«О всех созданиях — больших и малых» — многосерийный британский сериал, основанный на книге о йоркширском ветеринаре. Сюжет шоу разворачивается вокруг трех медицинских работников, проживающих в Йоркшир-Дейлс. Руководитель лечебного заведения Зигфрид Фарнон нанимает нового ветеринара по имени Джеймс Хэрриот. Молодой врач готовится начать свою практику в Скелдейл-Хаусе. По ходу развития событий герою приходится столкнуться с разными случаями болезней домашних животных. Хэрриот делает все возможное для того, чтобы его подопечные как можно меньше страдали во время непростой процедуры лечения. Однако иногда он вынужден принимать весьма непростые решения.