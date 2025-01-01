Меню
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1994 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 15 апреля 1994
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Стивен Спилберг, Бранко Лустиг, Джеральд Р. Молен
Победитель
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Стивен Спилберг, Бранко Лустиг, Джеральд Р. Молен
Победитель
Все номинанты
На исходе дня 7.8
На исходе дня The Remains of the Day
Майк Николс, Джон Калли, Джеймс Айвори, Ismail Merchant
Страна теней 7.3
Страна теней Shadowlands
Ричард Аттенборо, Brian Eastman
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Джейн Кэмпион, Jan Chapman
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Джейн Кэмпион, Jan Chapman
Страна теней 7.3
Страна теней Shadowlands
Ричард Аттенборо, Brian Eastman
На исходе дня 7.8
На исходе дня The Remains of the Day
Майк Николс, Джон Калли, Джеймс Айвори, Ismail Merchant
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Прощай, моя наложница 8.1
Прощай, моя наложница Ba wang bie ji / Farewell My Concubine
Чэнь Кайгэ, Фенг Хсю
Победитель
Все номинанты
Как вода для шоколада 7.1
Как вода для шоколада Como agua para chocolate
Альфонсо Арау
A Heart in Winter Un coeur en hiver
Philippe Carcassonne, Jean-Louis Livi, Клод Соте
Индокитай 7.3
Индокитай Indochine
Éric Heumann, Режис Варнье
A Heart in Winter Un coeur en hiver
Philippe Carcassonne, Jean-Louis Livi, Клод Соте
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Franz Kafka's It's a Wonderful Life Franz Kafka's It's a Wonderful Life
Питер Капальди, Ruth Kenley-Letts
Победитель
Все номинанты
A Small Deposit A Small Deposit
Eleanor Yule
One Night Stand One Night Stand
Bill Britten, Georgia Masters
Syrup Syrup
Anita Overland, Пол Унвин
Syrup Syrup
Anita Overland, Пол Унвин
One Night Stand One Night Stand
Bill Britten, Georgia Masters
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
На исходе дня
Победитель
Все номинанты
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Во имя отца
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Список Шиндлера
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Страна теней
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Холли Хантер
Холли Хантер
Пианино
Победитель
Все номинанты
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Том и Вив
Дебра Уингер
Дебра Уингер
Страна теней
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
На исходе дня
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Список Шиндлера
Победитель
Все номинанты
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Список Шиндлера
Джон Малкович
Джон Малкович
На линии огня
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Беглец
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Мириам Маргулис
Мириам Маргулис
Эпоха невинности
Победитель
Все номинанты
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Эпоха невинности
Мэгги Смит
Мэгги Смит
The Secret Garden
Холли Хантер
Холли Хантер
Фирма
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Януш Каминский
Победитель
Все номинанты
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Stuart Dryburgh
На исходе дня 7.8
На исходе дня The Remains of the Day
Tony Pierce-Roberts
Эпоха невинности 6.8
Эпоха невинности The Age Of Innocence
Михаэль Баллхаус
BAFTA в области кино / Лучший звук
Беглец 7.7
Беглец The Fugitive
Becky Sullivan, Michael Herbick, John Leveque, Donald O. Mitchell, Frank A. Montaño, Scott D. Smith, Bruce Stambler
Победитель
Беглец 7.7
Беглец The Fugitive
Becky Sullivan, Michael Herbick, John Leveque, Donald O. Mitchell, Frank A. Montaño, Scott D. Smith, Bruce Stambler
Победитель
Все номинанты
Парк Юрского периода 8.1
Парк Юрского периода Jurassic Park
Гари Ридстром, Shawn Murphy, Richard Hymns, Рон Джадкинс, Gary Summers
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Gethin Creagh, Tony Johnson, Lee Smith
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Charles L. Campbell, Louis L. Edemann, Рон Джадкинс, Scott Millan, Andy Nelson, Steve Pederson, Robert Jackson
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Charles L. Campbell, Louis L. Edemann, Рон Джадкинс, Scott Millan, Andy Nelson, Steve Pederson, Robert Jackson
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Gethin Creagh, Tony Johnson, Lee Smith
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Janet Patterson
Победитель
Все номинанты
Много шума из ничего 7.3
Много шума из ничего Much Ado About Nothing
Phyllis Dalton
Дракула 7.6
Дракула Dracula
Eiko Ishioka
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Anna B. Sheppard
Орландо 7.0
Орландо Orlando
Sandy Powell
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Michael Kahn
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Беглец 7.7
Беглец The Fugitive
Don Brochu, David Finfer, Dean Goodhill, Dov Hoenig, Richard Nord, Dennis Virkler
На линии огня 6.8
На линии огня In the Line of Fire
Anne V. Coates
Беглец 7.7
Беглец The Fugitive
Don Brochu, David Finfer, Dean Goodhill, Dov Hoenig, Richard Nord, Dennis Virkler
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Veronika Jenet
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
День сурка 8.3
День сурка Groundhog Day
Харольд Рэмис, Дэнни Рубин
Победитель
Все номинанты
Неспящие в Сиэтле 6.8
Неспящие в Сиэтле Sleepless In Seattle
Нора Эфрон, Jeff Arch, Дэвид С. Уорд
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Джейн Кэмпион
На линии огня 6.8
На линии огня In the Line of Fire
Jeff Maguire
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Стивен Зэйллян
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Во имя отца 8.1
Во имя отца In the Name of the Father
Джим Шеридан, Терри Джордж
Запах женщины 8.0
Запах женщины Scent of a Woman
Bo Goldman
Страна теней 7.3
Страна теней Shadowlands
Уильям Николсон
Во имя отца 8.1
Во имя отца In the Name of the Father
Джим Шеридан, Терри Джордж
На исходе дня 7.8
На исходе дня The Remains of the Day
Ruth Prawer Jhabvala
BAFTA в области кино / Best Animated Film
Wallace & Gromit: The Wrong Trousers The Wrong Trousers
Christopher Moll, Ник Парк
Победитель
Все номинанты
Britannia Britannia
David Parker, Joanna Quinn
The Village The Village
Марк Бейкер, Pam Dennis
Britannia Britannia
David Parker, Joanna Quinn
Bob's Birthday Bob's Birthday
David Fine, Alison Snowden
BAFTA в области кино / Best Make Up Artist
Орландо 7.0
Орландо Orlando
Morag Ross
Победитель
Все номинанты
Ценности семейки Аддамс 6.6
Ценности семейки Аддамс Addams Family Values
Fred C. Blau Jr., Fern Buchner, Kevin Haney, Katherine James
Дракула 7.6
Дракула Dracula
Michèle Burke, Greg Cannom, Matthew W. Mungle
Дракула 7.6
Дракула Dracula
Michèle Burke, Greg Cannom, Matthew W. Mungle
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Pauline Heys, Matthew W. Mungle, Waldemar Pokromski, Christina Smith
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Pauline Heys, Matthew W. Mungle, Waldemar Pokromski, Christina Smith
Ценности семейки Аддамс 6.6
Ценности семейки Аддамс Addams Family Values
Fred C. Blau Jr., Fern Buchner, Kevin Haney, Katherine James
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Andrew McAlpine
Победитель
Все номинанты
Дракула 7.6
Дракула Dracula
Томас Сандерс
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Allan Starski
Эпоха невинности 6.8
Эпоха невинности The Age Of Innocence
Dante Ferretti
BAFTA в области кино / Best Score
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
John Williams
Победитель
Все номинанты
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Майкл Найман
Аладдин 8.1
Аладдин Aladdin
Alan Menken
Неспящие в Сиэтле 6.8
Неспящие в Сиэтле Sleepless In Seattle
Марк Шейман
BAFTA в области кино / Best Special Effects
Парк Юрского периода 8.1
Парк Юрского периода Jurassic Park
Michael Lantieri, Dennis Muren, Фил Типпетт, Стэн Уинстон
Победитель
Парк Юрского периода 8.1
Парк Юрского периода Jurassic Park
Michael Lantieri, Dennis Muren, Фил Типпетт, Стэн Уинстон
Победитель
Все номинанты
Дракула 7.6
Дракула Dracula
Роман Коппола, Gary Gutierrez, Michael Lantieri, Gene Warren Jr.
Дракула 7.6
Дракула Dracula
Роман Коппола, Gary Gutierrez, Michael Lantieri, Gene Warren Jr.
Беглец 7.7
Беглец The Fugitive
Roy Arbogast, William Mesa
Беглец 7.7
Беглец The Fugitive
Roy Arbogast, William Mesa
Аладдин 8.1
Аладдин Aladdin
Дон По, Steve Goldberg
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Between the Lines Between the Lines
Peter Norris
Победитель
Все номинанты
Sharpe's Company Sharpe's Company
Simon Lewis
Casualty Casualty
Майкл Фергюсон, Geraint Morris
Casualty Casualty
Майкл Фергюсон, Geraint Morris
Cracker Cracker
Джимми МакГоверн, Gub Neal
Cracker Cracker
Джимми МакГоверн, Gub Neal
The Riff Raff Element The Riff Raff Element
Jeremy Ancock, Саймон Селлан Джоунс, Дэбби Хорсфилд, Liz Trubridge
The Riff Raff Element The Riff Raff Element
Jeremy Ancock, Саймон Селлан Джоунс, Дэбби Хорсфилд, Liz Trubridge
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Робби Колтрейн
Робби Колтрейн
Cracker
Победитель
Все номинанты
Иэн Ричардсон
To Play the King
Майкл Кичен
To Play the King
Neil Pearson
Between the Lines
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Prime Suspect 3
Победитель
Все номинанты
Шиван Редмонд
Between the Lines
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Screen One For episode "Wide-Eyed and Legless (#5.1)".
Олимпия Дукакис
Олимпия Дукакис
Tales of the City
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
It'll Never Work It'll Never Work
Roy Milani
Победитель
Все номинанты
Newsround Newsround
The Really Wild Show The Really Wild Show
David Wallace
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction/Entertainment)
Old Bear Stories Old Bear Stories
Richard Randolph, Kevin Griffiths
Победитель
Old Bear Stories Old Bear Stories
Richard Randolph, Kevin Griffiths
Победитель
Все номинанты
The Boot Street Band The Boot Street Band
Steve Attridge, Angela Beeching, Эндрю Дэвис, John Smith
The Crystal Maze The Crystal Maze
David G. Croft, Malcolm Heyworth For the children's special.
The Borrowers The Borrowers
Richard Carpenter, Джон Хендерсон, Grainne Marmion
The Crystal Maze The Crystal Maze
David G. Croft, Malcolm Heyworth For the children's special.
The Borrowers The Borrowers
Richard Carpenter, Джон Хендерсон, Grainne Marmion
The Boot Street Band The Boot Street Band
Steve Attridge, Angela Beeching, Эндрю Дэвис, John Smith
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
Drop the Dead Donkey Drop the Dead Donkey
Энди Хэмилтон, Гай Дженкин, Liddy Oldroyd
Победитель
Drop the Dead Donkey Drop the Dead Donkey
Энди Хэмилтон, Гай Дженкин, Liddy Oldroyd
Победитель
Все номинанты
Desmond's Desmond's
Humphrey Barclay, Paulette Randall, Jan Sargent
Chef! Chef!
John Birkin, Charlie Hanson, Peter Tilbury
Desmond's Desmond's
Humphrey Barclay, Paulette Randall, Jan Sargent
Rab C. Nesbitt Rab C. Nesbitt
Colin Gilbert, Ian Pattison
Chef! Chef!
John Birkin, Charlie Hanson, Peter Tilbury
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Mr. Wroe's Virgins Mr. Wroe's Virgins
Susannah Buxton
Победитель
Все номинанты
Doctor Finlay Doctor Finlay
Leigh Bellis
Tales of the City Tales of the City
Molly Maginnis
The Buddha of Suburbia The Buddha of Suburbia
Alexandra Byrne
BAFTA в области телевидения / Best Design
The Buddha of Suburbia The Buddha of Suburbia
Roger Cann
Победитель
Все номинанты
The Return of the Borrowers The Return of the Borrowers
Sophie Becher
Scarlet and Black Scarlet and Black
Stuart Walker
Prime Suspect 3 Prime Suspect 3
Chris Truelove
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Prime Suspect 3 Prime Suspect 3
David Drury, Lynda La Plante, Paul Marcus
Победитель
Prime Suspect 3 Prime Suspect 3
David Drury, Lynda La Plante, Paul Marcus
Победитель
Все номинанты
Mr. Wroe's Virgins Mr. Wroe's Virgins
Дэнни Бойл, John Chapman, Jane Rogers
Body & Soul Body & Soul
Мойра Армстронг, Paul Hines, Jill Hyem, Jacky Stoller
The Buddha of Suburbia The Buddha of Suburbia
Kevin Loader, Hanif Kureishi, Роджер Мишелл
Mr. Wroe's Virgins Mr. Wroe's Virgins
Дэнни Бойл, John Chapman, Jane Rogers
Body & Soul Body & Soul
Мойра Армстронг, Paul Hines, Jill Hyem, Jacky Stoller
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Factual)
Timewatch Timewatch
Alan Lygo For episode "The Stolen Child".
Победитель
Все номинанты
Life in the Freezer Life in the Freezer
Martin Elsbury, Elizabeth Thoyts, Alan Hoida
The Ark The Ark
Edward Roberts
The Unforgiving The Unforgiving
Graham Shrimpton
Life in the Freezer Life in the Freezer
Martin Elsbury, Elizabeth Thoyts, Alan Hoida
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction/Entertainment)
The Snapper The Snapper
Mick Audsley
Победитель
Все номинанты
Prime Suspect 3 Prime Suspect 3
Edward Mansell
Cracker Cracker
Chris Gill, Oral Norrie Ottey, Trevor Waite
To Play the King To Play the King
Dave King
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Factual)
Life in the Freezer Life in the Freezer
Paul Atkins
Победитель
Все номинанты
The Unforgiving The Unforgiving
Jacek Petrycki
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction/Entertainment)
Cracker Cracker
Айвен Страсберг
Победитель
Все номинанты
The Buddha of Suburbia The Buddha of Suburbia
John McGlashan
Scarlet and Black Scarlet and Black
John McGlashan
The Borrowers The Borrowers
Clive Tickner
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
Rory Bremner, Who Else? Rory Bremner, Who Else?
Geoff Atkinson, Steve Connelly, Tom Poole, Elaine Morris
Победитель
Rory Bremner, Who Else? Rory Bremner, Who Else?
Geoff Atkinson, Steve Connelly, Tom Poole, Elaine Morris
Победитель
Все номинанты
Noel's House Party Noel's House Party
Michael Leggo, Jonathan Beazley
French and Saunders French and Saunders
Jon Plowman, Боб Спирс
Barrymore Barrymore
John Gorman, Maurice Leonard
Barrymore Barrymore
John Gorman, Maurice Leonard
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
One Foot in the Grave One Foot in the Grave
Richard Wilson For episode "One Foot in the Algarve".
Победитель
Все номинанты
One Foot in the Grave One Foot in the Grave
Аннетт Кросби For episode "One Foot in the Algarve".
Мистер Бин 7.3
Мистер Бин Mr. Bean
Роуэн Аткинсон
Have I Got News for You Have I Got News for You
Paul Merton For episode "The Downing Street Years".
Rory Bremner, Who Else? Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
French and Saunders French and Saunders
Sallie Jaye, Jan Sewell
Победитель
Все номинанты
Lipstick on Your Collar Lipstick on Your Collar
Sallie Jaye
Mr. Wroe's Virgins Mr. Wroe's Virgins
Ann Humphreys
BAFTA в области телевидения / Best News/Actuality Coverage
Channel 4 News Channel 4 News
Победитель
Все номинанты
News at Ten News at Ten
For coverage of the storming of the Moscow White House and the Civil War in Georgia.
Newsnight Newsnight
George Alagiah For coverage of Kurdistan.
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
To Play the King To Play the King
Jim Parker
Победитель
Все номинанты
The Buddha of Suburbia The Buddha of Suburbia
Дэвид Боуи
Mr. Wroe's Virgins Mr. Wroe's Virgins
Brian Eno, Roger Eno
Life in the Freezer Life in the Freezer
George Fenton
Mr. Wroe's Virgins Mr. Wroe's Virgins
Brian Eno, Roger Eno
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
Все номинанты
Secret Nature of Britain Secret Nature of Britain
John Hale, Justin Smith For episode "Isles of Scilly".
Secret Nature of Britain Secret Nature of Britain
John Hale, Justin Smith For episode "Isles of Scilly".
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
The Snapper The Snapper
Mick Boggis, Dan Gane, Kieran Horgan, Peter Joly, Peter Maxwell
Победитель
The Snapper The Snapper
Mick Boggis, Dan Gane, Kieran Horgan, Peter Joly, Peter Maxwell
Победитель
Все номинанты
Lipstick on Your Collar Lipstick on Your Collar
Andrew Glen, John Midgley, Robin O'Donoghue
Between the Lines Between the Lines
Peter Gates, Craig Irving, Bruce Wills
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
Все номинанты
Gladiators Gladiators
Brian Pearce
Hedda Gabler Hedda Gabler
Clive Thomas
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
The Ark The Ark
Molly Dineen
Победитель
Все номинанты
Cutting Edge Cutting Edge
Peter Moore
Life in the Freezer Life in the Freezer
Аластер Фотерджилл
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme
Bookmark Bookmark
Ананд Такер For episode "The Vampire's Life".
Победитель
Все номинанты
The South Bank Show The South Bank Show
Nigel Wattis For episode "Sylvie Guillem".
Theremin: An Electronic Odyssey Theremin: An Electronic Odyssey
Steven M. Martin
Omnibus Omnibus
Dennis Marks For episode "Magic Lantern".
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Screenplay Screenplay
Антония Берд, Al Ashton, David M. Thompson For episode "Safe (#8.4)".
Победитель
Screenplay Screenplay
Антония Берд, Al Ashton, David M. Thompson For episode "Safe (#8.4)".
Победитель
Все номинанты
The Snapper The Snapper
Стивен Фрирз, Roddy Doyle, Lynda Myles
Screen One Screen One
David Lascelles, Ричард Лонкрэйн, Jack Rosenthal For episode "Wide-Eyed and Legless (#5.1)".
Screen Two Screen Two
Norma Heyman, Уорис Хуссейн, Martin Sherman For episode "The Clothes in the Wardrobe (#9.1)".
Screen One Screen One
David Lascelles, Ричард Лонкрэйн, Jack Rosenthal For episode "Wide-Eyed and Legless (#5.1)".
Screen Two Screen Two
Norma Heyman, Уорис Хуссейн, Martin Sherman For episode "The Clothes in the Wardrobe (#9.1)".
Alexander Korda Award for Best British Film
Страна теней 7.3
Страна теней Shadowlands
Ричард Аттенборо, Brian Eastman
Победитель
Страна теней 7.3
Страна теней Shadowlands
Ричард Аттенборо, Brian Eastman
Победитель
Все номинанты
Обнаженная 8.2
Обнаженная Naked
Майк Ли, Simon Channing Williams
Град камней 7.3
Град камней Raining Stones
Sally Hibbin, Кен Лоуч
Том и Вив 6.2
Том и Вив Tom & Viv
Peter Samuelson, Брайан Гилберт, Harvey Kass, Marc Samuelson
Том и Вив 6.2
Том и Вив Tom & Viv
Peter Samuelson, Брайан Гилберт, Harvey Kass, Marc Samuelson
David Lean Award for Direction
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера Schindler's List
Стивен Спилберг
Победитель
Все номинанты
Страна теней 7.3
Страна теней Shadowlands
Ричард Аттенборо
На исходе дня 7.8
На исходе дня The Remains of the Day
Джеймс Айвори
Пианино 7.3
Пианино The Piano
Джейн Кэмпион
Academy Fellowship
Michael Grade
Победитель
Michael Balcon Award
Кен Лоуч
Кен Лоуч
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
The Unforgiving The Unforgiving
Clive Gordon
Победитель
Все номинанты
A Sarajevo Diary A Sarajevo Diary
Dom Rotheroe, Carl Schoenfeld, Neil Bell
Timewatch Timewatch
William Cran For episode "The Mysterious Career of Lee Harvey Oswald".
Lloyds Bank People's Vote for the Most Popular Film
Парк Юрского периода 8.1
Парк Юрского периода Jurassic Park
Победитель
