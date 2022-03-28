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Ариана ДеБос
Ариана ДеБос
Ariana DeBose
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Ариана ДеБос
Ariana DeBose
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Дата рождения
25 января 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Северная Каролина, США
Биография Арианы ДеБос
Родилась 25 января 1991 года. Северная Каролина, США.
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Фильмография Арианы ДеБос
Аргайл
боевик
2023, Великобритания
0.0
Вестсайдская история
мюзикл, мелодрама, криминал
2021, США
7.0
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Объявлены лауреаты «Оскара-2022»: лучшим фильмом признана драма «CODA: Ребенок глухих родителей»
В главных актерских номинациях победителями стали Уилл Смит и Джессика Честейн.
Написать
28 марта 2022 09:53
Звезда «Вестсайдской истории» Ариана ДеБос сыграет Калипсо в фильме Marvel «Крэйвен-охотник»
В касте также заняты Аарон Тейлор-Джонсон, Фред Хехингер и Рассел Кроу.
Написать
2 марта 2022 11:07
«Этот фильм заставляет нас чувствовать себя прекрасно прямо сейчас»: интервью с ведущими актрисами «Вестсайдской истории»
Дебютантки Рейчел Зеглер и Ариана ДеБос о том, как не сравнивать себя с предыдущими актрисами из культового фильма 1961 года, как правильно петь культовые песни, а еще о 13-сантиметровых каблуках и даже немного о котиках.
Написать
15 декабря 2021 16:43
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