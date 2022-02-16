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Милли Симмондс
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Фильмография Милли Симмондс
Тихое место 2
ужасы
2021, США
7.0
Тихое место
ужасы, мистика
2018, США
7.0
Helen & Teacher
драма
, США
0.0
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Премьера «Тихого места 3» намечена на 2025 год
Параллельно в производстве находится спин-офф, который выпустят в 2023-м.
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16 февраля 2022 14:45
Миллисент Симмондс и Рэйчел Броснахэн сыграют главные роли в байопике о Хелен Келлер
Келлер — знаменитая американская писательница и активистка, которая в младенчестве утратила зрение и слух.
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15 октября 2021 11:24
Миллисент Симмондс не уверена насчет своего участия в следующей части «Тихого места»
Следующий фильм франшизы должен стать спин-оффом.
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27 августа 2021 16:02
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