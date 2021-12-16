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Матрица: Воскрешение Матрица: Воскрешение
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The Matrix: Resurrections

Матрица: Воскрешение, 2021

2021 / США
5.7 Оцените
174 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Киану Ривз вернулся к культовой роли Нео!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Одни из самых популярных героев конца 1990-х – начала 2000-х в длинных кожаных плащах и темных очках возвращаются в столь долгожданном продолжении всемирно известной франшизы «Матрица». Несмотря на то, что долгое время среди фанатов ходили слухи о том, что новая часть станет приквелом к оригинальной трилогии, сейчас уже доподлинно известно, что «Матрица 4» является именно продолжением и в фильме точно не будут показаны события, предшествующие оригинальному фильму 1999 года. 

Режиссер Лана Вачовски, на этот раз уже без своей сестры Лилли Вачовски, написала необычный и захватывающий сценарий, который представляет собой еще одну версию своего рода призыва наконец проснуться, очнуться и сделать выбор. Также в новом фильме не обойдется без умопомрачительных экшн-сцен и вдохновляющей истории любви. Режиссер обещает дать ответы на все вопросы, которые остались у зрителей после просмотра первых трех частей. Также уже известно, что весь оригинальный актерский состав вернется к своим ролям в новом фильме.

Отношения между Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри-Энн Мосс) на протяжении всей оригинальной трилогии «Матрица» были движущей силой в повествовании, а финал успел разбить сердца фанатов по всему миру. История любви между Нео и Тринити может стать основой и нового фильма франшизы. Напомним, что третья картина закончилась предполагаемой смертью Нео, поэтому естественной отправной точкой для новой киноленты кажется возвращение Тринити и Нео друг к другу после долгих лет разлуки, а также попутное предотвращение очередной угрозы для всего человечества.

Выйдет фильм через 18 лет после фильма «Матрица: Революция».

О съемках новой картины было официально объявлено в августе 2019 года.

Это первый фильм «Матрица», который планировалось снимать в Чикаго, штат Иллинойс, в котором проживают Вачовски и на котором основан город Эдж-Сити из первых трех частей. Однако из-за постоянно растущего бюджета место в Чикаго было исключено из маршрута съемок фильма.

Это будет первая «Матрица», снятая на цифровом формате, в отличие от первых трех фильмов, снятых в формате Super 35, то есть с использованием стандартной 35-миллиметровой киноплёнки.

Актеры Макс Римельт, Брайан Дж. Смит, Тоби Онвумере и Эрендира Ибарра снялись в сериале «Восьмое», который также был написан и поставлен Вачовски.

Режиссер Лана Вачовски впервые будет заниматься съемками фильма из франшизы «Матрица» в одиночку.

Джессика Хенвик и Кэрри-Энн Мосс ранее уже играли вместе в сериалах «Железный кулак» и «Защитники».

Warner Bros. собирается выпустить четвертый фильм франшизы в кинотеатрах 1 апреля 2022 года.

Производство новой части франшизы возобновилось в Берлине после долгого перерыва из-за всемирного локдауна. До приостановки производства съемки «Матрицы 4» успешно прошли в Сан-Франциско. 

Лана Вачовски полностью изменила визуальный стиль франшизы.

В течение многих месяцев ходили слухи о том, что один из актеров нового фильма Яхья Абдул-Матин II возможно сыграет младшую версию Морфеуса, что невольно наводило на мысль о сюжете, уходящем в прошлое, хотя более молодой Морфеус определенно мог бы появиться в настоящем или будущем, учитывая изменяющуюся реальность «Матрицы».

Что делать, если окружающий мир кажется ловушкой, а самые фантастические сны больше похожи на настоящую жизнь, чем повседневная реальность? Хочешь найти правду? Следуй за белым кроликом, чтобы вернуться туда, где все началось… Обратно в Матрицу.

5.7 Оцените
174 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 16 декабря 2021
Премьера онлайн 25 января 2022
Премьера в мире 16 декабря 2021
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Лана Вачовски
Лана Вачовски
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс
Яхья Абдул-Матин II
Яхья Абдул-Матин II
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Приянка Чопра Джонас
Приянка Чопра Джонас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Матрица: Воскрешение 17 постеров
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Наша рецензия
Через несколько лет после событий оригинальной трилогии Томас Андерсон (бессмертный Киану Ривз) – всемирно известный геймдизайнер (что-то вроде местного Хидео Кодзимы), который 24/7 трудится над модернизацией главного хита студии — компьютерной игры под названием «Матрица». Он весьма успешный и состоятельный человек, однако проблемы у героя все-таки имеются: не всегда удается как следует поспать, да и странные приступы с обрывочными флэшбэками будто бы из прошлой…
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gefesttto 17 декабря 2021, 00:53
Такого бреда давно не видел, пол фильма диалоги сумасшедшего, пол фильма слоумо
Кристина Махницкая 17 декабря 2021, 18:09
ПАРАША!!!
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кинокомпания Village Roadshow будет судиться с Warner Bros из-за выхода «Матрицы: Воскрешение» на HBO Max В иске утверждается, что это решение не обсуждалось.
Написать
8 февраля 2022 15:11
«Матрица: Воскрешение» вышла в китайский прокат, но на старте собрала лишь $7,5 млн Общие сборы пока не добрались и до $150 млн.
Написать
17 января 2022 15:36
По оценке СМИ, «Матрица: Воскрешение» обернется для Warner Bros убытками в районе $100 млн Дорогая научно-фантастическая картина Ланы Вачовски не смогла привлечь зрителей в кинотеатры.
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11 января 2022 14:57
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