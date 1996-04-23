Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1996 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 23 апреля 1996
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Разум и чувства 7.3
Разум и чувства Sense and Sensibility
Энг Ли, Lindsay Doran
Победитель
Все номинанты
Бэйб, четвероногий малыш 7.1
Бэйб, четвероногий малыш Babe, the Gallant Pig
Крис Нунан, Джордж Миллер, Bill Miller, Doug Mitchell Australia.
Подозрительные лица 8.3
Подозрительные лица The Usual Suspects
Брайан Сингер, Michael McDonnell USA.
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Stephen Evans, Николас Хайтнер, David Parfitt
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Stephen Evans, Николас Хайтнер, David Parfitt
Подозрительные лица 8.3
Подозрительные лица The Usual Suspects
Брайан Сингер, Michael McDonnell USA.
Бэйб, четвероногий малыш 7.1
Бэйб, четвероногий малыш Babe, the Gallant Pig
Крис Нунан, Джордж Миллер, Bill Miller, Doug Mitchell Australia.
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Почтальон 7.7
Почтальон Il postino / The Postman
Mario Cecchi Gori, Vittorio Cecchi Gori, Gaetano Daniele, Майкл Рэдфорд
Победитель
Почтальон 7.7
Почтальон Il postino / The Postman
Mario Cecchi Gori, Vittorio Cecchi Gori, Gaetano Daniele, Майкл Рэдфорд
Победитель
Все номинанты
Королева Марго 8.0
Королева Марго La reine Margot / Queen Margot
Патрис Шеро, Pierre Grunstein
Les Misérables Les misérables
Клод Лелуш France.
Утомленные солнцем 7.7
Утомленные солнцем Utomlennye solntsem
Никита Михалков, Мишель Сейду Russia.
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
It's Not Unusual It's Not Unusual
Asmaa Pirzada, Kfir Yefet
Победитель
Все номинанты
Cabbage Cabbage
Noelle Pickford, David Stewart
Hello, Hello, Hello Hello, Hello, Hello
Дэвид Тьюлис, Helen Booth, James Roberts
Cabbage Cabbage
Noelle Pickford, David Stewart
The Last Post The Last Post
Эд Блум, Neris Thomas
Hello, Hello, Hello Hello, Hello, Hello
Дэвид Тьюлис, Helen Booth, James Roberts
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Найджел Хоторн
Найджел Хоторн
Безумие короля Георга
Победитель
Все номинанты
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Покидая Лас-Вегас USA.
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Кэррингтон
Массимо Троизи
Почтальон Posthumously.
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Эмма Томпсон
Эмма Томпсон
Разум и чувства
Победитель
Все номинанты
Николь Кидман
Николь Кидман
Умереть во имя USA.
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Безумие короля Георга
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Покидая Лас-Вегас USA.
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Тим Рот
Тим Рот
Роб Рой
Победитель
Все номинанты
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Эд Вуд USA.
Иэн Холм
Иэн Холм
Безумие короля Георга
Алан Рикман
Алан Рикман
Разум и чувства
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Разум и чувства
Победитель
Все номинанты
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Никсон USA.
Элизабет Сприггс
Разум и чувства
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Великая Афродита USA.
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Храброе сердце 8.5
Храброе сердце Braveheart
John Toll
Победитель
Все номинанты
Разум и чувства 7.3
Разум и чувства Sense and Sensibility
Michael Coulter
Аполлон 13 7.8
Аполлон 13 Apollo 13
Дин Канди USA.
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Andrew Dunn
BAFTA в области кино / Лучший звук
Храброе сердце 8.5
Храброе сердце Braveheart
Anna Behlmer, Lon Bender, Per Hallberg, Scott Millan, Andy Nelson, Brian Simmons
Победитель
Храброе сердце 8.5
Храброе сердце Braveheart
Anna Behlmer, Lon Bender, Per Hallberg, Scott Millan, Andy Nelson, Brian Simmons
Победитель
Все номинанты
Аполлон 13 7.8
Аполлон 13 Apollo 13
Rick Dior, David Macmillan, Scott Millan, Steve Pederson USA.
Золотой глаз 7.4
Золотой глаз GoldenEye
Michael Carter, Graham V. Hartstone, John Hayward, David John, Jim Shields
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Christopher Ackland, David Crozier, Robin O'Donoghue
Аполлон 13 7.8
Аполлон 13 Apollo 13
Rick Dior, David Macmillan, Scott Millan, Steve Pederson USA.
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Christopher Ackland, David Crozier, Robin O'Donoghue
Золотой глаз 7.4
Золотой глаз GoldenEye
Michael Carter, Graham V. Hartstone, John Hayward, David John, Jim Shields
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Храброе сердце 8.5
Храброе сердце Braveheart
Charles Knode
Победитель
Все номинанты
Королевская милость 7.1
Королевская милость Restoration
James Acheson
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Mark Thompson
Разум и чувства 7.3
Разум и чувства Sense and Sensibility
Jenny Beavan, John Bright
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Подозрительные лица 8.3
Подозрительные лица The Usual Suspects
Джон Оттмен USA.
Победитель
Все номинанты
Бэйб, четвероногий малыш 7.1
Бэйб, четвероногий малыш Babe, the Gallant Pig
Marcus D'Arcy, Jay Friedkin Australia.
Аполлон 13 7.8
Аполлон 13 Apollo 13
Daniel P. Hanley, Mike Hill USA.
Бэйб, четвероногий малыш 7.1
Бэйб, четвероногий малыш Babe, the Gallant Pig
Marcus D'Arcy, Jay Friedkin Australia.
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Tariq Anwar
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Подозрительные лица 8.3
Подозрительные лица The Usual Suspects
Кристофер МакКуорри USA.
Победитель
Все номинанты
Свадьба Мюриэл 7.2
Свадьба Мюриэл Muriel's Wedding
Пи Джей Хоган Australia.
Пули над Бродвеем 7.0
Пули над Бродвеем Bullets Over Broadway
Вуди Аллен, Дуглас МакГрат USA.
Пули над Бродвеем 7.0
Пули над Бродвеем Bullets Over Broadway
Вуди Аллен, Дуглас МакГрат USA.
Семь 8.4
Семь Se7en
Эндрю Кевин Уокер USA.
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
На игле 7.4
На игле Trainspotting
John Hodge
Победитель
Все номинанты
Разум и чувства 7.3
Разум и чувства Sense and Sensibility
Эмма Томпсон
Покидая Лас-Вегас 8.1
Покидая Лас-Вегас Leaving Las Vegas
Майк Фиггис USA.
Почтальон 7.7
Почтальон Il postino / The Postman
Anna Pavignano, Майкл Рэдфорд, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli, Массимо Троизи The nomination for Massimo Troisi was posthumously.
Бэйб, четвероногий малыш 7.1
Бэйб, четвероногий малыш Babe, the Gallant Pig
Крис Нунан, Джордж Миллер Australia.
Бэйб, четвероногий малыш 7.1
Бэйб, четвероногий малыш Babe, the Gallant Pig
Крис Нунан, Джордж Миллер Australia.
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Alan Bennett
Почтальон 7.7
Почтальон Il postino / The Postman
Anna Pavignano, Майкл Рэдфорд, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli, Массимо Троизи The nomination for Massimo Troisi was posthumously.
BAFTA в области кино / Best Achievement in Special Effects
Аполлон 13 7.8
Аполлон 13 Apollo 13
Leslie Ekker, Michael Kanfer, Роберт Легато, Matt Sweeney USA.
Победитель
Аполлон 13 7.8
Аполлон 13 Apollo 13
Leslie Ekker, Michael Kanfer, Роберт Легато, Matt Sweeney USA.
Победитель
Все номинанты
Бэйб, четвероногий малыш 7.1
Бэйб, четвероногий малыш Babe, the Gallant Pig
Charles Gibson, Scott E. Anderson, Chris Chitty, John Cox, Neal Scanlan Australia.
Бэйб, четвероногий малыш 7.1
Бэйб, четвероногий малыш Babe, the Gallant Pig
Charles Gibson, Scott E. Anderson, Chris Chitty, John Cox, Neal Scanlan Australia.
Золотой глаз 7.4
Золотой глаз GoldenEye
Chris Corbould, Derek Meddings, Brian Smithies
Водный мир 7.3
Водный мир Waterworld
Martin Bresin, Brad Kuehn, Michael J. McAlister, Robert Spurlock USA.
Золотой глаз 7.4
Золотой глаз GoldenEye
Chris Corbould, Derek Meddings, Brian Smithies
Водный мир 7.3
Водный мир Waterworld
Martin Bresin, Brad Kuehn, Michael J. McAlister, Robert Spurlock USA.
BAFTA в области кино / Best Animation
Wallace & Gromit: A Close Shave Wallace and Gromit in: A Close Shave
Ник Парк, Michael Rose, Carla Shelley
Победитель
Wallace & Gromit: A Close Shave Wallace and Gromit in: A Close Shave
Ник Парк, Michael Rose, Carla Shelley
Победитель
Все номинанты
The Ticker Talks The Ticker Talks
Steve Harding-Hill
Gogs Ogof Gogs Ogof
Deiniol Morris, Mike Mort Wales.
Achilles Achilles
Glenn Holberton, Barry Purves
BAFTA в области кино / Best Make Up/Hair
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Lisa Westcott
Победитель
Все номинанты
Эд Вуд 7.8
Эд Вуд Ed Wood
Рик Бейкер, Ve Neill, Yolanda Toussieng USA.
Храброе сердце 8.5
Храброе сердце Braveheart
Lois Burwell, Peter Frampton, Paul Pattison
Эд Вуд 7.8
Эд Вуд Ed Wood
Рик Бейкер, Ve Neill, Yolanda Toussieng USA.
Разум и чувства 7.3
Разум и чувства Sense and Sensibility
Jan Archibald, Morag Ross
Разум и чувства 7.3
Разум и чувства Sense and Sensibility
Jan Archibald, Morag Ross
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Аполлон 13 7.8
Аполлон 13 Apollo 13
Michael Corenblith USA.
Победитель
Все номинанты
Храброе сердце 8.5
Храброе сердце Braveheart
Томас Сандерс
Разум и чувства 7.3
Разум и чувства Sense and Sensibility
Luciana Arrighi
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Ken Adam
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Cracker Cracker
Hilary Bevan Jones
Победитель
Все номинанты
All Quiet on the Preston Front All Quiet on the Preston Front
Tim Firth, Chris Griffin
A Touch of Frost A Touch of Frost
Don Leaver
Prime Suspect: The Lost Child Prime Suspect: The Lost Child
Paul Marcus
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Робби Колтрейн
Робби Колтрейн
Cracker
Победитель
Все номинанты
Иэн Ричардсон
The Final Cut
Роберт Линдсэй
Jake's Progress
Бенджамин Уитроу
Бенджамин Уитроу
Гордость и предубеждение
Колин Ферт
Колин Ферт
Гордость и предубеждение
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Гордость и предубеждение
Победитель
Все номинанты
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Prime Suspect: The Lost Child
Джеральдин Джеймс
Джеральдин Джеймс
Band of Gold
Джульет Стивенсон
The Politician's Wife
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
Short Change Short Change
Roy Milani
Победитель
Все номинанты
How 2 How 2
Jeremy Cross, Adrian Edwards
Art Attack Art Attack
Neil Buchanan, Tim Edmunds
Wise Up Wise Up
Джулиан Кемп, Mick Robertson
Art Attack Art Attack
Neil Buchanan, Tim Edmunds
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction/Entertainment)
Coping with Christmas Coping with Christmas
Peter Corey, Sue Nott, Dan Zeff
Победитель
Все номинанты
Byker Grove Byker Grove
Tim Leandro, Matthew Robinson, Brian B. Thompson
Children's Ward Children's Ward
Beryl Richards, Kieran Roberts
Jackanory Jackanory
Margie Barbour
Byker Grove Byker Grove
Tim Leandro, Matthew Robinson, Brian B. Thompson
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
Отец Тед 8.5
Отец Тед Father Ted
Грэм Лайнхэн, Деклан Лауни, Arthur Mathews, Geoffrey Perkins
Победитель
Все номинанты
One Foot in the Grave One Foot in the Grave
Susan Belbin, David Renwick
British Men Behaving Badly Men Behaving Badly
Мартин Деннис, Саймон Най, Beryl Vertue
Absolutely Fabulous Absolutely Fabulous
Jon Plowman, Дженнифер Сондерс, Боб Спирс
British Men Behaving Badly Men Behaving Badly
Мартин Деннис, Саймон Най, Beryl Vertue
One Foot in the Grave One Foot in the Grave
Susan Belbin, David Renwick
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
British Men Behaving Badly Men Behaving Badly
Мартин Клунес
Победитель
Все номинанты
Absolutely Fabulous Absolutely Fabulous
Джоанна Ламли
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Persuasion Persuasion
Alexandra Byrne
Победитель
Все номинанты
Гордость и предубеждение 8.8
Гордость и предубеждение Pride and Prejudice
Dinah Collin
The Hanging Gale The Hanging Gale
Howard Burden
Performance Performance
Joan Wadge For episode "Henry IV".
BAFTA в области телевидения / Best Design
Persuasion Persuasion
William Dudley, Brian Sykes
Победитель
Persuasion Persuasion
William Dudley, Brian Sykes
Победитель
Все номинанты
The Hanging Gale The Hanging Gale
Tim Hutchinson
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
The Politician's Wife The Politician's Wife
Jenny Edwards, Paula Milne, Jeanna Polley, Грэхэм Тикстон, Neal Weisman
Победитель
Все номинанты
The Hanging Gale The Hanging Gale
Jonathan Cavendish, Allan Cubitt, Дьярмуид Лоуренс
The Hanging Gale The Hanging Gale
Jonathan Cavendish, Allan Cubitt, Дьярмуид Лоуренс
Гордость и предубеждение 8.8
Гордость и предубеждение Pride and Prejudice
Sue Birtwistle, Эндрю Дэвис, Саймон Лэнгтон
Гордость и предубеждение 8.8
Гордость и предубеждение Pride and Prejudice
Sue Birtwistle, Эндрю Дэвис, Саймон Лэнгтон
Band of Gold Band of Gold
Tony Dennis, Kay Mellor, Richard Standeven
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
True Stories True Stories
Graham Shrimpton For episode "The Betrayed".
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
Go Now Go Now
Trevor Waite
Победитель
Все номинанты
The Politician's Wife The Politician's Wife
Alan Jones
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
Все номинанты
Have I Got News for You Have I Got News for You
Tim Searle
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
The Mrs. Merton Show The Mrs. Merton Show
Dominic Brigstocke, Pati Marr, Peter Kessler
Победитель
The Mrs. Merton Show The Mrs. Merton Show
Dominic Brigstocke, Pati Marr, Peter Kessler
Победитель
Все номинанты
Rory Bremner, Who Else? Rory Bremner, Who Else?
Geoff Atkinson, Steve Connelly, David Crean, Elaine Morris
Shooting Stars Shooting Stars
Alan Marke, Марк Майлод
Shooting Stars Shooting Stars
Alan Marke, Марк Майлод
Rory Bremner, Who Else? Rory Bremner, Who Else?
Geoff Atkinson, Steve Connelly, David Crean, Elaine Morris
Have I Got News for You Have I Got News for You
John F.D. Northover, Colin Swash
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Rory Bremner, Who Else? Rory Bremner, Who Else?
Rory Bremner
Победитель
Все номинанты
Have I Got News for You Have I Got News for You
Paul Merton
BAFTA в области телевидения / Best Make Up/Hair
Cold Comfort Farm Cold Comfort Farm
Dorka Nieradzik
Победитель
Все номинанты
Гордость и предубеждение 8.8
Гордость и предубеждение Pride and Prejudice
Caroline Noble
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
Channel 4 News Channel 4 News
For the coverage of war crimes in former Yugoslavia (ITN for C4).
Победитель
Все номинанты
Newsnight Newsnight
Peter Horrocks
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Persuasion Persuasion
Jeremy Sams
Победитель
Все номинанты
Cracker Cracker
Rick Wentworth For episode "White Ghost".
Signs and Wonders Signs and Wonders
Daemion Barry
The Hanging Gale The Hanging Gale
Shaun Davey
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
True Stories True Stories
Jacek Petrycki For episode "The Betrayed".
Победитель
Все номинанты
Great White Shark Great White Shark
Paul Atkins, Peter Scoones
Great White Shark Great White Shark
Paul Atkins, Peter Scoones
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Persuasion Persuasion
John Daly
Победитель
Все номинанты
The Politician's Wife The Politician's Wife
Tom McDougal
McCallum McCallum
Brian Morgan
Prime Suspect: The Lost Child Prime Suspect: The Lost Child
David Odd
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
The Beatles Anthology The Beatles Anthology
Danny Longhurst, Andy Matthews, Howie Nicol, Richard King
Победитель
The Beatles Anthology The Beatles Anthology
Danny Longhurst, Andy Matthews, Howie Nicol, Richard King
Победитель
Все номинанты
HMS Brilliant HMS Brilliant
Tony Anscombe, Adrian Bell, Gary McIntyre
The Private Life of Plants The Private Life of Plants
Trevor Gosling, Peter Hicks, Martyn Harries, Lucy Rutherford
True Stories True Stories
Michael Narduzzo For episode "The Betrayed".
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
Loved Up Loved Up
Pete Collins, Chris Graver, Tim Hudnott, Craig Irving, John Taylor
Победитель
Loved Up Loved Up
Pete Collins, Chris Graver, Tim Hudnott, Craig Irving, John Taylor
Победитель
Все номинанты
Prime Suspect: The Lost Child Prime Suspect: The Lost Child
Nick Steer
BAFTA в области телевидения / Best Sports/Events Coverage in Real Time
Peter Hylton Cleaver
For the Ve Day coverage.
Победитель
Philip Gilbert
For the Ve Day coverage.
Победитель
Neil Eccles
For the Ve Day coverage.
Победитель
Peter Hylton Cleaver
For the Ve Day coverage.
Победитель
Philip Gilbert
For the Ve Day coverage.
Победитель
Neil Eccles
For the Ve Day coverage.
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Talk Show
Panorama Panorama
Martin Bashir, Mike Robinson For the interview with HRH The Princess of Wales.
Победитель
Все номинанты
This Morning This Morning
Jeff Anderson
Esther Esther
Esther Rantzen, Patsy Newey, Jane Elsdon-Dew
Clive Anderson Talks Back Clive Anderson Talks Back
Dan Patterson, Anne Marie Thorogood
Clive Anderson Talks Back Clive Anderson Talks Back
Dan Patterson, Anne Marie Thorogood
Esther Esther
Esther Rantzen, Patsy Newey, Jane Elsdon-Dew
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
The Death of Yugoslavia The Death of Yugoslavia
Norma Percy
Победитель
Все номинанты
The Private Life of Plants The Private Life of Plants
Mike Salisbury
Dispatches Dispatches
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme or Series
Все номинанты
Arena Arena
Peter Lydon For episode "The Peter Sellers Story".
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Persuasion Persuasion
Ник Диар, Fiona Finlay, Роджер Мишелл
Победитель
Все номинанты
Go Now Go Now
Andrew Eaton, Джимми МакГоверн, Paul Henry Powell, Майкл Уинтерботтом
The Last Englishman The Last Englishman
Джон Хендерсон, Anthony Horowitz, Sue Vertue
Go Now Go Now
Andrew Eaton, Джимми МакГоверн, Paul Henry Powell, Майкл Уинтерботтом
Eleven Men Against Eleven Eleven Men Against Eleven
Энди Хэмилтон, Jimmy Mulville
Alexander Korda Award for Best British Film
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Stephen Evans, Николас Хайтнер, David Parfitt
Победитель
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Stephen Evans, Николас Хайтнер, David Parfitt
Победитель
Все номинанты
Кэррингтон 6.8
Кэррингтон Carrington
Кристофер Хэмптон, John McGrath, Ronald Shedlo
Кэррингтон 6.8
Кэррингтон Carrington
Кристофер Хэмптон, John McGrath, Ronald Shedlo
Земля и свобода 7.5
Земля и свобода Land and Freedom
Кен Лоуч, Rebecca O'Brien
На игле 7.4
На игле Trainspotting
Дэнни Бойл, Andrew Macdonald
Anthony Asquith Award for Film Music
Почтальон 7.7
Почтальон Il postino / The Postman
Luis Bacalov
Победитель
Все номинанты
Храброе сердце 8.5
Храброе сердце Braveheart
Джеймс Хорнер
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
George Fenton
Разум и чувства 7.3
Разум и чувства Sense and Sensibility
Patrick Doyle
David Lean Award for Direction
Почтальон 7.7
Почтальон Il postino / The Postman
Майкл Рэдфорд
Победитель
Все номинанты
Храброе сердце 8.5
Храброе сердце Braveheart
Мэл Гибсон
Разум и чувства 7.3
Разум и чувства Sense and Sensibility
Энг Ли
Безумие короля Георга 7.2
Безумие короля Георга The Madness of King George
Николас Хайтнер
Детская премия BAFTA / Best Animation
Все номинанты
The Animals of Farthing Wood The Animals of Farthing Wood
Elphin Lloyd-Jones, Филипп Леклерк
Детская премия BAFTA / Best Drama
Coping with Christmas Coping with Christmas
Peter Corey, Sue Nott, Dan Zeff
Победитель
Все номинанты
Children's Ward Children's Ward
Расселл Т. Дэвис, Beryl Richards, Kieran Roberts
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
The Ant & Dec Show The Ant & Dec Show
Sue Nott, Anne Gilchrist
Победитель
Все номинанты
ZZZap! ZZZap!
Neil Buchanan, Adrian Hedley, Tim Edmunds
ZZZap! ZZZap!
Neil Buchanan, Adrian Hedley, Tim Edmunds
Детская премия BAFTA / Best Factual
Wise Up Wise Up
Джулиан Кемп, Mick Robertson
Победитель
Все номинанты
SMart! SMart!
Jason Garbett, Christopher Tandy
Academy Fellowship
Жанна Моро
Победитель
Джон Шлезингер
Джон Шлезингер
Победитель
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Победитель
Роналд Ним
Победитель
Michael Balcon Award
Майк Ли
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
Волонтеры 8.6
Волонтеры The Betrayed
Clive Gordon (Screened within _"True Stories" (1990)_.)
Победитель
Все номинанты
Anne Frank Remembered Anne Frank Remembered
Jon Blair
The Dying Rooms The Dying Rooms
Kate Blewett, Brian Woods
Lew Grade Award
Antiques Roadshow Antiques Roadshow
Победитель
Alan Clarke Award
Roy Battersby
Победитель
Dennis Potter Award
Roy Clarke
Победитель
Foreign TV Program Award
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Победитель
Richard Dimbleby Award
Special Award
Audience Award (TV)
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
