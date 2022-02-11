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Киран Хайндс
Киран Хайндс
Ciarán Hinds
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Киран Хайндс
Ciarán Hinds
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Дата рождения
9 февраля 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Кирана Хайндса
Родился 9 февраля 1953 года. Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания.
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Фильмография Кирана Хайндса
Белфаст
драма
2021, Великобритания
6.0
Человек в шляпе
комедия
2020, Великобритания
6.0
Медовый месяц
триллер, фантастика
2018, США
5.0
Капитан Мортен и королева пауков
анимация, семейный
2018, Ирландия / Эстония / Бельгия / Великобритания
5.0
Человек на Луне
драма, биография
2018, США
7.0
Женщина, идущая впереди
драма, вестерн, исторический, биография
2017, США
6.0
Пазманский дьявол
драма, биография, спорт
2016, США
7.0
Неровная земля
драма
2016, Канада / США
5.0
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