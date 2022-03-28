«Этот фильм заставляет нас чувствовать себя прекрасно прямо сейчас»: интервью с ведущими актрисами «Вестсайдской истории»

Дебютантки Рейчел Зеглер и Ариана ДеБос о том, как не сравнивать себя с предыдущими актрисами из культового фильма 1961 года, как правильно петь культовые песни, а еще о 13-сантиметровых каблуках и даже немного о котиках.