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Together

Вместе, 2021

2021 / Великобритания
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Муж и жена переосмысливают свои отношения во время карантина.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 14 сентября 2021
Премьера в мире 17 июня 2021
Возраст 18+
Режиссер
Стивен Долдри
Стивен Долдри
В ролях
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Шэрон Хорган
Шэрон Хорган
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вместе 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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