«Мы — Lady Parts» — британский сериал, снятый в жанре музыкальной комедии. В центре сюжета оказывается мусульманская девушка по имени Амина. В свои двадцать шесть лет она так и не нашла достойного кандидата в мужья. Тем не менее ей удалось написать диссертацию по микробиологии и найти главное увлечение в жизни — гитару. Как правило, игре на музыкальном инструменте она обучает детей, а выступать на публике Амина очень боится. Однако ее привычная жизнь меняется, когда панк-группа под названием Lady Parts размещает объявление о поиске новой гитаристки...