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Лашана Линч
Лашана Линч
Lashana Lynch
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Лашана Линч
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Дата рождения
27 ноября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Лашаны Линч
Родилась 27 ноября 1987 года. Великобритания, Лондон.
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Фильмография Лашаны Линч
Матильда
комедия, драма, семейный
2022, Великобритания
0.0
Женщина-король
драма, исторический
2022, Канада
0.0
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения
2021, США / Великобритания
8.0
Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
7.0
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Воительница Виола Дэвис защищает Африку в трейлере исторического фильма «Женщина-король»
Картина основана на реальных событиях.
Написать
7 июля 2022 10:59
Неузнаваемая злодейка Эмма Томпсон держит детей в страхе в трейлере мюзикла «Матильда»
Это будет вторая полнометражная экранизация одноименной книги Роальда Даля после фильма 1996 года с Марой Уилсон и Дэнни ДеВито.
Написать
16 июня 2022 09:41
Появились первые кадры из исторического эпоса «Женщина-король» с Виолой Дэвис в роли бесстрашной военачальницы
В фильме также снялись Джон Бойега и Лашана Линч.
Написать
2 февраля 2022 13:21
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