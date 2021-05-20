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Постер к сериалу Мы — Lady Parts
Постер к сериалу Мы — Lady Parts
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Мы — Lady Parts
Мы — Lady Parts (2021 - …) We Are Lady Parts
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Мы — Lady Parts» — британский сериал, снятый в жанре музыкальной комедии. В центре сюжета оказывается мусульманская девушка по имени Амина. В свои двадцать шесть лет она так и не нашла достойного кандидата в мужья. Тем не менее ей удалось написать диссертацию по микробиологии и найти главное увлечение в жизни — гитару. Как правило, игре на музыкальном инструменте она обучает детей, а выступать на публике Амина очень боится. Однако ее привычная жизнь меняется, когда панк-группа под названием Lady Parts размещает объявление о поиске новой гитаристки...

Мы — Lady Parts - трейлер первого сезона
Мы — Lady Parts
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Аньяна Васан
Аньяна Васан Amina Hussain
Люси Шортхаус
Люси Шортхаус Momtaz
Аийша Харт
Аийша Харт
Сара Камила Импи Saira
Фейт Омол Bisma
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мы — Lady Parts - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Мы — Lady Parts - Сезон 1 / Season 2 Сезон 1 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
Сериал о женской мусульманской рок-группе «Мы — Lady Parts» получит второй сезон
Сериал о женской мусульманской рок-группе «Мы — Lady Parts» получит второй сезон
Кадры из сериала
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