Тем больнее падать, 2021

Полнометражный режиссерский дебют музыканта Джеймса Сэмюэла, также известного под псевдонимом The Bullitts. Его музыка неизменно сопровождалась кинематографическими элементами. Так, к альбому They Die by Dawn 2013 года Сэмюэлом был снят одноименный короткий метр, где сыграли Розарио Доусон, Джанкарло Эспозито и Исайя Вашингтон.

Режиссер и сценарист вестерна «Тем больнее падать» Джейсон Сэмюэл прежде работал музыкальным консультантом на съемочной площадке «Великого Гэтсби» База Лурмана.

Соавтором сценария является Боаз Якин («Защитник», дилогия «Иллюзия обмана», «Воспоминания Титанов»).

Продюсером проекта выступил культовый рэпер Jay-Z, также написавший для кинокартины оригинальный саундтрек.

Съемки должны были начаться в марте 2020 года в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, но были отложены из-за пандемии COVID-19. Задержки привели к тому, что Синтия Эриво, Уэсли Снайпс и Стерлинг К. Браун покинули каст. Производство стартовало лишь в сентябре, но 15 октября вся команда отправилась на картин, так как тест одного из участников процесса оказался положительным.

Мировая премьера фильма «Тем больнее падать» состоялась 6 октября 2021 года на Лондонском кинофестивале BFI.