Кинофестивали
BAFTA - премия Британской киноакадемии
События
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1994 году
Место проведения
Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения
15 апреля 1994
BAFTA в области кино / Лучший фильм
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Стивен Спилберг, Бранко Лустиг, Джеральд Р. Молен
Победитель
Смотреть трейлер
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Стивен Спилберг, Бранко Лустиг, Джеральд Р. Молен
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
На исходе дня
The Remains of the Day
Майк Николс, Джон Калли, Джеймс Айвори, Ismail Merchant
7.3
Страна теней
Shadowlands
Ричард Аттенборо, Brian Eastman
7.3
Пианино
The Piano
Джейн Кэмпион, Jan Chapman
7.3
Пианино
The Piano
Джейн Кэмпион, Jan Chapman
7.3
Страна теней
Shadowlands
Ричард Аттенборо, Brian Eastman
7.8
На исходе дня
The Remains of the Day
Майк Николс, Джон Калли, Джеймс Айвори, Ismail Merchant
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
8.1
Прощай, моя наложница
Ba wang bie ji / Farewell My Concubine
Чэнь Кайгэ, Фенг Хсю
Победитель
Все номинанты
7.1
Как вода для шоколада
Como agua para chocolate
Альфонсо Арау
A Heart in Winter
Un coeur en hiver
Philippe Carcassonne, Jean-Louis Livi, Клод Соте
7.3
Индокитай
Indochine
Éric Heumann, Режис Варнье
A Heart in Winter
Un coeur en hiver
Philippe Carcassonne, Jean-Louis Livi, Клод Соте
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Franz Kafka's It's a Wonderful Life
Franz Kafka's It's a Wonderful Life
Питер Капальди, Ruth Kenley-Letts
Победитель
Все номинанты
A Small Deposit
A Small Deposit
Eleanor Yule
One Night Stand
One Night Stand
Bill Britten, Georgia Masters
Syrup
Syrup
Anita Overland, Пол Унвин
Syrup
Syrup
Anita Overland, Пол Унвин
One Night Stand
One Night Stand
Bill Britten, Georgia Masters
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Энтони Хопкинс
На исходе дня
Победитель
Все номинанты
Дэниел Дэй-Льюис
Во имя отца
Лиам Нисон
Список Шиндлера
Энтони Хопкинс
Страна теней
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Холли Хантер
Пианино
Победитель
Все номинанты
Миранда Ричардсон
Том и Вив
Дебра Уингер
Страна теней
Эмма Томпсон
На исходе дня
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Рэйф Файнс
Список Шиндлера
Победитель
Все номинанты
Бен Кингсли
Список Шиндлера
Джон Малкович
На линии огня
Томми Ли Джонс
Беглец
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Мириам Маргулис
Эпоха невинности
Победитель
Все номинанты
Вайнона Райдер
Эпоха невинности
Мэгги Смит
The Secret Garden
Холли Хантер
Фирма
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Януш Каминский
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Пианино
The Piano
Stuart Dryburgh
7.8
На исходе дня
The Remains of the Day
Tony Pierce-Roberts
6.8
Эпоха невинности
The Age Of Innocence
Михаэль Баллхаус
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
7.7
Беглец
The Fugitive
Becky Sullivan, Michael Herbick, John Leveque, Donald O. Mitchell, Frank A. Montaño, Scott D. Smith, Bruce Stambler
Победитель
Смотреть трейлер
7.7
Беглец
The Fugitive
Becky Sullivan, Michael Herbick, John Leveque, Donald O. Mitchell, Frank A. Montaño, Scott D. Smith, Bruce Stambler
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.1
Парк Юрского периода
Jurassic Park
Гари Ридстром, Shawn Murphy, Richard Hymns, Рон Джадкинс, Gary Summers
Смотреть трейлер
7.3
Пианино
The Piano
Gethin Creagh, Tony Johnson, Lee Smith
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Charles L. Campbell, Louis L. Edemann, Рон Джадкинс, Scott Millan, Andy Nelson, Steve Pederson, Robert Jackson
Смотреть трейлер
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Charles L. Campbell, Louis L. Edemann, Рон Джадкинс, Scott Millan, Andy Nelson, Steve Pederson, Robert Jackson
Смотреть трейлер
7.3
Пианино
The Piano
Gethin Creagh, Tony Johnson, Lee Smith
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
7.3
Пианино
The Piano
Janet Patterson
Победитель
Все номинанты
7.3
Много шума из ничего
Much Ado About Nothing
Phyllis Dalton
7.6
Дракула
Dracula
Eiko Ishioka
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Anna B. Sheppard
Смотреть трейлер
7.0
Орландо
Orlando
Sandy Powell
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Michael Kahn
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Беглец
The Fugitive
Don Brochu, David Finfer, Dean Goodhill, Dov Hoenig, Richard Nord, Dennis Virkler
Смотреть трейлер
6.8
На линии огня
In the Line of Fire
Anne V. Coates
7.7
Беглец
The Fugitive
Don Brochu, David Finfer, Dean Goodhill, Dov Hoenig, Richard Nord, Dennis Virkler
Смотреть трейлер
7.3
Пианино
The Piano
Veronika Jenet
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
8.3
День сурка
Groundhog Day
Харольд Рэмис, Дэнни Рубин
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Неспящие в Сиэтле
Sleepless In Seattle
Нора Эфрон, Jeff Arch, Дэвид С. Уорд
7.3
Пианино
The Piano
Джейн Кэмпион
6.8
На линии огня
In the Line of Fire
Jeff Maguire
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Стивен Зэйллян
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.1
Во имя отца
In the Name of the Father
Джим Шеридан, Терри Джордж
8.0
Запах женщины
Scent of a Woman
Bo Goldman
7.3
Страна теней
Shadowlands
Уильям Николсон
8.1
Во имя отца
In the Name of the Father
Джим Шеридан, Терри Джордж
7.8
На исходе дня
The Remains of the Day
Ruth Prawer Jhabvala
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Animated Film
Wallace & Gromit: The Wrong Trousers
The Wrong Trousers
Christopher Moll, Ник Парк
Победитель
Все номинанты
Britannia
Britannia
David Parker, Joanna Quinn
The Village
The Village
Марк Бейкер, Pam Dennis
Britannia
Britannia
David Parker, Joanna Quinn
Bob's Birthday
Bob's Birthday
David Fine, Alison Snowden
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Make Up Artist
7.0
Орландо
Orlando
Morag Ross
Победитель
Все номинанты
6.6
Ценности семейки Аддамс
Addams Family Values
Fred C. Blau Jr., Fern Buchner, Kevin Haney, Katherine James
7.6
Дракула
Dracula
Michèle Burke, Greg Cannom, Matthew W. Mungle
7.6
Дракула
Dracula
Michèle Burke, Greg Cannom, Matthew W. Mungle
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Pauline Heys, Matthew W. Mungle, Waldemar Pokromski, Christina Smith
Смотреть трейлер
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Pauline Heys, Matthew W. Mungle, Waldemar Pokromski, Christina Smith
Смотреть трейлер
6.6
Ценности семейки Аддамс
Addams Family Values
Fred C. Blau Jr., Fern Buchner, Kevin Haney, Katherine James
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
7.3
Пианино
The Piano
Andrew McAlpine
Победитель
Все номинанты
7.6
Дракула
Dracula
Томас Сандерс
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Allan Starski
Смотреть трейлер
6.8
Эпоха невинности
The Age Of Innocence
Dante Ferretti
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Score
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
John Williams
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Пианино
The Piano
Майкл Найман
8.1
Аладдин
Aladdin
Alan Menken
6.8
Неспящие в Сиэтле
Sleepless In Seattle
Марк Шейман
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Special Effects
8.1
Парк Юрского периода
Jurassic Park
Michael Lantieri, Dennis Muren, Фил Типпетт, Стэн Уинстон
Победитель
Смотреть трейлер
8.1
Парк Юрского периода
Jurassic Park
Michael Lantieri, Dennis Muren, Фил Типпетт, Стэн Уинстон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.6
Дракула
Dracula
Роман Коппола, Gary Gutierrez, Michael Lantieri, Gene Warren Jr.
7.6
Дракула
Dracula
Роман Коппола, Gary Gutierrez, Michael Lantieri, Gene Warren Jr.
7.7
Беглец
The Fugitive
Roy Arbogast, William Mesa
Смотреть трейлер
7.7
Беглец
The Fugitive
Roy Arbogast, William Mesa
Смотреть трейлер
8.1
Аладдин
Aladdin
Дон По, Steve Goldberg
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Between the Lines
Between the Lines
Peter Norris
Победитель
Все номинанты
Sharpe's Company
Sharpe's Company
Simon Lewis
Casualty
Casualty
Майкл Фергюсон, Geraint Morris
Casualty
Casualty
Майкл Фергюсон, Geraint Morris
Cracker
Cracker
Джимми МакГоверн, Gub Neal
Cracker
Cracker
Джимми МакГоверн, Gub Neal
The Riff Raff Element
The Riff Raff Element
Jeremy Ancock, Саймон Селлан Джоунс, Дэбби Хорсфилд, Liz Trubridge
The Riff Raff Element
The Riff Raff Element
Jeremy Ancock, Саймон Селлан Джоунс, Дэбби Хорсфилд, Liz Trubridge
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Робби Колтрейн
Cracker
Победитель
Все номинанты
Иэн Ричардсон
To Play the King
Майкл Кичен
To Play the King
Neil Pearson
Between the Lines
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Хелен Миррен
Prime Suspect 3
Победитель
Все номинанты
Шиван Редмонд
Between the Lines
Джули Уолтерс
Screen One
For episode "Wide-Eyed and Legless (#5.1)".
Олимпия Дукакис
Tales of the City
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
It'll Never Work
It'll Never Work
Roy Milani
Победитель
Все номинанты
Newsround
Newsround
The Really Wild Show
The Really Wild Show
David Wallace
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction/Entertainment)
Old Bear Stories
Old Bear Stories
Richard Randolph, Kevin Griffiths
Победитель
Old Bear Stories
Old Bear Stories
Richard Randolph, Kevin Griffiths
Победитель
Все номинанты
The Boot Street Band
The Boot Street Band
Steve Attridge, Angela Beeching, Эндрю Дэвис, John Smith
The Crystal Maze
The Crystal Maze
David G. Croft, Malcolm Heyworth
For the children's special.
The Borrowers
The Borrowers
Richard Carpenter, Джон Хендерсон, Grainne Marmion
The Crystal Maze
The Crystal Maze
David G. Croft, Malcolm Heyworth
For the children's special.
The Borrowers
The Borrowers
Richard Carpenter, Джон Хендерсон, Grainne Marmion
The Boot Street Band
The Boot Street Band
Steve Attridge, Angela Beeching, Эндрю Дэвис, John Smith
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
Drop the Dead Donkey
Drop the Dead Donkey
Энди Хэмилтон, Гай Дженкин, Liddy Oldroyd
Победитель
Drop the Dead Donkey
Drop the Dead Donkey
Энди Хэмилтон, Гай Дженкин, Liddy Oldroyd
Победитель
Все номинанты
Desmond's
Desmond's
Humphrey Barclay, Paulette Randall, Jan Sargent
Chef!
Chef!
John Birkin, Charlie Hanson, Peter Tilbury
Desmond's
Desmond's
Humphrey Barclay, Paulette Randall, Jan Sargent
Rab C. Nesbitt
Rab C. Nesbitt
Colin Gilbert, Ian Pattison
Chef!
Chef!
John Birkin, Charlie Hanson, Peter Tilbury
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Mr. Wroe's Virgins
Mr. Wroe's Virgins
Susannah Buxton
Победитель
Все номинанты
Doctor Finlay
Doctor Finlay
Leigh Bellis
Tales of the City
Tales of the City
Molly Maginnis
The Buddha of Suburbia
The Buddha of Suburbia
Alexandra Byrne
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Design
The Buddha of Suburbia
The Buddha of Suburbia
Roger Cann
Победитель
Все номинанты
The Return of the Borrowers
The Return of the Borrowers
Sophie Becher
Scarlet and Black
Scarlet and Black
Stuart Walker
Prime Suspect 3
Prime Suspect 3
Chris Truelove
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Prime Suspect 3
Prime Suspect 3
David Drury, Lynda La Plante, Paul Marcus
Победитель
Prime Suspect 3
Prime Suspect 3
David Drury, Lynda La Plante, Paul Marcus
Победитель
Все номинанты
Mr. Wroe's Virgins
Mr. Wroe's Virgins
Дэнни Бойл, John Chapman, Jane Rogers
Body & Soul
Body & Soul
Мойра Армстронг, Paul Hines, Jill Hyem, Jacky Stoller
The Buddha of Suburbia
The Buddha of Suburbia
Kevin Loader, Hanif Kureishi, Роджер Мишелл
Mr. Wroe's Virgins
Mr. Wroe's Virgins
Дэнни Бойл, John Chapman, Jane Rogers
Body & Soul
Body & Soul
Мойра Армстронг, Paul Hines, Jill Hyem, Jacky Stoller
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Factual)
Timewatch
Timewatch
Alan Lygo
For episode "The Stolen Child".
Победитель
Все номинанты
Life in the Freezer
Life in the Freezer
Martin Elsbury, Elizabeth Thoyts, Alan Hoida
The Ark
The Ark
Edward Roberts
The Unforgiving
The Unforgiving
Graham Shrimpton
Life in the Freezer
Life in the Freezer
Martin Elsbury, Elizabeth Thoyts, Alan Hoida
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction/Entertainment)
The Snapper
The Snapper
Mick Audsley
Победитель
Все номинанты
Prime Suspect 3
Prime Suspect 3
Edward Mansell
Cracker
Cracker
Chris Gill, Oral Norrie Ottey, Trevor Waite
To Play the King
To Play the King
Dave King
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Factual)
Life in the Freezer
Life in the Freezer
Paul Atkins
Победитель
Все номинанты
The Unforgiving
The Unforgiving
Jacek Petrycki
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction/Entertainment)
Cracker
Cracker
Айвен Страсберг
Победитель
Все номинанты
The Buddha of Suburbia
The Buddha of Suburbia
John McGlashan
Scarlet and Black
Scarlet and Black
John McGlashan
The Borrowers
The Borrowers
Clive Tickner
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner, Who Else?
Geoff Atkinson, Steve Connelly, Tom Poole, Elaine Morris
Победитель
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner, Who Else?
Geoff Atkinson, Steve Connelly, Tom Poole, Elaine Morris
Победитель
Все номинанты
Noel's House Party
Noel's House Party
Michael Leggo, Jonathan Beazley
French and Saunders
French and Saunders
Jon Plowman, Боб Спирс
Barrymore
Barrymore
John Gorman, Maurice Leonard
Barrymore
Barrymore
John Gorman, Maurice Leonard
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
One Foot in the Grave
One Foot in the Grave
Richard Wilson
For episode "One Foot in the Algarve".
Победитель
Все номинанты
One Foot in the Grave
One Foot in the Grave
Аннетт Кросби
For episode "One Foot in the Algarve".
7.3
Мистер Бин
Mr. Bean
Роуэн Аткинсон
Have I Got News for You
Have I Got News for You
Paul Merton
For episode "The Downing Street Years".
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
French and Saunders
French and Saunders
Sallie Jaye, Jan Sewell
Победитель
Все номинанты
Lipstick on Your Collar
Lipstick on Your Collar
Sallie Jaye
Mr. Wroe's Virgins
Mr. Wroe's Virgins
Ann Humphreys
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best News/Actuality Coverage
Channel 4 News
Channel 4 News
Победитель
Все номинанты
News at Ten
News at Ten
For coverage of the storming of the Moscow White House and the Civil War in Georgia.
Newsnight
Newsnight
George Alagiah
For coverage of Kurdistan.
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
To Play the King
To Play the King
Jim Parker
Победитель
Все номинанты
The Buddha of Suburbia
The Buddha of Suburbia
Дэвид Боуи
Mr. Wroe's Virgins
Mr. Wroe's Virgins
Brian Eno, Roger Eno
Life in the Freezer
Life in the Freezer
George Fenton
Mr. Wroe's Virgins
Mr. Wroe's Virgins
Brian Eno, Roger Eno
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
Все номинанты
Secret Nature of Britain
Secret Nature of Britain
John Hale, Justin Smith
For episode "Isles of Scilly".
Secret Nature of Britain
Secret Nature of Britain
John Hale, Justin Smith
For episode "Isles of Scilly".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
The Snapper
The Snapper
Mick Boggis, Dan Gane, Kieran Horgan, Peter Joly, Peter Maxwell
Победитель
The Snapper
The Snapper
Mick Boggis, Dan Gane, Kieran Horgan, Peter Joly, Peter Maxwell
Победитель
Все номинанты
Lipstick on Your Collar
Lipstick on Your Collar
Andrew Glen, John Midgley, Robin O'Donoghue
Between the Lines
Between the Lines
Peter Gates, Craig Irving, Bruce Wills
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
Все номинанты
Gladiators
Gladiators
Brian Pearce
Hedda Gabler
Hedda Gabler
Clive Thomas
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
The Ark
The Ark
Molly Dineen
Победитель
Все номинанты
Cutting Edge
Cutting Edge
Peter Moore
Life in the Freezer
Life in the Freezer
Аластер Фотерджилл
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme
Bookmark
Bookmark
Ананд Такер
For episode "The Vampire's Life".
Победитель
Все номинанты
The South Bank Show
The South Bank Show
Nigel Wattis
For episode "Sylvie Guillem".
Theremin: An Electronic Odyssey
Theremin: An Electronic Odyssey
Steven M. Martin
Omnibus
Omnibus
Dennis Marks
For episode "Magic Lantern".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Screenplay
Screenplay
Антония Берд, Al Ashton, David M. Thompson
For episode "Safe (#8.4)".
Победитель
Screenplay
Screenplay
Антония Берд, Al Ashton, David M. Thompson
For episode "Safe (#8.4)".
Победитель
Все номинанты
The Snapper
The Snapper
Стивен Фрирз, Roddy Doyle, Lynda Myles
Screen One
Screen One
David Lascelles, Ричард Лонкрэйн, Jack Rosenthal
For episode "Wide-Eyed and Legless (#5.1)".
Screen Two
Screen Two
Norma Heyman, Уорис Хуссейн, Martin Sherman
For episode "The Clothes in the Wardrobe (#9.1)".
Screen One
Screen One
David Lascelles, Ричард Лонкрэйн, Jack Rosenthal
For episode "Wide-Eyed and Legless (#5.1)".
Screen Two
Screen Two
Norma Heyman, Уорис Хуссейн, Martin Sherman
For episode "The Clothes in the Wardrobe (#9.1)".
Показать всех номинантов
Alexander Korda Award for Best British Film
7.3
Страна теней
Shadowlands
Ричард Аттенборо, Brian Eastman
Победитель
7.3
Страна теней
Shadowlands
Ричард Аттенборо, Brian Eastman
Победитель
Все номинанты
8.2
Обнаженная
Naked
Майк Ли, Simon Channing Williams
7.3
Град камней
Raining Stones
Sally Hibbin, Кен Лоуч
6.2
Том и Вив
Tom & Viv
Peter Samuelson, Брайан Гилберт, Harvey Kass, Marc Samuelson
6.2
Том и Вив
Tom & Viv
Peter Samuelson, Брайан Гилберт, Harvey Kass, Marc Samuelson
Показать всех номинантов
David Lean Award for Direction
8.6
Список Шиндлера
Schindler's List
Стивен Спилберг
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Страна теней
Shadowlands
Ричард Аттенборо
7.8
На исходе дня
The Remains of the Day
Джеймс Айвори
7.3
Пианино
The Piano
Джейн Кэмпион
Показать всех номинантов
Academy Fellowship
Michael Grade
Победитель
Michael Balcon Award
Кен Лоуч
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
The Unforgiving
The Unforgiving
Clive Gordon
Победитель
Все номинанты
A Sarajevo Diary
A Sarajevo Diary
Dom Rotheroe, Carl Schoenfeld, Neil Bell
Timewatch
Timewatch
William Cran
For episode "The Mysterious Career of Lee Harvey Oswald".
Показать всех номинантов
Lloyds Bank People's Vote for the Most Popular Film
8.1
Парк Юрского периода
Jurassic Park
Победитель
Смотреть трейлер
Год проведения
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
BAFTA 2024
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
BAFTA 2020
Показать все
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
BAFTA 2018
BAFTA 2017
BAFTA 2016
BAFTA 2015
BAFTA 2014
BAFTA 2013
BAFTA 2012
BAFTA 2011
BAFTA 2010
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1950
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949
Номинации
Best Children's & Family Film
Лучший фильм
Лучший британский фильм
Лучший неанглоязычный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший анимационный короткометражный фильм
Показать все
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший документальный фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая режиссёрская работа
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая операторская работа
Лучший звук
Лучшая музыка к фильму
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Лучший дизайн костюмов
Лучший монтаж
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Лучшие визуальные эффекты
Лучший грим и причёски
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Best Achievement in Special Effects
Best Animated Featured Film
Best Animated Film
Best Animation
Best Art Direction
Best British Actor
Best British Actress
Best British Art Direction (B/W)
Best British Art Direction (Colour)
Best British Costume (B/W)
Best British Costume (Colour)
Best British Film 1947
Best British Film Editing
Best British Screenplay
Best Direction
Best Documentary Film
Best Documentary Film 1947
Best Factual Film
Best Film Editing
Best Film from any Source
Best Film from any Source 1947
Best Foreign Actor
Best Foreign Actress
Best Foreign Language Film
Best Make Up Artist
Best Make Up/Hair
Best Makeup and Hair
Best Original Television Music
Best Original Music
Best Original Song
Best Score
Best Screenplay
Best Short Factual Film
Best Short Fictional Film
Best Sound Track
Best Special Effects
Best Special Visual Effects
Best Specialised Film
Best Supporting Artist
Current Affairs
John Grierson Award
Most Outstanding Newcomer to Film
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Most Promising Newcomer to Film
Most Promising Newcomer to Leading Film Role
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Original Music
Outstanding British Contribution to Cinema
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Special Award
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший кастинг
BAFTA в области телевидения / Children’s Craft Team Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Entertainment
BAFTA в области телевидения / Factual Entertainment
BAFTA в области телевидения / Female Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Limited Drama
BAFTA в области телевидения / Live Event Coverage
BAFTA в области телевидения / Male Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Reality
BAFTA в области телевидения / Short Form
BAFTA в области телевидения / Soap
BAFTA в области телевидения / Sports Coverage
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая телекомедия или комедийная развлекательная телепрограмм
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая развлекательная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший актер
BAFTA в области телевидения / Лучшая актриса
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая международная программа
BAFTA в области телевидения / 'Flame of Knowledge'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Documentary/Factual)
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Drama/Light Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Alan Clarke Award
BAFTA в области телевидения / Audience Award (TV)
BAFTA в области телевидения / Best Actor
BAFTA в области телевидения / Best Actress
BAFTA в области телевидения / Best Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Documentary/Educational)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Continuing Drama
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Design
BAFTA в области телевидения / Best Digital Creativity
BAFTA в области телевидения / Best Director
BAFTA в области телевидения / Best Director - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Director: Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Best Documentary Programme
BAFTA в области телевидения / Best Drama Plays
BAFTA в области телевидения / Best Drama Production
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
BAFTA в области телевидения / Best Dramatic Series
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Perfromance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Factual Production
BAFTA в области телевидения / Best Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Documentary
BAFTA в области телевидения / Best Features
BAFTA в области телевидения / Best Features (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Foreign Programme
BAFTA в области телевидения / Best Foreign TV Programme
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
BAFTA в области телевидения / Best Innovation
BAFTA в области телевидения / Best Interactivity
BAFTA в области телевидения / Best International
BAFTA в области телевидения / Best International Series
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Personality
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Production
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Live Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best Make Up/Hair
BAFTA в области телевидения / Best Make-Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best New Writer
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News and Current Affairs Journalism
BAFTA в области телевидения / Best News or Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News/Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Original Music
BAFTA в области телевидения / Best Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
BAFTA в области телевидения / Best Outside Broadcast Programme
BAFTA в области телевидения / Best Personality
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Photography - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
BAFTA в области телевидения / Best Programme/Series Without Category
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual Series
BAFTA в области телевидения / Best Reality and Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Script
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Short Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Soap
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Sound Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Special Lighting Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special, Visual and Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special/s
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Production
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Series
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Sport
BAFTA в области телевидения / Best Sport and Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Sports/Events Coverage in Real Time
BAFTA в области телевидения / Best TV Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Talk Show
BAFTA в области телевидения / Best Television Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Television Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Titles
BAFTA в области телевидения / Best Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
BAFTA в области телевидения / Best Video Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects & Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Writer
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Drama
BAFTA в области телевидения / Break-Through Talent
BAFTA в области телевидения / Breakthrough Talent
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Comedy Programme or Series Award
BAFTA в области телевидения / Costume Design
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Daytime
BAFTA в области телевидения / Director, Factual
BAFTA в области телевидения / Director, Fiction
BAFTA в области телевидения / Director, Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Drama Series
BAFTA в области телевидения / Editing, Factual
BAFTA в области телевидения / Editing, Fiction
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Factual
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Fiction
BAFTA в области телевидения / Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Features
BAFTA в области телевидения / Film Editor
BAFTA в области телевидения / General
BAFTA в области телевидения / General Category
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Factual Series or Strand
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialised Programme or Series (Arts, History, Religion and Science)
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Innovation
BAFTA в области телевидения / Interactivity
BAFTA в области телевидения / International
BAFTA в области телевидения / Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Live Event
BAFTA в области телевидения / Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Most Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / New Media
BAFTA в области телевидения / New Media Developer
BAFTA в области телевидения / News Coverage
BAFTA в области телевидения / Original Music
BAFTA в области телевидения / Original Music, Factual
BAFTA в области телевидения / Original Music, Fiction
BAFTA в области телевидения / Originality
BAFTA в области телевидения / Outstanding Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Outstanding Current Affairs Feature
BAFTA в области телевидения / Outstanding Drama Series
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / P&O Cruises Memorable Moment
BAFTA в области телевидения / Performance in Documentary
BAFTA в области телевидения / Photography & Lighting, Fiction
BAFTA в области телевидения / Photography, Factual
BAFTA в области телевидения / Production Design
BAFTA в области телевидения / Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
BAFTA в области телевидения / Scripted Casting
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Situation Comedy Award
BAFTA в области телевидения / Sound, Factual
BAFTA в области телевидения / Sound, Fiction
BAFTA в области телевидения / Special Award
BAFTA в области телевидения / Special, Visual & Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Sport
BAFTA в области телевидения / Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Virgin Media's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Virgin TV's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Writer, Comedy
BAFTA в области телевидения / Writer, Drama
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
Outstanding British Contribution to Cinema
P&O Cruises Memorable Moment
eSports Audience Award / Приз зрительских симпатий eSports
Breakthrough Brits / Прорывные британцы
Lloyds Bank People's Vote for the Most Popular Film
Sunday Times Reader Award for Games / Премия читателей Sunday Times в номинации "Игры"
60 Seconds of Fame - Best Film / "60 секунд славы" - лучший фильм
EE Rising Star Award
Certificate of Merit / Best Documentary Film
Certificate of Merit
UN Award
Flaherty Documentary Award
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Best Actor in a Leading Role
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / East
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / North East and cumbria
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Wales
BAFTA в области видеоигр / EE Players' Choice
BAFTA в области видеоигр / New Intellectual Property
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
BAFTA в области видеоигр / Best Action Game
BAFTA в области видеоигр / Best Action and Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
BAFTA в области видеоигр / Best Animation or Intro
BAFTA в области видеоигр / Best Art Direction
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Character
BAFTA в области видеоигр / Best Children's Game
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
BAFTA в области видеоигр / Best Design
BAFTA в области видеоигр / Best Evolving Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game on any Platform - The Year's Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Gameplay
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Music
BAFTA в области видеоигр / Best Narrative
BAFTA в области видеоигр / Best Online Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Original Music
BAFTA в области видеоигр / Best Original Property
BAFTA в области видеоигр / Best Original Score
BAFTA в области видеоигр / Best Performer
BAFTA в области видеоигр / Best Persistent Game
BAFTA в области видеоигр / Best Racing Game
BAFTA в области видеоигр / Best Screenplay
BAFTA в области видеоигр / Best Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sound
BAFTA в области видеоигр / Best Soundtrack
BAFTA в области видеоигр / Best Sports Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sports/Fitness Game
BAFTA в области видеоигр / Best Story
BAFTA в области видеоигр / Best Story and Character
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy Game
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy and Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Technical Direction
BAFTA в области видеоигр / Best Use Of Audio
BAFTA в области видеоигр / EE Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / EE Mobile Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / Game Beyond Entertainment
BAFTA в области видеоигр / Game Boy Advance
BAFTA в области видеоигр / Game Design
BAFTA в области видеоигр / Game Innovation
BAFTA в области видеоигр / Gamecube
BAFTA в области видеоигр / Innovation
BAFTA в области видеоигр / Originality
BAFTA в области видеоигр / PC
BAFTA в области видеоигр / PS2
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Leading Role
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Supporting Role
BAFTA в области видеоигр / Special Award
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
BAFTA в области видеоигр / Technical Innovation
BAFTA в области видеоигр / Xbox
Rising Star Award / Восходящая звезда
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Audio
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Design
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Console
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile or Networked
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Multiplayer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Networked
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - PC
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Music
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Sound
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best UK Developer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Children's
BAFTA Interactive Entertainment Award / Comedy
BAFTA Interactive Entertainment Award / Computer Programming
BAFTA Interactive Entertainment Award / Enhancement of Linear Media
BAFTA Interactive Entertainment Award / Games Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Innovative Game Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactive Treatment
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactivity
BAFTA Interactive Entertainment Award / Moving Images
BAFTA Interactive Entertainment Award / Special Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Sports
BAFTA Interactive Entertainment Award / Technical Innovation
Shell International Award
Mullard Award
Anthony Asquith Award for Best New British Composer (TV)
Technical Craft Award (TV) / Editing (Factual)
Technical Craft Award (TV)
BAFTA Interactive Award / DVD
BAFTA Interactive Award / Factual
BAFTA Interactive Award / Film
BAFTA Interactive Award / Interactive TV
BAFTA Interactive Award / Online Entertainment
BAFTA Interactive Award / Online Learning
Kids' Vote
Audience Award (TV)
Special Award (Children's)
Writers' Award (Children's)
Writers' Award (TV)
Special Award / BAFTA Tribute
Special Award / Make Up Artist
Special Award / Outstanding British Contribution to Cinema
Special Award / Outstanding Contribution to Television
Special Award
Richard Dimbleby Award
Foreign TV Program Award
Dennis Potter Award
Alan Clarke Award
Lew Grade Award
Flaherty Documentary Award (TV)
Michael Balcon Award
Audience Award
Academy Fellowship / Film
Academy Fellowship / Games
Academy Fellowship
Детская премия BAFTA / Animation
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids Vote
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids Vote - Feature Film
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Game
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Television
Детская премия BAFTA / Best Animated Series
Детская премия BAFTA / Best Animation
Детская премия BAFTA / Best Channel of the Year
Детская премия BAFTA / Best Children's Feature Film
Детская премия BAFTA / Best Children's Film
Детская премия BAFTA / Best Comedy
Детская премия BAFTA / Best Content For Change
Детская премия BAFTA / Best Digital
Детская премия BAFTA / Best Director
Детская премия BAFTA / Best Drama
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
Детская премия BAFTA / Best Factual
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
Детская премия BAFTA / Best Game
Детская премия BAFTA / Best Independent Production Company
Детская премия BAFTA / Best Interactive
Детская премия BAFTA / Best Interactive - Adapted
Детская премия BAFTA / Best Interactive - Original
Детская премия BAFTA / Best International
Детская премия BAFTA / Best Learning - Primary
Детская премия BAFTA / Best Learning - Secondary
Детская премия BAFTA / Best Learning Secondary
Детская премия BAFTA / Best Performer
Детская премия BAFTA / Best Pre-School
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Animation
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Live Action
Детская премия BAFTA / Best Presenter
Детская премия BAFTA / Best School Drama
Детская премия BAFTA / Best Schools Drama
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Primary
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Secondary
Детская премия BAFTA / Best Short Form
Детская премия BAFTA / Best Video Game
Детская премия BAFTA / Best Writer
Детская премия BAFTA / Best Writer - Adapted
Детская премия BAFTA / Break-Through Talent
Детская премия BAFTA / Entertainment
Детская премия BAFTA / Feature Film
Детская премия BAFTA / International Animation
Детская премия BAFTA / Learning Primary
Детская премия BAFTA / Pre-School Animation
Детская премия BAFTA / Pre-School Live Action
Детская премия BAFTA / Schools Drama
Детская премия BAFTA / Special Award
David Lean Award for Direction / Best Director
David Lean Award for Direction / Best Film/Video Editor (Factual)
David Lean Award for Direction
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Anthony Asquith Award for Film Music
Alexander Korda Award for Best British Film
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
