Матрица: Воскрешение, 2021

Одни из самых популярных героев конца 1990-х – начала 2000-х в длинных кожаных плащах и темных очках возвращаются в столь долгожданном продолжении всемирно известной франшизы «Матрица». Несмотря на то, что долгое время среди фанатов ходили слухи о том, что новая часть станет приквелом к оригинальной трилогии, сейчас уже доподлинно известно, что «Матрица 4» является именно продолжением и в фильме точно не будут показаны события, предшествующие оригинальному фильму 1999 года.
Режиссер Лана Вачовски, на этот раз уже без своей сестры Лилли Вачовски, написала необычный и захватывающий сценарий, который представляет собой еще одну версию своего рода призыва наконец проснуться, очнуться и сделать выбор. Также в новом фильме не обойдется без умопомрачительных экшн-сцен и вдохновляющей истории любви. Режиссер обещает дать ответы на все вопросы, которые остались у зрителей после просмотра первых трех частей. Также уже известно, что весь оригинальный актерский состав вернется к своим ролям в новом фильме.
Отношения между Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри-Энн Мосс) на протяжении всей оригинальной трилогии «Матрица» были движущей силой в повествовании, а финал успел разбить сердца фанатов по всему миру. История любви между Нео и Тринити может стать основой и нового фильма франшизы. Напомним, что третья картина закончилась предполагаемой смертью Нео, поэтому естественной отправной точкой для новой киноленты кажется возвращение Тринити и Нео друг к другу после долгих лет разлуки, а также попутное предотвращение очередной угрозы для всего человечества.
Выйдет фильм через 18 лет после фильма «Матрица: Революция».
О съемках новой картины было официально объявлено в августе 2019 года.
Это первый фильм «Матрица», который планировалось снимать в Чикаго, штат Иллинойс, в котором проживают Вачовски и на котором основан город Эдж-Сити из первых трех частей. Однако из-за постоянно растущего бюджета место в Чикаго было исключено из маршрута съемок фильма.
Это будет первая «Матрица», снятая на цифровом формате, в отличие от первых трех фильмов, снятых в формате Super 35, то есть с использованием стандартной 35-миллиметровой киноплёнки.
Актеры Макс Римельт, Брайан Дж. Смит, Тоби Онвумере и Эрендира Ибарра снялись в сериале «Восьмое», который также был написан и поставлен Вачовски.
Режиссер Лана Вачовски впервые будет заниматься съемками фильма из франшизы «Матрица» в одиночку.
Джессика Хенвик и Кэрри-Энн Мосс ранее уже играли вместе в сериалах «Железный кулак» и «Защитники».
Warner Bros. собирается выпустить четвертый фильм франшизы в кинотеатрах 1 апреля 2022 года.
Производство новой части франшизы возобновилось в Берлине после долгого перерыва из-за всемирного локдауна. До приостановки производства съемки «Матрицы 4» успешно прошли в Сан-Франциско.
Лана Вачовски полностью изменила визуальный стиль франшизы.
В течение многих месяцев ходили слухи о том, что один из актеров нового фильма Яхья Абдул-Матин II возможно сыграет младшую версию Морфеуса, что невольно наводило на мысль о сюжете, уходящем в прошлое, хотя более молодой Морфеус определенно мог бы появиться в настоящем или будущем, учитывая изменяющуюся реальность «Матрицы».
Что делать, если окружающий мир кажется ловушкой, а самые фантастические сны больше похожи на настоящую жизнь, чем повседневная реальность? Хочешь найти правду? Следуй за белым кроликом, чтобы вернуться туда, где все началось… Обратно в Матрицу.