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Тем больнее падать Тем больнее падать
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The Harder They Fall

Тем больнее падать, 2021

2021 / США
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Тем больнее падать»

«Тем больнее падать» — один из главных релизов осени 2021 года на стриминге Netflix, который продолжает радовать своих подписчиков контентом на любой вкус.

Новый взгляд на жанр вестерн, переживающий не лучшие времена. Прежде истории о ковбоях с Дикого Запада считались уделом белых американцев, но с появлением хитов «Джанго освобожденный» и ремейка «Великолепной семерки» все изменилось. Автор «Тем больнее падать» Джеймс Сэмюэл идет дальше коллег, наполняя каст преимущественно афроамериканцами. Невзирая на то, что фильм является художественным вымыслом, сюжет базируется на реальных событиях конца XIX века.

Музыка от одного из величайших хип-хоп исполнителей.

Еще одна яркая роль Джонатана Мэйджерса, прославившегося благодаря финалу первого сезона «Локи». На сей раз харизматичный актер получает куда больше экранного времени, демонстрируя новые грани своего таланта. Более того, восходящей звезде удалось затмить даже такого мастодонта, как Идрис Эльба («Темная башня», «Тор», «Форсаж: Хоббс и Шоу»).

Классическая история о мести, состоящая из погонь и перестрелок. Однако здесь ключевыми героями повествования выступают не только мужчины, но и женщины в исполнении Зази Битц, Реджины Кинг и Даниэль Дедуайлер.

Полнометражный режиссерский дебют музыканта Джеймса Сэмюэла, также известного под псевдонимом The Bullitts. Его музыка неизменно сопровождалась кинематографическими элементами. Так, к альбому They Die by Dawn 2013 года Сэмюэлом был снят одноименный короткий метр, где сыграли Розарио Доусон, Джанкарло Эспозито и Исайя Вашингтон.

Режиссер и сценарист вестерна «Тем больнее падать» Джейсон Сэмюэл прежде работал музыкальным консультантом на съемочной площадке «Великого Гэтсби» База Лурмана.

Соавтором сценария является Боаз Якин («Защитник», дилогия «Иллюзия обмана», «Воспоминания Титанов»).

Продюсером проекта выступил культовый рэпер Jay-Z, также написавший для кинокартины оригинальный саундтрек.

Съемки должны были начаться в марте 2020 года в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, но были отложены из-за пандемии COVID-19. Задержки привели к тому, что Синтия Эриво, Уэсли Снайпс и Стерлинг К. Браун покинули каст. Производство стартовало лишь в сентябре, но 15 октября вся команда отправилась на картин, так как тест одного из участников процесса оказался положительным.

Мировая премьера фильма «Тем больнее падать» состоялась 6 октября 2021 года на Лондонском кинофестивале BFI.

Преступник Нэт Лав узнаёт, что его враг Руфус Бак вышел из тюрьмы, и объединяется со своей бандой, чтобы отследить Руфуса и отомстить ему. Ему помогают бывшая возлюбленная Мэри Дилижанс, верные напарники — вспыльчивый Билл Пикетт и ловкий стрелок Джим Бекворт, а также противник, внезапно ставший союзником. У Руфуса Бака своя устрашающая шайка: с ним коварная Труди Смит и Чероки Билл, и эти ребята не любят проигрывать.

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 3 ноября 2021
Премьера в мире 6 октября 2021
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Джеймс Сэмюэл
В ролях
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Реджина Кинг
Реджина Кинг
Зази Битц
Зази Битц
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Вуди МакКлейн
Вуди МакКлейн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тем больнее падать 3 постера
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Бандит Нэйт Лав (Джонатан Мэйджерс — Канг Завоеватель в будущих фильмах киновселенной Marvel) промышляет разбоем, а в свободное время отдыхает в салуне любимой девушки Мэри Дилижанс (очаровательная Зази Битц). Нэйт оказался частью преступного мира не по своей воле, к этому его привели трагические обстоятельства — в детстве он стал свидетелем того, как отъявленный головорез Руфус Бак (Идрис Эльба) со своей бандой убил его родителей прямо за обеденным столом. Спустя 20 лет Нэйт,…
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