Кинофестивали
BAFTA - премия Британской киноакадемии
События
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1996 году
Место проведения
Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения
23 апреля 1996
BAFTA в области кино / Лучший фильм
7.3
Разум и чувства
Sense and Sensibility
Энг Ли, Lindsay Doran
Победитель
Все номинанты
7.1
Бэйб, четвероногий малыш
Babe, the Gallant Pig
Крис Нунан, Джордж Миллер, Bill Miller, Doug Mitchell
Australia.
8.3
Подозрительные лица
The Usual Suspects
Брайан Сингер, Michael McDonnell
USA.
Смотреть трейлер
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Stephen Evans, Николас Хайтнер, David Parfitt
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Stephen Evans, Николас Хайтнер, David Parfitt
8.3
Подозрительные лица
The Usual Suspects
Брайан Сингер, Michael McDonnell
USA.
Смотреть трейлер
7.1
Бэйб, четвероногий малыш
Babe, the Gallant Pig
Крис Нунан, Джордж Миллер, Bill Miller, Doug Mitchell
Australia.
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
7.7
Почтальон
Il postino / The Postman
Mario Cecchi Gori, Vittorio Cecchi Gori, Gaetano Daniele, Майкл Рэдфорд
Победитель
7.7
Почтальон
Il postino / The Postman
Mario Cecchi Gori, Vittorio Cecchi Gori, Gaetano Daniele, Майкл Рэдфорд
Победитель
Все номинанты
8.0
Королева Марго
La reine Margot / Queen Margot
Патрис Шеро, Pierre Grunstein
Les Misérables
Les misérables
Клод Лелуш
France.
7.7
Утомленные солнцем
Utomlennye solntsem
Никита Михалков, Мишель Сейду
Russia.
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
It's Not Unusual
It's Not Unusual
Asmaa Pirzada, Kfir Yefet
Победитель
Все номинанты
Cabbage
Cabbage
Noelle Pickford, David Stewart
Hello, Hello, Hello
Hello, Hello, Hello
Дэвид Тьюлис, Helen Booth, James Roberts
Cabbage
Cabbage
Noelle Pickford, David Stewart
The Last Post
The Last Post
Эд Блум, Neris Thomas
Hello, Hello, Hello
Hello, Hello, Hello
Дэвид Тьюлис, Helen Booth, James Roberts
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Найджел Хоторн
Безумие короля Георга
Победитель
Все номинанты
Николас Кейдж
Покидая Лас-Вегас
USA.
Джонатан Прайс
Кэррингтон
Массимо Троизи
Почтальон
Posthumously.
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Эмма Томпсон
Разум и чувства
Победитель
Все номинанты
Николь Кидман
Умереть во имя
USA.
Хелен Миррен
Безумие короля Георга
Элизабет Шу
Покидая Лас-Вегас
USA.
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Тим Рот
Роб Рой
Победитель
Все номинанты
Мартин Ландау
Эд Вуд
USA.
Иэн Холм
Безумие короля Георга
Алан Рикман
Разум и чувства
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Кейт Уинслет
Разум и чувства
Победитель
Все номинанты
Джоан Аллен
Никсон
USA.
Элизабет Сприггс
Разум и чувства
Мира Сорвино
Великая Афродита
USA.
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
8.5
Храброе сердце
Braveheart
John Toll
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Разум и чувства
Sense and Sensibility
Michael Coulter
7.8
Аполлон 13
Apollo 13
Дин Канди
USA.
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Andrew Dunn
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
8.5
Храброе сердце
Braveheart
Anna Behlmer, Lon Bender, Per Hallberg, Scott Millan, Andy Nelson, Brian Simmons
Победитель
Смотреть трейлер
8.5
Храброе сердце
Braveheart
Anna Behlmer, Lon Bender, Per Hallberg, Scott Millan, Andy Nelson, Brian Simmons
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.8
Аполлон 13
Apollo 13
Rick Dior, David Macmillan, Scott Millan, Steve Pederson
USA.
7.4
Золотой глаз
GoldenEye
Michael Carter, Graham V. Hartstone, John Hayward, David John, Jim Shields
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Christopher Ackland, David Crozier, Robin O'Donoghue
7.8
Аполлон 13
Apollo 13
Rick Dior, David Macmillan, Scott Millan, Steve Pederson
USA.
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Christopher Ackland, David Crozier, Robin O'Donoghue
7.4
Золотой глаз
GoldenEye
Michael Carter, Graham V. Hartstone, John Hayward, David John, Jim Shields
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
8.5
Храброе сердце
Braveheart
Charles Knode
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Королевская милость
Restoration
James Acheson
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Mark Thompson
7.3
Разум и чувства
Sense and Sensibility
Jenny Beavan, John Bright
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
8.3
Подозрительные лица
The Usual Suspects
Джон Оттмен
USA.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Бэйб, четвероногий малыш
Babe, the Gallant Pig
Marcus D'Arcy, Jay Friedkin
Australia.
7.8
Аполлон 13
Apollo 13
Daniel P. Hanley, Mike Hill
USA.
7.1
Бэйб, четвероногий малыш
Babe, the Gallant Pig
Marcus D'Arcy, Jay Friedkin
Australia.
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Tariq Anwar
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
8.3
Подозрительные лица
The Usual Suspects
Кристофер МакКуорри
USA.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Свадьба Мюриэл
Muriel's Wedding
Пи Джей Хоган
Australia.
7.0
Пули над Бродвеем
Bullets Over Broadway
Вуди Аллен, Дуглас МакГрат
USA.
7.0
Пули над Бродвеем
Bullets Over Broadway
Вуди Аллен, Дуглас МакГрат
USA.
8.4
Семь
Se7en
Эндрю Кевин Уокер
USA.
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
7.4
На игле
Trainspotting
John Hodge
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Разум и чувства
Sense and Sensibility
Эмма Томпсон
8.1
Покидая Лас-Вегас
Leaving Las Vegas
Майк Фиггис
USA.
7.7
Почтальон
Il postino / The Postman
Anna Pavignano, Майкл Рэдфорд, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli, Массимо Троизи
The nomination for Massimo Troisi was posthumously.
7.1
Бэйб, четвероногий малыш
Babe, the Gallant Pig
Крис Нунан, Джордж Миллер
Australia.
7.1
Бэйб, четвероногий малыш
Babe, the Gallant Pig
Крис Нунан, Джордж Миллер
Australia.
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Alan Bennett
7.7
Почтальон
Il postino / The Postman
Anna Pavignano, Майкл Рэдфорд, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli, Массимо Троизи
The nomination for Massimo Troisi was posthumously.
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Achievement in Special Effects
7.8
Аполлон 13
Apollo 13
Leslie Ekker, Michael Kanfer, Роберт Легато, Matt Sweeney
USA.
Победитель
7.8
Аполлон 13
Apollo 13
Leslie Ekker, Michael Kanfer, Роберт Легато, Matt Sweeney
USA.
Победитель
Все номинанты
7.1
Бэйб, четвероногий малыш
Babe, the Gallant Pig
Charles Gibson, Scott E. Anderson, Chris Chitty, John Cox, Neal Scanlan
Australia.
7.1
Бэйб, четвероногий малыш
Babe, the Gallant Pig
Charles Gibson, Scott E. Anderson, Chris Chitty, John Cox, Neal Scanlan
Australia.
7.4
Золотой глаз
GoldenEye
Chris Corbould, Derek Meddings, Brian Smithies
7.3
Водный мир
Waterworld
Martin Bresin, Brad Kuehn, Michael J. McAlister, Robert Spurlock
USA.
7.4
Золотой глаз
GoldenEye
Chris Corbould, Derek Meddings, Brian Smithies
7.3
Водный мир
Waterworld
Martin Bresin, Brad Kuehn, Michael J. McAlister, Robert Spurlock
USA.
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Animation
Wallace & Gromit: A Close Shave
Wallace and Gromit in: A Close Shave
Ник Парк, Michael Rose, Carla Shelley
Победитель
Wallace & Gromit: A Close Shave
Wallace and Gromit in: A Close Shave
Ник Парк, Michael Rose, Carla Shelley
Победитель
Все номинанты
The Ticker Talks
The Ticker Talks
Steve Harding-Hill
Gogs Ogof
Gogs Ogof
Deiniol Morris, Mike Mort
Wales.
Achilles
Achilles
Glenn Holberton, Barry Purves
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Make Up/Hair
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Lisa Westcott
Победитель
Все номинанты
7.8
Эд Вуд
Ed Wood
Рик Бейкер, Ve Neill, Yolanda Toussieng
USA.
8.5
Храброе сердце
Braveheart
Lois Burwell, Peter Frampton, Paul Pattison
Смотреть трейлер
7.8
Эд Вуд
Ed Wood
Рик Бейкер, Ve Neill, Yolanda Toussieng
USA.
7.3
Разум и чувства
Sense and Sensibility
Jan Archibald, Morag Ross
7.3
Разум и чувства
Sense and Sensibility
Jan Archibald, Morag Ross
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
7.8
Аполлон 13
Apollo 13
Michael Corenblith
USA.
Победитель
Все номинанты
8.5
Храброе сердце
Braveheart
Томас Сандерс
Смотреть трейлер
7.3
Разум и чувства
Sense and Sensibility
Luciana Arrighi
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Ken Adam
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Cracker
Cracker
Hilary Bevan Jones
Победитель
Все номинанты
All Quiet on the Preston Front
All Quiet on the Preston Front
Tim Firth, Chris Griffin
A Touch of Frost
A Touch of Frost
Don Leaver
Prime Suspect: The Lost Child
Prime Suspect: The Lost Child
Paul Marcus
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Робби Колтрейн
Cracker
Победитель
Все номинанты
Иэн Ричардсон
The Final Cut
Роберт Линдсэй
Jake's Progress
Бенджамин Уитроу
Гордость и предубеждение
Колин Ферт
Гордость и предубеждение
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Дженнифер Эль
Гордость и предубеждение
Победитель
Все номинанты
Хелен Миррен
Prime Suspect: The Lost Child
Джеральдин Джеймс
Band of Gold
Джульет Стивенсон
The Politician's Wife
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
Short Change
Short Change
Roy Milani
Победитель
Все номинанты
How 2
How 2
Jeremy Cross, Adrian Edwards
Art Attack
Art Attack
Neil Buchanan, Tim Edmunds
Wise Up
Wise Up
Джулиан Кемп, Mick Robertson
Art Attack
Art Attack
Neil Buchanan, Tim Edmunds
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction/Entertainment)
Coping with Christmas
Coping with Christmas
Peter Corey, Sue Nott, Dan Zeff
Победитель
Все номинанты
Byker Grove
Byker Grove
Tim Leandro, Matthew Robinson, Brian B. Thompson
Children's Ward
Children's Ward
Beryl Richards, Kieran Roberts
Jackanory
Jackanory
Margie Barbour
Byker Grove
Byker Grove
Tim Leandro, Matthew Robinson, Brian B. Thompson
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
8.5
Отец Тед
Father Ted
Грэм Лайнхэн, Деклан Лауни, Arthur Mathews, Geoffrey Perkins
Победитель
Все номинанты
One Foot in the Grave
One Foot in the Grave
Susan Belbin, David Renwick
British Men Behaving Badly
Men Behaving Badly
Мартин Деннис, Саймон Най, Beryl Vertue
Absolutely Fabulous
Absolutely Fabulous
Jon Plowman, Дженнифер Сондерс, Боб Спирс
British Men Behaving Badly
Men Behaving Badly
Мартин Деннис, Саймон Най, Beryl Vertue
One Foot in the Grave
One Foot in the Grave
Susan Belbin, David Renwick
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
British Men Behaving Badly
Men Behaving Badly
Мартин Клунес
Победитель
Все номинанты
Absolutely Fabulous
Absolutely Fabulous
Джоанна Ламли
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Persuasion
Persuasion
Alexandra Byrne
Победитель
Все номинанты
8.8
Гордость и предубеждение
Pride and Prejudice
Dinah Collin
The Hanging Gale
The Hanging Gale
Howard Burden
Performance
Performance
Joan Wadge
For episode "Henry IV".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Design
Persuasion
Persuasion
William Dudley, Brian Sykes
Победитель
Persuasion
Persuasion
William Dudley, Brian Sykes
Победитель
Все номинанты
The Hanging Gale
The Hanging Gale
Tim Hutchinson
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
The Politician's Wife
The Politician's Wife
Jenny Edwards, Paula Milne, Jeanna Polley, Грэхэм Тикстон, Neal Weisman
Победитель
Все номинанты
The Hanging Gale
The Hanging Gale
Jonathan Cavendish, Allan Cubitt, Дьярмуид Лоуренс
The Hanging Gale
The Hanging Gale
Jonathan Cavendish, Allan Cubitt, Дьярмуид Лоуренс
8.8
Гордость и предубеждение
Pride and Prejudice
Sue Birtwistle, Эндрю Дэвис, Саймон Лэнгтон
8.8
Гордость и предубеждение
Pride and Prejudice
Sue Birtwistle, Эндрю Дэвис, Саймон Лэнгтон
Band of Gold
Band of Gold
Tony Dennis, Kay Mellor, Richard Standeven
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
True Stories
True Stories
Graham Shrimpton
For episode "The Betrayed".
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
Go Now
Go Now
Trevor Waite
Победитель
Все номинанты
The Politician's Wife
The Politician's Wife
Alan Jones
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
Все номинанты
Have I Got News for You
Have I Got News for You
Tim Searle
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
The Mrs. Merton Show
The Mrs. Merton Show
Dominic Brigstocke, Pati Marr, Peter Kessler
Победитель
The Mrs. Merton Show
The Mrs. Merton Show
Dominic Brigstocke, Pati Marr, Peter Kessler
Победитель
Все номинанты
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner, Who Else?
Geoff Atkinson, Steve Connelly, David Crean, Elaine Morris
Shooting Stars
Shooting Stars
Alan Marke, Марк Майлод
Shooting Stars
Shooting Stars
Alan Marke, Марк Майлод
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner, Who Else?
Geoff Atkinson, Steve Connelly, David Crean, Elaine Morris
Have I Got News for You
Have I Got News for You
John F.D. Northover, Colin Swash
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner
Победитель
Все номинанты
Have I Got News for You
Have I Got News for You
Paul Merton
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Make Up/Hair
Cold Comfort Farm
Cold Comfort Farm
Dorka Nieradzik
Победитель
Все номинанты
8.8
Гордость и предубеждение
Pride and Prejudice
Caroline Noble
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
Channel 4 News
Channel 4 News
For the coverage of war crimes in former Yugoslavia (ITN for C4).
Победитель
Все номинанты
Newsnight
Newsnight
Peter Horrocks
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Persuasion
Persuasion
Jeremy Sams
Победитель
Все номинанты
Cracker
Cracker
Rick Wentworth
For episode "White Ghost".
Signs and Wonders
Signs and Wonders
Daemion Barry
The Hanging Gale
The Hanging Gale
Shaun Davey
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
True Stories
True Stories
Jacek Petrycki
For episode "The Betrayed".
Победитель
Все номинанты
Great White Shark
Great White Shark
Paul Atkins, Peter Scoones
Great White Shark
Great White Shark
Paul Atkins, Peter Scoones
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Persuasion
Persuasion
John Daly
Победитель
Все номинанты
The Politician's Wife
The Politician's Wife
Tom McDougal
McCallum
McCallum
Brian Morgan
Prime Suspect: The Lost Child
Prime Suspect: The Lost Child
David Odd
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
The Beatles Anthology
The Beatles Anthology
Danny Longhurst, Andy Matthews, Howie Nicol, Richard King
Победитель
The Beatles Anthology
The Beatles Anthology
Danny Longhurst, Andy Matthews, Howie Nicol, Richard King
Победитель
Все номинанты
HMS Brilliant
HMS Brilliant
Tony Anscombe, Adrian Bell, Gary McIntyre
The Private Life of Plants
The Private Life of Plants
Trevor Gosling, Peter Hicks, Martyn Harries, Lucy Rutherford
True Stories
True Stories
Michael Narduzzo
For episode "The Betrayed".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
Loved Up
Loved Up
Pete Collins, Chris Graver, Tim Hudnott, Craig Irving, John Taylor
Победитель
Loved Up
Loved Up
Pete Collins, Chris Graver, Tim Hudnott, Craig Irving, John Taylor
Победитель
Все номинанты
Prime Suspect: The Lost Child
Prime Suspect: The Lost Child
Nick Steer
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sports/Events Coverage in Real Time
Peter Hylton Cleaver
For the Ve Day coverage.
Победитель
Philip Gilbert
For the Ve Day coverage.
Победитель
Neil Eccles
For the Ve Day coverage.
Победитель
Peter Hylton Cleaver
For the Ve Day coverage.
Победитель
Philip Gilbert
For the Ve Day coverage.
Победитель
Neil Eccles
For the Ve Day coverage.
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Talk Show
Panorama
Panorama
Martin Bashir, Mike Robinson
For the interview with HRH The Princess of Wales.
Победитель
Все номинанты
This Morning
This Morning
Jeff Anderson
Esther
Esther
Esther Rantzen, Patsy Newey, Jane Elsdon-Dew
Clive Anderson Talks Back
Clive Anderson Talks Back
Dan Patterson, Anne Marie Thorogood
Clive Anderson Talks Back
Clive Anderson Talks Back
Dan Patterson, Anne Marie Thorogood
Esther
Esther
Esther Rantzen, Patsy Newey, Jane Elsdon-Dew
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
The Death of Yugoslavia
The Death of Yugoslavia
Norma Percy
Победитель
Все номинанты
The Private Life of Plants
The Private Life of Plants
Mike Salisbury
Dispatches
Dispatches
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme or Series
Все номинанты
Arena
Arena
Peter Lydon
For episode "The Peter Sellers Story".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Persuasion
Persuasion
Ник Диар, Fiona Finlay, Роджер Мишелл
Победитель
Все номинанты
Go Now
Go Now
Andrew Eaton, Джимми МакГоверн, Paul Henry Powell, Майкл Уинтерботтом
The Last Englishman
The Last Englishman
Джон Хендерсон, Anthony Horowitz, Sue Vertue
Go Now
Go Now
Andrew Eaton, Джимми МакГоверн, Paul Henry Powell, Майкл Уинтерботтом
Eleven Men Against Eleven
Eleven Men Against Eleven
Энди Хэмилтон, Jimmy Mulville
Показать всех номинантов
Alexander Korda Award for Best British Film
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Stephen Evans, Николас Хайтнер, David Parfitt
Победитель
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Stephen Evans, Николас Хайтнер, David Parfitt
Победитель
Все номинанты
6.8
Кэррингтон
Carrington
Кристофер Хэмптон, John McGrath, Ronald Shedlo
6.8
Кэррингтон
Carrington
Кристофер Хэмптон, John McGrath, Ronald Shedlo
7.5
Земля и свобода
Land and Freedom
Кен Лоуч, Rebecca O'Brien
7.4
На игле
Trainspotting
Дэнни Бойл, Andrew Macdonald
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Anthony Asquith Award for Film Music
7.7
Почтальон
Il postino / The Postman
Luis Bacalov
Победитель
Все номинанты
8.5
Храброе сердце
Braveheart
Джеймс Хорнер
Смотреть трейлер
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
George Fenton
7.3
Разум и чувства
Sense and Sensibility
Patrick Doyle
Показать всех номинантов
David Lean Award for Direction
7.7
Почтальон
Il postino / The Postman
Майкл Рэдфорд
Победитель
Все номинанты
8.5
Храброе сердце
Braveheart
Мэл Гибсон
Смотреть трейлер
7.3
Разум и чувства
Sense and Sensibility
Энг Ли
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
Николас Хайтнер
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Animation
Все номинанты
The Animals of Farthing Wood
The Animals of Farthing Wood
Elphin Lloyd-Jones, Филипп Леклерк
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Drama
Coping with Christmas
Coping with Christmas
Peter Corey, Sue Nott, Dan Zeff
Победитель
Все номинанты
Children's Ward
Children's Ward
Расселл Т. Дэвис, Beryl Richards, Kieran Roberts
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
The Ant & Dec Show
The Ant & Dec Show
Sue Nott, Anne Gilchrist
Победитель
Все номинанты
ZZZap!
ZZZap!
Neil Buchanan, Adrian Hedley, Tim Edmunds
ZZZap!
ZZZap!
Neil Buchanan, Adrian Hedley, Tim Edmunds
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Factual
Wise Up
Wise Up
Джулиан Кемп, Mick Robertson
Победитель
Все номинанты
SMart!
SMart!
Jason Garbett, Christopher Tandy
Показать всех номинантов
Academy Fellowship
Жанна Моро
Победитель
Джон Шлезингер
Победитель
Мэгги Смит
Победитель
Роналд Ним
Победитель
Michael Balcon Award
Майк Ли
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
8.6
Волонтеры
The Betrayed
Clive Gordon
(Screened within _"True Stories" (1990)_.)
Победитель
Все номинанты
Anne Frank Remembered
Anne Frank Remembered
Jon Blair
The Dying Rooms
The Dying Rooms
Kate Blewett, Brian Woods
Показать всех номинантов
Lew Grade Award
Antiques Roadshow
Antiques Roadshow
Победитель
Alan Clarke Award
Roy Battersby
Победитель
Dennis Potter Award
Roy Clarke
Победитель
Foreign TV Program Award
8.3
Скорая помощь
ER
Победитель
Richard Dimbleby Award
Special Award
Audience Award (TV)
8.7
Секретные материалы
The X-Files
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
BAFTA 2024
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
BAFTA 2020
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
BAFTA 2018
BAFTA 2017
BAFTA 2016
BAFTA 2015
BAFTA 2014
BAFTA 2013
BAFTA 2012
BAFTA 2011
BAFTA 2010
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1950
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949
Best Children's & Family Film
Лучший фильм
Лучший британский фильм
Лучший неанглоязычный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший анимационный короткометражный фильм
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший документальный фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая режиссёрская работа
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая операторская работа
Лучший звук
Лучшая музыка к фильму
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Лучший дизайн костюмов
Лучший монтаж
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Лучшие визуальные эффекты
Лучший грим и причёски
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Best Achievement in Special Effects
Best Animated Featured Film
Best Animated Film
Best Animation
Best Art Direction
Best British Actor
Best British Actress
Best British Art Direction (B/W)
Best British Art Direction (Colour)
Best British Costume (B/W)
Best British Costume (Colour)
Best British Film 1947
Best British Film Editing
Best British Screenplay
Best Direction
Best Documentary Film
Best Documentary Film 1947
Best Factual Film
Best Film Editing
Best Film from any Source
Best Film from any Source 1947
Best Foreign Actor
Best Foreign Actress
Best Foreign Language Film
Best Make Up Artist
Best Make Up/Hair
Best Makeup and Hair
Best Original Television Music
Best Original Music
Best Original Song
Best Score
Best Screenplay
Best Short Factual Film
Best Short Fictional Film
Best Sound Track
Best Special Effects
Best Special Visual Effects
Best Specialised Film
Best Supporting Artist
Current Affairs
John Grierson Award
Most Outstanding Newcomer to Film
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Most Promising Newcomer to Film
Most Promising Newcomer to Leading Film Role
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Original Music
Outstanding British Contribution to Cinema
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Special Award
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший кастинг
BAFTA в области телевидения / Children’s Craft Team Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Entertainment
BAFTA в области телевидения / Factual Entertainment
BAFTA в области телевидения / Female Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Limited Drama
BAFTA в области телевидения / Live Event Coverage
BAFTA в области телевидения / Male Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Reality
BAFTA в области телевидения / Short Form
BAFTA в области телевидения / Soap
BAFTA в области телевидения / Sports Coverage
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая телекомедия или комедийная развлекательная телепрограмм
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая развлекательная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший актер
BAFTA в области телевидения / Лучшая актриса
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая международная программа
BAFTA в области телевидения / 'Flame of Knowledge'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Documentary/Factual)
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Drama/Light Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Alan Clarke Award
BAFTA в области телевидения / Audience Award (TV)
BAFTA в области телевидения / Best Actor
BAFTA в области телевидения / Best Actress
BAFTA в области телевидения / Best Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Documentary/Educational)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Continuing Drama
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Design
BAFTA в области телевидения / Best Digital Creativity
BAFTA в области телевидения / Best Director
BAFTA в области телевидения / Best Director - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Director: Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Best Documentary Programme
BAFTA в области телевидения / Best Drama Plays
BAFTA в области телевидения / Best Drama Production
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
BAFTA в области телевидения / Best Dramatic Series
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Perfromance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Factual Production
BAFTA в области телевидения / Best Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Documentary
BAFTA в области телевидения / Best Features
BAFTA в области телевидения / Best Features (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Foreign Programme
BAFTA в области телевидения / Best Foreign TV Programme
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
BAFTA в области телевидения / Best Innovation
BAFTA в области телевидения / Best Interactivity
BAFTA в области телевидения / Best International
BAFTA в области телевидения / Best International Series
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Personality
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Production
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Live Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best Make Up/Hair
BAFTA в области телевидения / Best Make-Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best New Writer
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News and Current Affairs Journalism
BAFTA в области телевидения / Best News or Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News/Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Original Music
BAFTA в области телевидения / Best Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
BAFTA в области телевидения / Best Outside Broadcast Programme
BAFTA в области телевидения / Best Personality
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Photography - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
BAFTA в области телевидения / Best Programme/Series Without Category
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual Series
BAFTA в области телевидения / Best Reality and Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Script
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Short Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Soap
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Sound Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Special Lighting Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special, Visual and Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special/s
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Production
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Series
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Sport
BAFTA в области телевидения / Best Sport and Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Sports/Events Coverage in Real Time
BAFTA в области телевидения / Best TV Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Talk Show
BAFTA в области телевидения / Best Television Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Television Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Titles
BAFTA в области телевидения / Best Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
BAFTA в области телевидения / Best Video Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects & Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Writer
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Drama
BAFTA в области телевидения / Break-Through Talent
BAFTA в области телевидения / Breakthrough Talent
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Comedy Programme or Series Award
BAFTA в области телевидения / Costume Design
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Daytime
BAFTA в области телевидения / Director, Factual
BAFTA в области телевидения / Director, Fiction
BAFTA в области телевидения / Director, Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Drama Series
BAFTA в области телевидения / Editing, Factual
BAFTA в области телевидения / Editing, Fiction
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Factual
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Fiction
BAFTA в области телевидения / Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Features
BAFTA в области телевидения / Film Editor
BAFTA в области телевидения / General
BAFTA в области телевидения / General Category
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Factual Series or Strand
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialised Programme or Series (Arts, History, Religion and Science)
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Innovation
BAFTA в области телевидения / Interactivity
BAFTA в области телевидения / International
BAFTA в области телевидения / Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Live Event
BAFTA в области телевидения / Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Most Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / New Media
BAFTA в области телевидения / New Media Developer
BAFTA в области телевидения / News Coverage
BAFTA в области телевидения / Original Music
BAFTA в области телевидения / Original Music, Factual
BAFTA в области телевидения / Original Music, Fiction
BAFTA в области телевидения / Originality
BAFTA в области телевидения / Outstanding Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Outstanding Current Affairs Feature
BAFTA в области телевидения / Outstanding Drama Series
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / P&O Cruises Memorable Moment
BAFTA в области телевидения / Performance in Documentary
BAFTA в области телевидения / Photography & Lighting, Fiction
BAFTA в области телевидения / Photography, Factual
BAFTA в области телевидения / Production Design
BAFTA в области телевидения / Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
BAFTA в области телевидения / Scripted Casting
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Situation Comedy Award
BAFTA в области телевидения / Sound, Factual
BAFTA в области телевидения / Sound, Fiction
BAFTA в области телевидения / Special Award
BAFTA в области телевидения / Special, Visual & Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Sport
BAFTA в области телевидения / Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Virgin Media's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Virgin TV's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Writer, Comedy
BAFTA в области телевидения / Writer, Drama
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
Outstanding British Contribution to Cinema
P&O Cruises Memorable Moment
eSports Audience Award / Приз зрительских симпатий eSports
Breakthrough Brits / Прорывные британцы
Lloyds Bank People's Vote for the Most Popular Film
Sunday Times Reader Award for Games / Премия читателей Sunday Times в номинации "Игры"
60 Seconds of Fame - Best Film / "60 секунд славы" - лучший фильм
EE Rising Star Award
Certificate of Merit / Best Documentary Film
Certificate of Merit
UN Award
Flaherty Documentary Award
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Best Actor in a Leading Role
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / East
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / North East and cumbria
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Wales
BAFTA в области видеоигр / EE Players' Choice
BAFTA в области видеоигр / New Intellectual Property
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
BAFTA в области видеоигр / Best Action Game
BAFTA в области видеоигр / Best Action and Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
BAFTA в области видеоигр / Best Animation or Intro
BAFTA в области видеоигр / Best Art Direction
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Character
BAFTA в области видеоигр / Best Children's Game
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
BAFTA в области видеоигр / Best Design
BAFTA в области видеоигр / Best Evolving Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game on any Platform - The Year's Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Gameplay
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Music
BAFTA в области видеоигр / Best Narrative
BAFTA в области видеоигр / Best Online Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Original Music
BAFTA в области видеоигр / Best Original Property
BAFTA в области видеоигр / Best Original Score
BAFTA в области видеоигр / Best Performer
BAFTA в области видеоигр / Best Persistent Game
BAFTA в области видеоигр / Best Racing Game
BAFTA в области видеоигр / Best Screenplay
BAFTA в области видеоигр / Best Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sound
BAFTA в области видеоигр / Best Soundtrack
BAFTA в области видеоигр / Best Sports Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sports/Fitness Game
BAFTA в области видеоигр / Best Story
BAFTA в области видеоигр / Best Story and Character
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy Game
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy and Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Technical Direction
BAFTA в области видеоигр / Best Use Of Audio
BAFTA в области видеоигр / EE Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / EE Mobile Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / Game Beyond Entertainment
BAFTA в области видеоигр / Game Boy Advance
BAFTA в области видеоигр / Game Design
BAFTA в области видеоигр / Game Innovation
BAFTA в области видеоигр / Gamecube
BAFTA в области видеоигр / Innovation
BAFTA в области видеоигр / Originality
BAFTA в области видеоигр / PC
BAFTA в области видеоигр / PS2
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Leading Role
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Supporting Role
BAFTA в области видеоигр / Special Award
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
BAFTA в области видеоигр / Technical Innovation
BAFTA в области видеоигр / Xbox
Rising Star Award / Восходящая звезда
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Audio
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Design
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Console
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile or Networked
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Multiplayer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Networked
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - PC
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Music
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Sound
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best UK Developer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Children's
BAFTA Interactive Entertainment Award / Comedy
BAFTA Interactive Entertainment Award / Computer Programming
BAFTA Interactive Entertainment Award / Enhancement of Linear Media
BAFTA Interactive Entertainment Award / Games Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Innovative Game Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactive Treatment
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactivity
BAFTA Interactive Entertainment Award / Moving Images
BAFTA Interactive Entertainment Award / Special Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Sports
BAFTA Interactive Entertainment Award / Technical Innovation
Shell International Award
Mullard Award
Anthony Asquith Award for Best New British Composer (TV)
Technical Craft Award (TV) / Editing (Factual)
Technical Craft Award (TV)
BAFTA Interactive Award / DVD
BAFTA Interactive Award / Factual
BAFTA Interactive Award / Film
BAFTA Interactive Award / Interactive TV
BAFTA Interactive Award / Online Entertainment
BAFTA Interactive Award / Online Learning
Kids' Vote
Audience Award (TV)
Special Award (Children's)
Writers' Award (Children's)
Writers' Award (TV)
Special Award / BAFTA Tribute
Special Award / Make Up Artist
Special Award / Outstanding British Contribution to Cinema
Special Award / Outstanding Contribution to Television
Special Award
Richard Dimbleby Award
Foreign TV Program Award
Dennis Potter Award
Alan Clarke Award
Lew Grade Award
Flaherty Documentary Award (TV)
Michael Balcon Award
Audience Award
Academy Fellowship / Film
Academy Fellowship / Games
Academy Fellowship
Детская премия BAFTA / Animation
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids Vote
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids Vote - Feature Film
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Game
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Television
Детская премия BAFTA / Best Animated Series
Детская премия BAFTA / Best Animation
Детская премия BAFTA / Best Channel of the Year
Детская премия BAFTA / Best Children's Feature Film
Детская премия BAFTA / Best Children's Film
Детская премия BAFTA / Best Comedy
Детская премия BAFTA / Best Content For Change
Детская премия BAFTA / Best Digital
Детская премия BAFTA / Best Director
Детская премия BAFTA / Best Drama
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
Детская премия BAFTA / Best Factual
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
Детская премия BAFTA / Best Game
Детская премия BAFTA / Best Independent Production Company
Детская премия BAFTA / Best Interactive
Детская премия BAFTA / Best Interactive - Adapted
Детская премия BAFTA / Best Interactive - Original
Детская премия BAFTA / Best International
Детская премия BAFTA / Best Learning - Primary
Детская премия BAFTA / Best Learning - Secondary
Детская премия BAFTA / Best Learning Secondary
Детская премия BAFTA / Best Performer
Детская премия BAFTA / Best Pre-School
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Animation
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Live Action
Детская премия BAFTA / Best Presenter
Детская премия BAFTA / Best School Drama
Детская премия BAFTA / Best Schools Drama
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Primary
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Secondary
Детская премия BAFTA / Best Short Form
Детская премия BAFTA / Best Video Game
Детская премия BAFTA / Best Writer
Детская премия BAFTA / Best Writer - Adapted
Детская премия BAFTA / Break-Through Talent
Детская премия BAFTA / Entertainment
Детская премия BAFTA / Feature Film
Детская премия BAFTA / International Animation
Детская премия BAFTA / Learning Primary
Детская премия BAFTA / Pre-School Animation
Детская премия BAFTA / Pre-School Live Action
Детская премия BAFTA / Schools Drama
Детская премия BAFTA / Special Award
David Lean Award for Direction / Best Director
David Lean Award for Direction / Best Film/Video Editor (Factual)
David Lean Award for Direction
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Anthony Asquith Award for Film Music
Alexander Korda Award for Best British Film
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
