Tim Edmunds
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction/Entertainment)
Все номинанты
Stanley's Dragon
Stanley's Dragon
Richard Carpenter, Gerry Poulson
Grange Hill
Grange Hill
Christine Secombe
Byker Grove
Byker Grove
Matthew Robinson
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
Pauline Calf's Wedding Video
Pauline Calf's Wedding Video
Geoff Posner, David Tyler
Победитель
Все номинанты
Drop the Dead Donkey
Drop the Dead Donkey
Энди Хэмилтон, Гай Дженкин, Liddy Oldroyd
One Foot in the Grave
One Foot in the Grave
Susan Belbin, David Renwick
Drop the Dead Donkey
Drop the Dead Donkey
Энди Хэмилтон, Гай Дженкин, Liddy Oldroyd
Absolutely Fabulous
Absolutely Fabulous
Jon Plowman, Дженнифер Сондерс, Боб Спирс
One Foot in the Grave
One Foot in the Grave
Susan Belbin, David Renwick
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
Absolutely Fabulous
Absolutely Fabulous
Джоанна Ламли
Победитель
Все номинанты
Pauline Calf's Wedding Video
Pauline Calf's Wedding Video
Стив Куган
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Martin Chuzzlewit
Martin Chuzzlewit
Jeremy Turner
Победитель
Все номинанты
Middlemarch
Middlemarch
Anushia Nieradzik
The Rector's Wife
The Rector's Wife
Barbara Kidd
Performance
Performance
Lyn Avery
For episode "Measure for Measure".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Design
Dandelion Dead
Dandelion Dead
Voytek
Победитель
Все номинанты
A Dark Adapted Eye
A Dark Adapted Eye
Paul Munting
Seaforth
Seaforth
Chris Edwards
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Добро пожаловать в психушку
Takin' Over the Asylum
Дэвид Блэр, Donna Franceschild, Chris Parr
Победитель
Все номинанты
Middlemarch
Middlemarch
Эндрю Дэвис, Louis Marks, Энтони Пейдж
Family
Family
Roddy Doyle, Andrew Eaton, Майкл Уинтерботтом
Coronation Street
Coronation Street
Sue Pritchard
Middlemarch
Middlemarch
Эндрю Дэвис, Louis Marks, Энтони Пейдж
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
Cutting Edge
Cutting Edge
Richard Cox
For episode "The Club".
Победитель
Все номинанты
Facing the Music: The Return of Torvill and Dean
Facing the Music: The Return of Torvill and Dean
Jim Latham
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
Добро пожаловать в психушку
Takin' Over the Asylum
Ian Farr
Победитель
Все номинанты
Cardiac Arrest
Cardiac Arrest
Peter Hayes
Cracker
Cracker
Edward Mansell
Middlemarch
Middlemarch
Jerry Leon, Paul Tothill
Middlemarch
Middlemarch
Jerry Leon, Paul Tothill
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
The Day Today
The Day Today
Russell Hilliard, Richard Norley
Победитель
The Day Today
The Day Today
Russell Hilliard, Richard Norley
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
Don't Forget Your Toothbrush
Don't Forget Your Toothbrush
Lisa Clark, Stephen Stewart
Победитель
Don't Forget Your Toothbrush
Don't Forget Your Toothbrush
Lisa Clark, Stephen Stewart
Победитель
Все номинанты
Smashie and Nicey, the End of an Era
Smashie and Nicey, the End of an Era
Daniel Kleinman, Alison Owen
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner, Who Else?
Geoff Atkinson, Steve Connelly, Джульетт Мэй, Elaine Morris
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner, Who Else?
Geoff Atkinson, Steve Connelly, Джульетт Мэй, Elaine Morris
Knowing Me, Knowing You with Alan Partridge
Knowing Me, Knowing You with Alan Partridge
Dominic Brigstocke, Армандо Ианнуччи
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner
Победитель
Все номинанты
Knowing Me, Knowing You with Alan Partridge
Knowing Me, Knowing You with Alan Partridge
Стив Куган
Barrymore
Barrymore
Майкл Бэрримор
Victoria Wood: Live in Your Own Home
Victoria Wood: Live in Your Own Home
Victoria Wood
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
Middlemarch
Middlemarch
Deanne Turner
Победитель
Все номинанты
Martin Chuzzlewit
Martin Chuzzlewit
Tracy Southam
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner, Who Else?
Helen Barrett
London's Burning
London's Burning
Val Ackrill
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
Все номинанты
Channel 4 News
Channel 4 News
For coverage of the South African elections.
Channel 4 News
Channel 4 News
For coverage of the Estonia ferry disaster.
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Middlemarch
Middlemarch
Стенли Майерс, Christopher Gunning
Победитель
Все номинанты
Screen Two
Screen Two
Stephen Warbeck
For episode "Skallagrigg (#10.2)".
Crocodile Shoes
Crocodile Shoes
Paddy McAloon, Tony McAnaney, Джимми Нэйл
Crocodile Shoes
Crocodile Shoes
Paddy McAloon, Tony McAnaney, Джимми Нэйл
Martin Chuzzlewit
Martin Chuzzlewit
Geoffrey Burgon
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
China: Beyond the Clouds
China: Beyond the Clouds
Phil Agland
Победитель
Все номинанты
In the Wild
In the Wild
For episode "Dolphins with Robin Williams".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Family
Family
Dafydd Hobson
Победитель
Все номинанты
Middlemarch
Middlemarch
Brian Tufano
Finney
Finney
Kevin Rowley
The Rector's Wife
The Rector's Wife
Witold Stok
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
Facing the Music: The Return of Torvill and Dean
Facing the Music: The Return of Torvill and Dean
Keith Marriner, David Welch, Paul Hardy
Победитель
Все номинанты
China: Beyond the Clouds
China: Beyond the Clouds
Michael Danks, Colin Martin, Geraldine Phillips, Matt Skilton, Anna Gregory
China: Beyond the Clouds
China: Beyond the Clouds
Michael Danks, Colin Martin, Geraldine Phillips, Matt Skilton, Anna Gregory
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
Family
Family
Paul Conway, Kieran Horgan, Rupert Miles, David Old
Победитель
Family
Family
Paul Conway, Kieran Horgan, Rupert Miles, David Old
Победитель
Все номинанты
Middlemarch
Middlemarch
Эд Базалджетт, Richard Boulter, Paul Hamblin, Catherine Hodgson
La Traviata
La traviata
Graham Haines
Cracker
Cracker
John Rutherford, John Senior, Phil Smith, John Whitworth, Andy Wyatt
Middlemarch
Middlemarch
Эд Базалджетт, Richard Boulter, Paul Hamblin, Catherine Hodgson
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
China: Beyond the Clouds
China: Beyond the Clouds
Phil Agland
Победитель
Все номинанты
Cutting Edge
Cutting Edge
Peter Moore
Equinox
Equinox
Sara Ramsden
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme
Все номинанты
Shakespeare on the Estate
Shakespeare on the Estate
Michael Bogdanov, Пенни Вулкок
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme or Series
An Interview with Dennis Potter
An Interview with Dennis Potter
Мелвин Брэгг, David Thomas, Nigel Wattis
Победитель
An Interview with Dennis Potter
An Interview with Dennis Potter
Мелвин Брэгг, David Thomas, Nigel Wattis
Победитель
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Screen Two
Screen Two
John Chapman, Richard Spence, Nigel Williams
For episode "Skallagrigg (#10.2)".
Победитель
Все номинанты
Pat and Margaret
Pat and Margaret
Ruth Caleb, Гэвин Миллар, Victoria Wood
Suffer the Little Children
Suffer the Little Children
Jack Emery, Betsan Morris Evans
A Breed of Heroes
A Breed of Heroes
Дьярмуид Лоуренс, Andrée Molyneux, Charles Wood
Suffer the Little Children
Suffer the Little Children
Jack Emery, Betsan Morris Evans
A Breed of Heroes
A Breed of Heroes
Дьярмуид Лоуренс, Andrée Molyneux, Charles Wood
Pat and Margaret
Pat and Margaret
Ruth Caleb, Гэвин Миллар, Victoria Wood
The Dying of the Light
The Dying of the Light
Хуссейн Амини, Питер Космински
Показать всех номинантов
Alexander Korda Award for Best British Film
7.3
Неглубокая могила
Shallow grave
Дэнни Бойл, Andrew Macdonald
Победитель
Все номинанты
Priest
Priest
Антония Берд, George Faber, Josephine Ward
Backbeat
Backbeat
Finola Dwyer, Иэн Софтли, Стивен Вули
Backbeat
Backbeat
Finola Dwyer, Иэн Софтли, Стивен Вули
Bhaji on the Beach
Bhaji on the Beach
Гуриндер Чадха, Nadine Marsh-Edwards
Priest
Priest
Антония Берд, George Faber, Josephine Ward
Показать всех номинантов
Anthony Asquith Award for Film Music
Backbeat
Backbeat
Don Was
Победитель
Все номинанты
8.7
Король Лев
The Lion King
Ханс Циммер
Смотреть трейлер
7.4
Четыре свадьбы и одни похороны
Four weddings and a funeral
Richard Rodney Bennett
7.4
Приключения Присциллы, королевы пустыни
The Adventures Of Priscilla, Queen Of The Desert
Guy Gross
Показать всех номинантов
David Lean Award for Direction
7.4
Четыре свадьбы и одни похороны
Four weddings and a funeral
Майк Ньюэлл
Победитель
Все номинанты
8.3
Три цвета: красный
Trois couleurs: Rouge
Кшиштоф Кесьлевский
Смотреть трейлер
8.7
Форрест Гамп
Forrest Gump
Роберт Земекис
Смотреть трейлер
8.6
Криминальное чтиво
Pulp Fiction
Квентин Тарантино
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Academy Fellowship
Билли Уайлдер
Победитель
Michael Balcon Award
Ридли Скотт
Победитель
Тони Скотт
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
Silent Twins: Without My Shadow
Silent Twins: Without My Shadow
Olivia Lichtenstein
Победитель
Все номинанты
Cutting Edge
Cutting Edge
Frances Berrigan, Brian Hill, Kate Woods
For episode "The Club".
Cutting Edge
Cutting Edge
Frances Berrigan, Brian Hill, Kate Woods
For episode "The Club".
Facing the Music: The Return of Torvill and Dean
Facing the Music: The Return of Torvill and Dean
Edward Mirzoeff
Показать всех номинантов
Audience Award (TV)
Cracker
Cracker
Победитель
