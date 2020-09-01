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Постер к сериалу О всех созданиях — больших и малых
Постер к сериалу О всех созданиях — больших и малых
Постер к сериалу О всех созданиях — больших и малых
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
3 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы О всех созданиях — больших и малых
О всех созданиях — больших и малых (2020 - …) All Creatures Great and Small 16+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал Channel 5
Продолжительность 13 часов 0 минут
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О чем сериал

«О всех созданиях — больших и малых» — многосерийный британский сериал, основанный на книге о йоркширском ветеринаре. Сюжет шоу разворачивается вокруг трех медицинских работников, проживающих в Йоркшир-Дейлс. Руководитель лечебного заведения Зигфрид Фарнон нанимает нового ветеринара по имени Джеймс Хэрриот. Молодой врач готовится начать свою практику в Скелдейл-Хаусе. По ходу развития событий герою приходится столкнуться с разными случаями болезней домашних животных. Хэрриот делает все возможное для того, чтобы его подопечные как можно меньше страдали во время непростой процедуры лечения. Однако иногда он вынужден принимать весьма непростые решения.

О всех созданиях — больших и малых - трейлер
О всех созданиях — больших и малых
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэттью Льюис
Мэттью Льюис Hugh Hulton
Сэмюэл Уэст
Сэмюэл Уэст Siegfried Farnon
Дайана Ригг
Дайана Ригг Mrs Pumphrey
Найджел Хэверс
Найджел Хэверс General Ransom
Анна Маделей
Анна Маделей Mrs Hall
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
О всех созданиях — больших и малых - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
О всех созданиях — больших и малых - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
О всех созданиях — больших и малых - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Сезон 4 / Season 4
TBA,
 
Новости о сериале
Сериал о сельских ветеринарах «О всех созданиях — больших и малых» продлен еще на два сезона
Сериал о сельских ветеринарах «О всех созданиях — больших и малых» продлен еще на два сезона
Кадры из сериала
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