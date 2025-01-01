Меню
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1949 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 29 мая 1949
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
Поверженный идол 7.6
Поверженный идол The Fallen Idol
Победитель
Все номинанты
Maniacs on Wheels Once a Jolly Swagman
Красные башмачки 8.1
Красные башмачки The Red Shoes
Гамлет 7.9
Гамлет Hamlet
The Hideout The Small Voice
Оливер Твист 7.6
Оливер Твист Oliver Twist
Скотт из Антарктики 6.1
Скотт из Антарктики Scott of the Antarctic
BAFTA в области кино / Best British Film 1947
Выбывший из игры 7.6
Выбывший из игры Odd Man Out
Кэрол Рид
Победитель
BAFTA в области кино / Best Documentary Film
Луизианская история 6.5
Луизианская история Louisiana Story
USA.
Победитель
Все номинанты
Is Everybody Listening? Is Everybody Listening?
USA.
Those Damned Kids De pokkers unger
Denmark
Farrebique Farrebique ou Les quatre saisons
France.
Three Dawns to Sydney Three Dawns to Sydney
BAFTA в области кино / Best Documentary Film 1947
The World Is Rich The World Is Rich
Paul Rotha In some sources referred to as a Special Award
Победитель
BAFTA в области кино / Best Film from any Source
Гамлет 7.9
Гамлет Hamlet
Победитель
Все номинанты
The Bigamist 4 passi fra le nuvole
Italy.
Monsieur Vincent Monsieur Vincent
France.
Crossfire Crossfire
USA.
Земляк 7.7
Земляк Paisà
Italy.
Поверженный идол 7.6
Поверженный идол The Fallen Idol
The Naked City The Naked City
USA.
BAFTA в области кино / Best Film from any Source 1947
Лучшие годы нашей жизни 8.1
Лучшие годы нашей жизни The Best Years of Our Lives
Уильям Уайлер Accepted by Jane Wyman on behalf of William Wyler
Победитель
Special Award
Atomic Physics Part 1: The Atomic Theory Atomic Physics Part 1: The Atomic Theory
Победитель
Все номинанты
Peacock's Tail Pavliniy khvost
U.S.S.R.
A Divided World En kluven värld
Sweden.
The Cat Concerto The Cat Concerto
USA.
Your Children's Sleep Your Children's Sleep
Great Britain.
Rubens Rubens
Belgium.
UN Award
Все номинанты
The Winslow Boy The Winslow Boy
Hungry Minds Hungry Minds
Canada.
Год проведения
Номинации

