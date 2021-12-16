Матрица: Воскрешение, 2021

Одни из самых популярных героев конца 1990-х – начала 2000-х в длинных кожаных плащах и темных очках возвращаются в столь долгожданном продолжении всемирно известной франшизы «Матрица». Несмотря на то, что долгое время среди фанатов ходили слухи о том, что новая часть станет приквелом к оригинальной трилогии, сейчас уже доподлинно известно, что «Матрица 4» является именно продолжением и в фильме точно не будут показаны события, предшествующие оригинальному фильму 1999 года.

Режиссер Лана Вачовски, на этот раз уже без своей сестры Лилли Вачовски, написала необычный и захватывающий сценарий, который представляет собой еще одну версию своего рода призыва наконец проснуться, очнуться и сделать выбор. Также в новом фильме не обойдется без умопомрачительных экшн-сцен и вдохновляющей истории любви. Режиссер обещает дать ответы на все вопросы, которые остались у зрителей после просмотра первых трех частей. Также уже известно, что весь оригинальный актерский состав вернется к своим ролям в новом фильме.

Отношения между Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри-Энн Мосс) на протяжении всей оригинальной трилогии «Матрица» были движущей силой в повествовании, а финал успел разбить сердца фанатов по всему миру. История любви между Нео и Тринити может стать основой и нового фильма франшизы. Напомним, что третья картина закончилась предполагаемой смертью Нео, поэтому естественной отправной точкой для новой киноленты кажется возвращение Тринити и Нео друг к другу после долгих лет разлуки, а также попутное предотвращение очередной угрозы для всего человечества.